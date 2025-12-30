¿·°æ¹ÀÊ¸¤ÎÉüµ¢¸ø±é´Õ¾Þ¤òÊÛ¸î¿Í¤¬Êó¹ð¡ÖÉþÌò¤·¤¿¿Í¤¬³èÌö¤Ç¤¤ë¾ì¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤Ï¤È¤Æ¤âÂç»ö¡×
¡¡ÊÛ¸î»Î¤ÎìäÀ¿Êö»á¤¬£³£°Æü¡¢¼«¿È¤Î¡Ö£Ø¡×¤ò¹¹¿·¡£¶¯À©À¸òºá¤ÇÄ¨Ìò£´Ç¯¤Î¼Â·ºÈ½·è¤ò¼õ¤±ÉþÌò¤·¤Æ¤¤¤¿ÇÐÍ¥¡¦¿·°æ¹ÀÊ¸¤Î»Å»öÉüµ¢¤Ë¸ÀµÚ¤·¤¿¡£
¡¡¿·°æ¤Ï£²£¸Æü¡¢Åìµþ¡¦²¼ËÌÂô¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿·àºî²È¡¦ÀÖËÙ²í½©¤ÎÉñÂæ¤Ë¥²¥¹¥È½Ð±é¡£¤½¤Î¸å¡¢¼«¿È¤Î¡Ö£î£ï£ô£å¡×¤Ç¡ÖÈÈºá¼Ô¤¬Ìá¤ì¤ë·ÝÇ½³¦¤Ï´Å¤¤¤È¤«»×¤Ã¤Æ¤ëÊýÃ£¤Ø¡£ÆüËÜ¤Ç½ÐÍè¤ë¿¦¶È¡¢Á°²Ê¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤âÂçÂÎÌá¤ì¤Þ¤¹¡×¤ÈÈ¯¿®¤·ÇÈÌæ¤ò¸Æ¤ó¤À¡£
¡¡¿·°æ¤ÎÊÛ¸î¿Í¤òÌ³¤á¤¿ìä»á¤Ï¡¢¿·°æ¤È¤Î¥Ä¡¼¥·¥ç¥Ã¥È¤òÅê¹Æ¤¹¤ë¤È¡Ö¿·°æ¹ÀÊ¸¤µ¤ó¤ÎÉüµ¢ÉñÂæ¸ø±é¤ò¸«¤Ë¹Ô¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÊó¹ð¤·¤¿¡£
¡¡¿·°æ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¤¤¤í¤¤¤í¸À¤¦¤Î¤Ï¾¡¼ê¤Ç¤¹¡×¤È¸ì¤ë¤È¡ÖºÛÈ½¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¸À¤¤¤¿¤¤¤³¤È¤Ï¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×¤ÈÅÇÏª¡£Â³¤±¤Æ¡Ö¤½¤Î¤³¤È¤ÏÁ¼¤¤¤Æ¤âÉþÌò¤·¤¿¿Í¤¬³èÌö¤Ç¤¤ë¾ì¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤Ï¤È¤Æ¤âÂç»ö¤À¤·¡¢Ã¯¤¬¤Ê¤ó¤È¸À¤ª¤¦¤¬»ä¤ÏÁ´ÎÏ¤Ç±þ±ç¤·¤Þ¤¹¡×¤ÈÏÃ¤·¡¢¼«¿È¤ÎÎ©¾ì¤òÉ½ÌÀ¤·¤¿¡£