Âç»ö·ï¤Ð¤«¤ê¤¬¥Ë¥å¡¼¥¹¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡¢¿È¶á¤Ê¾®¤µ¤Ê»ö·ï¤ÎÊý¤¬¿ÍÀ¸¤òº¸±¦¤¹¤ë¤³¤È¤â¡£ÃíÌÜ¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤ò¼è¤ê¾å¤²ÂçÈ¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤À2025Ç¯¤Î¶ÄÅ·¥Ë¥å¡¼¥¹¤òÆÃÊÌ¥»¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¡ª¡Ê½é¸ø³«2025Ç¯8·î12Æü¡¡µ»ö¤Ï¼èºà»þ¤Î¾õ¶·¡Ë¡¡¡ö¡¡¡¡¡ö¡¡¡¡¡ö
¡¡Ä¹´üµÙ²Ë¥·¡¼¥º¥ó¤ËÆÍÆþ¤·¡¢Î¹¹Ô¤äÎ¤µ¢¤ê¤Ê¤É¡¢¡Ö¿·´´Àþ¡×¤Ë¾è¤ëµ¡²ñ¤â¤¢¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¿Í¤¬¾è¤ê¹ç¤ï¤»¤ë¤À¤±¤Ë¡¢¼ÖÆâ¤Ç¤Ï¤ª¸ß¤¤¤ËÇÛÎ¸¤¹¤ë¤³¤È¤¬½ÅÍ×¤À¡£°û¼ò¤ä»£±Æ¤Ï¡¢¼ÖÆâ¤Î¥ë¡¼¥ë¤È¤·¤Æ¶Ø»ß¤µ¤ì¤Æ¤Ï¤¤¤Ê¤¤¤â¤Î¤Î¡¢Ìµ±óÎ¸¤Ë¿¶¤ëÉñ¤¨¤Ð¥È¥é¥Ö¥ë¤Ë¤Ê¤ê¤«¤Í¤Ê¤¤¡£
¢¡¼«Ê¬¤ÎÀÊ¤Ê¤Î¤Ë¡Ö¤É¤¤¤Æ¡×¤È¸À¤ï¤ì¤¿¾èµÒ¤Î°ãÏÂ´¶
¡¡²Æµ¨µÙ²ËÃæ¤Î¿·´´Àþ¡£ÎÙ¤ËºÂ¤Ã¤¿¼ã¤¤½÷À¤Î¡Ö¿ä¤·³è¡×¤¬¡¢»×¤ï¤ÌÅ¸³«¤ò¸«¤»¤¿¡£ÁëÂ¦¤ÎÀÊ¤ËºÂ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¸÷Ìî¼ÓÌí¹á¤µ¤ó¡Ê²¾Ì¾¡Ë¤Ï¡¢ÎÙÀÊ¤Î½÷À¤«¤éÆÍÁ³¤ÎÍ×µá¤ò¤µ¤ì¡¢°ãÏÂ´¶¤ò³Ð¤¨¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö¡È¤Ì¤¤»£¤ê¡É¤·¤¿¤¤¤Î¤Ç¡¢°ì½Ö¤½¤³¤É¤¤¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤Ç¤¹¤«¡© ÁëÏÈ¤Ë¤³¤Î»Ò¤¿¤Á¤òÃÖ¤¤¤Æ»£¤ê¤¿¤¤¤Î¤Ç¡×
¡¡¤¤¤ï¤æ¤ë¡Ö¿ä¤·¡×¤Î¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß¤òÁëºÝ¤Ç»£±Æ¤·¤¿¤¤¤¬¤¿¤á¤Ë¡¢Â¾¤Î¾èµÒ¤ËÀÊ¤òÎ©¤Ä¤è¤¦µá¤á¤ë--¤½¤ó¤Ê¥Þ¥Ê¡¼°ãÈ¿¤Ë¸÷Ìî¤µ¤ó¤Ï¸ÍÏÇ¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤ÎÆü¡¢¸÷Ìî¤µ¤ó¤ÎÎÙ¤ËºÂ¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¥Õ¥ï¥Õ¥ï¤·¤¿¥ï¥ó¥Ô¡¼¥¹¤òÃå¤ÆÈ±¤òåºÎï¤Ë´¬¤¤¤¿½÷À¤À¤Ã¤¿¡£Ç¯Îð¤Ï10Âå¸åÈ¾¤«¤é20ÂåÁ°È¾¤Ë¸«¤¨¤ë¡£Âç¤¤