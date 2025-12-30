¡Ö²óÅ¾Î¨¤ò¾å¤²¤¿¤¤¤Î¤¬¸«¤¨¸«¤¨¡×°ìÉô¤Ç¿Ê¤à¡È¥¹¥¿¥ÐÎ¥¤ì¡É¡£¥É¥È¡¼¥ë¡¢¥³¥á¥À¡¢¥¿¥ê¡¼¥º¤Ï²¦¼Ô¤Î²ç¾ë¤òÊø¤»¤ë¤«¡½¡½Ç¯ËöÇ¯»Ï¥Ù¥¹¥È
Âç»ö·ï¤Ð¤«¤ê¤¬¥Ë¥å¡¼¥¹¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡¢¿È¶á¤Ê¾®¤µ¤Ê»ö·ï¤ÎÊý¤¬¿ÍÀ¸¤òº¸±¦¤¹¤ë¤³¤È¤â¡£ÃíÌÜ¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤ò¼è¤ê¾å¤²ÂçÈ¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤À2025Ç¯¤Î¶ÄÅ·¥Ë¥å¡¼¥¹¤òÆÃÊÌ¥»¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¡ª¡Ê½é¸ø³«2025Ç¯8·î2Æü¡¡µ»ö¤Ï¼èºà»þ¤Î¾õ¶·¡Ë¡¡¡ö¡¡¡¡¡ö¡¡¡¡¡ö
¡¡ÃÍ¾å¤¬¤ê¤¬»ß¤Þ¤é¤Ê¤¤¥³¥á²Á³Ê¤Ë¡¢³Æ²ÈÄí¤ÎÂæ½ê»ö¾ð¤¬¤Þ¤¹¤Þ¤¹¶ì¤·¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ëºòº£¡£
¡¡²È·×¸«Ä¾¤·¤Î¤ä¤ê¶Ì¤Ë¿¿¤ÃÀè¤Ëµó¤²¤ë¤Î¤Ï¡¢¤â¤Ã¤Ñ¤é³°¿©Èñ¤äÓÏ¹¥ÉÊ¤«¤é¡Ä¡Ä¤¬¥»¥ª¥ê¡¼¤Ç¤¹¤¬¡¢¡Ö¥³¡¼¥Ò¡¼¤À¤±¤ÏÉ¬Í×·ÐÈñ¡×¤Ê¤ó¤ÆÊý¤â¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢¥³¡¼¥Ò¡¼Æ¦¤ÎÀ¤³¦Åª¤ÊÃÍ¾å¤¬¤ê¤â½ª¤ï¤ê¤¬¸«¤¨¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤¦¤·¤¿¤Ê¤«¡¢¤ï¤ì¤ï¤ì¤Ïº£¡¢¤É¤³¤Ç¥³¡¼¥Ò¡¼¤ò°û¤à¤Î¤¬¸¤¤ÁªÂò¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¤½¤³¤Ç¡¢ËÜµ»ö¤Ç¤Ï¹ñÆâ¥«¥Õ¥§¥Á¥§¡¼¥ó¤Î¾å°Ì4¼Ò¤ÎÆÃÄ§¤ò¿¼·¡¤ê¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¡¹ñÆâ4¶¯¤Ï¡Ö¥¹¥¿¥Ð¡¢¥É¥È¡¼¥ë¡¢¥³¥á¥À¡¢¥¿¥ê¡¼¥º¡×
