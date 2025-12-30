¸Þ¾ò¸ç¡¢¥ê¥ô¥¡¥¤¤òÍÞ¤¨¤¿1°Ì¤ÏÇ®¤·õ»Î¡¡¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤«¤é¸«¤¨¤ëZÀ¤ÂåÍýÁÛ¤Î¾å»ÊÁü&µá¤á¤ë»ñ¼Á¤È¤Ï
¡¡³ô¼°²ñ¼Ò¥¤ー¥É¤Ï¤³¤Î¤Û¤É¡¢±¿±Ä¤¹¤ë£×£å£â¥á¥Ç¥£¥¢¡Ö¥ß¥Ä¥«¥ë³Ø¤Ó¡×¤Ç¡¢18ºÐ¤«¤é30ÂåÁ°È¾¤Î¡ÈZÀ¤Âå¡É472¿Í¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡Ö¥¢¥Ë¥á¡¦Ì¡²è¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¡×¤Ë´Ø¤¹¤ë¥¢¥ó¥±ー¥È¤ò¼Â»Ü¡¢·ë²Ì¤ò¸øÉ½¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡ÖÇ®·ì¡×¡ÖÎäÀÅ¡×¡Ö¥êー¥Àー¥·¥Ã¥×¡×ZÀ¤Âå¤¬µá¤á¤ë¡È¾å»Ê¥¥ã¥é"
¡¡¿Íµ¤¤ÎºîÉÊ¤«¤é¡Ö¾å»Ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¡×¤ò¿Ò¤Í¤¿¤È¤³¤í¡¢ºÇ¤âÂ¿¤¤²óÅú¤Ï¡Öµ´ÌÇ¤Î¿Ï¡§Îû¹ö°É¼÷Ïº(31.6¡ó)¡×¤À¤Ã¤¿¡£¼¡¤¤¤Ç¡Ö¼ö½Ñ²öÀï¡§¸Þ¾ò¸ç(23.1¡ó)¡×¡Ö¿Ê·â¤Îµð¿Í¡§¥ê¥ô¥¡¥¤(13.8¡ó)¡×¡Ö¥ï¥ó¥Ôー¥¹¡§¥ë¥Õ¥£(12.5¡ó)¡×¤Î½ç¡£¤µ¤é¤ËÆ±Î¨¤Ç¡Ö¿ä¤·¤Î»Ò¡§¥¢¥¯¥¢(7.8¡ó)¡×¤È¡Ö¥Ï¥¤¥¥åー!!¡§Æü¸þæÆÍÛ(7.8¡ó)¡×¤¬ÊÂ¤Ó¡¢¡ÖÅìµþ¥ê¥Ù¥ó¥¸¥ãー¥º¡§¥Þ¥¤¥ー¡Êº´ÌîËü¼¡Ïº¡¢3.4¡ó¡Ë¡×¤È¤¤¤¦·ë²Ì¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡³Æ¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤Î¡Ö¤É¤ó¤Ê¤È¤³¤í¤¬¹¥¤¤«¡×¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¥êー¥Àー¥·¥Ã¥×¡¢¥«¥ê¥¹¥ÞÀ¤¬¤¢¤ë(27.3¡ó)¡×¤ä¡Ö¤É¤ó¤Ê¥È¥é¥Ö¥ë¡¢º¤Æñ¤â¾è¤ê±Û¤¨¤ë¤È¤³¤í(17.0¡ó)¡×¡¢¤µ¤é¤Ë¡ÖÆ¬¤Î²óÅ¾¤¬Â®¤¤(11.8¡ó)¡×¡ÖÅØÎÏ¤òÂÕ¤é¤Ê¤¤»Ñ¤ËÆ´¤ì¤ë(10.1¡ó)¡×¡Ö¤ä¤µ¤·¤¤(6.9¡ó)¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¡¢¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¼«¿È¤ÎÀ³Ê¤äÊª»ö¤Ë¼è¤êÁÈ¤à»ÑÀª¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÃåÌÜ¤·¤¿²óÅú¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