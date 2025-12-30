Mrs. GREEN APPLE¡¢¡ãBABEL no TOH¡äÅìµþ¥É¡¼¥à¸ø±é¤«¤é¡Ö¥À¡¼¥ê¥ó¡×¥é¥¤¥Ö±ÇÁü¤ò¸ø³«
Mrs. GREEN APPLE¤¬¡¢¡ØÂè67²ó µ±¤¯¡ªÆüËÜ¥ì¥³¡¼¥ÉÂç¾Þ¡Ù¤ÇÍ¥½¨ºîÉÊ¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿¡Ö¥À¡¼¥ê¥ó¡×¤ÎºÇ¿·¥é¥¤¥Ö±ÇÁü¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¸ø³«¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢¼«¿ÈºÇÂçµ¬ÌÏ¤Î5Âç¥É¡¼¥à¥Ä¥¢¡¼¤È¤Ê¤Ã¤¿¡ãMrs. GREEN APPLE DOME TOUR 2025 ¡ÈBABEL no TOH¡É¡ä¤ÎÅìµþ¥É¡¼¥à¸ø±é¤Ç¤Î±ÇÁü¡£12·î20Æü¤Î¥Ä¥¢¡¼ºÇ½ªÆü¤«¤é¤¿¤Ã¤¿¤Î10Æü¤È¤¤¤¦°ÛÎã¤Î¥¹¥Ô¡¼¥É¤Ç¸ø³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¹â¤µÌó20m¡¢½Å¤µÌó100¥È¥ó¤ÎµðÂç¤Ê¡È¥Ð¥Ù¥ë¤ÎÅã¡É¤¬½Ð¸½¤·¡¢100¿Í°Ê¾å¤Î¥¥ã¥¹¥È¤¬·È¤ï¤ë¥¤¥Þ¡¼¥·¥Ö¤Ê±é½Ð¤Ë¤è¤ëµ¬³Ê³°¤Î¥é¥¤¥Ö¤ò¡¢¥¢¥á¥ê¥«¡¦¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¤òµòÅÀ¤È¤¹¤ë¥¸¥§¡¼¥à¥º¡¦¥á¥ê¥Þ¥ó(FutureFriends)¤¬´ÆÆÄ¤òÌ³¤á¤¿¡£¥Þ¥é¥¤¥¢¡¦¥¥ã¥ê¡¼¡¢¥¸¥ç¥ó¡¦¥ì¥¸¥§¥ó¥É¡¢¥Ó¥ê¡¼¡¦¥¢¥¤¥ê¥Ã¥·¥å¡¢¥Ó¥è¥ó¥»¡¢¥«¥Ë¥¨¡¦¥¦¥§¥¹¥È¡¢¥É¥ì¥¤¥¯¤Ê¤É¤ÎÌ¾¤À¤¿¤ë¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤ò¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤È¤¹¤ëÈà¤¬¼ê¤¬¤±¤¿±ÇÁü¤Ï¡¢¤Þ¤ë¤Ç±Ç²è¤ò»×¤ï¤»¤ë¥¹¥±¡¼¥ë¤È±ÇÁüÈþ¤À¡£
¥ß¥»¥¹¤Ïº£ÈÕ¡¢»°Ï¢ÇÆ¤Î¤«¤«¤ë¡ØÂè67²ó µ±¤¯¡ªÆüËÜ¥ì¥³¡¼¥ÉÂç¾Þ¡Ù¤Ë½Ð±é¡¢ÌÀÆü12·î31Æü(¿å)¤Ë¤Ï¡ØÂè75²óNHK¹ÈÇò²Î¹çÀï¡Ù¤ÇÂç¥È¥ê¤ÎÂçÌò¤òÌ³¤á¡¢Ç»Ì©¤Ê¥Ç¥Ó¥å¡¼10¼þÇ¯¥¤¥ä¡¼¤ÎÄù¤á¤¯¤¯¤ê¤È¤È¤â¤Ë¡È¥Õ¥§¡¼¥º£²¡É¤òÌÀÆü¤Ç´°·ë¤µ¤»¤ë¡£
◾️³Ú¶Ê¾ðÊó
¢£¡Ö¥À¡¼¥ê¥ó¡×
