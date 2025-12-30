92ºÐ¡¦ÎÁÍý¸¦µæ²È¡ÖÇ¯¤ò¤È¤Ã¤Æ¤âÄ©Àï¤òÉÝ¤¬¤é¤Ê¤¤¡×»³¤¢¤êÃ«¤¢¤ê¤Î¿ÍÀ¸¤ÇÉ³²ò¤¯¡È¸½Ìò¤ÎÈë·í¡É
¡¡½©À²¤ì¤Ç¶¯¤¤Æüº¹¤·¤¬¹ß¤êÃí¤°¸áÁ°11»þÈ¾¤´¤í¡¢½Å¤½¤¦¤Ê¥ê¥å¥Ã¥¯¤òÇØÉé¤Ã¤¿ÃËÀ¤¬¡¢³Û¤Ë´À¤ò¤«¤¤Ê¤¬¤é¡¢µ¢¤Ã¤Æ¤¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÁ´¿È¤ò¿¿¤Ã¹õ¤Ë¤·¤Ê¤¬¤éÃº¹Û¤Î¸½¾ì¤ÇÆ¯¤¤¤Æ¤¤¤¿¾®ÎÓ¤Þ¤µ¤ë¤µ¤ó
¡¡ÎÁÍý¸¦µæ²È¡¦¾®ÎÓ¤Þ¤µ¤ë¤µ¤ó¡¢¸æÇ¯92ºÐ¤Ç¤¢¤ë¡£
ÎÁÍý¸¦µæ²È¡¦¾®ÎÓ¤Þ¤µ¤ë¤µ¤ó¡¢¸½Ìò¤ÎÈë·í
¡¡¤³¤ÎÆü¡¢¤Þ¤µ¤ë¤µ¤ó¤ÎÂ©»Ò¤ÎºÊ¤Ç¡¢ÎÁÍý¸¦µæ²È¤Î¾®ÎÓ¤Þ¤µ¤ß¤µ¤ó¡Ê55¡Ë¤Î¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ç¤Ï¡¢¡Ø¥¥æ¡¼¥Ô¡¼3Ê¬¥¯¥Ã¥¥ó¥°¡Ù¡ÊÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤Î»£±Æ¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤Þ¤µ¤ë¤µ¤ó¤Î¤³¤ÎÆü¤ÎÌò³ä¤Ï¡¢¤Þ¤µ¤ß¤µ¤ó¤Î¥¢¥·¥¹¥¿¥ó¥È¡£Íê¤Þ¤ì¤¿¿©ºà¤ò2¸®¤Î¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤ËÇã¤¤½Ð¤·¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤À¡£¸¼´Ø¤ËÆþ¤ê¡¢°¦¸¤¥ô¥¡¥È¥ó¤ÎÆ¬¤ò¤Ê¤Ç¤¿¸å¡¢¥¹¥¿¥¸¥ª¤ÇË»¤·¤¯Î©¤ÁÆ¯¤¯¤â¤¦1¿Í¤Î¥¢¥·¥¹¥¿¥ó¥È¤ä¥Æ¥¥¹¥È¥¹¥¿¥Ã¥Õ4¿Í¤Ë°§»¢¡£¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤Ë¤É¤µ¤Ã¤È¥ê¥å¥Ã¥¯¤òÃÖ¤¡¢¤³¤¦¸À¤Ã¤¿¡£
¡Ö¤³¤ó¤Ê¤Î¤Ï·Ú¤¤¤Û¤¦¡£½Å¤¤¤È¤¤Ï50Ô¤°¤é¤¤¤¢¤ë¤«¤é¤Í¡×
¡¡¿©ºà¤òÎäÂ¢¸Ë¤Ë¤·¤Þ¤¦¤È¡¢¤Û¤ÜµÙ¤ß¤Ê¤¯»®Àö¤¤¤ò³«»Ï¡£Ä´Íý´ï¶ñ¤Î½Ð¤·Æþ¤ì¤ä¤´¤ß¼Î¤Æ¤Ê¤É¡¢Æ°¤¤ËÌµÂÌ¤¬¤Ê¤¤¡£
¡Ö¾´ý¤ÈÆ±¤¸¤Ç2¼ê¡¢3¼êÀè¤òÆÉ¤à¤ó¤À¤è¤Í¡£²£ÌÜ¤Ç¤Þ¤µ¤ß¤Á¤ã¤ó¤ÎÆ°¤¤ò¸«¤Æ¡¢¼¡¤Ï¥Õ¥é¥¤¥Ñ¥ó¤¬É¬Í×¤À¤Ê¤È»×¤Ã¤¿¤é¡¢¥µ¥Ã¤ÈÀö¤Ã¤Æ¼êÅÏ¤¹¤È¤«¡£Àè¤òÆÉ¤Þ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤é¥¢¥·¥¹¥¿¥ó¥È¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤Ê¤¤¡×
¡¡Ä«¤Ï7»þ¤´¤í¤Ë¤Ïµ¯¤¤Æ¡¢ÁÝ½ü¤ò¤¹¤ë¤Î¤¬Æü²Ý¡£¤½¤Î¸å¡¢¥¢¥·¥¹¥¿¥ó¥È¤È¤·¤Æ¤Î¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¤¬¤®¤Ã¤·¤êµÍ¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡¢²»¤ò¾å¤²¤Ê¤¤¤Î¤¬¤Þ¤µ¤ë¤µ¤ó¡£¤Þ¤µ¤ß¤µ¤ó¤Ï¤½¤Î¡Öµ¤ÎÏ¡×¤Ë¶Ã¤¯¡£
¡ÖÎã¤¨¤ÐÎÁÍý¶µ¼¼¤¬¤¢¤ëÆü¤Ï¡¢Ä«8»þÈ¾¤«¤éºî¶È¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤Æ¡¢½ª¤ï¤ë¤Î¤¬Í¼Êý5»þ¤°¤é¤¤¡£¤½¤Î´Ö¤ÏÎ©¤Á¤Ã¤Ñ¤Ê¤·¤Ç¡¢ºÂ¤ë¤Î¤ÏÄ«¤ÈÃë¤Î¤´¤Ï¤ó¤Î¤È¤¤À¤±¡×
¡¡ËÜ¿Í¤¤¤ï¤¯¡¢¡ÖÈè¤ì¤¬¤¿¤Þ¤ë¡×´¶³Ð¤ò½é¤á¤Æ¼«³Ð¤·¤¿¤Î¤Ï¤Ê¤ó¤È90ºÐ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤é¡£
¡¡ÎÁÍý¤Î»£±Æ¤Ï¥¹¥à¡¼¥º¤Ë¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤¿¤¬¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿»ö·ï¤¬È¯À¸¤·¤¿¡£¹ØÆþ¤·¤¿°ìÉô¤Î¾¦ÉÊ¤ò¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤ËÇÛÃ£¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤Î¤À¤¬¡¢ÆÏ¤«¤Ê¤¤¤â¤Î¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤À¡£
¡Ö¤¤¤ä¡¢ÀäÂÐÇã¤Ã¤¿¤«¤é¡×
