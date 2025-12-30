½ÂÌîÆü¸þ»Ò¡¡105°Ì¥¿¥¤¢ª72°Ì¥¿¥¤¤ÇÍ½ÁªÇÔÂà¡¡2019Ç¯¤Ë²÷µó¤Î¡ÖÁ´±Ñ½÷»Ò¡×¤Ç¸·¤·¤¤¸½¼Â¡Ú¥×¥ì¥¤¥Ð¥Ã¥¯2025¡Û
2025Ç¯7·î31Æü¤«¤é8·î3Æü¤Ë¤«¤±¤Æ¡¢¥í¥¤¥ä¥ë¡¦¥Ýー¥¹¥³ー¥ëGC¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿AIGÁ´±Ñ½÷»Ò¥ªー¥×¥ó¡£1984Ç¯¤Ë²¬ËÜ°½»Ò¤¬À©¤·¡¢2019Ç¯¤Ë¤Ï½ÂÌîÆü¸þ»Ò¤¬²÷µó¤òÀ®¤·¿ë¤²¤¿¡¢ÆüËÜ¥´¥ë¥Õ³¦¤Ë¤È¤Ã¤Æ¾ÝÄ§Åª¤ÊÉñÂæ¤Ç¤¢¤ë¡£
²á¹ó¤Ê¸½¼Â
¤·¤«¤·¡¢¤³¤ÎÇ¯¤Î½ÂÌîÆü¸þ»Ò¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÎÁ´±Ñ½÷»Ò¤Ï¡¢¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤â²á¹ó¤Ê¸½¼Â¤òÆÍ¤¤Ä¤±¤ë¾ì½ê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
Âè1¥é¥¦¥ó¥É¡¢½ÂÌîÆü¸þ»Ò¤Ï3¥ªー¥Ðー¤Î¡Ö75¡×¤ÈÂç¤¤¯½ÐÃÙ¤ì¡¢105°Ì¥¿¥¤¤È¤¤¤¦¶Ë¤á¤Æ¸·¤·¤¤°ÌÃÖ¤ËÄÀ¤ó¤À¡£¥Õ¥§¥¢¥¦¥§¥¤¥ー¥×Î¨¤Ï42.8¡ó¤ÈÄãÌÂ¡£¥Ñ¥Ã¥È¿ô¤â¡Ö34¡×¤òÍ×¤·¤¿¡£Â³¤¯Âè2¥é¥¦¥ó¥É¤Ç¤Ï¡¢¡Ö72¡×¤È°ÕÃÏ¤Î¥Ñー¥×¥ìー¤ò¸«¤»¤ë¡£¥Õ¥§¥¢¥¦¥§¥¤¥ー¥×Î¨¤Ï78.5¡ó¡¢¥Ñ¥Ã¥È¿ô¤Ï¡Ö27¡×¤È²þÁ±¤·¡¢ºÇ½ª18ÈÖ¥Ûー¥ë¤ò¥Ðー¥Ç¥£ー¤ÇÄù¤á¤¯¤¯¤Ã¤¿¡£
¤·¤«¤·¡¢½éÆü¤Îíµ¤¤òËä¤á¤ë¤Ë¤Ï»ê¤é¤º¡¢ÄÌ»»3¥ªー¥Ðー¡¢Í½Áª¥«¥Ã¥È¥é¥¤¥ó¤Ë¤ï¤º¤«1ÂÇÆÏ¤«¤Ê¤¤72°Ì¥¿¥¤¤Ç¡¢Í½ÁªÇÔÂà¤òµÊ¤·¤¿¡£
Î©¤ÆÄ¾¤¹ÎÏ¤Ï·òºß¤â
¾Î»¿¤µ¤ì¤ë¤Ù¤¤Ï¡¢Âè2¥é¥¦¥ó¥É¤Ç¸«¤»¤¿½¤ÀµÇ½ÎÏ¤Ç¤¢¤ë¡£½éÆü¤ÎÉÔ¿¶¤ò¤½¤Î¤Þ¤Þ°ú¤¤º¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¡¢ÍâÆü¤Ë¤Ï¼«¤é¤Î¥´¥ë¥Õ¤òÎ©¤ÆÄ¾¤¹ÎÏ¤Ï°ÍÁ³¤È¤·¤Æ·òºß¤À¤Ã¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¥á¥¸¥ãー¤È¤¤¤¦ºÇ¹âÊö¤ÎÉñÂæ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢°ì½Ö¤Î·ä¤ä¡Ö¹Å¤µ¡×¤¬Ã×Ì¿½ý¤È¤Ê¤ë¤³¤È¤ò¡¢ºÆ³ÎÇ§¤µ¤»¤é¤ì¤ë·ë²Ì¤Ç¤â¤¢¤Ã¤¿¡£
Âç²ñ¼«ÂÎ¤ÏÆüËÜ¿ÍÁª¼ê¤ÎÌö¿Ê¤ËÊ¨¤¤¤¿¡£»³²¼ÈþÌ´Í¤¬ÄÌ»»11¥¢¥ó¥Àー¤Ç¥á¥¸¥ãー½éÀ©ÇÆ¤òÀ®¤·¿ë¤²¡¢2019Ç¯¤Î½ÂÌîÆü¸þ»Ò°ÊÍè¤È¤Ê¤ë²÷µó¤òÃ£À®¤·¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
2025Ç¯¡¢Á´±Ñ½÷»Ò¡£¤½¤ì¤Ï½ÂÌîÆü¸þ»Ò¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢ºÆ¤ÓÀ¤³¦¤ÎÄº¤ØÇç¤¤¾å¤¬¤ë¤¿¤á¤Î½Å¤¤²ÝÂê¤òÆÍ¤¤Ä¤±¤é¤ì¤¿¡¢ÄËÀÚ¤Ê¤â¤Î¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£