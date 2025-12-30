ÂèÆó¼¡ÂçÀï¤Ç³èÌö¤·¤¿Àï´Ï¡Ö¶â¹ä·¿¡×¡¢¼Â¤Ï¤½¤ÎÁ°¤ËÂàÌò¤¹¤ëÍ½Äê¤À¤Ã¤¿¡© »þÂå¤òÊÑ¤¨¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¶â¹äÂå´Ï¤È¤Ï
¥ï¥·¥ó¥È¥ó³¤·³·³½Ì¾òÌó¤Î·ë²Ì¤¬¤½¤Î¤Þ¤Þ¼Â¹Ô¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤é¡©
¡¡Âè°ì¼¡À¤³¦ÂçÀï¸å¡¢¼çÍ×Àï¾¡¹ñ¤Ï²áÅÙ¤Ê·ú´Ï¶¥Áè¤òÍÞÀ©¤¹¤ë¤¿¤á¡¢Åö»þ¤Î¼çÎÏ´Ï¡ÊÀï´Ï¡¦½äÍÎÀï´Ï¡Ë¡¢¶õÊì¤Ê¤É¤ÎÊÝÍÎÌ¤òÀ©¸Â¤¹¤ë¡Ö¥ï¥·¥ó¥È¥ó³¤·³·³½Ì¾òÌó¡×¤ò1923¡ÊÂçÀµ12¡ËÇ¯¤Ë·ë¤Ó¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú²èÁü¡Û¤³¤ó¤Ê´¶¤¸¤Ë¤Ê¤ëÍ½Äê¤À¤Ã¤¿¡© ¶â¹äÂå´Ï¤Î´°À®Í½ÁÛ¿Þ
¡¡¤³¤ÎºÝ¡¢Àï´Ï¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢½¢Ìò¸å20Ç¯¤ò·Ð²á¤·¤¿´ÏÄú¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢Âå´Ï·úÂ¤¤¬²ÄÇ½¤È¤¤¤¦¾òÌóµ¬Äê¤¬Â¸ºß¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÆüËÜ¤¬¾òÌó¾å¡¢ÊÝÍ¤¬µö¤µ¤ì¤¿Àï´Ï¤Ç¡¢ºÇ¤â¸Å¤¤¤Î¤Ï1913¡ÊÂçÀµ2¡ËÇ¯½¢Ìò¤Î½äÍÎÀï´Ï¡Ö¶â¹ä¡×¤Ç¤·¤¿¡£¼Â¤ÏÅö½é¡¢¶â¹ä·¿¤Ï¹âÂ®Àï´Ï¤È¤·¤Æ²þ½¤¤µ¤ì¤ÆÂèÆó¼¡ÂçÀï¤Ë»È¤ï¤ì¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÂàÌò¤ÎÍ½Äê¤Ç¤·¤¿¡£
¡Ö¶â¹ä¡×¤ÏÆ±·¿´Ï¤Î¡ÖÈæ±Ã¡×¤¬1914¡ÊÂçÀµ3¡ËÇ¯¤Ë½¢Ìò¡¢3¡¦4ÈÖ´Ï¤Î¡Ö¿ºÌ¾¡×¡ÖÌ¸Åç¡×¤È¡¢ÉÞ·¬·¿Àï´Ï¤Î¡ÖÉÞ·¬¡×¤¬1915¡ÊÂçÀµ4¡ËÇ¯½¢Ìò¤Ç¤¹¤«¤é¡¢Åö»þ¤ÎÆüËÜ³¤·³¤Ï¤³¤ÎÊÕ¤ê¤ò¡Ö´ð½àÇÓ¿åÎÌ3Ëü5000¥È¥ó¡¢16¥¤¥ó¥Á¡Ê40.6cm¡ËË¤ÅëºÜ¡×¤ÎºÇ¿··¿Àï´Ï¤Ë½ç¼¡ÃÖ¤´¹¤¨¤Æ¤¤¤¯¤È¤¤¤¦¹½ÁÛ¤Ç¡¢ÃÙ¤¯¤È¤â1931¡Ê¾¼ÏÂ6¡ËÇ¯¤Ë¤Ï·úÂ¤¤ò³«»Ï¤¹¤ëÍ½Äê¤Ç¤·¤¿¡£
