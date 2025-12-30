ÀèÈ¯Áè¤¤¤Ë¿©¤¤¹þ¤á¤ë¤«¡¡ÆüÊÆÄÌ»»200¾¡Ã£À®¤Îµð¿Í¡¦ÅÄÃæ¾Âç¤Ë¡ÖÍèµ¨¤Ï¤â¤Ã¤ÈÂçÃÀ¤Ë¡×¡¡¶áÅ´OB¡¢º´Ìî»üµª»á¤ÎÄó¸À
ÅÄÃæ¤Ï¥×¥í20Ç¯ÌÜ¤È¤Ê¤ëÍèµ¨¤Ë¸þ¤±¤Æ°ÕÍß¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¡ÊC¡Ë»º·Ð¿·Ê¹¼Ò
¡¡¶áÅ´OB¤Îº´Ìî»üµª»á¤¬ÆÈ¼«¤ÎÌÜÀþ¤ÇÌîµå³¦¤ÎÏÃÂê¤ò¸ì¤ë¡Ö¥·¥²¥ÅªµåÏÀ¡×¡¢Ç¯ËöÇ¯»ÏÊÔ¤Îº£²ó¤ÏÆüÊÆÄÌ»»200µå¤òÃ£À®¤·¤¿ÅÄÃæ¾Âç¤ò¥¯¥í¡¼¥º¥¢¥Ã¥×¡£
¡¡µð¿Í¡¦ÅÄÃæ¾Âç¤¬¥×¥í20Ç¯ÌÜ¤Î¥·¡¼¥º¥ó¤ò·Þ¤¨¤ë¡£2025Ç¯¥·¡¼¥º¥ó¤ÏÀáÌÜ¤ÎÆüÊÆÄÌ»»200¾¡¤òÃ£À®¡¢10ÅÐÈÄ¤Ç3¾¡4ÇÔ¡¢ËÉ¸æÎ¨¤Ï5.00¤À¤Ã¤¿¡£
¡ÚÆ°²è¡ÛÆüÊÆÄÌ»»200¾¡¡ªÅÄÃæ¾Âç¤Î¥Ò¡¼¥í¡¼¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯
¡¡¶áÅ´OB¤Îº´Ìî»üµª»á¤Ï200¾¡¥·¡¼¥º¥ó¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¡Öº£µ¨¤Ï¤¦¤Þ¤¯¥²¡¼¥à¤òºî¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¡£¤½¤ÎÉôÊ¬¤Ï¤µ¤¹¤¬¤À¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡£°ìÊý¤ÇÁ´À¹´ü¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ÈÈæ¤Ù¤ë¤È¡¢Ä´»Ò¤Î°¤¤»þ¤ÏÂÇ¤¿¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¡×¤ÈÁí³ç¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¾å¤Ç¡ÖÍèµ¨¤Ï¥í¡¼¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¤Î5ÈÖ¼ê¡¢6ÈÖ¼ê¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤Ç¤·¤Ã¤«¤ê¥²¡¼¥à¤òºî¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ì¤Ð¡¢¥Á¡¼¥à¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¥×¥é¥¹¤Ë¤Ê¤ë¡×¤È´üÂÔ¤¹¤ë¡£
¡¡¤½¤Î¤¿¤á¤Î²ÝÂê¤ò¡Ö¤â¤Ã¤ÈÂçÃÀ¤ËÅê¤²¤Æ¤â¤¤¤¤¡×¤Èº´Ìî»á¤Ï»ØÅ¦¡£