Ê¥È¡¼¥È¥Ð¥Ã¥°¤È¥¥ã¥ê¡¼¥±¡¼¥¹¤ò»ý¤Á¡¢¥Ð¥Ã¥°¤«¤é¤Ï¤¦¤Á¤ï¤ä¥Ú¥ó¥é¥¤¥È¤¬¸«¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤¦¤Á¤ï¤Ë¤Ï¡Ö»Ø¥Ï¡¼¥È¤·¤Æ¡ª¡×¤È¤¤¤¦Áõ¾þ¤¬¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¤¢¤ëÃËÀ¥°¥ë¡¼¥×¤Î¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤Ë¸þ¤«¤¦ÅÓÃæ¤Î¤è¤¦¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¸÷Ìî¤µ¤ó¤¬±ØÊÛ¤ò¿©¤Ù¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢ÎÙÀÊ¤Î½÷À¤â±ØÊÛ¤ò¼è¤ê½Ð¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢½÷À¤Ï¿©»ö¤ò¤¹¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢´ù¾å¤ËÂ¿¿ô¤Î¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß¤È¥¢¥¯¥ê¥ë¥¹¥¿¥ó¥É¤òÊÂ¤Ù»Ï¤á¤¿¡£¿ä¤·¤Î¥°¥Ã¥º¤¿¤Á¤È±ØÊÛ¤ò°ì½ï¤Ë¼Ì¿¿»£±Æ¤·¡¢¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß¤ò»ý¤Ã¤Æ¼«»£¤ê¤¹¤ë»Ñ¤Ë¡¢¸÷Ìî¤µ¤ó¤Ï¾¯¤·°ãÏÂ´¶¤ò³Ð¤¨¤¿¡£
¡¡¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢¡Ö¥Ñ¥·¥ã¥Ñ¥·¥ãÌÄ¤ë¥«¥á¥é²»¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤ë¤â¤Î¤Î¡¢ÌÂÏÇ¤ò¤«¤±¤é¤ì¤¿¤ï¤±¤Ç¤â¤Ê¤¤¤«¤é¡×¤È¸÷Ìî¤µ¤ó¤Ïµ¤¤Ë¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤ì¤É¤³¤í¤«¡¢Áê¼ê¤¬¼«»£¤ê¤·¤Æ¤¤¤ëºÝ¤Ë¤Ï¡¢¤¦¤Ä¤ê¤³¤Þ¤Ê¤¤¤è¤¦¤ËÇÛÎ¸¤·¤ÆÃ¼¤Ë´ó¤ë¤Ê¤É¤·¤Æ¤¢¤²¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¢¡Íý²òÉÔÇ½¤ÊÂÖÅÙ
¡¡¤À¤¬¡¢¿©»ö¤ò½ª¤¨¤¿½÷À¤Ï¡¢ÁëÂ¦¤ËºÂ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¸÷Ìî¤µ¤ó¤ËÂÐ¤·¡¢¡È¤Ì¤¤»£¤ê¡É¤Î¤¿¤á¤ËÀÊ¤òÎ©¤Ä¤è¤¦Í×µá¤·¤Æ¤¤¿¤Î¤À¡£¤·¤«¤â¡¢¤½¤ÎÂÖÅÙ¤Ï¡Ä¡Ä¡£
¡Ö¿½¤·Ìõ¤Ê¤µ¤½¤¦¤Ë¡Ø¤¹¤ß¤Þ¤»¤ó¤¬¼Ì¿¿¤ò»£¤ê¤¿¤¯¤Æ¡Ä¡Ä¡Ù¤È¤ª´ê¤¤¤¹¤ë¤Ê¤é¤Þ¤À¤·¤â¡¢»ä¤¬ÀÊ¤òÎ©¤Ä¤Î¤ÏÅöÁ³¤Î¤è¤¦¤Ê´¶¤¸¤Ç¤·¤¿¡×
