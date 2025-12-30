TOMORROW X TOGETHER¡¢HYDEÄó¶¡¡õ»²²Ã¶Ê¡ÖSSS¡×¤Î¥Ç¥¸¥¿¥ë¥ê¥êー¥¹¤ò¥µ¥×¥é¥¤¥ºÈ¯É½
11·î¤Îºë¶Ì¥Ù¥ëー¥Ê¥Éー¥à¸ø±é¤òÈéÀÚ¤ê¤Ë¡¢¼«¿È½é¤ÎÆüËÜ5Âç¥Éー¥à¥Ä¥¢ー¤ò³«ºÅÃæ¤ÎTOMORROW X TOGETHER¤¬¡¢2026Ç¯1·î26Æü¤Ë¥Ç¥¸¥¿¥ë¥·¥ó¥°¥ë¡ÖSSS (Sending Secret Signals) (feat. HYDE)¡×¤ò¥ê¥êー¥¹¤¹¤ë¤³¤È¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£
¢£¡ÖHYDE¤µ¤ó¤È°ì½ï¤Ë²Î¤Ã¤¿¥Ðー¥¸¥ç¥ó¤â³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Æ¤Û¤·¤¤¡×
TOMORROW X TOGETHER¤Ï30Æü¡¢ËëÄ¥¥á¥Ã¥»¹ñºÝÅ¸¼¨¾ì1～11¥Ûー¥ë¡¦¥¤¥Ù¥ó¥È¥Ûー¥ë¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡ØCOUNTDOWN JAPAN 25/26¡Ù¤Ë½Ð±é¤·¡¢¡ÖSSS (Sending Secret Signals)¡×¤Î¥¹¥Æー¥¸¤ò½éÈäÏª¤¹¤ë¤È¡¢Â³¤¯MC¤Ç¡ÖSSS (Sending Secret Signals) (feat. HYDE)¡×¤Î¥ê¥êー¥¹¤òÅÁ¤¨¤¿¡£¤³¤Î¥µ¥×¥é¥¤¥ºÈ¯É½¤Ë²ñ¾ì¤ÏÂç¤¤Ê´¿À¼¤ËÊñ¤Þ¤ì¤¿¡£
TOMORROW X TOGETHER¤Ï¡ÖSSS (Sending Secret Signals) (feat. HYDE)¡×¤Î¥ê¥êー¥¹¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡Ö¡ØSSS (Sending Secret Signals)¡Ù¤ÏHYDE¤µ¤ó¤¬ËÍ¤¿¤Á¤ËÄó¶¡¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¶Ê¤Ç¡¢¥¢¥ë¥Ð¥à¤ÎÃæ¤Ç¤â¥¿¥¤¥È¥ë¶Ê¤ÈÆ±¤¸¤¯¤é¤¤¿Íµ¤¤Î¶Ê¤À¡£HYDE¤µ¤ó¤È°ì½ï¤Ë²Î¤Ã¤¿¡ØSSS (Sending Secret Signals) (feat. HYDE)¡Ù¤â³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£
¡ÖSSS (Sending Secret Signals)¡×¤Ï10·î22Æü¤Ë¥ê¥êー¥¹¤µ¤ì¤¿ÆüËÜ3rd Album¡ØStarkissed¡Ù¤Î¼ýÏ¿¶Ê¤Ç¡¢L¡ÇArc～en～Ciel¤Î¥Üー¥«¥ë¤Ç¤¢¤ê¡¢¥½¥í¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤È¤·¤Æ¤âÀ¤³¦¤Ç³èÌö¤¹¤ëHYDE¤Ë¤è¤ëÄó¶¡¶Ê¡£¤Þ¤ë¤Ç¥¹¥Ñ¥¤±Ç²è¤Ç¥ìー¥¶ー¥È¥é¥Ã¥×¤òÈ´¤±½Ð¤¹¥ï¥ó¥·ー¥ó¤Î¤è¤¦¤ËÂ¾¿Í¤Î»ëÀþ¤òÈò¤±¤Ê¤¬¤éÌ©¤ä¤«¤Ë¤ä¤ê¤È¤ê¤¹¤ë°¦¤Î¥·¥°¥Ê¥ë¤ò¡¢¸ÝÆ°¤Î¤è¤¦¤Ê¥Óー¥È¤ÈÁ¡ºÙ¤ÇÂçÃÀ¤Ê¥á¥í¥Ç¥£ー¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢´ÅÈþ¤Ç´í¸±¤Ê¶ÛÄ¥´¶¤ò¸«»ö¤ËÉÁ¤½Ð¤·¤¿³Ú¶Ê¤À¡£Åö»þ¥¢¥ë¥Ð¥à¥ê¥êー¥¹Á°¤«¤éÂç¤¤ÊÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤Î¶Ê¤¬¡¢HYDE¤Î»²²Ã¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Þ¤¿¤¢¤é¤¿¤ÊÌ¥ÎÏ¤ò¸«¤»¤Æ¤¯¤ì¤ë¤â¤Î¤ÈÂç¤¤Ê´üÂÔ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Ê¤ª¡¢HYDE¤¬¥Õ¥£ー¥Á¥ã¥ê¥ó¥°»²²Ã¤·¤¿¡ÖSSS (Sending Secret Signals) (feat. HYDE)¡×¤Ï¡¢2026Ç¯1·î26Æü¤Ë¥ê¥êー¥¹¤µ¤ì¤ë¡£
¢£¥ê¥êー¥¹¾ðÊó
2026.01.26 ON SALE
DIGITAL SINGLE¡ÖSSS (Sending Secret Signals) (feat. HYDE)¡×