¡¡¶ñÂÎÅª¤Ë¤Ï¡Ö¥¹¥È¥é¥¤¥¯¥¾¡¼¥ó¤ò¹¤¯»È¤¤Ç´¤ê¶¯¤¯Åê¤²¤ë¤Î¤¬ÆÃÄ§¤Ç¤¹¤¬¡¢¤â¤¦¾¯¤·ÂçÃÀ¤Ë¥¢¥°¥ì¥Ã¥·¥Ö¤ËÅê¤²¤Æ¤â¤¤¤¤¤ÈËÍ¤Ï´¶¤¸¤Þ¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£Â³¤±¤Æ¡Ö3µå¾¡Éé¤Ç¤¤¤¯¤È¤«¡¢¥¤¥ó¥µ¥¤¥É¤ò¹¶¤áÂ³¤±¤ë¤È¤«¡¢½éµå¤«¤é5µåÏ¢Â³¥¹¥×¥ê¥Ã¥È¤Ç¹¶¤á¤Æ¤ß¤ë¤È¤«¡£¤¢¤È¤Ï´Ö¹ç¤¤¤ò¤º¤é¤¹¤è¤¦¤ÊÅêµå¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¥Ù¥Æ¥é¥ó¤Î°ÂÄê¤·¤¿¥Ô¥Ã¥Á¥ó¥°¤Ë¹¶¤á¤Î»ÑÀª¤òµá¤á¤ë¡£
¡¡¼ÂºÝ¤ËÅÄÃæ¤Î2025Ç¯¥·¡¼¥º¥ó¤Î200¾¡¤Þ¤Ç¤ÎÆ»¤Î¤ê¤Ç¤Ï²¦¼ê¤ò¤«¤±¤Æ¤«¤é¡¢ÂÆ§¤ß¤¬Â³¤¤¤¿¤³¤È¤âÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¿µ½Å¤Ë¹¶¤á¤ë¤¢¤Þ¤ê¤Ëµå¿ô¤¬Â¿¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤ê¡¢¾¡¤ÁÀ±¤òÆ¨¤¬¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¥·¡¼¥ó¤â¤¢¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢¹¶¼é¤Î¥ê¥º¥à¤òÀ¹¤êÎ©¤Æ¤ë¡Ö¾¡¤Æ¤ëÅêµå¡×¤òÌÎº÷¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤À¡£
¡¡¥×¥í20Ç¯ÌÜ¤ËÆÍÆþ¤¹¤ëÅÄÃæ¤Î¿¿Ùõ¤ËÌîµå¤Ë¼è¤êÁÈ¤à»ÑÀª¤Ï¡¢¿¤ÓÀ¹¤ê¤Î¼ã¼êÅê¼ê¿Ø¤¬Â¿¤¤¸½ºß¤Î¥Á¡¼¥à¤Ë¤È¤Ã¤ÆÂç¤¤Êºâ»º¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡ÇØÈÖ¹æ11¤Î·üÌ¿¤ËÏÓ¤ò¿¶¤ë»Ñ¤Ë¡¢2026Ç¯¥·¡¼¥º¥ó¤âÇ®¤¤ÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤ê¤½¤¦¤À¡£
¡Ú¤µ¤Î¡¦¤·¤²¤¡Û
1968Ç¯4·î30ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡£°¦É²¸©½Ð¿È¡£1991Ç¯¤Ë¶áÅ´¥Ð¥Õ¥¡¥í¡¼¥º¡ÊÅö»þ¡Ë¤ËÆþÃÄ¡£Âî±Û¤·¤¿¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤òÉð´ï¤ËÃæ·Ñ¤®Åê¼ê¤ÎÉ®Æ¬³Ê¤È¤·¤Æ³èÌö¡£Ãæ·Ñ¤®Åê¼ê¤È¤·¤Æ¤Ï½é¤Î1²¯±ß¥×¥ì¡¼¥ä¡¼¤È¤Ê¤ë¡£¶áÇ¯¤ÏÅüÇ¢ÉÂ¤Î±Æ¶Á¤Ë¤è¤ê±¦ÏÓ¤òÀÚÃÇ¡£Ãø½ñ¡Ö±¦ÏÓ¤ò¼º¤Ã¤¿Ìîµå¿Í¡×¤Ç¤ÏÍÍ¡¹¤Ê»×¤¤¤ò¤Ä¤Å¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£