¡¡¤Þ¤µ¤ë¤µ¤ó¤Ï¤½¤¦ÃÇ¸À¤¹¤ë¤È¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤ËÅÅÏÃ¡¢ºÆÇÛÃ£¤òÍ×µá¤·¤¿¡£¤Û¤É¤Ê¤¯²ÙÊª¤¬ÆÏ¤¯¤È¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤òÁ°¤Ë¤·¤Æ¿Î²¦Î©¤Á¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤¿¡£
¡Ö¤Ä¤¤¤Ë¤Þ¤µ¤ë¤â¥Ü¥±¤¿¤«¤È»×¤Ã¤¿¤À¤í¤¦¡£Çã¤Ã¤¿¤â¤Î¤Ï¡¢¤³¤ÎÆ¬¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¡×
¡¡¤Þ¤µ¤ß¤µ¤ó¤¬¾Ú¸À¤¹¤ë¡£
¡Öµ²±ÎÏ¤¬¤¤¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡£Ç¯Áê±þ¤ËÊªËº¤ì¤Ï¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¿·¤·¤¤¤³¤È¤òÏÃ¤·¤Æ¤â¤¹¤°¤ËÆ¬¤ËÆþ¤ë¤·¡¢½é¤á¤Æ¤Î¾ì½ê¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤âÌÂ¤ï¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¡×
¡¡Æ¬¤Ë¤ÏÌÀ¤ë¤¤ÀÖ¿§¤Î¥Ð¥ó¥À¥Ê¡£¸åÆ¬Éô¤«¤é¤ÏÆ¬È±¤ò·ë¤ó¤Ç¿¬Èø¤Î¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿È±¤¬¤Î¤¾¤¤¤Æ¥æ¡¼¥â¥é¥¹¤À¡£
¡¡¤Þ¤µ¤ß¤µ¤ó¤Î¥¢¥·¥¹¥¿¥ó¥ÈÎò10Ç¯¤Ë¤Ê¤ëÃæß·µ×Èþ»Ò¤µ¤ó¤¬¸À¤¦¡£
¡Ö¤¤¤Ä¤âÏ¯¤é¤«¤Ç¡¢¥à¡¼¥É¥á¡¼¥«¡¼¤Ç¤¹¡£¤À¤«¤é¤¿¤Þ¤¿¤Þ½Ð¤«¤±¤ÆÉÔºß¤À¤È¡¢»£±Æ¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Î³§¤µ¤ó¤Ï¡¢¡Ø¤¤ç¤¦¤Ï¡È¤ªÉã¤µ¤ó¡É¤¤¤Ê¤¤¤Í¡Ù¤Ã¤Æ¼ä¤·¤¬¤ë¤ó¤Ç¤¹¡×
¡¡¤Þ¤µ¤ß¤µ¤ó¤Ï¤¸¤á¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤â¡È¤ªÉã¤µ¤ó¡É¤Î°¦¾Î¤Ç¸Æ¤Ö¿Í¤¬Â¿¤¤¡£¤½¤ÎÆü¤Î¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ÏÌó10Ç¯¡¢¤Þ¤µ¤ß¤µ¤ó¡¦¤Þ¤µ¤ë¤µ¤ó¤È»Å»ö¤ò¤·¤Æ¤¤¿¡£
¡¡¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼¤Î¹á»³Ä¾Èþ¤µ¤ó¡Ê54¡Ë¤Ï¡¢¤½¤Î¡ÖÍ¥¤·¤µ¡×¤Ë¼æ¤«¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö¤Þ¤µ¤ß¤µ¤ó¤¬¡¢¥¢¥·¥¹¥¿¥ó¥È¤ÎÃæß·¤µ¤ó¤Î¼ºÇÔ¤ò¾¯¤·¸·¤·¤¯Ãí°Õ¤·¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£»Õ¾¢¤À¤«¤éÅö¤¿¤êÁ°¤Ê¤ó¤À¤±¤É¡¢¤½¤Î¤È¤¤Ë¤ªÉã¤µ¤ó¤¬¡¢¡È¤¤¤ä¡¢¤½¤ì¤Ï²¶¤¬¤ä¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¤¤¤¤ó¤À¤è¡É¤È¤«¤Ð¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡×
¡¡¥¹¥¿¥¤¥ê¥¹¥È¤Îºä¾å²ÅÂå¤µ¤ó¡Ê62¡Ë¤¬°õ¾Ý¿¼¤¤¤Î¤Ï¡¢¼«Ê¬¤ÎÌ¼¤¬ÉÔÅÐ¹»¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¡¢¤Þ¤µ¤ë¤µ¤ó¤¬Äà¤ê¤ËÍ¶¤Ã¤Æ¤¯¤ì¡¢ÊÛÅö¤ò»ý¤Ã¤Æ½Ð¤«¤±¤¿¤³¤È¤À¡£¤½¤ó¤Ê¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤òÏÃ¤·¤Ê¤¬¤é¡¢ºä¾å¤µ¤ó¤¬¤Þ¤µ¤ë¤µ¤ó¤ÎÂ¸µ¤ò»Ø¤¹¡£
¡Ö¤Û¤é¡¢ÍçÂ¤Ç¤·¤ç¡£¿¿Åß¤Ç¤â·¤²¼¤Ï¤«¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡×
¡¡¤Þ¤µ¤ë¤µ¤ó¤ËÊ¹¤¯¤È¡¢
¡ÖÍÄ¤¤¤³¤í¤«¤é¿ÆÉã¤Ë¡¢²È¤ÎÃæ¤Ç·¤²¼¤ò¤Ï¤¯¤â¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¡¢¿²¤ë¤È¤¤â¥Ñ¥ó¥Ä°ìÃú¤À¡¢¤È¸À¤ï¤ì¤Æ°é¤Ã¤¿¤«¤é¤Í¡£»Ò¤É¤â¤Î¤³¤í¤Ë½»¤ó¤Ç¤¤¤¿³òÂÀ¤ÏÎí²¼45¡î¤¯¤é¤¤¤Ë¤Ê¤ë¤ó¤À¤±¤É¡×
¡È¥Í¥º¥ßÃË¡É¤«¤é·ãÊÑ!ÎÁÍý¸¦µæ²È¤Ø
