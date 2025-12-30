CANDY TUNEÎ©²Ö¶×Ì¤¡Öº£¤Þ¤Ç¤Ç1ÈÖÀÖÈ±¡×¿·¥Ø¥¢ÈäÏª¤ËÀä»¿¤ÎÀ¼¡Ö¥Ó¥¸¥åºÇ¶¯¡×¡Ö¹ÈÇò»ÅÍÍ¤«¤Ê¡©¡×
¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/12/30¡Û7¿ÍÁÈ¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡¦CANDY TUNE¡Ê¥¥ã¥ó¥Ç¥£¡¼¥Á¥å¡¼¥ó¡Ë¤ÎÎ©²Ö¶×Ì¤¤¬12·î29Æü¡¢¼«¿È¤ÎInstagram¤ò¹¹¿·¡£¥¤¥á¡¼¥¸¥Á¥§¥ó¥¸¤·¤¿»Ñ¤ò¸ø³«¤·¡¢ÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¤Õ¤ë¤Ã¤Ñ¡¼Ëå¥°¥ë¡Ö°õ¾ÝÊÑ¤ï¤ë¡×ÀÖÈ±¥¤¥á¥Á¥§¥ó¥·¥ç¥Ã¥È
Î©²Ö¤Ï¡ÖÀÖÈ±¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡Ä¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢29Æü¤Ë¥°¥ë¡¼¥×¤¬½Ð±é¤·¤¿²»³Ú¥¤¥Ù¥ó¥È¡ÖCOUNTDOWN JAPAN 25¡¿26¡×¡Ê27¡Á31Æü¤Þ¤Ç³«ºÅ¡Ë¤Ç¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤òÅê¹Æ¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î°ÅÈ±¤«¤é°ìÅ¾¤·¤¿Á¯¤ä¤«¤ÊÀÖÈ±¤Ë¥¤¥á¡¼¥¸¥Á¥§¥ó¥¸¤·¡¢¥«¥á¥é¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¥¦¥¤¥ó¥¯¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¼«¿È¤ÎX¡ÊµìTwitter¡Ë¤Ç¤Ï¡Öº£¤Þ¤Ç¤Ç1ÈÖÀÖÈ±¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡Ä¡×¤È¤âÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¤Ï¡Ö¹ÈÇò»ÅÍÍ¤«¤Ê¡©¡×¡Ö°õ¾ÝÊÑ¤ï¤ë¡×¡Ö¥ì¥Ù¥Á¡×¡ÖÀÖÈ±»÷¹ç¤¤¤¹¤®¡×¡Ö¥Ó¥¸¥åºÇ¶¯¡×¡Ö½÷¿À¤ß¤¿¤¤¡×¡Ö²Ú¤ä¤«¡×¡ÖÇË²õÎÏ¤¹¤´¤¤¡×¤Ê¤É¤ÎÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
