Á´¹ñ¹â¹»¥é¥°¥ÓーÂç²ñ¤Î2²óÀï¤¬¤¤ç¤¦¡Ê30Æü¡Ë¹Ô¤ï¤ì¡¢²¬»³¸©ÂåÉ½¤ÎÁÒÉß¹â¹»¤¬Ì¾Ìç¡¦µþÅÔÀ®¾Ï¤ÈÂÐÀï¤·¤Þ¤·¤¿¡£
´°Éõ¾¡Íø¤Ç½éÀï¤òÆÍÇË¤·¡¢2²óÀï¤Ë¶ð¤ò¿Ê¤á¤¿ÀÄ¤Î¥¸¥ãー¥¸¤ÎÁÒÉß¹â¹»¤Ï½Õ¤ÎÁªÈ´½àÍ¥¾¡¤Î¥·ー¥É¹»¡¦µþÅÔÀ®¾Ï¤ÈÂÐÀï¤Ç¤¹¡£
Á°È¾¡¢ÁÇÁá¤¤¥Ñ¥¹²ó¤·¤ÇÁê¼ê¤Ë¼¡¡¹¤Ë¥È¥é¥¤¤ò·è¤á¤é¤ì¡¢26ÅÀ¤Î¥êー¥É¤òµö¤·¤Þ¤¹¤¬¡Ä·Þ¤¨¤¿¸åÈ¾2Ê¬¡£¥âー¥ë¤Ç²¡¤·¹þ¤ß¡¢¥¥ã¥×¥Æ¥ó¤Î¥³¥ó¥¦¥§¥¤¡¦¥êー¥É¤¬¥È¥é¥¤¡ª
¤µ¤é¤Ë¡¢¸åÈ¾30Ê¬¤Ë¤ÏµÜÃÏ¤¬¼¹Ç°¤Î¥×¥ìー¤Ç¤³¤Î»î¹ç2¤ÄÌÜ¤Î¥È¥é¥¤¤ò·è¤á¤Þ¤¹¡£
¤½¤Î¸å¤â¡¢²Ì´º¤ËÁ°¿Ê¤·¤¿ÁÒÉß¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢ºÇ¸å¤Þ¤ÇÅÀº¹¤òËä¤á¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤º¡£46ÂÐ10¤ÇÇÔ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£