¡¡¤È¤³¤í¤¬¡¢¤³¤Î¹¹¿··×²è¤Ï1930¡Ê¾¼ÏÂ5¡ËÇ¯¤Ë³«¤«¤ì¤¿¥í¥ó¥É¥ó³¤·³·³½Ì²ñµÄ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¸«Ä¾¤·¤¬Í×µá¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤Ç¡¢´Ï·úÂ¤Ãæ»ßÁ¼ÃÖ¤Î5Ç¯±äÄ¹¡¢¤ª¤è¤Ó´ûÂ¸´Ï¤Îºï¸º¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¤¿¤á¡¢¤½¤Î¸å¡¢2ÈÖ´Ï¤Î¡ÖÈæ±Ã¡×¤ò½ü¤¯¶â¹ä·¿¤ÎÂèÆó¼¡²þ½¤¤ò¼Â»Ü¡£¿·Â¤´Ï¤Î·×²è¤ÏÃª¾å¤²¤È¤Ê¤ê¡¢¤µ¤é¤ËÄ¹¤¤´ü´Ö±¿ÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¤·¤Þ¤·¤¿¡£Åö»þ¡¢ÃÖ¤´¹¤¨°Æ¤È¤·¤Æ¹½ÁÛ¤µ¤ì¤¿Àï´Ï¤Ï¡Ö¶â¹äÂå´Ï¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
Ê£¿ô¤Î°Æ¤¬¤¢¤Ã¤¿¶â¹äÂå´Ï
¡¡¤³¤Î¶â¹äÂå´Ï·¿¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÏÊ£¿ô¤Î°Æ¤¬Â¸ºß¤·¤Þ¤¹¡£
·úÂ¤Åö»þ¤Î¶â¹ä·¿¡Ê²èÁü¡§¥Ñ¥Ö¥ê¥Ã¥¯¥É¥á¥¤¥ó¡Ë
¡¡¤Þ¤ºÆüËÜ³¤·³¤Ï1924¡ÊÂçÀµ13¡ËÇ¯¤è¤ê¡¢41cmË¤¡Ê¾òÌóÀ©¸Â¤òÄ¶¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢ÆüËÜ¤ÏÄ¹Ìç·¿Àï´Ï¤Î¼çË¤¸ý·Â¤ò40cm¤ÈÈ¯É½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡Ë9¡Á10Ìç¡¢Â®ÎÏ26¡Á28¥Î¥Ã¥È¡Ê48.1¡Á51.8km/h¡Ë¡¢¤¢¤ë¤¤¤Ï41cmË¤12Ìç¤È¤¤¤¦Àï´Ï¤ò¸¡Æ¤¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ºÇ½ªÅª¤Ê·³ÎáÉô¤ÎÍ×µá¤Ï¡Ö41cmË¤8Ìç°Ê¾å¡¢Â®ÎÏ26¥Î¥Ã¥È¡Ê48.1km/h¡Ë¡×ÄøÅÙ¤È¸«¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤³¤ì¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢´ÏÀ¯ËÜÉô¤ÎÆ£ËÜÂ¤Á¥¾¯¾¤È¡¢Â¤Á¥¸¦µæÉôÄ¹¤Ëº¸Á«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿Ê¿²ìÂ¤Á¥Ãæ¾¤¬Àß·×°Æ¤òÄó½Ð¤·¤Þ¤¹¡£´ÏÀ¯ËÜÉô¤Î¸ø¼°°Æ¤È¡¢º¸Á«¤µ¤ì¤¿°ì·³¿Í¤Î»ä°Æ¤¬Èæ³Ó¸¡Æ¤¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ï°Û¾ï¤Ê¤³¤È¤Ç¤·¤¿¡£
¡ÖÆ£ËÜ°Æ¡×¤È¤µ¤ì¤ë¡Ö´ÏÀ¯ËÜÉô°Æ¡×¤Ï¡¢´ð½àÇÓ¿åÎÌ3Ëü5000¥È¥ó¡¢50¸ý·Â¡Ê52.5¸ý·Â¤È¤¤¤¦Àâ¤â¤¢¤ë¡Ë41cm3Ï¢ÁõË¤Åã3´ð9Ìç¡¢15.2cmË¤12Ìç¡¢12cm¹â³ÑË¤8Ìç¡¢Â®ÎÏ25.9¥Î¥Ã¥È¡Ê47.9km/h¡Ë¤È¤¤¤¦ÀÇ½¤Ç¤·¤¿¡£
¡ÖÊ¿²ì°Æ¡×¤Ï´ð½àÇÓ¿åÎÌ3Ëü5000¥È¥ó¡¢50¸ý·Â¡Ê52.5¸ý·ÂÀâ¤â¤¢¤ë¡Ë41cm3Ï¢ÁõË¤Åã2´ð¡¢Ï¢ÁõË¤Åã2´ð10Ìç¡¢15.2cmË¤16Ìç¡¢12cm¹â³ÑË¤8Ìç¡¢Â®ÎÏ26.3¥Î¥Ã¥È¡Ê48.7km/h¡Ë¤È¤¤¤¦ÀÇ½¤Ç¤·¤¿¡£
¡¡Áõ¹Ã¸ü¤ÏÊ¿²ì°Æ¤Î¤ßÈ½ÌÀ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢ËÉ¸æÈÏ°Ï¤³¤½¶¹¤¤¤â¤Î¤Î¡¢¿âÄ¾Áõ¹Ã381mm¡Ê·¹¼Ð20ÅÙ¡Ë¡¢Ë¤ÅãÁ°½â510mm¡¢¿åÊ¿Áõ¹Ã213mm¤È¤¤¤¦Ä¶½ÅÁõ¹Ã¤Ç¤¹¡£
¡¡1942¡Ê¾¼ÏÂ17¡ËÇ¯¤Ë½¢Ìò¤·¤¿¥¢¥á¥ê¥«¤Î3Ëü5000¥È¥óµéÀï´Ï¥µ¥¦¥¹¥À¥³¥¿µé¤Ç¤â¡¢40.6cm45¸ý·ÂË¤9Ìç¡¢12.7cm¹â³ÑË¤20Ìç¡¢Â®ÎÏ27.5¥Î¥Ã¥È¡Ê50.9km/h¡Ë¡¢¿âÄ¾Áõ¹Ã310mm¡Ê·¹¼Ð19ÅÙ¡Ë¡¢Ë¤ÅãÁ°½â457mm¡¢¿åÊ¿Áõ¹Ã127¡Ü19mm¤Ç¤¹¤«¤é¡¢Æ±´Ï¤è¤ê¤â¤«¤Ê¤ê¹âÀÇ½¤ÊÀß·×¤ÎÊ¿²ì°Æ¤Ï¡¢¼Â¸½²ÄÇ½¤«µ¿Ìä¤¬»Ä¤ë¤Û¤É¤Î¹âÀÇ½¤Ç¤¹¡£
¡¡ÆüËÜ³¤·³¤Î¾ï¤Ç¡¢ÀÇ½¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¹µ¤¨ÌÜ¤ËÈ¯É½¤¹¤ë¤È»×¤ï¤ì¤Þ¤¹¤¬¡¢¶â¹äÂå´Ï·¿¤¬¼ÂºÝ¤Ë·úÂ¤¤µ¤ì¤¿¤Ê¤é¡¢³°¸«¤«¤é3Ëü5000¥È¥ó¡¢40.6cmË¤9¡Ê10¡ËÌç¡¢Â®ÎÏ25¥Î¥Ã¥È¡Ê46.3km/h¡ËÄøÅÙ¤È¿äÄê¤µ¤ì¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡¡¤â¤·¡¢1930¡Ê¾¼ÏÂ5¡ËÇ¯¤Ë¥í¥ó¥É¥ó³¤·