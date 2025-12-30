º£¤âËº¤ì¤é¤ì¤Ê¤¤¿ÁÀ¡ÈþÎë¤ÎÆ·¡¡¤¸¤ï¤êÎÞ¤ËÒôÓÍ¤Î¥·¥ã¥Ã¥¿¡¼¡¢¹ñÎ©5Ëü¿Í¤¬Êñ¤ß¹þ¤ó¤À¶õ´Ö
THE ANSWERÊÔ½¸Éô¡¦¥«¥á¥é¥Þ¥ó¥Õ¥©¥È¥³¥é¥à
¡¡2025Ç¯¤ÏÅìµþÀ¤³¦Î¦¾å¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¤Ê¤É¡¢Î¦¾å³¦¤Ç¿ôÂ¿¤¯¤ÎÏÃÂê¤¬À¸¤Þ¤ì¤¿¡£³ÆÂç²ñ¤ò¼èºà¤·¤¿¡ÖTHE ANSWER¡×¤Ç¤Ï¡¢Áª¼ê¤¿¤Á¤¬À¸¤ß½Ð¤·¤¿°õ¾Ý¤Ë»Ä¤ë¥·¡¼¥ó¤ò¥«¥á¥é¥Þ¥ó¤Î¼Ì¿¿¤È¤È¤â¤Ë¿¶¤êÊÖ¤ë¡£
¡¡1991Ç¯°ÊÍè¡¢34Ç¯¤Ö¤ê¤ÎÅìµþ³«ºÅ¤È¤Ê¤Ã¤¿9·î¤ÎÀ¤³¦Î¦¾å¡£¹ñÎ©¶¥µ»¾ì¤¬Ç®¶¸¤ËÊñ¤Þ¤ì¤¿9Æü´Ö¤ÎÃæ¤Ç¡¢Ëº¤ì¤é¤ì¤Ê¤¤¤Î¤Ï½÷»ÒÁö¤êÉýÄ·¤Ó¤ÎÆüËÜµÏ¿ÊÝ»ý¼Ô¡¦¿ÁÀ¡ÈþÎë¤ÎÉ½¾ð¤À¤Ã¤¿¡£¡Ê¼Ì¿¿¡¦Ê¸¡áTHE ANSWERÊÔ½¸Éô¡¦Ãæ¸ÍÀî ÃÎÀ¤¡Ë
¡¡¡þ¡¡¡þ¡¡¡þ
¡¡Æ·¤¬½á¤à½Ö´Ö¤ò¸«¤¿¡£
¡¡3²óÌÜ¤ÎÄ·Ìö¡¢µÏ¿¤Ï6¥á¡¼¥È¥ë45¡£¼«¿È¤¬»ý¤ÄÆüËÜµÏ¿¤Î6¥á¡¼¥È¥ë97¤Ë¤ÏµÚ¤Ð¤º¡¢Í½ÁªÇÔÂà¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡¡¥Ù¥ó¥Á¤ØÌá¤ê¡¢¥¹¥¿¥ó¥É¤Ø¼ê¤ò¾å¤²2ÅÙ¤Û¤É²ñ¼á¡£¾Ð´é¤Î°§»¢¤Ë¡¢´ÑµÒ¤ÏÇï¼ê¤òÊÖ¤·¤¿¡£Í¥¤·¤¯Êñ¤ß¹þ¤Þ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê¶õ´Ö¡£¿Á¤Ï¾¯¤·¶Ã¤¤¤¿É½¾ð¤Î¸å¡¢´¶¼Õ¤ò¹þ¤á¤ÆºÆÅÙ¼ê¤ò¿¶¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤ÎÌÜ¤Ë¤¸¤ï¤ê¡¢¹þ¤ß¾å¤²¤ëÎÞ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£ÒôÓÍ¤Ë¥º¡¼¥à¤·¡¢¥·¥ã¥Ã¥¿¡¼¤òÀÚ¤ë¡£¿´¤«¤é¤Î¾Ð´é¤À¡£5Ëü¿Í¤òÄ¶¤¨¤ë´ÑµÒ¤Î²¹¤«¤¤Ï«¤¤¤¬¡¢Áª¼ê¤Ë»É¤µ¤Ã¤¿¥·¡¼¥ó¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¤¢¤ì¤«¤é3¤«·î¡£º£¤Ç¤â¤³¤ÎÉ½¾ð¤ÏËº¤ì¤é¤ì¤Ê¤¤¡£
¡ÖÄ·¤ÖÁ°¤Î¼êÇï»Ò¤¸¤ã¤Ê¤¤Çï¼ê¤Ë¤¹¤´¤¯ÇØÃæ¤ò²¡¤µ¤ì¤Æ¡¢¿´¤ËÀ÷¤ß¤ë¡¢²¹¤«¤¤µ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡£¸«¼é¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ê¡¢¤½¤ó¤Êµ¤Ê¬¤ÇÄ·¤ÖÀ¤³¦Áª¼ê¸¢¤Ç¤·¤¿¡×¡Ê¿Á¡Ë
¡¡¶¥µ»¿ÍÀ¸¤Ç°ìÅÙ¤¢¤ë¤«¤É¤¦¤«¤ÎÊì¹ñ³«ºÅ¡£¥á¥À¥ë¡¢Æþ¾Þ¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢½Ð¾ì¤·¤¿¤³¤È¤¬ºâ»º¤Ë¤Ê¤ë¤È¶¯¤¯´¶¤¸¤¿¡£
¡ÊTHE ANSWERÊÔ½¸Éô¡¦Ãæ¸ÍÀî ÃÎÀ¤ / Chise Nakatogawa¡Ë