¡¡Ì¾¸Å²°¥°¥é¥ó¥Ñ¥¹¤Ï12·î30Æü¡¢Çð¥ì¥¤¥½¥ë¤«¤é¾®²°¾¾ÃÎºÈ¤¬´°Á´°ÜÀÒ¤Ç²ÃÆþ¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡30ºÐMF¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï10Ç¯¤Ö¤ê¤ÎÉüµ¢¤À¡£¾®²°¾¾¤Ï¥¯¥é¥Ö¤Î¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ç¡Ö¥×¥í¤È¤·¤Æ¥Ç¥Ó¥å¡¼¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿ÂçÀÚ¤Ê¥¯¥é¥Ö¤Ç¡¢¤â¤¦°ìÅÙ¥×¥ì¡¼¤Ç¤¤ë¤³¤È¤ò´ò¤·¤¯»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£¡Ö¶¯¤¯Ì¥ÎÏÅª¤ÊÌ¾¸Å²°¥°¥é¥ó¥Ñ¥¹¤Ë¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë³Ð¸ç¤ò¤â¤Ã¤Æµ¢¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤¹¡£
¡Öº£¤Þ¤Ç¤Î¥×¥í¥¥ã¥ê¥¢¤ÇÇÝ¤Ã¤Æ¤¤¿¤â¤Î¤ò¡¢À®Ä¹¤·¤¿»Ñ¤Ç¥Õ¥¡¥ó¡¦¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤Î¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Ë²¸ÊÖ¤·¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤ËÁ´ÎÏ¤Ç´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡ª¤³¤ì¤«¤é±þ±ç¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡×
¡¡Ì¾¸Å²°¤Û¤«¡¢µþÅÔ¥µ¥ó¥¬F.C.¡¢¥µ¥¬¥óÄ»À´¡¢Çð¤Ç³èÌö¤·¤Æ¤¤¿ÃË¤Îµ¢´Ô¤ò¥¯¥é¥Ö¤Î¸ø¼°X¤Ç¤âÅÁ¤¨¤é¤ì¤ë¤È¡¢¡Ö¤¦¤ï¡Á¡ª¥Û¥ó¥È¤Ë¤¤¿¡Á¡ª¡×¡Ö¤Þ¤¿Ì¾¸Å²°¤Î¥æ¥Ë¥Õ¥©¡¼¥àÃå¤Æ¥Ô¥Ã¥Á¤Ç¸«¤ì¤ë¤Î´ò¤·¤¹¤®¤ë¡×¡ÖÇ®¤¹¤®¤ë¡×¡Öµ×¤·¤Ö¤ê¡¢Íê¤à¤è¡ª¡ª¡×¡ÖÎÞ»ß¤Þ¤é¤ó¡×¡Ö£²°Ì¤«¤é16°Ì¤ËÍè¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Ê¤ó¤Æ¤Û¤ó¤È¿®¤¸¤é¤ì¤Ê¤¯¤Æ¤¢¤ê¤¬¤¿¤¯¤Æ¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬¤¢¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¼ÂÀÓ½½Ê¬¤Ê¥¢¥¿¥Ã¥«¡¼¤ËÂç¤¤Ê´üÂÔ¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