NHKÁí¹ç¡ØMrs. GREEN APPLE 18º×¡Ù¥Æ¡¼¥Þ¥½¥ó¥°
2025Ç¯1·î20Æü¡Ê·î¡Ë¥ê¥ê¡¼¥¹
ÇÛ¿®¡§https://lnk.to/MGA_Darling
◾️MGA MAGICAL 10 YEARS EXHIBITION ¡ØWonder Museum¡Ù
ÆÃÀß¥µ¥¤¥È¡§https://mrsgreenapple.com/feature/mga_wm
¢¡Åìµþ²ñ¾ì
¡¦²ñ¾ì ¡§ TOKYO NODE GALLERY A/B/C
¡¦ÆüÄø ¡§ 2025Ç¯12·î6Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡Á2026Ç¯1·î9Æü¡Ê¶â¡Ë
¡¦³«ºÅ»þ´Ö¡§9:00¡Á22:00 ¢¨ºÇ½ªÆþ¾ì 21:00
¢¡Ê¡²¬²ñ¾ì
¡¦²ñ¾ì ¡§ ONE FUKUOKA CONFERENCE HALL
¡¦ÆüÄø ¡§ 2026Ç¯2·î7Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡Á2·î21Æü¡ÊÅÚ¡Ë
¥Á¥±¥Ã¥È¤´¹ØÆþ¤Ï¤³¤Á¤é ¢ª https://l-tike.com/st1/mga_wm-general/sitetop
¢¡Âçºå²ñ¾ì
¡¦²ñ¾ì ¡§VS.¡Ê¥°¥é¥ó¥°¥ê¡¼¥óÂçºåÆâ¡Ë
¡¦ÆüÄø ¡§ 2026Ç¯3·î2Æü¡Ê·î¡Ë¡Á3·î31Æü¡Ê²Ð¡Ë
¢¨³«ºÅ»þ´Ö¤Ï²ñ¾ì¤´¤È¤Ë°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡û¥Á¥±¥Ã¥È¾ðÊó
¢¡Åìµþ²ñ¾ì
¡Ú°ìÈÌ¡Û
Ê¿Æü¡ÊÇ¯ËöÇ¯»Ï½ü¤¯¡Ë¡§4,300±ß
µÙÆü¡ÊÅÚ¡¦Æü¡¦½ËÆü¡¦Ç¯ËöÇ¯»Ï¡Ê12/29-1/2))¡§4,500±ß
¡Ú»Ò¶¡¡Ê¾®³ØÀ¸¡Ë¡Û
Ê¿Æü¡ÊÇ¯ËöÇ¯»Ï½ü¤¯¡Ë¡§2,100±ß
µÙÆü¡ÊÅÚ¡¦Æü¡¦½ËÆü¡¦Ç¯ËöÇ¯»Ï¡Ê12/29-1/2))¡§2,300±ß
¢¨Ì¤½¢³Ø»ùÌµÎÁ¡Ê18ºÐ°Ê¾å¤ÎÊÝ¸î¼Ô1Ì¾¤Ë¤Ä¤2Ì¾¤Þ¤Ç¡Ë
¢¡Ê¡²¬²ñ¾ì
¡Ú°ìÈÌ¡Û
Ê¿Æü¡§3,300±ß
µÙÆü¡§3,500±ß
¡Ú»Ò¶¡¡Ê¾®³ØÀ¸¡Ë¡Û
Ê¿Æü¡§1,600±ß
µÙÆü¡§1,800±ß
¢¨Ì¤½¢³Ø»ùÌµÎÁ¡Ê18ºÐ°Ê¾å¤ÎÊÝ¸î¼Ô1Ì¾¤Ë¤Ä¤2Ì¾¤Þ¤Ç¡Ë
¢¡Âçºå²ñ¾ì
¡Ú°ìÈÌ¡Û
Ê¿Æü¡§4,300±ß
µÙÆü¡ÊÅÚ¡¦Æü¡¦½ËÆü)¡§4,500±ß
¡Ú»Ò¶¡¡Ê¾®³ØÀ¸¡Ë¡Û
Ê¿Æü¡§2,100±ß
µÙÆü¡ÊÅÚ¡¦Æü¡¦½ËÆü)¡§2,300±ß
¢¨Ì¤½¢³Ø»ùÌµÎÁ¡Ê18ºÐ°Ê¾å¤ÎÊÝ¸î¼Ô1Ì¾¤Ë¤Ä¤2Ì¾¤Þ¤Ç¡Ë
¢¨¥Á¥±¥Ã¥ÈÎÁ¶â¤Ï¤ª°ì¿ÍÍÍ¤ÎÀÇ¹þ²Á³Ê¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨²ñ¾ìµ¬ÌÏ¤ä¾ò·ï¤Ë¤è¤ê³Æ²ñ¾ì¤Ç°ìÉôÅ¸¼¨ÆâÍÆ¤¬°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ã½êÍ×»þ´Ö¤ÎÌÜ°Â¡ä
