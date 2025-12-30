2°Ì¤«¤é16°Ì¤Ë°ÜÀÒ¡¡Ì¾¸Å²°¤¬¾®²°¾¾ÃÎºÈ¤Î²ÃÆþ¤òÀµ¼°È¯É½¡Ö³Ð¸ç¤ò¤â¤Ã¤Æµ¢¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡×
¥¯¥é¥Ö¤¬¸ø¼°È¯É½
¡¡Ì¾¸Å²°¥°¥é¥ó¥Ñ¥¹¤¬12·î30Æü¡¢Çð¥ì¥¤¥½¥ë¤«¤éMF¾®²°¾¾ÃÎºÈ¤¬´°Á´°ÜÀÒ¤Ç²ÃÆþ¤¹¤ë¤³¤È¤òÀµ¼°È¯É½¤·¤¿¡£
¡¡¸½ºß30ºÐ¤Î¾®²°¾¾¤Ï2014Ç¯¤ËÌ¾¸Å²°¤Ç¥×¥í¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£¤½¤Î¸å¡¢µþÅÔ¥µ¥ó¥¬F.C.¡¢¥µ¥¬¥óÄ»À´¤ÈÅÏ¤êÊâ¤¡¢22Ç¯¤«¤éÇð¤Ç4Ç¯´Ö¥×¥ì¡¼¤ò¤·¤¿¡£º£µ¨¤Ï¥ê¡¼¥°Àï37»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¡¢3¥´¡¼¥ë10¥¢¥·¥¹¥È¤òµÏ¿¡£¥ê¥«¥ë¥É¡¦¥í¥É¥ê¥²¥¹´ÆÆÄ¤Î²¼¤Ç¼çÎÏ¤È¤·¤Æ³èÌö¤·¡¢º£µ¨2°Ì¤ÈÌö¿Ê¤·¤¿Çð¤ò°ú¤ÃÄ¥¤ëÂ¸ºß¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¾®²°¾¾¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï10Ç¯¤Ö¤ê¤Î¸ÅÁãÉüµ¢¡£ºòµ¨¤Ï16°Ì¤Ë½ª¤ï¤ê¡¢¥ß¥Ï¥¤¥í¡¦¥Ú¥È¥í¥ô¥£¥Ã¥Á¿·´ÆÆÄ¤ò·Þ¤¨¡¢ºÆ¥¹¥¿¡¼¥È¤òÀÚ¤ë¥¯¥é¥Ö¤Ç¡Ö²¸ÊÖ¤·¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤ËÁ´ÎÏ¤Ç´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡ª¡×¤Èµ¤»ý¤Á¤ò¿·¤¿¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡¾®²°¾¾¤Î¥³¥á¥ó¥ÈÁ´Ê¸¤Ï°Ê²¼¤Î¤È¤ª¤ê¡£
¡ÖÌ¾¸Å²°¥°¥é¥ó¥Ñ¥¹¤Ë´Ø¤ï¤ëÁ´¤Æ¤Î³§¤µ¤Þ¡¢Çð¥ì¥¤¥½¥ë¤«¤é°ÜÀÒ¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¾®²°¾¾ÃÎºÈ¤Ç¤¹¡£10Ç¯¤Ö¤ê¤ËÉüµ¢¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¥×¥í¤È¤·¤Æ¥Ç¥Ó¥å¡¼¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿ÂçÀÚ¤Ê¥¯¥é¥Ö¤Ç¡¢¤â¤¦°ìÅÙ¥×¥ì¡¼¤Ç¤¤ë¤³¤È¤ò´ò¤·¤¯»×¤¤¤Þ¤¹¡£¶¯¤¯Ì¥ÎÏÅª¤ÊÌ¾¸Å²°¥°¥é¥ó¥Ñ¥¹¤Ë¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë³Ð¸ç¤ò¤â¤Ã¤Æµ¢¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£º£¤Þ¤Ç¤Î¥×¥í¥¥ã¥ê¥¢¤ÇÇÝ¤Ã¤Æ¤¤¿¤â¤Î¤ò¡¢À®Ä¹¤·¤¿»Ñ¤Ç¥Õ¥¡¥ó¡¦¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤Î¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Ë²¸ÊÖ¤·¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤ËÁ´ÎÏ¤Ç´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡ª¤³¤ì¤«¤é±þ±ç¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡×¡ÊFOOTBALL ZONEÊÔ½¸Éô¡Ë