¡¡¸÷Ìî¤µ¤ó¤Ï¡¢ÃÇ¤Ã¤¿¸å¤âÎÙÆ±»Î¤ÇºÂ¤é¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¤³¤È¤ò¹ÍÎ¸¤·¤Æ¡¢Í×µá¤Ë±þ¤¸¤ë¤³¤È¤Ë¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¿´Ãæ¤Ç¤ÏÂç¤¤ÊÉÔËþ¤¬±²´¬¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Ö¸«¤ºÃÎ¤é¤º¤Î¿Í¤ËÀÊ¤òÎ©¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤È¸À¤¨¤ë¿À·Ð¤âÍý²ò¤Ç¤¤Ê¤¤¤·¡¢¤½¤ó¤Ê¤Ë·Ê¿§¤È¡È¤Ì¤¤»£¤ê¡É¤·¤¿¤¤¤Ê¤é»öÁ°¤ËÍ½Ìó¤¹¤ì¤ÐÁëÂ¦¤ÎÀÊ¤¬¼è¤ì¤ë¤Î¤Ë¡×
¡¡ºÇ¶á¤Ï¡Ö¿ä¤·³è¡×¤ä¡Ö¤Ì¤¤³è¡×¤ò³Ú¤·¤à¿Í¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¸÷Ìî¤µ¤ó¤Ï¡Ö¸ø¶¦¤Î¾ì¤Ç¤Ï¥Þ¥Ê¡¼¤ò¼é¤Ã¤Æ³Ú¤·¤ó¤Ç¤Û¤·¤¤¤Ç¤¹¡£¤½¤Î¡Ø¿ä¤·¡Ù¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤â¤Ê¤ó¤À¤«°¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÏÃ¤¹¡£
¢¡³°¹ñ¿Í´Ñ¸÷µÒ¤ÎÂçÁû¤®¤Ë¡Ö¤â¤¦²æËý¤Î¸Â³¦¤À¤Ã¤¿¡×
¡¡ºòÇ¯¤Î²Æ¡¢Ãæ¸¶Èþºé¤µ¤ó¡Ê²¾Ì¾¡Ë¤Ï¿·Âçºå¤«¤éÅìµþ¹Ô¤¤Î¿·´´Àþ¤Ë¾è¼Ö¤·¤¿¡£¸áÁ°10»þÂæ¡¢»ØÄêÀÊ¤ò³ÎÊÝ¤·¤Æ¤¤¤¿Ãæ¸¶¤µ¤ó¤Ï¡¢ÁëºÝ¤ÎÀÊ¤Ç¥Ñ¥½¥³¥ó¤ò¹¤²¡¢ÂÇ¤Á¹ç¤ï¤»¤Î»ñÎÁ¤ËÌÜ¤òÄÌ¤½¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡ÖÍî¤ÁÃå¤¤¤¿¼ÖÆâ¤Î¶õµ¤¤ò°ìÊÑ¤µ¤»¤¿¤Î¤Ï¡¢ÎÙ¤ËºÂ¤Ã¤¿20ÂåÈ¾¤Ð¤Î³°¹ñ¿Í´Ñ¸÷µÒ¤ÎÃËÀ2¿Í¤Ç¤¹¡£T¥·¥ã¥Ä¤ËÃ»¥Ñ¥ó¡¢¥¥ã¥Ã¥×¤òÈï¤Ã¤¿Èà¤é¤Ï¡¢Âç¤¤Ê¥¹¡¼¥Ä¥±¡¼¥¹¤òÁ°¤ÎºÂÀÊ¤È¤Î´Ö¤Ë²¡¤·¹þ¤à¤è¤¦¤ËÃÖ¤¤¤Æ¡¢¥¹¥Ú¡¼¥¹¤¬¤«¤Ê¤ê¶¹¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡È¯¼Ö¤¹¤ë¤È¡¢¤¹¤°¤ËÈà¤é¤Ï¥¹¥Þ¥Û¤ò¼è¤ê½Ð¤·¡¢¡ÖShinkansen¡ª¡×¤È¥Æ¥ó¥·¥ç¥ó¹â¤¯¶«¤Ó¤Ê¤¬¤é¼«»£¤ê¤ò»Ï¤á¤¿¡£¥¹¥Þ¥Û¤«¤é¤ÏÂç²»ÎÌ¤Î²»³Ú¤¬Î®¤ì¡¢¼þ°Ï¤Î¾èµÒ¤¬°ìÀÆ¤Ë»ëÀþ¤ò¸þ¤±¤¿¤¬¡¢Ãæ¸¶¤µ¤ó¤ÏÃí°Õ¤¹¤ëÍ¦µ¤¤¬½Ð¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