¡ØWonder Museum¡Ù¤Î¤´´Õ¾Þ¤Ë¤Ï¡¢Ìó¡Ú60Ê¬¡ÛÄø¤«¤«¤ê¤Þ¤¹¡£
¤´Íè¾ì¤¤¤¿¤À¤¯ºÝ¤ÎÌÜ°Â¤È¤·¤Æ¡¢¤´³èÍÑ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨¸Ä¿Í¤Î´Õ¾Þ¥Ú¡¼¥¹¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢ÂÎ¸³»þ´Ö¤Ï°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤¢¤¯¤Þ¤Ç¤âÌÜ°Â¤È¤·¤Æ¤´Ç§¼±¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡ã¥Á¥±¥Ã¥È¤Ë´Ø¤¹¤ëÃí°Õ»ö¹à¡ä
¡¦±ÄÍøÌÜÅª¤ÎÅ¾Çä¤ò¶Ø»ß¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡¦¾®³ØÀ¸°Ê¾å¤Î¤ª⼦ÍÍ¤è¤ê¤ª⼀⼈ÍÍ1Ëç¤Î¥Á¥±¥Ã¥È¤¬É¬Í×¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£Ì¤½¢³Ø»ù¤Ï18ºÐ°Ê¾å¤ÎÊÝ¸î¼Ô1Ì¾¤Ë¤Ä¤2Ì¾¤Þ¤ÇÌµÎÁ¤Ç¤´Æþ¾ì¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£¡ÊÇ¯Îð¤Ï¤´Íè¾ì¤ÎÅöÆü»þÅÀ¡Ë
¡¦Åö⽇¤Ï¡¢¤ª⼀⼈ÍÍ1Ëç¥Á¥±¥Ã¥È¤ò¤ª»ý¤Á¤¤¤¿¤À¤¯É¬Í×¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¤ª⼿¸µ¤Ë¥Á¥±¥Ã¥È¤¬Ìµ¤¤¾ì¹ç¡¢¤¤¤«¤Ê¤ëÍýÍ³¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤â¤´⼊¾ì¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¤Î¤Ç¤´Ãí°Õ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡¦Æ±¹Ô¼Ô¤ÎÊý¤¬ÅÅ»Ò¥Á¥±¥Ã¥ÈÂÐ±þ¤Î¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¤ò¤ª»ý¤Á¤ÇÌµ¤¤¾ì¹ç¡¢ÅöÆü¡¢²ñ¾ìÆâ¤ÎÀìÍÑÁë¸ý¤Ë¤ÆÍ¸ú¤Ê¿ÈÊ¬¾ÚÌÀ½ñ¤Ç¤Î¤´ËÜ¿Í³ÎÇ§¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£¿½¹þ¼Ô¡¢Æ±¹Ô¼Ô¤ÎÊý¤È¤â¤´ËÜ¿Í³ÎÇ§¤¬²ÄÇ½¤Ê½ñÎà¤ò¤ª»ý¤Á¤Î¾å¡¢¥Á¥±¥Ã¥È¿½¹þ¼Ô¤È°ì½ï¤Ë¤´Íè¾ì¤¯¤À¤µ¤¤¡£¤´ËÜ¿Í³ÎÇ§¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