³·³½Ì¾òÌó¤¬¹ç°Õ¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤é¡¢¥ï¥·¥ó¥È¥ó³¤·³·³½Ì¾òÌó¤Îµ¬ÄêÄÌ¤ê¡¢¶â¹äÂå´Ï·¿¤¬·úÂ¤¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£Åö»þ¤Î·×²è¤Ë±è¤¨¤Ð¤ª¤½¤é¤¯1ÈÖ´Ï¤Ï1934¡Ê¾¼ÏÂ9¡ËÇ¯¤Ë½¢Ìò¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¥ï¥·¥ó¥È¥ó³¤·³·³½Ì¾òÌó¤Ç¡¢ÆüËÜ¤ÎÀï´ÏÊÝÍÎÌÏÈ¤Ï31Ëü5000¥È¥ó¡£ÊÝÍÎÌ¤Ï30Ëü1320¥È¥ó¤Ç¤¹¤«¤é¡¢1Ëü3680¥È¥ó¤ÎÍ¾Íµ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤Æ¶â¹äÂå´Ï¤Ï1934¡Ê¾¼ÏÂ9¡ËÇ¯½¢ÌòÍ½Äê¤Ç¤¹¤«¤é¡¢¡Ö¶â¹ä¡×¡ÖÈæ±Ã¡×¤ÎÇË´þ¤Ç5Ëü5000¥È¥ó³ÎÊÝ¡Ü1Ëü3680¥È¥ó¤Ê¤Î¤Ç¡¢¶õ¤¤Ï6Ëü8680¥È¥ó¡£¤³¤ì¤ò2¤Ç³ä¤ë¤È3Ëü4340¥È¥ó¤Ê¤Î¤Ç¡¢ÆüËÜ¤Ï¶²¤é¤¯¡Ö¶â¹äÂå´Ï·¿¤Ï´ð½àÇÓ¿åÎÌ3Ëü4340¥È¥ó¡×¤È·úÁ°¾å¤Ï¸øÉ½¤·¡¢2ÀÉÆ±»þ·úÂ¤¤ò¹Ô¤¦¤È»×¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡¢Íâ1935¡Ê¾¼ÏÂ10¡ËÇ¯¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¡¢¡Ö¿ºÌ¾¡×¡ÖÌ¸Åç¡×¡ÖÉÞ·¬¡×¤Î3ÀÉ¤¬ÇË´þ¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¾ì¹çÆüËÜ¤ÎÊÝÍÎÌ¤Ï8Ëü5600¥È¥óÁý¤¨¤Þ¤¹¡£
¡¡¤³¤ÎÏÈ¤Ç¶â¹äÂå´Ï·¿2ÀÉ·úÂ¤¤¹¤ë¤È7Ëü¥È¥ó¤Ç¤¹¤«¤é¡¢»Ä¤ê¤Ï1Ëü5600¥È¥ó¡£1¡¦2ÈÖ´Ï¤ò3Ëü4340¥È¥ó¤È¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢1320¥È¥óÁý¤¨¤Æ¡¢¤³¤Î»þÅÀ¤Ç1Ëü6920¥È¥ó¤¬Í¾¤ê¤Þ¤¹¡£1937¡Ê¾¼ÏÂ12¡ËÇ¯¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢¡Ö»³¾ë¡×¡Ö°ËÀª¡×¤ÎÇË´þ¤¬²ÄÇ½¤È¤Ê¤ê¡¢¤³¤Î£±Ëü6920¥È¥ó¡Ü¡Ö»³¾ë¡×¡Ö°ËÀª¡×¤ò¹ç·×¤¹¤ë¤È¡¢7Ëü8780¥È¥ó¤Ç¤¹¤«¤é¡¢¶â¹äÂå´Ï2ÀÉ¤ò·úÂ¤¤·¤Æ¡¢8780