¡¡¤Þ¤µ¤ë¤µ¤ó¤¬¡¢ÎÁÍý¤ÎÀ¤³¦¤ËÆþ¤Ã¤¿¤Î¤Ï70ºÐ¤Î¤È¤¡£¤Þ¤µ¤ß¤µ¤ó¤Î¥¢¥·¥¹¥¿¥ó¥È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤¬ºÇ½é¤À¡£¥«¥á¥é¥Þ¥ó¤ä¥¹¥¿¥¤¥ê¥¹¥È¤Ê¤É¼ã¤¤¿Í¤È»Å»ö¤ò¶¦¤Ë¤¹¤ë¤¦¤Á¡¢µ¤»ý¤Á¤â¼ãÊÖ¤Ã¤¿¤Î¤«¡¢Ê·°Ïµ¤¤Þ¤ÇÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¡¢¤Þ¤µ¤ß¤µ¤ó¤ò¶Ã¤«¤»¤¿¡£
¡Ö1995Ç¯¤Ë»ä¤Ï·ëº§¤·¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢Åö»þ¤ÏÉ×¤È2¿Í¤Ç¤ªÉã¤µ¤ó¤Î¤³¤È¤ò¡È¥Í¥º¥ßÃË¡É¤È¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¥°¥ì¡¼¤Î¤â¤Î¤Ð¤«¤êÃå¤ë¤«¤é¡£´ã¶À¤âÀÎ¤Î¤ª¤¸¤µ¤ó¤¬¤«¤±¤Æ¤¤¤ëÃÏÌ£¤Ê¤â¤Î¤Ç¤·¤¿¡£»ä¤Î¤³¤È¤Ï¡¢¡ÊÇØ¤¬¡Ë¡È¥Ç¥Ã¥«¤¤½÷¡É¤È»×¤Ã¤¿¤ß¤¿¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡Ê¾Ð¡Ë¡×
¡¡¹â¹»¤òÂ´¶È¸å¡¢ËÌ³¤Æ»¤ÎÃº¹Û²ñ¼Ò¤äÀéÍÕ¤ÎÅ´¹Ý²ñ¼Ò¤È¤¤¤¦¡È½Å¸üÄ¹Âç¡É·¿´ë¶È¤ÇÆ¯¤¤¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¿ÍÀ¸²¿¤¬µ¯¤³¤ë¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡£¥¢¥·¥¹¥¿¥ó¥È¤Î¥¥ã¥ê¥¢¤òÀÑ¤ß¡¢¼«¤é¤âÎÁÍý¸¦µæ²È¤È¤·¤Æ¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£
¡¡ºòÇ¯10·î¤Ë¡¢4ºýÌÜ¤ÎÃ±Ãø¡Ø92ºÐ¡¢¾®ÎÓ¤Þ¤µ¤ë¤ÎÇ¾¥È¥ì¥¹¡¼¥×¡Ù¤ò½ÐÈÇ¤·¡¢NHK¡Ø¤¢¤µ¥¤¥Á¡Ù¤äTBS·Ï¡Ø¥Þ¥Ä¥³¤ÎÃÎ¤é¤Ê¤¤À¤³¦¡Ù¤Ê¤É¤Ë½Ð±é¡£º£¤äÅÅ¼Ö¤Ë¾è¤Ã¤Æ¤âµ¤¤Å¤«¤ì¤ëÂ¸ºß¤Ë¡£
¡¡4Ç¯Á°¤Ë¤Ï¡¢88ºÐ¤ÎÊÆ¼÷¤òµ¡¤Ë¥æ¡¼¥Á¥å¡¼¥Ð¡¼¤Ë¤âÄ©Àï¡£¥Ø¥Ã¥É¥Û¥ó¤ò¼ó¤Ë¤«¤±¤¿DJ¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ç¡¢Çº¤ßÁêÃÌ¤Ë¾è¤Ã¤¿¤ê¡¢Ìß¤Ä¤¤ä¥¹¥¤¥«³ä¤ê¤ò¤·¤¿¤ê¡¢ÀîÌø¤òºî¤Ã¤¿¤ê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤Ï1Ëü5000¿Í¤ò¿ô¤¨¤ë¡£
¡¡¤Þ¤µ¤ß¤µ¤ó¤Î¥¹¥¿¥¸¥ª¤ÎÉ½»¥¤Ë¤Ï¼ÒÌ¾¡ÖTRY¨¬SURU¡Ê¥È¥é¥¤¥¹¥ë¡ËCompany¡×¤È½ñ¤«¤ì¤¿¥×¥ì¡¼¥È¤¬·Ç¤²¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÈÄ©Àï¡É¤Ï¾®ÎÓ²È¤Î¹ç¸ÀÍÕ¤Ç¤â¤¢¤ê¡¢¤Þ¤µ¤ë¤µ¤ó¤Ï¤½¤ì¤òÂÎ¸½¤¹¤ë¡£
¡ÖÇ¯¤À¤«¤é°ú¤Ã¹þ¤ó¤Ç¤è¤¦¤È¤«¸À¤¦¿Í¤¬¤¤¤ë¤±¤É¡¢¡ÈÇ¯¤À¤«¤é¡É¤È¸À¤¦¤Î¤¬¡ÈÇ¯´ó¤êÉÂ¡É¤Î¥µ¥¤¥ó¤Ê¤ó¤À¤è¡£Ç¯¤ò¤È¤Ã¤¿¤é¡¢¤â¤¦»Ä¤µ¤ì¤¿Ç¯¿ô¤Ï¸Â¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¤«¤é¡¢ÉÝ¤¬¤é¤º¤ËÄ©Àï¤·¤Æ¡¢¼ºÇÔ¤·¤Æ¤âµ¤¤Ë¤»¤º¼¡¤Ë¤¤¤±¤Ð¤¤¤¤¡×
¡¡¤Þ¤µ¤ë¤µ¤ó¤Î¿ÍÀ¸¤ò¤¿¤É¤ë¤È¡¢»³¤¢¤êÃ«¤¢¤ê¡£¤·¤«¤·¤º¤Ã¤ÈÂ³¤±¤Æ¤¤¿¤Î¤Ï¡¢¿¬¹þ¤ß¤»¤º¡¢Ä©Àï¤¹¤ë¤³¤È¤À¤Ã¤¿¡£
½ªÀï¸å¡¢°ì²È¼«·è¤Î´íµ¡¤Ë¡Ä
¡ÖÌ¿¤¬¤±¤À¤Ã¤¿¤Í¡×
¡¡ÍÄ¾¯´ü¤ÏÀ¸¤Þ¤ì°é¤Ã¤¿´Ä¶¤«¤é¡¢¿©¤Ù¤ë¤â¤Î¤Ë¤â¶ìÏ«¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤µ¤ë¤µ¤ó¤¬¡¢7¿Í¤¤ç¤¦¤À¤¤¤ÎÄ¹ÃË¤È¤·¤ÆÀ¸¤Þ¤ì¤¿¤Î¤Ï1933¡Ê¾¼ÏÂ8¡ËÇ¯4·î¡£ËÌ³¤Æ»¤ÎËÌ¤ËÉâ¤«¤Ö³òÂÀ¤Ç¤¢¤ë¡£Åö»þ¤ÏÅç¤ÎÆîÈ¾Ê¬¤¬ÆüËÜÎÎ¤À¤Ã¤¿¡£Éã¿Æ¤ÏÃº¹Û¤Çµ¡³£¹©¤È¤·¤ÆÆ¯¤¤¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡ÍÄ¤¤¤³¤í¤«¤éÄà¤ê¤¬¹¥¤¤Ç¡¢
¥¤¥ï¥Ê¤òÄà¤Ã¤Æ¤Ï¡¢Àî¤ÇÂçº¬¡¢¤Ë¤ó¤¸¤ó¡¢¥¸¥ã¥¬¥¤¥â¤Ê¤É¤È°ì½ï¤Ë¾Æ¤¤¤Æ¿©¤Ù¤¿¤ê¡¢¤ß¤½½Á¤òºî¤Ã¤¿¤ê¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡8ºÐ¤Î¤³¤í¤À¡£¤ä¤¬¤ÆÀï¶·¤¬¸·¤·¤¯¤Ê¤ê¡¢¡ÖÀïÁè¾¡Íø¡×¤ò´ê¤Ã¤Æ¡Ö¾¡¡×¤ÈÌ¾¤Å¤±¤é¤ì¤¿¾¯Ç¯¤Ï¡¢¼«Ê¬¤â¤ª¹ñ¤Î¤¿¤á¤ËÊ¼Ââ¤Ë¤Ê¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢ÀïÁè¤Ë¹Ô¤¯¤³¤È¤Ê¤¯12ºÐ¤Î¤È¤¤Ë½ªÀï¡£³òÂÀ¤Ç¤Ï¡¢¤½¤³¤«¤é¤¬ÃÏ¹ö¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¥½Ï¢·³¤¬¿¯¹¶¤·¤Æ¤¤¿¤Î¤À¡£
