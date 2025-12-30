Åì¾Ú¾å¤²Éý½é¤Î1Ëü±ßÄ¶¤¨¡¡Ç¯Ëö³ô²Á¡¢5Ëü±ßÅþÃ£
¡¡Åìµþ³ô¼°»Ô¾ì¤Ï30Æü¡¢Ç¯Æâ¤ÎºÇ½ª¼è°úÆü¤È¤Ê¤ëÂçÇ¼²ñ¤ò·Þ¤¨¤¿¡£Æü·ÐÊ¿¶Ñ³ô²Á¡Ê225¼ï¡Ë¤ÏÂ³Íî¤·¡¢½ªÃÍ¤ÏÁ°ÆüÈæ187±ß44Á¬°Â¤Î5Ëü0339±ß48Á¬¤À¤Ã¤¿¡£Á°Ç¯Ëö¤Î½ªÃÍ¤ÈÈæ¤Ù¤¿Ç¯´Ö¤Î¾å¤²Éý¤Ï½é¤á¤Æ1Ëü±ß¤òÄ¶¤¨¡¢²áµîºÇÂç¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¿Í¹©ÃÎÇ½¡ÊAI¡Ë¥Ö¡¼¥à¤¬¤±¤ó°ú¤·¡¢Ç¯Ëö³ô²Á¤ÏÀáÌÜ¤Î5Ëü±ß¤ò½é¤á¤ÆÄ¶¤¨¡¢2Ç¯Ï¢Â³¤ÇºÇ¹âÃÍ¤ò¹¹¿·¤·¤¿¡£
¡¡¡ÖÀÕÇ¤¤¢¤ëÀÑ¶ËºâÀ¯¡×¤ò·Ç¤²¤ë¹â»ÔÀ¯¸¢¤¬10·î¤ËÈ¯Â¤·¡¢·ÐºÑÀ¯ºö¤Ë´üÂÔ¤·¤¿¡Ö¹â»Ô¥È¥ì¡¼¥É¡×¤âÎò»ËÅª³ô¹â¤ò±é½Ð¤·¤¿¡£¤½¤Î°ìÊý¤ÇºâÀ¯°²½¤Ø¤Î·üÇ°¤«¤éºÄ·ô»Ô¾ì¤Ç¹ñºÄ¤¬Çä¤é¤ì¡¢Ç¯½é¤Ë1.1¡óÄøÅÙ¤À¤Ã¤¿Ä¹´ü¶âÍø¤Ï12·î¤Ë°ì»þ2.1¡ó¤È26Ç¯10¥«·î¤Ö¤ê¤Î¹â¿å½à¤Þ¤ÇµÞÆ¤·¤¿¡£
¡¡1·î¤Ë4Ëü±ßÁ°¸å¤Ç¼è°ú¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤¿Ê¿¶Ñ³ô²Á¤Ï¡¢ÊÆ¥È¥é¥ó¥×À¯¸¢¤¬È¯Æ°¤·¤¿¡ÖÁê¸ß´ØÀÇ¡×¤ÇÀ¤³¦·ÐºÑ¤¬ÄäÂÚ¤¹¤ë¤È¤Î·üÇ°¤«¤é²¼Íî¤·¡¢4·î¤Ëº£Ç¯¤ÎºÇ°ÂÃÍ¤È¤Ê¤ë3Ëü1136±ß¤òÉÕ¤±¤¿¡£7·î¤ÎÆüÊÆ¹ç°Õ¤ò·Ð¤Æ»ý¤ÁÄ¾¤·¡¢¹â»ÔÁáÉÄ»á¤Î¼óÁê½¢Ç¤¤Ç¾å¾º´ðÄ´¤ò¶¯¤á¤¿¡£