¥¸¥ç¥ê¡¼¤¬°²ß·ÎµÀ¿¤Ë²¥¤ê¤«¤«¤ë¡ªÂè£±»î¹ç¤ÏÇ®Æ®É¬»ê¤«¡¡¡Ö»Å¾å¤¬¤Ã¤Æ¤ë¤Î¤«¡©¡×¤ÎÄ©È¯¤Ë·ã¹â¡¡¡Ö»ß¤á¤Æ²¼¤µ¤¤¡ª¡×¤ÎÀ¼¶Á¤ÁûÁ³¡ÚÂç¤ß¤½¤«£Ò£É£Ú£É£Î¡Û
¡¡¡Ö£Ò£É£Ú£É£Î¡¡»ÕÁö¤ÎÄ¶¶¯¼Ôº×¤ê¡×¡Ê£³£±Æü¡¢¤µ¤¤¤¿¤Þ¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¢¥ê¡¼¥Ê¡Ë
¡¡Åìµþ¡¦Ï»ËÜÌÚ¥Ò¥ë¥º¤Ç£³£°Æü¡¢¸ø³«·×ÎÌ¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢Âè£±»î¹ç¤ÇÀï¤¦Î¾¼Ô¤¬ÍðÆ®À£Á°¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤òÅ¸³«¤·¤¿¡£
¡¡¤È¤â¤Ë¥ê¥ß¥Ã¥È£¶£±¡¦£°¥¥í¤Ç°ìÈ¯¥¯¥ê¥¢¤·¤¿·×ÎÌ¸å¤Î¥Õ¥§¥¤¥¹¥ª¥Õ¡£¥¸¥ç¥ê¡¼¤È°²ß·ÎµÀ¿¤¬Æ¬¤ÈÆ¬¤òÆÍ¤¹ç¤ï¤»¤¿¤¬¡¢¶Üß·¤¬¥¸¥ç¥ê¡¼¤Î¼óÉÕ¶á¤ò²¡¤·¤ÆÆÍ¤Êü¤·¤¿¡£
¡¡»Ê²ñ¼Ô¤¬¡Ö¼ê¤ò½Ð¤µ¤Ê¤¤¤Ç¤¯¤À¤µ¤¤¡ª¡×¤ÈÃí°Õ¤òÂ¥¤¹Ãæ¤Ç¡¢¶Üß·¤¬¡Ö»Å¾å¤¬¤Ã¤Æ¤ë¤Î¤«¡©¤ª¤¤¡ª¡×¤È»Ø¤ò¤µ¤·¤ÆÄ©È¯¡£¤¹¤ë¤È¥¸¥ç¥ê¡¼¤Ï´Ø·¸¼Ô¤ÎÀ©»ß¤ò¿¶¤êÀÚ¤Ã¤Æ¶Üß·¤Ø¸þ¤«¤Ã¤ÆÆÍ¿Ê¡£¶Üß·¤Ï±¦¥Ñ¥ó¥Á¤ò·«¤ê½Ð¤¹¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ±þÀï¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö»ß¤á¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª»ß¤á¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª¡×¤È»Ê²ñ¼Ô¤ÎÈáÌÄ¤Î¤è¤¦¤ÊÂçÀ¼¤¬¶Á¤²ñ¾ì¤¬ÁûÁ³¤È¤¹¤ëÃæ¡¢¿ô¿Í¤¬¤«¤ê¤ÇÊ¬¤±¤é¤ì¤¿£²¿Í¡£Æþ¾ì»þ¤Ë´ÑµÒÀÊ¤Ë¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤òÅê¤²¹þ¤ó¤À°²ß·¤Ï¹Ã¹â¤¤À¼¤Ç¡¢´ÑµÒ¤Ë¸þ¤±¤Æ£Ë£Ï¾¡Íø¤òÌóÂ«¤·¤Ê¤¬¤é°ú¤ÍÈ¤²¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£