¡Ö»¦¿Í¡¢Î¬Ã¥¡¢¥ì¥¤¥×¡Ä¡Ä¡¢¤Ò¤É¤¤¤â¤ó¤À¤Ã¤¿¡£²¶¤è¤ê¤â1¡Á2ºÐ¾å¤Î¿Í¤âÄ§Ê¼¤µ¤ì¤¿¤ó¤À¤±¤É¡¢¤³¤ÎÀï¤¤¤Ç²¿¿Í¤â»à¤ó¤Ç¤¤¤Ã¤¿¡£½ªÀï¤¬¤â¤¦¾¯¤·ÃÙ¤«¤Ã¤¿¤é¼«Ê¬¤âÊ¼Ââ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤â¤¦¤³¤ÎÀ¤¤Ë¤Ï¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤Í¡×
¡¡¤¤¤Ä¥½Ï¢Ê¼¤Ë»¦¤µ¤ì¤ë¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡£¤½¤ó¤ÊÉÔ°Â¤Ê¾õ¶·¤ËÃÖ¤«¤ì¤ëÃæ¡¢¤Þ¤µ¤ë¤µ¤ó¤ÎÉã¿Æ¤Ï²ÈÂ²¤ò½¸¤á¡¢»×¤¤µÍ¤á¤¿É½¾ð¤Ç¤³¤¦¹ð¤²¤¿¡£
¡ÖÃÑ¤ò¤«¤«¤µ¤ì¤ë¤°¤é¤¤¤Ê¤é¤ß¤ó¤Ê¤Ç°ì½ï¤Ë»à¤Î¤¦¡£¤ª¤ì¤Ï¼êÜØÃÆ¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤¤¤¶¤È¤Ê¤Ã¤¿¤éÃÆ¤Î¥Ô¥ó¤òÀÚ¤ë¡×
¡¡¤Þ¤µ¤ë¤µ¤ó¤ÏÅö»þ¤Î¿´¶¤ò¤³¤¦²óÁÛ¤¹¤ë¡£
¡Ö¿Í´Ö¡¢»à¤Ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¤é¤É¤¦¤Ê¤ë¤È»×¤¦¡©¡¡¡ÈÌµ¡É¤À¤è¡£º£Æü»à¤Ì¤Î¤«¤Ê¡¢ÌÀÆü»à¤Ì¤Î¤«¤Ê¡Ä¡Ä¡£²¿¤â¹Í¤¨¤é¤ì¤Ê¤¤¡£¾Ð´é¤Ê¤ó¤Æ¤Ê¤¤¤è¡×
¡¡8·î²¼½Ü¤ËÃÏ¾åÀï¤Ï½ª¤ï¤Ã¤¿¤Î¤À¤¬¡¢¥½Ï¢¤¬³òÂÀÁ´ÅÚ¤ò¼Â¸ú»ÙÇÛ¤·¡¢ÆüËÜ¤¬»È¤Ã¤Æ¤¤¤¿µ¡³£¤ÇÀÐÃººÎ·¡¤ò»Ï¤á¤ë¡£¤È¤³¤í¤¬½¤Íý¤¬¤Ç¤¤ëµ»½Ñ¼Ô¤Ï¤¤¤Ê¤¤¡£¤½¤³¤Ç¤Þ¤µ¤ë¤µ¤ó¤ÎÉã¿Æ¤¬¡¢¥½Ï¢¤Îµ»½Ñ¼Ô¤ò»ØÆ³¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤À¡£
¡¡¤À¤«¤é¤È¤¤¤Ã¤ÆÍ¥¶ø¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¡£º¤¤Ã¤¿¤Î¤Ï¿©¤ÙÊª¤À¡£ÇÛµë¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ï1Æü1Ô¤Î¾®Çþ¤À¤±¡£¾®Çþ¤ò±ö¤È¿å¤Ç¤Î¤ê¾õ¤Ë¤·¤¿¤â¤Î¤òÅò¤ËÆþ¤ì¡¢¤½¤ì¤ò²ÈÂ²9¿Í¤ÇÊ¬¤±¤¿¡£
¡ÖÄï¤ÏÊ¢¤ò¤¹¤«¤»¤Æ¡¢Êâ¤¤Ê¤¬¤éÉ¨¤«¤éÊø¤ìÍî¤Á¤Æ¡¢Êâ¤±¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤ó¤À¡×
¡¡¤Þ¤µ¤ë¤µ¤ó¤Ï²ÈÂ²¤Î¿©ÎÁ¤ò³ÎÊÝ¤¹¤ë¤¿¤á¡¢¥½Ï¢Ê¼¤Î´Æ»ë¤ò¤«¤¤¤¯¤°¤Ã¤Æ¡¢Àî¤Ç¥µ¥±¤ò¤È¤Ã¤¿¤ê¡¢¥Ñ¥ó¹©¾ì¤ÎÉßÃÏ¤ËÇ¦¤Ó¹þ¤ó¤Ç¡¢Àã¤Î²¼¤ËËä¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë±ö¤òÇÒ¼Ú¤·¤¿¤ê¤·¤¿¡£¥µ¥±¤Ï»ý¤Áµ¢¤Ã¤Æ¿©¤Ù¤ë¤¬¡¢±ö¤Ï´¹¶â¤·¤Æ¿©¤ÙÊª¤Ê¤É¤òÇã¤Ã¤¿¡£¸í¤Ã¤ÆÀî¤ËÍî¤Á¤ì¤Ð¡¢Åà½ý¤Ç»à¤Ì´í¸±¤â¤¢¤Ã¤¿¡£¥½Ï¢Ê¼¤Ë¸«¤Ä¤«¤Ã¤Æ½Æ¸ý¤ò¸þ¤±¤é¤ì¤¿¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤¿¡£
¡Ö¤¿¤ÀÀ¸¤¤ë¤³¤È¤À¤±¤ò¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¿¤Í¡£²ÈÂ²Á´°÷¤¬¿©¤Ù¤é¤ì¤ë¤Ë¤Ï¤É¤¦¤·¤¿¤é¤¤¤¤¤«¡£¿Í¤Î²È¤ËÅð¤ß¤ËÆþ¤Ã¤¿¤ê¤Ï¤·¤Ê¤¤¤±¤É¡¢¿©¤¤Êª¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦¶Ë¸Â¾õÂÖ¤ËÃÖ¤«¤ì¤¿¤é¿Í´Ö¤Ã¤Æ²¿¤Ç¤â¤ä¤ë¤â¤ó¤À¡×
¡¡¤Þ¤µ¤ë¤µ¤ó¤¬Åö»þ¤è¤¯Ì´¤Ë¸«¤¿¤Î¤Ï¡¢¡ÖÇò¤¤¤´ÈÓ¤È¤¿¤¯¤¢¤ó¤òÊ¢¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¿©¤¦¤³¤È¡×¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¥·¥ó¥°¥ë¥Õ¥¡¡¼¥¶¡¼À¸³è¤Î¸Â³¦