¥È¥óÍ¾¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤Æ1938¡Ê¾¼ÏÂ13¡ËÇ¯¤Ë¡ÖÆü¸þ¡×¤òÇË´þ¤·¤Æ¡¢»Ä¤ê4Ëü40¥È¥ó¤ËÁý¤¨¤ë¤Î¤Ç¡¢¶â¹äÂå´Ï·¿1ÀÉ·úÂ¤¤Ç¡¢»Ä¤ê5040¥È¥ó¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡1940¡Ê¾¼ÏÂ15¡ËÇ¯¤Ë¡ÖÄ¹Ìç¡×¤òÇË´þ¤·¤Æ¡¢3Ëü8840¥È¥ó¤ò³ÎÊÝ¤·¡¢¶â¹äÂå´Ï·¿¤ò1ÀÉ·úÂ¤¡£3840¥È¥ó¤ò»Ä¤ë¤Î¤Ç¡¢ÍâÇ¯¤Ë¡ÖÎ¦±ü¡×¤òÇË´þ¤·¤Æ¡¢1941¡Ê¾¼ÏÂ16¡ËÇ¯¤Ë¶â¹äÂå´Ï·¿¤«¡¢¤¢¤ë¤¤¤ÏÊÌ¤ÎÂç·¿´Ï¤ò¹½ÁÛ¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¤â¤·¤«¤·¤¿¤é¤½¤Î¸å¤ÎÎò»Ë¤Ë¤â±Æ¶Á¡©
¡¡½çÄ´¤Ë¤¤¤¯¤È¤³¤¦¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤â¤½¤âºÇ½é¤Î1934¡Ê¾¼ÏÂ9¡ËÇ¯¤Ë¶â¹äÂå´Ï·¿2ÀÉ¤¬½Ð¸½¤·¤¿»þÅÀ¤Ç¡¢Îò»Ë¤¬ÂçÉý¤ËÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤¤Ç¤¹¡£
¡Ö¶â¹ä¡×¡ÖÈæ±Ã¡×¡Ö¿ºÌ¾¡×¡ÖÌ¸Åç¡×¡Ê²èÁü¡§¥Ñ¥Ö¥ê¥Ã¥¯¥É¥á¥¤¥ó¡Ë
¡¡¤³¤Î»þÅÀ¤Ç¤Ï»Ë¼Â¤Î¾òÌóÌÀ¤±¿··¿Àï´Ï¡Ê¥¥ó¥°¥¸¥ç¡¼¥¸5À¤µé¡¢¥Î¡¼¥¹¥«¥í¥é¥¤¥Êµé¡¢¥ê¥Ã¥È¥ê¥ªµé¡¢¥ê¥·¥å¥ê¥å¡¼µé¡¢ÂçÏÂ·¿¡Ë¤Ïµ¯¹©¤¹¤é¤·¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£»Ë¼Â¤Î1934¡Ê¾¼ÏÂ9¡ËÇ¯¤È¤Ï¡¢¥É¥¤¥Ä¤Î¥É¥¤¥Á¥å¥é¥ó¥ÈµéÁõ¹Ã´Ï¤¬½Ð¸½¤·¡Ö26¥Î¥Ã¥È¡Ê48.1km/h¡Ë¤Î¹âÂ®¤Ç28.3cmË¤¤òÈ÷¤¨¤Æ¤¤¤ë¡×¤³¤È¤«¤é¡¢¥Õ¥é¥ó¥¹¤¬ÂÐ¹³¤Î¤¿¤á¤Ë¡¢¹âÂ®¤Î¥À¥ó¥±¥ë¥¯µéÀï´Ï¤ò·úÂ¤Ãæ¤È¤¤¤¦¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¤¹¡£
