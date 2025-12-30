¡Ö¤ª»Ð¤µ¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¡Ä¡×¥Ð¥¹¤Ç¹âÎðÃËÀ¤Ë¾ù¤Ã¤¿ÀÊ¤ò¡È²£¼è¤ê¤¹¤ë½÷À¡É¤Ë¹â¹»À¸¤¬Êü¤Ã¤¿°ì¸À¡½¡½Ç¯ËöÇ¯»Ï¥Ù¥¹¥È
Âç»ö·ï¤Ð¤«¤ê¤¬¥Ë¥å¡¼¥¹¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡¢¿È¶á¤Ê¾®¤µ¤Ê»ö·ï¤ÎÊý¤¬¿ÍÀ¸¤òº¸±¦¤¹¤ë¤³¤È¤â¡£ÃíÌÜ¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤ò¼è¤ê¾å¤²ÂçÈ¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤À2025Ç¯¤Î¶ÄÅ·¥Ë¥å¡¼¥¹¤òÆÃÊÌ¥»¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¡ª¡Ê½é¸ø³«2025Ç¯6·î17Æü¡¡µ»ö¤Ï¼èºà»þ¤Î¾õ¶·¡Ë¡¡¡ö¡¡¡¡¡ö¡¡¡¡¡ö
¡¡¸«¤¿ÌÜ¤Ç¤Ï¤ï¤«¤é¤Ê¤¤Ç¥¿±½é´ü¤Î½÷À¤ä¾ã¤¬¤¤¼Ô¡¢ÆñÉÂ¤òÊú¤¨¤ëÊý¤Ø¤ÎÇÛÎ¸¤Î¼þÃÎ¤ò¤µ¤»¤ë¤¿¤á¡¢ÅìµþÅÔÊ¡»ãÊÝ·ò¶É¤¬12Ç¯¤ËºîÀ®¤·¤¿¥Ø¥ë¥×¥Þ¡¼¥¯¡£¸½ºß¤ÏÁ´¹ñ¤Î³Æ¼«¼£ÂÎ¤ÇÇÛÉÛ¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢ÀÖÃÏ¤ËÇò¤Î½½»ú¤È¥Ï¡¼¥È¥Þ¡¼¥¯¤¬Æþ¤Ã¤¿¥¿¥°¤ò¤«¤Ð¤ó¤Ê¤É¤ËÉÕ¤±¤Æ¤¤¤ë¿Í¤ò¸«¤«¤±¤¿¤³¤È¤âÂ¿¤¤¤Ï¤º¤À¡£
¡¡Æ±»þ¤ËÅ´Æ»¤äÏ©Àþ¥Ð¥¹¤Ê¤É¸ø¶¦¸òÄÌµ¡´Ø¤ÎÍ¥ÀèÀÊ¤Ë¤â¥Ø¥ë¥×¥Þ¡¼¥¯¤Î¥¹¥Æ¥Ã¥«¡¼¤¬Å½¤é¤ì¡¢ÀÊ¤ò¾ù¤ë¤è¤¦¤Ë¸Æ¤Ó³Ý¤±¤Æ¤¤¤ë¡£¤À¤¬¡¢º®¤ó¤Ç¤¤¤ë¼ÖÆâ¤Ç¤Ï¥¿¥°¤¬¸«¤¨¤Ë¤¯¤¯¡¢Î©¤Á¤Ã¤Ñ¤Ê¤·¤òÍ¾µ·¤Ê¤¯¤µ¤ì¤ë¥±¡¼¥¹¤âÄÁ¤·¤¯¤Ê¤¤¡£
¢¡¤è¤í¤á¤¤¤ÆÎÙ¤Î½÷À¤Ë¤Ö¤Ä¤«¤ê¡¢¼Õºá¤¹¤ë¤ââË¤Þ¤ì¤¿
¡¡²ñ¼Ò°÷¤ÎÆâÆ£Áï»Ö¤µ¤ó¡Ê²¾Ì¾¡¦60ºÐ¡Ë¤Ï¡¢»Å»ö¤ò½ª¤¨¤ÆºÇ´ó¤ê±Ø¤«¤éÏ©Àþ¥Ð¥¹¤Ç¼«Âð¤Þ¤ÇÌá¤ëÅÓÃæ¡¢¤³¤ó¤Ê¾ìÌÌ¤ËÁø¶ø¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡ÖÍ¼Êý¤Îµ¢Âð¥é¥Ã¥·¥å¤Î»þ´ÖÂÓ¤ÇºÂÀÊ¤Ï¤¹¤Ù¤ÆËä¤Þ¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢»ä¤ò´Þ¤á¤ÆÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤ë¾èµÒ¤â10¿ÍÁ°¸å¤¤¤Þ¤·¤¿¡£»ä¤Ï¤Þ¤ÀÂ¹ø¤Ï¾æÉ×¤À¤Ã¤¿¤Î¤ÇÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¤½¤³¤Þ¤Ç¶ì¤¸¤ã¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤±¤É¡¢Æ±Ç¯Âå¤È»×¤ï¤ì¤ëÃËÀ¤ÏÂ¤ÎÆ§¤óÄ¥¤ê¤¬Íø¤«¤Ê¤¤¤Î¤«¤Ä¤ê³×¤ËÊá¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¤â¥Ð¥¹¤¬¶Ê¤¬¤ë¤¿¤Ó¤Ë¿ÈÂÎ¤¬±¦¤Øº¸¤Ø¤ÈÂç¤¤¯ÍÉ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡¸«¤Æ¤¤¤Æ¿´ÇÛ¤Ë¤Ê¤ë¤Û¤É¤Ç¼«Ê¬¤¬ºÂ¤Ã¤Æ¤¤¤ì¤ÐºÂÀÊ¤ò¾ù¤ê¤¿¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢ÆâÆ£¤µ¤ó¤âÆ±¤¸Î©¤Ã¤Æ¤¤¤ëÂ¦¡£Áá¤¯ÀÊ¤¬¶õ¤¤¤ÆºÂ¤ì¤ë¤È¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿ÌðÀè¡¢¤½¤ÎÃËÀ¤Ï¥«¡¼¥Ö¤Ç¤è¤í¤á¤¤¤Æ¤Ä¤ê³×¤«¤é¼ê¤òÎ¥¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¤½¤·¤Æ¡¢ÎÙ¤ËÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤¿20Âå¤È»×¤ï¤ì¤ë½÷ÀµÒ¤Ë¤Ö¤Ä¤«¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£
¡¡¤½¤Î½Ö´Ö¡¢Èà½÷¤Ï¡Ö¥¥ã¥Ã!!¡×¤ÈÀ¼¤òµó¤²¡¢ÃËÀ¤Ï¡Ö¤¹¤ß¤Þ¤»¤ó¡¢Â¤ÎÆ§¤óÄ¥¤ê¤¬Íø¤«¤Ê¤¯¤Æ¡Ä¡Ä¡×¤È¼å¡¹¤·¤¤À¼¤Ç¼Õºá¡£¤½¤ì¤Ç¤â½÷À¤ÏÇ¼ÆÀ¤¤¤«¤Ê¤¤¤Î¤«ÃËÀ¤òâË¤ó¤Ç¤¤¤¿¤½¤¦¤À¡£
¡Ö¤³¤Î2¿Í¤ÏÎÙ¤ê¹ç¤Ã¤ÆÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤â¤È¤â¤ÈÌ©Ãå¤·¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯Â¿¾¯¤Î·ä´Ö¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤À¤«¤é¡¢ÃÔ´Á¤òµ¿¤¦¤è¤¦¤Ê¥·¥Á¥å¥¨¡¼¥·¥ç¥ó¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Ï»ä¤ÎÁÛÁü¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤Ö¤Ä¤«¤Ã¤Æ¤¤¿¤³¤È¤ÇÃ±½ã¤ËÊ¢¤òÎ©¤Æ¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡×
¢¡¹â¹»À¸¤¬ÀÊ¤ò¾ù¤ë¤¬¡¢½÷À¤¬¼«Ê¬¤ËÂÐ¤·¤Æ¤À¤È´ª°ã¤¤
¡¡½÷À¤ÏÃËÀ¤ËÂÐ¤·¤ÆÊ¸¶ç¤ò¸À¤Ã¤¿¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢Ãî¤Îµï½ê¤¬°¤«¤Ã¤¿¤Î¤«¤·¤Ð¤é¤¯âË¤ó¤Ç¤¤¤¿¤È¤«¡£¤È¤³¤í¤¬¡¢¤³¤³¤ÇºÂ¤Ã¤Æ¤¤¤¿À©Éþ»Ñ¤Î¹â¹»À¸¤¬ÆÍÁ³Î©¤Á¾å¤¬¤ê¡¢¡Ö¤¢¤Î¡¢¤³¤³¤ËºÂ¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª¡×¤ÈºÂÀÊ¤ò¾ù¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤À¡£