¡¡½ªÀï¤«¤é3Ç¯¤¿¤Ã¤Æ¡¢¤è¤¦¤ä¤¯³òÂÀ¤òÃ¦½Ð¡¢ËÌ³¤Æ»¤ÇÀ¸³è¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¡£¤³¤³¤«¤é20Ç¯¶á¤¯¤Ï¶ìÏ«¤¬Êó¤ï¤ì¤¿¤è¤¦¤Ë½çÉ÷¤ÎÆü¡¹¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡»°°æ¹Û»³¤¬±¿±Ä¤¹¤ëÈþ±´¤Î¹Û¶È³Ø¹»¡Ê¹â¹»¡Ë¤ËÆþ³Ø¤Ç¤¤¿¤Î¤À¡£³ØÀ¸¤Ê¤¬¤é·Ã¤Þ¤ì¤¿´Ä¶¤Ç¡¢¤ª¶â¤Þ¤Ç»Ùµë¤µ¤ì¤¿¡£¥é¡¼¥á¥ó°ìÇÕ20±ßÂæ¤Î»þÂå¤Ë¡¢1Ç¯À¸¤Ç·î500±ß¡¢3Ç¯À¸¤Ç2000±ß¡¢Â´¶È¤¹¤ë¤ÈÆ´¤ì¤Î»°°æ¹Û»³¤ËÆþ¤ì¤ë¤¿¤á¡¢¹â¤¤¶¥ÁèÎ¨¤ò¸Ø¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤ó¤ÊÆñ´Ø¹»¤Ë¸«»ö¹ç³Ê¡£¡Ö¶öÁ³¤¦¤Þ¤¯¤¤¤Ã¤¿¤À¤±¡×¤È¸¬Â½¤¹¤ë¤¬¡¢Í¥½¨¤À¤Ã¤¿¤Î¤À¡£
¡¡¼óÈø¤è¤¯»°°æ¹Û»³¤ËÆþ¼Ò¡£µëÍ¿¤â¤è¤«¤Ã¤¿¡£ÂçÂ´¤ÎµëÎÁ¤¬1Ëü5000±ß¤Î»þÂå¤Ë¡¢¤Þ¤µ¤ë¤µ¤ó¤¿¤Á¤Ï4Ëü±ß¡£¥Æ¥ì¥Ó¡¢ÀöÂõµ¡¡¢¥Ð¥¤¥¯¡¢¥Ô¥¢¥Î¤Ê¤É¤Ï¡¢Á´¹ñ¥È¥Ã¥×¥¯¥é¥¹¤ÎÁá¤µ¤Ç¼ê¤ËÆþ¤ì¤¿¡£Åö»þ¡¢Ãº¹Û¤Ï²Ö·Á»º¶È¤À¤Ã¤¿¤Î¤À¡£¤Þ¤µ¤ë¤µ¤ó¤Ï²È¤ËÍ·¤Ó¤ËÍè¤ëÍ§Ã£¤È¡¢°û¤ó¤À¤ê¿©¤Ù¤¿¤ê¤¹¤ë»þ´Ö¤ò³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Ö¤½¤Î¤È¤¡¢²È¤ÎÈª¤Ë¿¢¤¨¤Æ¤¢¤Ã¤¿¤Û¤¦¤ì¤óÁð¤ò¤È¤Ã¤Æ¤¤Æ¡¢Íñ¤È°ì½ï¤ËßÖ¤á¤Æ¤ß¤ó¤Ê¤Ë¿©¤Ù¤µ¤»¤¿¡£ÌýÍÈ¤²¤¬¤¢¤ì¤Ð¤½¤ì¤â°ì½ï¤Ë¤·¤Æ¡£¼ò¤Î¥¢¥Æ¤À¤Ã¤¿¤Ê¡×
¡¡½ÐÀ¤¥³¡¼¥¹¤òÃå¼Â¤ËÊâ¤ß¡¢27ºÐ¤Î¤È¤¡¢¥É¥¤¥Ä¤Ë3Ç¯´ÖÇÉ¸¯¤µ¤ì¤ë¡£¤·¤«¤·µ¢¹ñ¸å¡¢¿ÍÀ¸¤Ï°ÅÅ¾¤¹¤ë¡£¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤Î¼çÌò¤¬ÀÐÃº¤«¤éÀÐÌý¤ËÅ¾´¹¤¹¤ë¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤À¤Ã¤¿¤Î¤À¡£
¡¡»äÀ¸³è¤â¥Ñ¥Ã¤È¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£'67Ç¯¡¢34ºÐ¤Ç¸«¹ç¤¤·ëº§¤·¡¢ÃË½÷2¿Í¤Î»Ò¤É¤â¤Ë·Ã¤Þ¤ì¤ë¤¬¡¢ºÊ¤ÈÀ³Ê¤¬¹ç¤ï¤º¡¢4Ç¯¤Û¤É¤ÇÎ¥º§¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£
¡¡»Ò¤É¤â¤ò°ú¤¼è¤ë¤â¡¢¥·¥ó¥°¥ë¥Õ¥¡¡¼¥¶¡¼¤Ç¤Ï¤¦¤Þ¤¯¤¤¤«¤º¡¢¡Ö»Ò¤É¤â¤¬¤¤¤¸¤á¤é¤ì¤¿¤é¤«¤ï¤¤¤½¤¦¤À¡×¤È¤¤¤¦¿Æ¤Î½õ¸À¤â¤¢¤ê¡¢·ë¶É¸µ¤ÎºÊ¤È¤è¤ê¤òÌá¤¹¤³¤È¤Ë¡£½ÐÀ¤Æ¬¤À¤Ã¤¿¥¥ã¥ê¥¢¤ò¼Î¤Æ¡¢¿ÈÆâ¤Î¤¤¤ëÀéÍÕ¤Ë°ú¤Ã±Û¤·¡¢¿·¤·¤¤¿ÍÀ¸¤òÊâ¤à¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£
ºÊ¤ÎÆ®ÉÂÃæ¤Ë³Ð¤¨¤¿ÎÁÍý
¡¡¤½¤Î¤È¤38ºÐ¡£Å´¹Ý²ñ¼Ò¤ËÅ¾¿¦¤¹¤ë¤â¡¢¡ÖÃÙ¤¹¤®¤ë¿·¿Í¡×¤Ï¿É»À¤ò¤Ê¤á¤¿¡£
¡Ö¼ã¤¤¤¢¤ó¤Á¤ã¤ó¤Ë¥¢¥´¤Ç»È¤ï¤ì¤Æ¤Ê¡£¤¢¡¼¡¢²ù¤·¤«¤Ã¤¿¡£²È¤Ëµ¢¤Ã¤Æ¼ò°û¤ó¤Ç¡¢ÉÛÃÄ¤Ë¤¯¤ë¤Þ¤Ã¤Æµã¤¤¤¿¤è¡×
¡¡²È¤Î¶á¤¯¤Ë¤¢¤Ã¤¿Ãæ»³¶¥ÇÏ¾ì¤«¤é¥Õ¥¡¥ó¥Õ¥¡¡¼¥ì¤¬Ê¹¤³¤¨¤ë¤È¡¢¤½¤ì¤ËÍ¶¤ï¤ì¤Æ¤Ä¤¤¤Ä¤¤ÇÏ·ô¤òÇã¤¦¤³¤È¤Ë¡£Éé¤±¤¬¤³¤ó¤ÇÃº¹Û¤ÎÂà¿¦¶â¤ÎÈ¾Ê¬¤òÍÏ¤«¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡Ö¤³¤ì¤¸¤ã¥À¥á¤À¤ÈÈ¿¾Ê¤·¤Æ¤Í¡£¼ã¤¤¼Ò°÷¤«¤é¤Á¤ã¤ó¤È»Å»ö¤ò¶µ¤ï¤Ã¤Æ¡¢³Ð¤¨¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¤È¡×
¡¡¤·¤«¤·°ìÆñµî¤Ã¤Æ¤Þ¤¿°ìÆñ¡£º£ÅÙ¤ÏºÊ¤ÎÂÎÄ´¤¬»×¤ï¤·¤¯¤Ê¤¯¤Ê¤ë¡£ºÇ½é¤Ï¿ÕÂ¡¤¬°¤¤¤È¤¤¤¦¿ÇÃÇ¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢´ÎÂ¡¤âÉÔÄ´¤Ë¤Ê¤ê¡¢¤ä¤¬¤ÆÆþÂà±¡¤ò·«¤êÊÖ¤¹¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¡£¤Þ¤µ¤ë¤µ¤ó¤¬50ºÐ¤ò²á¤®¤¿¤³¤í¤À¡£