¡¡ÆüËÜ¤¬40.6cm¡Ê¼ÂºÝ¤Ï41cm¡ËË¤10Ìç¤Ç¡¢25¥Î¥Ã¥È¡Ê46.3km/h¡Ë¤Ï½Ð¤ë¤È»×¤ï¤ì¤ëÀï´Ï¤ò1931¡Ê¾¼ÏÂ6¡ËÇ¯¤Ëµ¯¹©¤·¤¿¤Î¤Ê¤é¡¢¾òÌó¤ÇÇÓ¿åÎÌ¤ä¼çË¤¸ý·Â¤ÎÄÌÃÎµÁÌ³¤¬¤¢¤ë¤¿¤á¡¢ÂÐ¹³¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë³Æ¹ñ¤¬40.6cmË¤¤òÈ÷¤¨¤¿µðÂçÀï´Ï¤ò·úÂ¤¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢»Ë¼Â¤Ç½Ð¸½¤·¤¿³Æ¹ñ¤Î¿··¿Àï´Ï¤Ï¡¢¥Õ¥é¥ó¥¹¤Î¥À¥ó¥±¥ë¥¯µé¤È¡¢¥É¥¤¥Ä¤Î¥·¥ã¥ë¥ó¥Û¥ë¥¹¥Èµé°Ê³°¡¢²¿°ì¤ÄÂ¸ºß¤·¤Ê¤¯¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡¡»Ë¼Â¤Ç¥¢¥á¥ê¥«¤¬¥Õ¥í¥ê¥ÀµéÀï´Ï¡¢¥ï¥¤¥ª¥ß¥ó¥°µéÀï´Ï·×4ÀÉ¤ÎÂå´Ï¤È¤·¤Æ·×²è¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢´ð½àÇÓ¿åÎÌ3Ëü1500¥È¥ó¡¢40.6cm45¸ý·ÂË¤8¡Á9Ìç¡¢¸¿Â¦Áõ¹Ã368mm¡¢¿åÊ¿Áõ¹Ã95¡Á114mm¡¢Â®ÎÏ21¥Î¥Ã¥È¡Ê38.9km/h¡Ë¤ÎÀï´Ï3ÀÉ¤À¤È»×¤ï¤ì¤Þ¤¹¤¬¡¢¤³¤ÎÀÇ½¤Ç¤Ï¶â¹äÂå´Ï¤Ë¤ÏÂÐ¹³¤Ç¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦ÏÃ¤È¤Ê¤ê¡¢¤ª¤½¤é¤¯3Ëü5000¥È¥ó¥¯¥é¥¹¤ËÊÑ¹¹¤È¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¡¡¥¤¥®¥ê¥¹¤â1934¡Ê¾¼ÏÂ9¡ËÇ¯¤Ë¥¢¥¤¥¢¥ó¥Ç¥å¡¼¥¯µéÀï´Ï4ÀÉ¤È¡¢¡Ö¥¿¥¤¥¬¡¼¡×¤òÇË´þ¤¹¤ì¤Ð¡¢12Ëü8500¥È¥ó¤¬³«¤¤Þ¤¹¤«¤é¡¢3Ëü5000¥È¥óµé3ÀÉ·úÂ¤²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£¶²¤é¤¯»Ë¼Â¤Ç¤â¸¡Æ¤¤µ¤ì¤¿¡Ö40.6cmË¤9Ìç¡¢·ÚËÉ¸æ¡¢27¥Î¥Ã¥È¡Ê50km/h¡Ë¡×ÄøÅÙ¤ÎÀï´Ï¤Ë¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡¡¤¿¤À¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤Ï1929¡Ê¾¼ÏÂ4¡ËÇ¯¤Ë»Ï¤Þ¤Ã¤¿À¤³¦Âç¶²¹²¤ÎÄ¾¸å¡¢¥¤¥®¥ê¥¹¤â1931¡Ê¾¼ÏÂ6¡ËÇ¯¤Ë¶âËÜ°ÌÀ©¤òÄä»ß¤¹¤ë¤Û¤É¡¢·ÐºÑ¾õÂÖ¤¬°¤¤»þ´ü¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¥Õ¥é¥ó¥¹¤ä¥¤¥¿¥ê¥¢¤Ï¥ï¥·¥ó¥È¥ó³¤·³·³½Ì¾òÌó¤ÇÇ§¤á¤é¤ì¤¿Àï´Ï¤Î·úÂ¤¤¹¤éÍÞÀ©Åª¤Ç¤·¤¿¡£
