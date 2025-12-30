Æü¥Æ¥ì¿ùÌî¿¿¼Â¥¢¥Ê¡¢Âè1»Ò½Ð»º¤òÈ¯É½¡Ö¾®¤µ¤¯¤È¤âÎÏ¶¯¤¤Ì¿¤òÁ°¤Ë¡¢°¦¤ª¤·¤¤µ¤»ý¤Á¤Ç¡×23Ç¯·ëº§
¡¡ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¤Î¿ùÌî¿¿¼Â¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¡Ê35¡Ë¤¬30Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ÇÂè1»Ò½Ð»º¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡¿ùÌî¥¢¥Ê¤Ï¡ÖÅß¤ÎÂ²»¤¬Ê¹¤³¤¨¤ëÈÕ½©¤Ë¡¢Âè°ì»Ò¤ò½Ð»º¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÀÖ¤Á¤ã¤ó¤ÎÂ¤Î¼Ì¿¿¤òºÜ¤»Êó¹ð¡£
¡¡¡Ö¤³¤³¤Þ¤Ç²¹¤«¤¤¥¨¡¼¥ë¤òÄº¤¡¢¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡¡¾®¤µ¤¯¤È¤âÎÏ¶¯¤¤Ì¿¤òÁ°¤Ë¡¢°¦¤ª¤·¤¤µ¤»ý¤Á¤Ç²á¤´¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤·¤¿¾å¤Ç¡Ö2025Ç¯¤â¡¢¿·¤¿¤ÊÄ©Àï¤Îµ¡²ñ¤Ë·Ã¤Þ¤ì¡¢Âô»³¤ÎÊý¤Ë½õ¤±¤ÆÄº¤¤¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò¼Â´¶¤¹¤ë1Ç¯¤Ç¤·¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡¡Ö¤ªÀ¤ÏÃ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿Êý¡¹¡¢¥Æ¥ì¥Ó¤ò¸«¤Æ²¼¤µ¤Ã¤¿Êý¡¢¥é¥¸¥ª¤ÇÀ¼¤òÊ¹¤¤¤Æ²¼¤µ¤Ã¤¿Êý¡¢¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤·¤¿¾å¤Ç¡Ö¼é¤ë¤Ù¤¤â¤Î¤¬½ÐÍè¡¢µ¤»ý¤Á¤ò¿·¤¿¤Ë¡¢2026Ç¯¤â¶î¤±¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ß¡£¡Ö¤É¤¦¤¾¤ß¤Ê¤µ¤Þ¡¢¤è¤¤¤ªÇ¯¤ò¤ª·Þ¤¨¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£
¡¡¿ùÌî¥¢¥Ê¤Ï23Ç¯3·î¡¢¼«¿È¤ÎSNS¤Ç2ºÐÇ¯²¼¤Î²ñ¼Ò°÷ÃËÀ¤È·ëº§¤·¤¿¤³¤È¤òÈ¯É½¡£º£Ç¯9·î10ÆüÊüÁ÷¤ÎÆ±¶É¡Ö¥¥æ¡¼¥Ô¡¼3Ê¬¥¯¥Ã¥¥ó¥°¡×Æâ¤ÇÂè1»ÒÇ¥¿±¤òÊó¹ð¡£½Ð»º¤ËÈ¼¤¤¡¢¤³¤ÎÆü¤ò¤â¤Ã¤ÆÆ±ÈÖÁÈ¤òÂ´¶È¤¹¤ë¤³¤È¤âÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£