¡¡ÆüËÜ¤Ë¤ª¤±¤ë¥«¥Õ¥§¥Á¥§¡¼¥ó¾å°Ì4¼Ò¤È¤Ï¡¢¥¹¥¿¡¼¥Ð¥Ã¥¯¥¹¥³¡¼¥Ò¡¼¡Ê2000Å¹¼å¡Ë¡¢¥É¥È¡¼¥ë¥³¡¼¥Ò¡¼¥·¥ç¥Ã¥×¡Ê1100Å¹¼å¡Ë¡¢¥³¥á¥ÀàÝàêÅ¹¡ÊÌó1000Å¹¡Ë¡¢¥¿¥ê¡¼¥º¥³¡¼¥Ò¡¼¡Ê800Å¹¶¯¡Ë¤Î¤³¤È¡£
¡¡¤³¤Î4¼Ò¤Ï47ÅÔÆ»ÉÜ¸©À©ÇÆ¤òÃ£À®¤·¤¿¤³¤È¤¬¤½¤ì¤¾¤ì¤¢¤ê*¡¢5°Ì°Ê²¼¤òÂç¤¤¯°ú¤Î¥¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
*2025Ç¯¸½ºß¥É¥È¡¼¥ë¤Î¤ß¶õÇò¸©¡Ê¼¢²ì¡Ë¤òÍ¤¹¤ë¤¬¡¢¤«¤Ä¤Æ¤Ï½ÐÅ¹¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡³«¶ÈÇ¯¤Ç¤Ï¡¢¥³¥á¥À¤¬60Ç¯Âå¡¢¥É¥È¡¼¥ë¤¬80Ç¯Âå¤Ç¤¢¤ë¤Î¤ËÂÐ¤·¡¢³°»ñ·Ï¤Î¥¹¥¿¥Ð¤È¥¿¥ê¡¼¥º¤ÎÆüËÜ¾åÎ¦¤Ï90Ç¯Âå¤Î¤³¤È¡£¥¹¥¿¥Ð¤Ï¸åÈ¯ÁÈ¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢¥À¥ó¥È¥Ä¤ÎÅ¹ÊÞ¿ô¤ò¸Ø¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡Îò»Ë¤Ï¸Å¤¤¤Ê¤¬¤é¤â¥í¡¼¥«¥ë¥Á¥§¡¼¥ó¤Î»þÂå¤¬Ä¹¤«¤Ã¤¿¥³¥á¥À¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤Î10Ç¯¤ÇÅ¹ÊÞ¿ô¤Ï¤Ê¤ó¤ÈÇÜ¤Ë¤Þ¤ÇµÞÁý¡£¥«¥Õ¥§¶È³¦¤Î¥·¥§¥¢¤ÏÂç¤¤¯ÅÉ¤êÊÑ¤¨¤é¤ì¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¢¡¡Ö¹âÃ±²Á¡ß¹â²óÅ¾Î¨¡×¤Ç¹¥Î©ÃÏ¤òÍÞ¤¨¤ë¥¹¥¿¥Ð
¡¡¥¹¥¿¡¼¥Ð¥Ã¥¯¥¹¤Ï1996Ç¯¤Ë¶äºÂ¤Ç1¹æÅ¹¤ò¹½¤¨¤Þ¤·¤¿¡£Åö»þ¤ÏÃËÀ¤ÎµÊ±ìÎ¨¤¬6³ä¤òÄ¶¤¨¤Æ¤¤¤¿»þÂå¡£µÊÃãÅ¹¤È¸À¤¨¤Ð¥¿¥Ð¥³¤òµÛ¤¦¾ì½ê¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¥¹¥¿¥Ð¤Ï¶Ø±ìÊý¿Ë¤ò´Ó¤¡¢½÷ÀµÒ¤Î»Ù»ý¤òÆÀ¤Þ¤·¤¿¡£¹ñÆâ1¹æÅ¹¤Ç¤ÏÅö½éµÊ±ìÀÊ¤òÀßÃÖ¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢Å±²ó¡£µÊ±ì¤Ç¤¤ë¤Î¤Ï°ìÉôÅ¹ÊÞ¤Î¥Æ¥é¥¹ÀÊ¤Ë¸Â¤é¤ì¤Þ¤¹¡£Åö»þ¤È¤·¤Æ¤Ï¤ªÞ¯Íî¤Çµï¿´ÃÏ¤ÎÎÉ¤¤¶õ´Ö¤¬É¾²Á¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¤¦¤¨¡¢¿·½É¤äÇßÅÄ¤Ê¤É±Ø¥Ê¥«¤ä±Ø¥Á¥«¤Î1ÅùÃÏ¤Ë½ÐÅ¹¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