ï¤´Æþ¾ì¤ò¤ªÃÇ¤ê¤¹¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¦¥Á¥±¥Ã¥È¿½¹þ¼Ô¤¬Íè¾ì¤Ç¤¤Ê¤¤¾ì¹ç¡¢¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥óÌ¤½ê»ý¤ÎÆ±⾏¼Ô¤Î¤ß¤Ç¤Ï¤´⼊¾ì¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤»¤ó¡£
¡¦Wonder Museum¤¬±ä´ü¡¦Ãæ»ß¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¸Â¤ê¥Á¥±¥Ã¥È¤ÎÊ§¤¤Ìá¤·¤Ï¤ª¼õ¤±¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£
¡¦¥ª¡¼¥¯¥·¥ç¥ó¤Î¤ß¤Ê¤é¤º¡¢¡Ö¥Á¥±¥Ã¥È¥·¥ç¥Ã¥×¡×¤ª¤è¤Ó¡Ö¥À¥Õ²°¡×¡ÖSNS¡×Åù¡¢Àµµ¬¥ë¡¼¥È°Ê³°¤ÎÇäÇã¹Ô°Ù¤ÇÆþ¼ê¤µ¤ì¤¿¥Á¥±¥Ã¥È¤ÏÁ´¤Æ±ÄÍøÌÜÅª¤ÈÈ½ÃÇ¤·¡¢¥Á¥±¥Ã¥È¤òÌµ¸ú¤Ë¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£
¡¦¥ª¡¼¥¯¥·¥ç¥ó¤¬À®⽴¤·¤Ê¤¯¤È¤â½ÐÉÊ¤ò¤µ¤ì¤¿»þÅÀ¤ÇÆ±ÍÍ¤È¤ß¤Ê¤·¤Þ¤¹¡£¤Ê¤ª¡¢¥Á¥±¥Ã¥ÈÂå¤Î¤´ÊÖ¶â¤Ï¤¤¤¿¤·¤Þ¤»¤ó¡£
¡¦¥À¥Õ²°¹Ô°Ù¡¦¥Á¥±¥Ã¥ÈÅ¾Çä¹Ô°ÙËÉ»ß¤Î¤¿¤á¡¢Å¾Çä¥µ¥¤¥È¤Ê¤É¤Ç¹ØÆþ¤µ¤ì¤¿¥Á¥±¥Ã¥È¤Ë´Ø¤·¤Þ¤·¤Æ¤Ï¡¢ÅöÆü²ñ¾ì¤Ø¤Ï¤´Æþ¾ì¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¤Î¤Ç¤´Ãí°Õ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¥Á¥±¥Ã¥È¤Î¤´ÊÖ¶â¤â¤¤¤¿¤·¤Þ¤»¤ó¡£
¡¦¥Á¥±¥Ã¥ÈÅ¾ÇäËÉ»ßÂÐºö¤Î¤¿¤á¡¢¤´Æþ¾ì¤ÎºÝ¤Ë¥Á¥±¥Ã¥È¤ª¿½¹þ¼Ô¡¦Æ±¹Ô¼Ô¤È¤â¤Ë¤´ËÜ¿Í³ÎÇ§¤ò¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¤´Íè¾ì¤ÎºÝ¤ÏÉ¬¤º¤´ËÜ¿Í³ÎÇ§¤¬¤Ç¤¤ë½ñÎà¤ò¤ª»ý¤Á¤¯¤À¤µ¤¤¡£
◾️±Ç²è¾ðÊó
11·î28Æü¡Ê¶â¡Ë¤è¤ê±Ç²è2ºîÉÊ¡¡Á´¹ñÆ±»þ¸ø³«
¢¡¥é¥¤¥Ö¥Õ¥£¥ë¥à¡ØMGA MAGICAL 10 YEARS ANNIVERSARY LIVE ¡ÁFJORD(¥Õ¥£¥è¥ë¥É)¡Á ON SCREEN¡Ù
Ⓒ2025 UNIVERSAL MUSIC LLC
¢¡¥É¥¥å¥á¥ó¥¿¥ê¡¼¡ØMGA MAGICAL 10 YEARS DOCUMENTARY FILM¡Ê²¾¡Ë¡Ù
@2025 MGA Film Partners