¡¡¤³¤Î¸ÀÍÕ¤Ë¤¹¤°È¿±þ¤·¤¿¤Î¤Ï¼ã¤¤½÷À¡£ºÂÀÊ¤Ë¸þ¤«¤ª¤¦¤È¤·¤¿¤¬¡Ö¤´¤á¤ó¤Ê¤µ¤¤¡¢¤ª»Ð¤µ¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¤½¤Á¤é¤ÎÊý¡Ê¡á¤è¤í¤á¤¤¤¿ÃËÀ¡Ë¤Ë¸À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡Ä¡Ä¡×¤È°ì¸À¡£°ìÊý¡¢ÃËÀ¤â¤Þ¤µ¤«¼«Ê¬¤Ë¾ù¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤È¤Ï»×¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤«¶Ã¤¤¤¿ÍÍ»Ò¤À¤Ã¤¿¤½¤¦¤À¡£
¡¡¤È¤ó¤ÀÀÖ¤ÃÃÑ¤ò¤«¤¤¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿½÷À¤Ï¡¢¹â¹»À¸¤ËÂÐ¤·¤Æ¤âÉÔµ¡·ù¤½¤¦¤ÊÂÖÅÙ¤òÏª¤ï¤Ë¤·¤¿¤¬¡¢¤³¤ì¤ò´°Á´¤ËÌµ»ë¡£
¡¡ÃËÀ¤ÏÈà¤Ë²¿ÅÙ¤â¤ªÎé¤ò¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¹â¹»À¸¤â¡Ö¤³¤Á¤é¤³¤½¥Ø¥ë¥×¥Þ¡¼¥¯¤Ëµ¤¤Å¤«¤Ê¤¯¤Æ¤¹¤ß¤Þ¤»¤ó¡×¤ÈµÕ¤ËÏÍ¤Ó¤Æ¤¤¤¿¤Û¤É¡£¤½¤³¤ÇÆâÆ£¤µ¤ó¤âÃËÀ¤¬¥Ø¥ë¥×¥Þ¡¼¥¯¤Î¥¿¥°¤ò¤«¤Ð¤ó¤ËÉÕ¤±¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤ò»Ï¤á¤ÆÃÎ¤ë¡£
¡Ö¥¿¥°¤¬¤«¤Ð¤ó¤È¿ÈÂÎ¤Î´Ö¤Ë¤Á¤ç¤¦¤É¶´¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢¸«¤¨¤Ë¤¯¤¤¾õÂÖ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ÌÜ¤ò¶Å¤é¤·¤Æ¤ß¤ë¤È³Î¤«¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£»ä¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯Èà½÷¤â¤³¤³¤Ç¥Ø¥ë¥×¥Þ¡¼¥¯¤Î»ý¤Á¼ç¤À¤È¸ç¤Ã¤¿¤Î¤«º£ÅÙ¤Ï¥Ð¥Ä¤Î°¤½¤¦¤Ê´é¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£´îÅÜ°¥³Ú¤¬¥Ï¥Ã¥¥ê¤È´é¤Ë½Ð¤ë¥¿¥¤¥×¤ß¤¿¤¤¤ÇÉ½¾ð¤¬¥³¥í¥³¥í¤ÈÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡×
¡¡¤Á¤Ê¤ß¤ËÃËÀ¤Ï¹ß¤ê¤ëºÝ¤Ë¤â¹â¹»À¸¤Ë¡Ö¤µ¤Ã¤¤Ï¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡×¤È¤ªÎé¤ò½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢½÷À¤«¤é¤ÎÃËÀ¤Ø¤Î¼Õºá¤Î¸ÀÍÕ¤ÏºÇ¸å¤Þ¤Ç¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