¡¡¤½¤ì¤«¤é¤Ï¡¢ºÊ¤ËÂå¤ï¤Ã¤ÆÂæ½ê¤ËÎ©¤Ä¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£Â©»Ò¤Î»ËÅµ¤µ¤ó¡Ê56¡Ë¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¡Ö¿©»ö¤äÊÛÅö¤Î¥á¥Ë¥å¡¼¤ò·è¤á¤ÆÇã¤¤Êª¤Ë¹Ô¤¯¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÎäÂ¢¸Ë¤Ë¤¢¤ë¤â¤Î¤Ç¸¥Î©¤ò¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¿¡×¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¤Þ¤µ¤ë¤µ¤ó¤ËÅö»þ¤Î¤³¤È¤òÊ¹¤¯¤È¡¢¤³¤¦¿¶¤êÊÖ¤ë¡£
¡Ö¼ê¤Î¹þ¤ó¤ÀÎÁÍý¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¤è¡£µû¤ò¾Æ¤¤¤¿¤ê¡¢µû¤Ð¤«¤ê¤¸¤ã¥À¥á¤À¤«¤éÆù¤ò¾Æ¤¤¤¿¤ê¡¢ÌîºÚ¤âßÖ¤á¤Æ¿©¤Ù¤µ¤»¤¿¤ê¡£Ãº¹Û»þÂå¤ËÍ§Ã£¤Ë¿©¤ï¤»¤¿¡È¤Û¤¦¤ì¤óÁð¤ÎÍñßÖ¤á¡É¤âºî¤Ã¤¿¤Ê¡£»Ò¤É¤â¤Ï2¿Í¤È¤â°é¤ÁÀ¹¤ê¤À¤«¤é¡¢±ÉÍÜ¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤òÂç¤¶¤Ã¤Ñ¤À¤±¤É¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¿¤Í¡£¥ß¥ó¥Á¤ÎÆù¤òÇã¤ï¤Ê¤¤¤Ç¡¢Çã¤Ã¤¿Æù¤òÃ¡¤¤¤Æ¤Ò¤Æù¤Ë¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢ÎÁÍý¤Ø¤Î¤³¤À¤ï¤ê¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤½¤Î¤Û¤¦¤¬°Â¤«¤Ã¤¿¤«¤é¡×
¡¡»ËÅµ¤µ¤ó¤Î¥¤¥Á¥ª¥·¤Ï¥«¥ì¡¼¡£»ÔÈÎ¤Î¥ë¡¼¤ò»È¤ï¤º¡¢¾®ÇþÊ´¤òßÖ¤á¥¹¥Ñ¥¤¥¹¤òÆþ¤ì¤¿¼«²ÈÀ½¥ë¡¼¤Çºî¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤¿¤À¡¢ÊÛÅö¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ëµ²±¤Çº£¤â»ËÅµ¤µ¤ó¤Îµ²±¤ËÁ¯ÌÀ¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï´ÌµÍ¤À¡£
¡Ö2¸ÄÊÛÅöÈ¢¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢1¤Ä¤Ë¤Ï¤´ÈÓ¤ÈÍñ¾Æ¤¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤â¤¦1¤Ä¤Ë¤Ï³«Éõ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤´ÌµÍ¤¬´Ì¤Î¤Þ¤ÞÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¿ÆÉã¡¢¿ì¤ÃÊ§¤¤¤Ê¤¬¤éºî¤Ã¤¿¤Î¤«¡¢»Å»ö¤ÇÈè¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡»ËÅµ¤µ¤ó¤È¤Þ¤µ¤ë¤µ¤ó¤Ï¡¢ÉáÃÊ¤¢¤Þ¤ê²ñÏÃ¤¬Â¿¤¤¤Û¤¦¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£¿ÊÏ©¤Ë¤â¸ý¤ò½Ð¤µ¤Ê¤¤ÊüÇ¤¼çµÁ¡£¿©»ö¤Î»ÅÊý¤Ç¿ÈÂÎ¤ä¿´¤ÎÄ´»Ò¤¬¤ï¤«¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤â¤Î¤À¤¬¡¢¿©»ö¤òºî¤ë¤³¤È¤Ï¿Æ»Ò¤Î¿ô¾¯¤Ê¤¤¡È²ñÏÃ¡É¤À¤Ã¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
¡¡Æ®ÉÂ¤ÎËö¤ËºÊ¤¬Ë´¤¯¤Ê¤ê¡¢¿ôÇ¯¸å¡¢¤Þ¤µ¤ë¤µ¤ó¤ÏÄêÇ¯¤ò·Þ¤¨¤ë¡£ÄêÇ¯¸å¤Ï¡¢ËÌ³¤Æ»¤ÎÅÄ¼Ë¤Ë°ú¤Ã±Û¤·¡¢¼ñÌ£¤ÎÄà¤ê¤È¼íÎÄ¤¶¤ó¤Þ¤¤¤ÎÍ¾À¸¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢Â©»Ò¤¬·ëº§¤¹¤ë¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¿ÍÀ¸¤ÏÂç¤¤¯Å¾´¹¤·¤Æ¤¤¤¯¡£
¡¡¤Þ¤µ¤ß¤µ¤ó¤Ï»ËÅµ¤µ¤ó¤È¸òºÝÃæ¡¢¾®ÎÓ²È¤ËÍ·¤Ó¤Ë¹Ô¤¡¢¤Þ¤µ¤ë¤µ¤ó¤Î¼êÎÁÍý¤ò¿©¤Ù¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡£
¡ÖÃÞÁ°¼Ñ¤ä¤ª»É¿È¡Ä¡Ä¤È¡¢¤¤¤í¤ó¤Ê¼êÎÁÍý¤¬½Ð¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡£ÃÞÁ°¼Ñ¤Î¤³¤ó¤Ë¤ã¤¯¤¬¼ê¹Ë¤Ë¤·¤Æ¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£Åö»þ¡¢»ä¤ÏÎÁÍý¤¬¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤¹¤´¤¤¤Ê¤Ã¤Æ¡×
Â©»ÒÉ×ÉØ¤È¤ÎÆ±µï¤òµñÈÝ
¡¡·ëº§¸å¡¢¿Æ»Ò¤ÎÆ±µï¤òÄó°Æ¤·¤¿¤Î¤Ï¤Þ¤µ¤ß¤µ¤ó¤À¤Ã¤¿¡£
