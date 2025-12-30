ÌÚÂ¼ÂóºÈ¤¬¤¿¤¯¤Þ¤·¤¤Æó¤ÎÏÓ¤¢¤é¤ï¤ËÂç·¿¥Ð¥¤¥¯¤Ë¿È¤òÍÂ¤±¤ë¡£Ä©È¯Åª¤Ê´ãº¹¤·¤¬°õ¾ÝÅª¤Ê¡È³¨²è¤Î¤è¤¦¤Ê¡É¥â¥Î¥¯¥í¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤¬ÏÃÂê
¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë»ï¡ØGOETHE¡Ê¥²ー¥Æ¡Ë¡Ù¤Î¸ø¼°X¤Ë¤Æ¡¢ÌÚÂ¼ÂóºÈ¤Î²áµî¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤¬¸ø³«¤µ¤ì¡¢¤½¤ÎÐÊ¤Þ¤¤¤ÈÂçÃÀ¤Ê¥Ýー¥º¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú²èÁü¡ÛÌÚÂ¼ÂóºÈ¡ØGOETHE¡Ù¤Î¥â¥Î¥¯¥í¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¡¿ÌÚÂ¼ÂóºÈ¡ß°¦¼Ö¥Ïー¥ìー¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È
¢£¥Ð¥¤¥¯¤Ë¿È¤òÍÂ¤±¤¿ÂçÃÀ¥Ýー¥º¤ÎÌÚÂ¼ÂóºÈ
¥â¥Î¥¯¥í¤ÇÀÚ¤ê¼è¤é¤ì¤¿1Ëç¤Ë¤Ï¡¢Âç·¿¥Ð¥¤¥¯¤Ë¹ø³Ý¤±¡¢ÇØ¤â¤¿¤ì¤Ë±è¤¦¤è¤¦¤Ë¿ÈÂÎ¤òÍÂ¤±¤¿ÌÚÂ¼¤Î»Ñ¤¬¼ý¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
T¥·¥ã¥Ä¤ÎÂµ¤ò¤Þ¤¯¤Ã¤Æ¡¢¤¿¤¯¤Þ¤·¤¤Æó¤ÎÏÓ¤ò¤¢¤é¤ï¤Ë¤·¤¿»Ñ¤Ï¡¢¥·¥ó¥×¥ë¤Ê¤¬¤éÂ¸ºß´¶È´·²¡£
Â¤òÅê¤²½Ð¤¹¤è¤¦¤Ë¿¤Ð¤·¤¿¥é¥Õ¤ÊÂÎÀª¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢»ëÀþ¤Ï±Ô¤¯¡¢¤É¤³¤«Ä©È¯Åª¤Ê¥àー¥É¤¬Éº¤¦¡£
¥Ð¥¤¥¯¤Î¥Ï¥ó¥É¥ë¤ËÌµÂ¤ºî¤Ë¤«¤±¤é¤ì¤¿¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤¬¥¢¥¯¥»¥ó¥È¤È¤Ê¤ê¡¢¹½¿Þ¤È¤·¤Æ¤â´°À®ÅÙ¤Î¹â¤¤¡¢³¨²è¤Î¤è¤¦¤Ê1Ëç¤Ë»Å¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£