¡Ö¿Í¤ò¸«¼Î¤Æ¤Ê¤¤(13.8¡ó)¡×¤ä¡ÖÌÀ¤ë¤¯¼þ¤ê¤Î¿Í¤ò¸µµ¤¤Ë¤µ¤»¤ë¤È¤³¤í(13.1¡ó)¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¡¢Ãç´Ö¤äÉô²¼¤Ø¤ÎÂÐ±þÎÏ¡¢¼þ°Ï¤Î¿Í¤ËÍ¿¤¨¤ë±Æ¶Á¤Ë´Ø¤¹¤ëÉôÊ¬¤òÉ¾²Á¤·¤¿À¼¤â½¸¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡¡¡Ö¤½¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤Ï¡¢¤Ê¤¼¾å»Ê¤Ë¤Õ¤µ¤ï¤·¤¤¤«¡×¤È¤¤¤¦¼ÁÌä¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¿Í¤È¤·¤Æ¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤¤¿¤¯¤Ê¤ëÌ¥ÎÏ¤ò´¶¤¸¤ë(28.4¡ó)¡×¤¬ºÇ¤âÂ¿¤«¤Ã¤¿¡£Â³¤¤¤Æ¡¢¡Ö¿¦¾ì¤¬ÌÀ¤ë¤¯¤Ê¤ê¡¢³Ú¤·¤¯»Å»ö¤¬¤Ç¤¤½¤¦(16.5¡ó)¡×¡Ö¥ß¥¹¤ò¤·¤Æ¤âÀÕÇ¤¤ò¼è¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤½¤¦(15.8¡ó)¡×¡Ö¿Æ¿È¤ËÁêÃÌ¤Ë¾è¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤½¤¦(14.4¡ó)¡×¡Ö¸½¾ì¤òÐíâ×¤·¤Æ±ß³ê¤Ë¶ÈÌ³¤ò¤Þ¤ï¤·¤Æ¤¯¤ì¤½¤¦(12.6¡ó)¡×¡ÖÉô²¼¤ò¿®Íê¤·¤ÆºÛÎÌ¤¢¤ê¤¤ÇÇ¤¤»¤Æ¤¯¤ì¤½¤¦(12.3¡ó)¡×¤È¡¢¿¦¾ì¤Ë¤ª¤±¤ë¾å»Ê¤È¤·¤Æ¤Î¿¶¤ëÉñ¤¤¤ò¥¤¥áー¥¸¤·¤¿²óÅú¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£ZÀ¤Âå¤Ï¡¢¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤¬»ý¤ÄÇ½ÎÏ¤äÅýÎ¨ÎÏ¤È¤¤¤Ã¤¿¿Í´ÖÀ¤Ë¾ÇÅÀ¤ò¤¢¤Æ¡¢ÌÜ»Ø¤¹¤Ù¤»Ñ¤ò¼¨¤»¤ë¿ÍÊª¤ò¡ÖÍýÁÛ¤Î¾å»Ê¡×¤È¹Í¤¨¤ë·¹¸þ¤¬¸«¤é¤ì¤ë¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡Ö¤½¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤¬¾å»Ê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤é¡¢»Å»ö¤Ø¤Î¥â¥Á¥Ùー¥·¥ç¥ó¡¦À¸»ºÀ¤Ï¤É¤¦ÊÑ¤ï¤ê¤½¤¦¤«¡×¤ò¿Ò¤Í¤¿¤È¤³¤í¡¢¡ÖÂçÉý¤Ë¾å¤¬¤ë(47.2¡ó)¡×¤È¡Ö¾¯¤·¾å¤¬¤ë(47.2¡ó)¡×¤ò¹ç¤ï¤»¤Æ94.4¡ó¤¬¡Ö¾å¤¬¤ë¡×¤È²óÅú¡£ZÀ¤Âå¤Î9³äÄ¶¤¬¡¢»Å»ö¤Î¥â¥Á¥Ùー¥·¥ç¥ó¤äÀ¸»ºÀ¤Ï¾å»Ê¤Î±Æ¶Á¤ò¼õ¤±¤ë¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£