¡Ö¤ª¿Í¤è¤·¤Ê¤Î¤Ç¡¢¥À¥Þ¤µ¤ì¤½¤¦¤À¤Ê¤È»×¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤ªÉã¤µ¤ó¤È¤Ï¡¢ºÇ½é¤«¤é¶ÛÄ¥¤»¤ºÉáÄÌ¤Ë²ñÏÃ¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¤«¤é¡¢°ì½ï¤Ë½»¤à¤³¤È¤ËÄñ¹³¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×
¡¡»ËÅµ¤µ¤ó¤ËÆ±µï¤òÂÇ¿Ç¤¹¤ë¤ÈÆ±°Õ¤·¤Æ¤¯¤ì¡¢¤¹¤°¤Ë¤Þ¤µ¤ë¤µ¤ó¤ËÏÃ¤·¤Æ¤ß¤¿¡£¤È¤³¤í¤¬ÃÇ¸ÇµñÈÝ¡£¡Ö1¿Í¤Çµ¤¤Þ¤Þ¤ËÊë¤é¤·¤¿¤¤¡×¤È¸À¤¦¤Î¤À¡£
¡¡¤½¤ì¤Ç¤âÂ©»Ò¤«¤é¡¢¡Ö°û¤ó¤Ù¤¨¤À¤«¤é1¿Í¤Ç¤Ï¿ÈÂÎ¤¬¿´ÇÛ¡×¤ÈÀâÆÀ¤µ¤ì¤¿¡£¤Þ¤µ¤ë¤µ¤ó¤Ï¡¢¿ÈÂÎ¤Î¶ñ¹ç¤¬°¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤éÆ±µï¤µ¤»¤Æ¤Û¤·¤¤¤È¤¤¤¦¤Î¤âÃî¤¬¤è¤¹¤®¤ë¤È¹Í¤¨¡¢¾µÂú¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡°Õ³°¤ÊÅ¸³«¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢ÎÁÍý¤è¤êÍÎºÛ¤Ë¶½Ì£¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Þ¤µ¤ß¤µ¤ó¤¬¡ÖÄ´Íý»Õ³Ø¹»¤ËÄÌ¤¤¤¿¤¤¡×¤È¸À¤¤»Ï¤á¤¿¤³¤È¡£·ëº§¤òµ¡¤Ë¼ÂÊì¤ËÎÁÍý¤ò½¬¤¤¡¢ÌÌÇò¤µ¤ËÌÜ³Ð¤á¤¿¤Î¤À¡£
¡Ö¸å¤Ç¤ï¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¤¹¤¬¡¢ºÇ½é¡¢É×¤â¤ªÉã¤µ¤ó¤âÈ¿ÂÐ¤·¤Æ¤¤¤¿¤ß¤¿¤¤¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤Ç¤â»ä¤Ï»×¤¤¹þ¤ó¤À¤é°ìÄ¾Àþ¤Î¥¿¥¤¥×¤Ê¤Î¤Ç¡¢È¿ÂÐ¤ÎÀ¼¤Ï¤Þ¤Ã¤¿¤¯¼ª¤ËÆþ¤é¤Ê¤¯¤Æ¡×
¡¡¤Þ¤µ¤ß¤µ¤ó¤Ï²ñ¼Ò¤ò¼¤á¡¢³Ø¹»¤ËÄÌ¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢²È¤Î¿©»ö¤âºî¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¡£¤¹¤ë¤È¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿ÂÐÎ©¤¬ËÖÈ¯¡£¤Þ¤µ¤ë¤µ¤ó¤¬¤³¤¦¸ì¤ë¡£
¡Ö¤Þ¤µ¤ß¤Á¤ã¤ó¤Î¼Â²È¤ÏÇöÌ£¤Ê¤ó¤À¡£¤Ç¤â²¶¤ÏÇ»¤¤Ì£¤¬¹¥¤¤À¤«¤é¤½¤ì¤¸¤ãÊªÂ¤ê¤Ê¤¤¤ó¤À¤Í¡£ºÇ½é¤Ï±óÎ¸¤·¤Æ¤¤¤¿¤±¤É¡¢²æËý¤Ç¤¤Ê¤¯¤Æ¡¢±ö¤ä¤·¤ç¤¦¤æ¤òÆþ¤ì¤ë¤è¡¢¤ÈÃÇ¤Ã¤Æ²Ã¤¨¤ë¡£¤Þ¤µ¤ß¤Á¤ã¤ó¤Ï²¶¤ÎÎÁÍý¤Ë¤ªÅò¤òÆþ¤ì¤Æ¤¿¤è¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤ª¸ß¤¤²æËý¤¹¤ë¥¿¥¤¥×¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤é¡×
¡¡¤Þ¤µ¤ß¤µ¤ó¤Ï³Ø¹»Â´¶È¸å¡¢Ê¿Ìî¥ì¥ß¤µ¤ó¤Ê¤É¤Î¥¢¥·¥¹¥¿¥ó¥È¤ò·Ð¤Æ¡¢¼«Ãø¤ò½ÐÈÇ¤¹¤ë¡£'03Ç¯È¯Çä¤Î¡Ø5Ê¬10Ê¬ 15Ê¬¤Ç¤è¡¼¤¤Ð§¡Ù¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡¼Â¤Ï¤½¤Î¤È¤¤Þ¤µ¤ß¤µ¤ó¤Ï¡¢Ãç´Ö1¿Í¤Ë¥¢¥·¥¹¥¿¥ó¥È¤ò¤ª´ê¤¤¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¿Í¼ê¤¬Â¤ê¤Ê¤¤¤³¤È¤Ëµ¤¤Å¤¯¡£¤É¤¦¤¹¤ë¤«Çº¤ó¤Ç¤¤¤¿¤È¤³¤í¡¢¼ò¤ò°û¤ó¤Ç¤¤¤¿¤Þ¤µ¤ë¤µ¤ó¤¬¸À¤Ã¤¿¡£
¡Ö¤½¤ó¤Ê¤Î¡¢²¶¤¬¤¤¤¯¤é¤Ç¤â¤ä¤Ã¤Æ¤ä¤ë¤è¡×
¡¡Â¨ºÂ¤Ë¤Þ¤µ¤ß¤µ¤ó¤Ï¡Ö¤½¤¦¤¤¤¦¼ê¤¬¤¢¤Ã¤¿¤«¡×¤ÈÉ¨¤òÂÇ¤Á¡¢Àö¤¤Êª¤ò¤ª´ê¤¤¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¡£¤¤¤¶»£±Æ¤¬»Ï¤Þ¤ë¤È¡¢¤½¤ÎÆ¯¤¤Ö¤ê¤ËÌÜ¤ò¸«Ä¥¤Ã¤¿¡£
¡Ö¡È¤³¤ì¤Ï»È¤¨¤ë¡É¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡£¥¢¥·¥¹¥¿¥ó¥È¤Ï¸À¤Ã¤¿¤³¤È¤ò³Î¼Â¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¿Í¤¬½õ¤«¤ë¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¤Þ¤µ¤Ë¤½¤Î¤È¤ª¤ê¤Ç¡¢¼êºÝ¤è¤¯ÊÒ¤Å¤±¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¹ç´Ö¤ËÊñÃú¤Þ¤Ç¸¦¤¤¤Ç¤¯¤ì¤Æ¡×
