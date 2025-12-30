TOMORROW X TOGETHER¡¢HYDEÄó¶¡¶Ê¤ò¶¦¤Ë²Î¾§¤·¤¿¡ÖSSS (Sending Secret Signals) (feat. HYDE)¡×ÇÛ¿®¥ê¥ê¡¼¥¹·èÄê
TOMORROW X TOGETHER¤¬¡¢2026Ç¯1·î26Æü(·î)¤Ë¥Ç¥¸¥¿¥ë¥·¥ó¥°¥ë¡ÖSSS (Sending Secret Signals) (feat. HYDE)¡×¤ò¥ê¥ê¡¼¥¹¤¹¤ë¤³¤È¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£
11·î¤Îºë¶Ì¥Ù¥ë¡¼¥Ê¥É¡¼¥à¸ø±é¤òÈéÀÚ¤ê¤Ë¡¢¼«¿È½é¤ÎÆüËÜ5Âç¥É¡¼¥à¥Ä¥¢¡¼¤ò³«ºÅÃæ¤ÎTOMORROW X TOGETHER¡£12·î30Æü¤Ë¤ÏËëÄ¥¥á¥Ã¥»¹ñºÝÅ¸¼¨¾ì1¡Á11¥Û¡¼¥ë¡¦¥¤¥Ù¥ó¥È¥Û¡¼¥ë¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡ãCOUNTDOWN JAPAN 25/26¡ä¤Ë½Ð±é¤·¡¢¡ÖSSS (Sending Secret Signals)¡×¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ò½éÈäÏª¤¹¤ë¤È¡¢Â³¤¯MC¤Ç¡ÖSSS (Sending Secret Signals) (feat. HYDE)¡×¤Î¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¥µ¥×¥é¥¤¥ºÈ¯É½¤·¤¿¡£
TOMORROW X TOGETHER¤Ï¡ÖSSS (Sending Secret Signals) (feat. HYDE)¡×¤Î¥ê¥ê¡¼¥¹¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡Ö¡ØSSS (Sending Secret Signals)¡Ù¤ÏHYDE¤µ¤ó¤¬ËÍ¤¿¤Á¤ËÄó¶¡¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¶Ê¤Ç¡¢¥¢¥ë¥Ð¥à¤ÎÃæ¤Ç¤â¥¿¥¤¥È¥ë¶Ê¤ÈÆ±¤¸¤¯¤é¤¤¿Íµ¤¤Î¶Ê¤À¡£HYDE¤µ¤ó¤È°ì½ï¤Ë²Î¤Ã¤¿¡ØSSS (Sending Secret Signals) (feat. HYDE)¡Ù¤â³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£
¡ÖSSS (Sending Secret Signals)¡×¤Ï10·î22Æü¤Ë¥ê¥ê¡¼¥¹¤µ¤ì¤¿ÆüËÜ3rd Album¡ØStarkissed¡Ù¤Î¼ýÏ¿¶Ê¤Ç¡¢L¡ÇArc-en-Ciel¤Î¥Ü¡¼¥«¥ë¤Ç¤¢¤ê¡¢¥½¥í¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤È¤·¤Æ¤âÀ¤³¦¤Ç³èÌö¤¹¤ëHYDE¤Ë¤è¤ëÄó¶¡¶Ê¡£¤Þ¤ë¤Ç¥¹¥Ñ¥¤±Ç²è¤Ç¥ì¡¼¥¶¡¼¥È¥é¥Ã¥×¤òÈ´¤±½Ð¤¹¥ï¥ó¥·¡¼¥ó¤Î¤è¤¦¤ËÂ¾¿Í¤Î»ëÀþ¤òÈò¤±¤Ê¤¬¤éÌ©¤ä¤«¤Ë¤ä¤ê¤È¤ê¤¹¤ë°¦¤Î¥·¥°¥Ê¥ë¤ò¡¢¸ÝÆ°¤Î¤è¤¦¤Ê¥Ó¡¼¥È¤ÈÁ¡ºÙ¤ÇÂçÃÀ¤Ê¥á¥í¥Ç¥£¡¼¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢´ÅÈþ¤Ç´í¸±¤Ê¶ÛÄ¥´¶¤ò¸«»ö¤ËÉÁ¤½Ð¤·¤¿³Ú¶Ê¤À¡£Åö»þ¥¢¥ë¥Ð¥à¥ê¥ê¡¼¥¹Á°¤«¤éÂç¤¤ÊÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤Î¶Ê¤¬¡¢HYDE¤Î»²²Ã¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Þ¤¿¿·¤¿¤ÊÌ¥ÎÏ¤ò¸«¤»¤Æ¤¯¤ì¤ë¤â¤Î¤ÈÂç¤¤Ê´üÂÔ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
HYDE¤¬¥Õ¥£¡¼¥Á¥ã¥ê¥ó¥°»²²Ã¤·¤¿¡ÖSSS (Sending Secret Signals) (feat. HYDE)¡×¤Ï¡¢2026Ç¯1·î26Æü(·î)¤Ë¥ê¥ê¡¼¥¹¤µ¤ì¤ë¡£¡¡
¢£¡ÖSSS (Sending Secret Signals) (feat. HYDE)¡×
2026Ç¯1·î26Æü(·î)¥ê¥ê¡¼¥¹
https://txt.lnk.to/sss_hydeTP
¢£¡ãTOMORROW X TOGETHER WORLD TOUR ¡ãACT : TOMORROW¡ä IN JAPAN¡ä
[ºë¶Ì] ¥Ù¥ë¡¼¥Ê¥É¡¼¥à
2025Ç¯11·î15Æü(ÅÚ)
2025Ç¯11·î16Æü(Æü)
[°¦ÃÎ] ¥Ð¥ó¥Æ¥ê¥ó¥É¡¼¥à¥Ê¥´¥ä
2025Ç¯12·î6Æü(ÅÚ)
2025Ç¯12·î7Æü(Æü)
[Ê¡²¬] ¤ß¤º¤ÛPayPay¥É¡¼¥àÊ¡²¬
2025Ç¯12·î27Æü(ÅÚ)
2025Ç¯12·î28Æü(Æü)
[Åìµþ] Åìµþ¥É¡¼¥à
2026Ç¯1·î21Æü(¿å)¡¡³«¾ì 16:00¡¿³«±é 18:00
2026Ç¯1·î22Æü(ÌÚ)¡¡³«¾ì 16:00¡¿³«±é 18:00
[Âçºå] µþ¥»¥é¥É¡¼¥àÂçºå
2026Ç¯2·î7Æü(ÅÚ)¡¡³«¾ì 15:00¡¿³«±é 17:00
2026Ç¯2·î8Æü(Æü)¡¡³«¾ì 14:30¡¿³«±é 16:30
