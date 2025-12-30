¤ß¤º¤Û¡Ö£Ò£Ï£Å£±£²¡ó¡×£²£¸Ç¯ÅÙ¤Ë¤â¡¢¡Ö¶âÍø¤Î¤¢¤ëÀ¤³¦¡×ËÜ³Ê²½¤Ç¼ý±×¸þ¾å¡ÄÌÚ¸¶¼ÒÄ¹¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼
¡¡¤ß¤º¤Û¥Õ¥£¥Ê¥ó¥·¥ã¥ë¥°¥ë¡¼¥×¤ÎÌÚ¸¶ÀµÍµ¼ÒÄ¹¤¬ÆÉÇä¿·Ê¹¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ë±þ¤¸¤¿¡£
¡¡£²£°£²£·Ç¯ÅÙ¤Ë£±£°¡óÄ¶¤òÌÜÉ¸¤Ë·Ç¤²¤ë¼«¸Ê»ñËÜÍø±×Î¨¡Ê£Ò£Ï£Å¡Ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢£²£µÇ¯ÅÙÃæ¤ËÁ°ÅÝ¤·¤ÇÃ£À®¤¹¤ë¤È¤Î¸«ÄÌ¤·¤ò¼¨¤·¡¢£²£¸Ç¯ÅÙÃæ¤Ë¡Ö£±£±¡¦£µ¡Á£±£²¡ó¤òÌÜ»Ø¤¹¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£
¡¡£Ò£Ï£Å¤Ï¡¢´ë¶È¤¬³ô¼ç¤«¤é½¸¤á¤¿»ñ¶â¤ò»È¤¤¡¢¤É¤ì¤À¤±¸úÎ¨Åª¤Ë²Ô¤¤¤Ç¤¤¤ë¤«¤ò¤ß¤ë»ØÉ¸¡£ºÇ½ªÍø±×¤¬Áý²Ã¤¹¤ë¤«¡¢¼«¼Ò³ôÇã¤¤¤Ê¤É¤Ç¼«¸Ê»ñËÜ¤¬¸º¤ë¤È¾å¾º¤¹¤ë¡£¡Ö¶âÍø¤Î¤¢¤ëÀ¤³¦¡×¤ÎËÜ³Ê²½¤Ç¼ý±×´Ä¶¤¬¸þ¾å¤·¡¢¤ß¤º¤Û£Æ£Ç¤Ï£²£µÇ¯ÅÙ¤ÎºÇ½ªÍø±×¤ò²áµîºÇ¹â¤Î£±Ãû£±£³£°£°²¯±ß¤È¸«¹þ¤à¡£
¡¡ÌÚ¸¶»á¤Ï£²£µÇ¯ÅÙËö¤Î£Ò£Ï£Å¤¬£±£°¡óÂæ¤Þ¤Ç¹â¤Þ¤ë¤È¤Î¸«ÄÌ¤·¤ò¼¨¤·¡¢¿·¤¿¤ÊÌÜÉ¸¤òÀßÄê¤¹¤ë²ÄÇ½À¤Ë¸ÀµÚ¡£¶ñÂÎÅª¤Ê¿å½à¤Ï¡ÖÌî¿´Åª¤Ê¤¬¤é¹çÍýÅª¤ÊÈÏ°Ï¤Ë¤Ê¤ë¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£¶¥¹çÂ¾¼Ò¤Ç¤Ï¡¢»°É©£Õ£Æ£Ê¤¬ÃæÄ¹´üÅª¤Ë²¤ÊÆ¶âÍ»µ¡´ØÊÂ¤ß¤Î£±£²¡óÄøÅÙ¤Þ¤Ç°ú¤¾å¤²¤ëÊý¿Ë¤ò¼¨¤¹¤Û¤«¡¢ÊÆ¶äÂç¼ê¤Î£Ê£Ð¥â¥ë¥¬¥ó¡¦¥Á¥§¡¼¥¹¤ÏÂ¸µ¤Ç£±£·¡óÄøÅÙ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤ß¤º¤Û¤Ï¸Ä¿Í¸þ¤±»ö¶È¤Ê¤É¤Ç³ÚÅ·¥°¥ë¡¼¥×¤ÈÄó·È´Ø·¸¤Ë¤¢¤ë¡£³ÚÅ·¾Ú·ô¤Ë£´£¹¡ó¡¢³ÚÅ·¥«¡¼¥É¤Ë£±£´¡¦£¹£¹¡ó¤È¤·¤Æ¤¤¤ë½Ð»ñÈæÎ¨¤ÎÊÑ¹¹¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡ÖÁ´¤¯¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¤È¶¯Ä´¤·¤¿¡£