Å¹ÊÞ¤È¥í¥´¼«ÂÎ¤¬ÀëÅÁ¸ú²Ì¤òÈ¯´ø¤·¡¢µÞÂ®¤ËÇ§ÃÎÅÙ¤ò¹â¤á¤Þ¤·¤¿¡£¸½ºß¤Ç¤ÏÌó2000Å¹ÊÞ¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡ÄÂÎÁ¤Ï¤«¤Ê¤ê¹â¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¹âÃ±²Á¤Î¥Õ¥é¥Ú¥Á¡¼¥ÎÎà¤Ç²ó¼ý¡£¥Æ¥¤¥¯¥¢¥¦¥ÈµÒ¤ò´Þ¤á¤ë¤È²óÅ¾Î¨¤ÏÈó¾ï¤Ë¹â¤¤¤¿¤á¡¢Íø±×¤ò¤¢¤²¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£ÂÐ¤¹¤ë¥É¥È¡¼¥ë¤Ï¡¢Äã²Á³Ê¤Ç¤¢¤ë¤¿¤á¡¢¥¹¥¿¥Ð¤ÈÈæ³Ó¤¹¤ë¤ÈÎ©ÃÏ¤Ë¤Ï¤ä¤äÎô¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¥Õ¥é¥Ú¥Á¡¼¥Î¤Ï¿·ºî¤¬½Ð¤ë¤¿¤Ó¤ËÏÃÂê¤È¤Ê¤ê¡¢¹ÔÎó¤â¤Ç¤¤ë¤¿¤á¡¢º£¤Î¤È¤³¤í¤Ï¾¦¶ÈÅª¤ËÀ®¸ù¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¸À¤¨¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢ºòº£¤Çµ¤¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤ÏÀÊ¤Î´Ö³Ö¤Î¶¹¤µ¤ä¡¢¤¢¤¨¤ÆºÂ¤ê¿´ÃÏ¤ò°¤¯¤·¤¿¤È»×¤ï¤ì¤ëÀÊ¤ÎÂ¸ºß¤Ç¤¹¡£¡Ö¥µ¡¼¥É¥×¥ì¥¤¥¹¡×¤òÉ¸ÜÖ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢²óÅ¾Î¨¤ò¾å¤²¤¿¤¤¤Î¤¬¸«¤¨¸«¤¨¡£Á´ÂÎ¤È¤·¤Æ¤Ï°ÍÁ³¹¥Ä´¤Ê¤â¤Î¤Î¡¢ÆüËÜÀ¸»ºÀËÜÉô¤¬¼Â»Ü¤¹¤ë¸ÜµÒËþÂÅÙÄ´ºº¤Ç¤Ï¡¢¥³¥á¥À¤ä¥É¥È¡¼¥ë¤ò²¼²ó¤ëÇ¯¤â¤¢¤ê¡¢°ìÉô¤Î¾ÃÈñ¼Ô¤Î´Ö¤Ç¤Ï¥¹¥¿¥ÐÎ¥¤ì¤â¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¡¹ñÆâ½é¤Î¥»¥ë¥Õ¼°¥Á¥§¡¼¥ó¡Ö¥É¥È¡¼¥ë¡×
¡¡¥É¥È¡¼¥ë¥³¡¼¥Ò¡¼¥·¥ç¥Ã¥×¤Ï1980Ç¯¤Ë¸¶½É¤Ç1¹æÅ¹¤ò½ÐÅ¹¤·¤Þ¤·¤¿¡£Åö»þ¤ÏµÊÃãÅ¹Á´À¹´ü¤Î»þÂå¡£Á´¹ñ¤Ë¤Ï·Ú¿©¤òÂ·¤¨¤ë¸Ä¿Í·Ð±Ä¤ÎµÊÃãÅ¹¤Ð¤«¤ê¤¬³«Å¹¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤¦¤·¤¿µÊÃãÅ¹¤ÏÃíÊ¸¤