¡¡¤Ä¤Þ¤ê¡¢ÆüËÜ¤¬41cmË¤Àï´Ï9ÀÉ¤ò1941¡Ê¾¼ÏÂ16¡ËÇ¯¤Þ¤Ç¤Ë½ç¼¡·úÂ¤¤·¡¢Ä¶¹âÀÇ½Àï´Ï¤À¤±¤ÇÀÇ½Åý°ì¤òÃ£À®¤¹¤ë¤È¤¤¤¦Ì¤Íè¤Ï¡¢¤É¤Î¹ñ¤âÈò¤±¤¿¤¤¤Ï¤º¤Ç¤¹¡£
¡¡¤½¤¦¹Í¤¨¤ë¤Ê¤é¡¢ÆüËÜ¤Ë°µÎÏ¤ò¤«¤±¤Æ¥í¥ó¥É¥ó³¤·³·³½Ì¾òÌó¤ËÁêÅö¤¹¤ë·³½Ì¾òÌó¤ò·ë¤Ð¤»¤è¤¦¤È¤¹¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤³¤Î¾ì¹ç·úÂ¤ºÑ¤ß¤Î¶â¹äÂå´Ï¤¬¸ò¾ÄºàÎÁ¤È¤·¤Æ¸ú¤¤¤Æ¤¤Þ¤¹¡£ÆÃ¤ËÊÆ±Ñ¤Ï¡¢¡Ö¤³¤ì°Ê¾å¶â¹äÂå´Ï·¿¤òÁý¤ä¤µ¤Ê¤¤¡×¤³¤È¤ò¾ò·ï¤Ë»Ë¼Â¤Î½äÍÎ´Ï°Ê²¼ÊÝÍÀ©¸Â¤¬ÂÐÊÆ±ÑÈæ6.975³ä¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Åö½é¤Î´õË¾ÄÌ¤ê¤Ç¤¢¤ë7³ä¤ò¼Â¸½¤Ç¤¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¡¡¤½¤Î¾ì¹ç¡¢»Ë¼Â¤ÇÈ¯À¸¤·¤¿Åý¿ã¸¢¿¯ÈÈ¤ÎÂçÁû¤®¤âµ¯¤³¤é¤º¡¢ÉÍ¸ýÍº¹¬¼óÁê½Æ·â»ö·ï¤âÈ¯À¸¤·¤Ê¤¤²ÄÇ½À¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¤È¤¤Î¡¢»ÊË¡È½ÃÇ¤Ê¤É¤ÇÈÈ¿Í¤¬¸º·º¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤Ê¤É¤â±Æ¶Á¤·¡¢¸å¤Î¸Þ¡¦°ì¸Þ»ö·ï¤äÆó¡¦ÆóÏ»»ö·ï¤Ê¤É¤Î±ó°ø¤Ë¤â¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢²¾¤Ë¶â¹äÂå´Ï¤¬¼Â¸½¤·¤Æ¤¤¤ì¤Ð¡¢¤â¤¦¾¯¤·Íî¤ÁÃå¤¤¤¿ÆüËÜ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¡¡Â¸ºß¤¬¥ª¡¼¥×¥ó¤ÇÄ¶¹âÀÇ½¤Ê¤À¤±¤Ë¡¢ÂçÏÂ·¿Àï´Ï¤è¤ê¤âÎò»Ë¤Ë±Æ¶Á¤òµÚ¤Ü¤·¤¿²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡£¤½¤ì¤¬¶â¹äÂå´Ï¤Î»ý¤Ä²ÄÇ½À¤À¤È¹Í¤¨¤ë¼¡Âè¤Ç¤¹¡£
³°Éô¥µ¥¤¥È
´ØÏ¢¾ðÊó¡ÊBiZ PAGE¡Ü¡Ë
-
¥Õ¥í¡¼¥ê¥ó¥°,
Ï·¸å,
¾²ÃÈË¼,
Áòµ·,
¼Í½ÐÀ®·Áµ¡,
¾åÅÄ,
ÀÅ²¬,
Áòº×,
ÃÖ¾²¹©»ö,
Åìµþ