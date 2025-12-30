¡ÚÆü·ÐÊ¿¶Ñ¤ÎÃÍ°ÌÃÖ¤òÃÎ¤ë¡ª¡Û ¾åÃÍ¡¦²¼ÃÍ¥Æ¥¯¥Ë¥«¥ë¡¦¥Ý¥¤¥ó¥È(30Æü¸½ºß)
¡¡Æü·ÐÊ¿¶Ñ¤È¾åÃÍÄñ¹³¡¦²¼ÃÍ»Ù»ý¤È¤Ê¤ë¼çÍ×¤Ê¥Æ¥¯¥Ë¥«¥ë¡¦¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò¼¨¤·¤Þ¤·¤¿¡£Æü·ÐÊ¿¶Ñ¤ÎÃÍ°ÌÃÖ¤¬¾å¤¬¤ê¡¢¾å¤Ë¤¢¤ëÄñ¹³¥Ý¥¤¥ó¥È¤¬¸º¤ë¤Û¤ÉÁê¾ì¤Î¶¯¤µ¤ò¼¨¤·¤Þ¤¹¤¬¡¢°ìÊý¤Ç²áÇ®¤Ø¤Î·Ù²ü¤âÉ¬Í×¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£µÕ¤ËÃÍ°ÌÃÖ¤¬²¼¤¬¤ë¤È³ä°Â´¶¤Ï¶¯¤Þ¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¾å¤Ë¹µ¤¨¤ëÄñ¹³¥Ý¥¤¥ó¥È¤Î¸ü¤ß¤¬Áý¤·¡¢¾åÃÍ¤Î½Å¤µ¤¬°Õ¼±¤µ¤ì¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡ÊÊ¿Æü16»þº¢¹¹¿·¡Ë¡£
58126.37¡¡¡¡¥Ü¥ê¥ó¥¸¥ãー:¡Ü3¦Ò(26½µ)
54199.53¡¡¡¡¥Ü¥ê¥ó¥¸¥ãー:¡Ü2¦Ò(26½µ)
53606.99¡¡¡¡¥Ü¥ê¥ó¥¸¥ãー:¡Ü3¦Ò(13½µ)
52374.92¡¡¡¡¥Ü¥ê¥ó¥¸¥ãー:¡Ü2¦Ò(13½µ)
51772.41¡¡¡¡¥Ü¥ê¥ó¥¸¥ãー:¡Ü3¦Ò(25Æü)
51228.98¡¡¡¡¥Ü¥ê¥ó¥¸¥ãー:¡Ü2¦Ò(25Æü)
51142.85¡¡¡¡¥Ü¥ê¥ó¥¸¥ãー:¡Ü1¦Ò(13½µ)
50685.56¡¡¡¡¥Ü¥ê¥ó¥¸¥ãー:¡Ü1¦Ò(25Æü)
50463.59¡¡¡¡6Æü°ÜÆ°Ê¿¶ÑÀþ
50436.09¡¡¡¡¶Ñ¹ÕÉ½Å¾´¹Àþ(½µÂ)
50339.48¡¡¡¡¡úÆü·ÐÊ¿¶Ñ³ô²Á30Æü½ªÃÍ
50272.70¡¡¡¡¥Ü¥ê¥ó¥¸¥ãー:¡Ü1¦Ò(26½µ)
50142.13¡¡¡¡25Æü°ÜÆ°Ê¿¶ÑÀþ
49926.34¡¡¡¡¶Ñ¹ÕÉ½±À¾å¸Â(ÆüÂ)
49910.78¡¡¡¡13½µ°ÜÆ°Ê¿¶ÑÀþ
49819.82¡¡¡¡¶Ñ¹ÕÉ½´ð½àÀþ(ÆüÂ)
49792.84¡¡¡¡¶Ñ¹ÕÉ½Å¾´¹Àþ(ÆüÂ)
49598.71¡¡¡¡¥Ü¥ê¥ó¥¸¥ãー:-1¦Ò(25Æü)
49055.28¡¡¡¡¥Ü¥ê¥ó¥¸¥ãー:-2¦Ò(25Æü)
48776.89¡¡¡¡75Æü°ÜÆ°Ê¿¶ÑÀþ
48678.71¡¡¡¡¥Ü¥ê¥ó¥¸¥ãー:-1¦Ò(13½µ)
48511.86¡¡¡¡¥Ü¥ê¥ó¥¸¥ãー:-3¦Ò(25Æü)
47990.23¡¡¡¡¶Ñ¹ÕÉ½±À²¼¸Â(ÆüÂ)
47446.64¡¡¡¡¥Ü¥ê¥ó¥¸¥ãー:-2¦Ò(13½µ)
46345.86¡¡¡¡26½µ°ÜÆ°Ê¿¶ÑÀþ
46214.56¡¡¡¡¥Ü¥ê¥ó¥¸¥ãー:-3¦Ò(13½µ)
45962.89¡¡¡¡¶Ñ¹ÕÉ½´ð½àÀþ(½µÂ)
42439.63¡¡¡¡200Æü°ÜÆ°Ê¿¶ÑÀþ
42419.03¡¡¡¡¥Ü¥ê¥ó¥¸¥ãー:-1¦Ò(26½µ)
38492.20¡¡¡¡¥Ü¥ê¥ó¥¸¥ãー:-2¦Ò(26½µ)
37338.41¡¡¡¡¶Ñ¹ÕÉ½±À¾å¸Â(½µÂ)
36156.41¡¡¡¡¶Ñ¹ÕÉ½±À²¼¸Â(½µÂ)
34565.36¡¡¡¡¥Ü¥ê¥ó¥¸¥ãー:-3¦Ò(26½µ)
¥¹¥È¥¥ã¥¹¥Æ¥£¥¯¥¹
ST.Fast(9Æü)¡¡¡¡82.47(Á°Æü87.32)
ST.Slow(9Æü)¡¡¡¡84.00(Á°Æü81.58)
ST.Fast(13½µ)¡¡ 67.71(Á°Æü68.54)
ST.Slow(13½µ)¡¡ 70.97(Á°Æü71.24)
¡Î2025Ç¯12·î30Æü¡Ï
³ôÃµ¥Ë¥åー¥¹