äÇÛÁ·¤òÅ¹°÷¤¬¹Ô¤¦¡Ö¥Õ¥ë¥µ¡¼¥Ó¥¹·¿¡×¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¥É¥È¡¼¥ë¤Ï¥»¥ë¥Õ¼°¤ÇÅ¹ÊÞ¤òÅ¸³«¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥»¥ë¥Õ¼°¤Ë¤¹¤ëÂå¤ï¤ê¤Ë¡¢¥³¡¼¥Ò¡¼1ÇÕ¤Î²Á³Ê¤ÏÁê¾ì¤ÎÈ¾Ê¬¡Ê150±ß¡Ë¤ËÀßÄê¤·¡¢°Â¤µ¤òÇä¤ê¤ËÁ´¹ñ¤ËÅ¸³«¤·¤Þ¤·¤¿¡£90Ç¯Âå¤«¤é¤ÏFCÅ¸³«¤ò²ÃÂ®¡£¸½ºß¤Ç¤ÏÅ¹ÊÞ¿ô¤¬²£¤Ð¤¤¤Ë¿ä°Ü¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢Ìó1070Å¹ÊÞ¤È¶È³¦2°Ì¤ÎºÂ¤ò°Ý»ý¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡ÃÍ¾å¤¬¤ê¤¬»ß¤Þ¤é¤Ê¤¤¥³¥á²Á³Ê¤Ë¡¢³Æ²ÈÄí¤ÎÂæ½ê»ö¾ð¤¬¤Þ¤¹¤Þ¤¹¶ì¤·¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ëºòº£¡£
¡¡²È·×¸«Ä¾¤·¤Î¤ä¤ê¶Ì¤Ë¿¿¤ÃÀè¤Ëµó¤²¤ë¤Î¤Ï¡¢¤â¤Ã¤Ñ¤é³°¿©Èñ¤äÓÏ¹¥ÉÊ¤«¤é¡Ä¡Ä¤¬¥»¥ª¥ê¡¼¤Ç¤¹¤¬¡¢¡Ö¥³¡¼¥Ò¡¼¤À¤±¤ÏÉ¬Í×·ÐÈñ¡×¤Ê¤ó¤ÆÊý¤â¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¢¡¹ñÆâ4¶¯¤Ï¡Ö¥¹¥¿¥Ð¡¢¥É¥È¡¼¥ë¡¢¥³¥á¥À¡¢¥¿¥ê¡¼¥º¡×
¡¡ÆüËÜ¤Ë¤ª¤±¤ë¥«¥Õ¥§¥Á¥§¡¼¥ó¾å°Ì4¼Ò¤È¤Ï¡¢¥¹¥¿¡¼¥Ð¥Ã¥¯¥¹¥³¡¼¥Ò¡¼¡Ê2000Å¹¼å¡Ë¡¢¥É¥È¡¼¥ë¥³¡¼¥Ò¡¼¥·¥ç¥Ã¥×¡Ê1100Å¹¼å¡Ë¡¢¥³¥á¥ÀàÝàêÅ¹¡ÊÌó1000Å¹¡Ë¡¢¥¿¥ê¡¼¥º¥³¡¼¥Ò¡¼¡Ê800Å¹¶¯¡Ë¤Î¤³¤È¡£
¡¡¤³¤Î4¼Ò¤Ï47ÅÔÆ»ÉÜ¸©À©ÇÆ¤òÃ£À®¤·¤¿¤³¤È¤¬¤½¤ì¤¾¤ì¤¢¤ê*¡¢5°Ì°Ê²¼¤òÂç¤¤¯°ú¤Î¥¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
*2025Ç¯¸½ºß¥É¥È¡¼¥ë¤Î¤ß¶õÇò¸©¡Ê¼¢²ì¡Ë¤òÍ¤¹¤ë¤¬¡¢¤«¤Ä¤Æ¤Ï½ÐÅ¹¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡³«¶ÈÇ¯¤Ç¤Ï¡¢¥³¥á¥À¤¬60Ç¯Âå¡¢¥É¥È¡¼¥ë¤¬80Ç¯Âå¤Ç¤¢¤ë¤Î¤ËÂÐ¤·¡¢³°»ñ·Ï¤Î¥¹¥¿¥Ð¤È¥¿¥ê¡¼¥º¤ÎÆüËÜ¾åÎ¦¤Ï90Ç¯Âå¤Î¤³¤È¡£¥¹¥¿¥Ð¤Ï¸åÈ¯ÁÈ¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢¥À¥ó¥È¥Ä¤ÎÅ¹ÊÞ¿ô¤ò¸Ø¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡Îò»Ë¤Ï¸Å¤¤¤Ê¤¬¤é¤â¥í¡¼¥«¥ë¥Á¥§¡¼¥ó¤Î»þÂå¤¬Ä¹¤«¤Ã¤¿¥³¥á¥À¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤Î10Ç¯¤ÇÅ¹ÊÞ¿ô¤Ï¤Ê¤ó¤ÈÇÜ¤Ë¤Þ¤ÇµÞÁý¡£¥«¥Õ¥§¶È³¦¤Î¥·¥§¥¢¤ÏÂç¤¤¯ÅÉ¤êÊÑ¤¨¤é¤ì¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¢¡¡Ö¹âÃ±²Á¡ß¹â²óÅ¾Î¨¡×¤Ç¹¥Î©ÃÏ¤òÍÞ¤¨¤ë¥¹¥¿¥Ð
¡¡¥¹¥¿¡¼¥Ð¥Ã¥¯¥¹¤Ï1996Ç¯¤Ë¶äºÂ¤Ç1¹æÅ¹¤ò¹½¤¨¤Þ¤·¤¿¡£Åö»þ¤ÏÃËÀ¤ÎµÊ±ìÎ¨¤¬6³ä¤òÄ¶¤¨¤Æ¤¤¤¿»þÂå¡£µÊÃãÅ¹¤È¸À¤¨¤Ð¥¿¥Ð¥³¤òµÛ¤¦¾ì½ê¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¥¹¥¿¥Ð¤Ï¶Ø±ìÊý¿Ë¤ò´Ó¤¡¢½÷ÀµÒ¤Î»Ù»ý¤òÆÀ¤Þ¤·¤¿¡£¹ñÆâ1¹æÅ¹¤Ç¤ÏÅö½éµÊ±ìÀÊ¤òÀßÃÖ¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢Å±²ó¡£µÊ±ì¤Ç¤¤ë¤Î¤Ï°ìÉôÅ¹ÊÞ¤Î¥Æ¥é¥¹ÀÊ¤Ë¸Â¤é¤ì¤Þ¤¹¡£Åö»þ¤È¤·¤Æ¤Ï¤ªÞ¯Íî¤Çµï¿´ÃÏ¤ÎÎÉ¤¤¶õ´Ö¤¬É¾²Á¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¤¦¤¨¡¢¿·½É¤äÇßÅÄ¤Ê¤É±Ø¥Ê¥«¤ä±Ø¥Á¥«¤Î1ÅùÃÏ¤Ë½ÐÅ¹¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Å¹ÊÞ¤È¥í¥´¼«ÂÎ¤¬ÀëÅÁ¸ú²Ì¤òÈ¯´ø¤·¡¢µÞÂ®¤ËÇ§ÃÎÅÙ¤ò¹â¤á¤Þ¤·¤¿¡£¸½ºß¤Ç¤ÏÌó2000Å¹ÊÞ¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡ÄÂÎÁ¤Ï¤«¤Ê¤ê¹â¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¹âÃ±²Á¤Î¥Õ¥é¥Ú¥Á¡¼¥ÎÎà¤Ç²ó¼ý¡£¥Æ¥¤¥¯¥¢¥¦¥ÈµÒ¤ò´Þ¤á¤ë¤È²óÅ¾Î¨¤ÏÈó¾ï¤Ë¹â¤¤¤¿¤á¡¢Íø±×¤ò¤¢¤²¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£ÂÐ¤¹¤ë¥É¥È¡¼¥ë¤Ï¡¢Äã²Á³Ê¤Ç¤¢¤ë¤¿¤á¡¢¥¹¥¿¥Ð¤ÈÈæ³Ó¤¹¤ë¤ÈÎ©ÃÏ¤Ë¤Ï¤ä¤äÎô¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