¡¡¡Ö¾å»Ê¤Ë¤¹¤ë¤Ê¤é¤É¤Î¥¿¥¤¥×¤¬ÍýÁÛ¤«¡×¤Ç¤Ï¡¢¡ÖÎäÀÅÄÀÃå¤ÇÈ½ÃÇÎÏ¤¬¤¢¤ë¥¿¥¤¥×(¸Þ¾ò¸ç¡¢23.3¡ó)¡×¤È¡ÖÇ®·ì¤Ç°ú¤ÃÄ¥¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¥¿¥¤¥×(Îû¹ö°É¼÷Ïº¡¢21.6¡ó)¡×¤¬¿Íµ¤¤ò½¸¤á¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¡ÖÌÌÇò¤¯ÌÀ¤ë¤¯¾ì¤òÏÂ¤Þ¤»¤ë¥¿¥¤¥×(¥ë¥Õ¥£¡¢17.6¡ó)¡×¤ä¡ÖÁ°¸þ¤¤«¤Ä´ó¤êÅº¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¥¿¥¤¥×(Æü¸þæÆÍÛ¡¢16.5¡ó)¡×¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢¿¦¾ì¤ÎÊ·°Ïµ¤¤Å¤¯¤ê¤Ë·úÀßÅª¤Ê±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤ë¤è¤¦¤Ê¥¿¥¤¥×¤â¡¢ZÀ¤Âå¤ÎÍýÁÛ¤Î¾å»ÊÁü¤È¤·¤ÆÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö¼ÂºÝ¤Î¿¦¾ì¤Ë¤ª¤±¤ë¾å»Ê¤Ëµá¤á¤ëÍýÁÛ¤Î¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¡¢¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¥¹¥¿¥¤¥ë¡×¤Ç¤Ï¡¢ºÇ¤âÂ¿¤¤²óÅú¤Ï¡Ö¼ºÇÔ¤òÀÕ¤á¤º¼¡¤ËÀ¸¤«¤¹»ÑÀª¤¬¤¢¤ë(¿´ÍýÅª°ÂÁ´À½Å»ë¡¢23.3¡ó)¡×¤À¤Ã¤¿¡£¼¡¤¤¤Ç¡Ö¤³¤Þ¤á¤Ë¥Õ¥£ー¥É¥Ð¥Ã¥¯¤ò¤¯¤ì¤ë(°éÀ®¡¦¥³ー¥Á¥ó¥°·¿¡¢22.1¡ó)¡×¡Ö1on1¤Ç´ó¤êÅº¤Ã¤ÆÁêÃÌ¤Ë¾è¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë(¥µ¥Ýー¥È·¿¡¢17.5¡ó)¡×¤À¤Ã¤¿¡£¥¥ã¥é¥¯¥¿ーÎã¼¨¤ÎÀßÌä¤Ç¤Ï¸«¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡Ö¿´ÍýÅª°ÂÁ´À¡×¤ä¡Ö°éÀ®¡¦¥³ー¥Á¥ó¥°¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¸½¼ÂÅª¤Ê¥µ¥Ýー¥ÈÍ×ÁÇ¤¬¾å°Ì¤òÀê¤á¤¿¡£ZÀ¤Âå¤¬¾å»Ê¤ËÂÐ¤·¡¢¥«¥ê¥¹¥ÞÀ¤ä¥êー¥Àー¥·¥Ã¥×¤Ê¤É¡Ö¿Í´ÖÀ¡×¤òÍýÁÛ¤È¤·¤Æ·Ç¤²¤ë°ìÊý¡¢¼ÂºÝ¤Î¿¦¾ì´Ä¶¤Ç¤Ï¡¢Æ¯¤¤ä¤¹¤µ¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¡Ö¥µ¥Ýー¥ÈÎÏ¡×¤Î½ÅÍ×À¤òÎäÀÅ¤Ë¸«¶Ë¤á¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò¼¨º¶¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ê¤è¤í¤º～¥Ë¥åー¥¹Ä´ººÈÉ¡Ë