¥Õ¥é¥Ú¥Á¡¼¥Î¤Ï¿·ºî¤¬½Ð¤ë¤¿¤Ó¤ËÏÃÂê¤È¤Ê¤ê¡¢¹ÔÎó¤â¤Ç¤¤ë¤¿¤á¡¢º£¤Î¤È¤³¤í¤Ï¾¦¶ÈÅª¤ËÀ®¸ù¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¸À¤¨¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢ºòº£¤Çµ¤¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤ÏÀÊ¤Î´Ö³Ö¤Î¶¹¤µ¤ä¡¢¤¢¤¨¤ÆºÂ¤ê¿´ÃÏ¤ò°¤¯¤·¤¿¤È»×¤ï¤ì¤ëÀÊ¤ÎÂ¸ºß¤Ç¤¹¡£¡Ö¥µ¡¼¥É¥×¥ì¥¤¥¹¡×¤òÉ¸ÜÖ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢²óÅ¾Î¨¤ò¾å¤²¤¿¤¤¤Î¤¬¸«¤¨¸«¤¨¡£Á´ÂÎ¤È¤·¤Æ¤Ï°ÍÁ³¹¥Ä´¤Ê¤â¤Î¤Î¡¢ÆüËÜÀ¸»ºÀËÜÉô¤¬¼Â»Ü¤¹¤ë¸ÜµÒËþÂÅÙÄ´ºº¤Ç¤Ï¡¢¥³¥á¥À¤ä¥É¥È¡¼¥ë¤ò²¼²ó¤ëÇ¯¤â¤¢¤ê¡¢°ìÉô¤Î¾ÃÈñ¼Ô¤Î´Ö¤Ç¤Ï¥¹¥¿¥ÐÎ¥¤ì¤â¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¡¹ñÆâ½é¤Î¥»¥ë¥Õ¼°¥Á¥§¡¼¥ó¡Ö¥É¥È¡¼¥ë¡×
¡¡¥É¥È¡¼¥ë¥³¡¼¥Ò¡¼¥·¥ç¥Ã¥×¤Ï1980Ç¯¤Ë¸¶½É¤Ç1¹æÅ¹¤ò½ÐÅ¹¤·¤Þ¤·¤¿¡£Åö»þ¤ÏµÊÃãÅ¹Á´À¹´ü¤Î»þÂå¡£Á´¹ñ¤Ë¤Ï·Ú¿©¤òÂ·¤¨¤ë¸Ä¿Í·Ð±Ä¤ÎµÊÃãÅ¹¤Ð¤«¤ê¤¬³«Å¹¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤¦¤·¤¿µÊÃãÅ¹¤ÏÃíÊ¸¤äÇÛÁ·¤òÅ¹°÷¤¬¹Ô¤¦¡Ö¥Õ¥ë¥µ¡¼¥Ó¥¹·¿¡×¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¥É¥È¡¼¥ë¤Ï¥»¥ë¥Õ¼°¤ÇÅ¹ÊÞ¤òÅ¸³«¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥»¥ë¥Õ¼°¤Ë¤¹¤ëÂå¤ï¤ê¤Ë¡¢¥³¡¼¥Ò¡¼1ÇÕ¤Î²Á³Ê¤ÏÁê¾ì¤ÎÈ¾Ê¬¡Ê150±ß¡Ë¤ËÀßÄê¤·¡¢°Â¤µ¤òÇä¤ê¤ËÁ´¹ñ¤ËÅ¸³«¤·¤Þ¤·¤¿¡£90Ç¯Âå¤«¤é¤ÏFCÅ¸³«¤ò²ÃÂ®¡£¸½ºß¤Ç¤ÏÅ¹ÊÞ¿ô¤¬²£¤Ð¤¤¤Ë¿ä°Ü¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢Ìó1070Å¹ÊÞ¤È¶È³¦2°Ì¤ÎºÂ¤ò°Ý»ý¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£