¡¡¤½¤ì°Ê¹ß¤â»þ¡¹¡¢¤Þ¤µ¤ß¤µ¤ó¤Î»Å»ö¤ò¥Ø¥ë¥×¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¡¢¥¢¥·¥¹¥¿¥ó¥È¤È¤·¤Æ¤á¤¤á¤ÏÓ¤ò¾å¤²¤Æ¤¤¤¯¡£
¡¡¥¢¥·¥¹¥¿¥ó¥È¥Ç¥Ó¥å¡¼¤«¤é2Ç¯¸å¡¢¤Þ¤µ¤ë¤µ¤ó¤Ï¥á¥Ç¥£¥¢¤Ë½Ð±é¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£
¡¡¥à¥Ã¥¯¡Ø¤¦¤Á¤Ëµ¢¤Ã¤Æ¤«¤é15Ê¬¤Çºî¤ì¤ëÈÕ¤´¤Ï¤ó¡Ù¤ÎÀ©ºî³«»ÏÁ°¡¢Ã´Åö¤Î¥é¥¤¥¿¡¼¤Ë¡¢¤Þ¤µ¤ß¤µ¤ó¤¬¤Þ¤µ¤ë¤µ¤ó¤Î¤³¤È¤òÏÃ¤¹¤È¡¢¡Ö¤ªµÁÉã¤µ¤ó¤¬¥¢¥·¥¹¥¿¥ó¥È¤È¤¤¤¦¤Î¤ÏÌÌÇò¤¤¤«¤é¡¢°ì½ï¤Ë»£±Æ¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¤è¡×¤ÈÄó°Æ¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¤Þ¤µ¤ë¤µ¤ó¤Î¸å¤í»Ñ¤¬¼Ì¤ê¹þ¤ó¤À¥à¥Ã¥¯¤¬¥Ò¥Ã¥È¤·¡¢¡Ö¾®ÎÓ¤Þ¤µ¤ë¡×¤ÎÌ¾Á°¤âÃÎ¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¡£72ºÐ¤Î¤È¤¤À¡£
¡¡°ÊÍè¡¢¡Ø¤Ï¤Ê¤Þ¤ë¥Þ¡¼¥±¥Ã¥È¡Ù¡ÊTBS·Ï¡Ë¤Ë¤â²ÇçÏ¥³¥ó¥Ó¤Ç½Ð±é¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¥á¥Ç¥£¥¢¤Ø¤ÎÏª½Ð¤¬Áý¤¨¤Æ¤¯¤ë¡£
ËÜ²»¤Ç¤Ö¤Ä¤«¤ë²ÇçÏ¥³¥ó¥Ó
¡¡¤ä¤¬¤Æ¤Þ¤µ¤ë¤µ¤óÃ±ÆÈ¤Ç¤ª¤Ä¤Þ¤ß¤ÎÏ¢ºÜ¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¡£'11Ç¯¤Ë¤Ï¤½¤ì¤ò¤Þ¤È¤á¤¿¡Ø¤Þ¤µ¤ë¤Î¤Ä¤Þ¤ß¡Ù¤ò½ÐÈÇ¡£ÎÁÍý¸¦µæ²È¤È¤·¤Æ¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤¿¡£
¡¡¥¥ã¥ê¥¢¤Ï°ã¤¦¤¬¡¢°ì²È¤ËÎÁÍý¸¦µæ²È¤¬2¿Í¡£»äÀ¸³è¤Ç¤ÏçÏ¤ÈÂ©»Ò¤ÎºÊ¤Î´Ø·¸¡£¤·¤«¤â¥á¥Ç¥£¥¢¤Ç¤Î¶¦±é¤¬Â¿¤¤¤È¤Ê¤ë¤È¡¢¤Ö¤Ä¤«¤ë¤³¤È¤â¡£
¡¡¤Þ¤µ¤ë¤µ¤ó¤¬¥¢¥·¥¹¥¿¥ó¥ÈÀì¶È¤À¤Ã¤¿¤³¤í¤Ï¡¢¤ª¸ß¤¤Ì£¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¥Î¡¼¥¿¥Ã¥Á¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¸ß¤¤¤ËÎÁÍý¸¦µæ²È¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢¥×¥í¤È¤·¤Æµ¤¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤À¤í¤¦¡£¤Þ¤µ¤ë¤µ¤ó¤¬»îºî¤·¤¿¤â¤Î¤Ë¡¢¤Þ¤µ¤ß¤µ¤ó¤¬·Ú¤¯°Õ¸«¤ò¸À¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡Ö¤³¤ì¤À¤±Îý¤êÊª¤¬¤¢¤ë¤È±öÊ¬¤¬¶¯¤¤¤«¤é¡¢¤·¤ç¤Ã¤Ñ¤¯¤Ê¤¤¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¡©¡×
¡¡Æâ¿´¥à¥Ã¤È¤·¤¿¤Î¤«¡¢¤½¤ì¤Þ¤Ç¤Þ¤µ¤ß¤µ¤ó¤ÎÎÁÍý¤Ë¥³¥á¥ó¥È¤ò¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Þ¤µ¤ë¤µ¤ó¤â¡¢Èà½÷¤Î»îºîÎÁÍý¤Ê¤É¤ËÃíÊ¸¤ò¤Ä¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¥Æ¥ì¥ÓÈÖÁÈ¤Ç¤Ö¤Ä¤«¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¡£¸¶°ø¤Ï¤Û¤ÜÆ±¤¸¡£¤Þ¤µ¤ë¤µ¤ó¤¬ÂæËÜ¤ò³Ð¤¨¤ë¤Î¤¬¶ì¼ê¤Ê¤³¤È¤À¡£¤Þ¤µ¤ë¤µ¤ó¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢ÂæËÜ¤Î¥»¥ê¥Õ¤Î¤³¤È¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¶ÛÄ¥¤Ç¼ê¤¬¿Ì¤¨¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡¡Îã¤¨¤Ð¡¢¡Ø¥Þ¥Ä¥³¤ÎÃÎ¤é¤Ê¤¤À¤³¦¡Ù¤Î¼ýÏ¿¤Î¤È¤¡¢¤³¤ó¤Ê¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£³Ú²°¤ËÆþ¤Ã¤Æ½ÐÈÖ¤òÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢¤Þ¤µ¤ß¤µ¤ó¤¬¸À¤Ã¤¿¡£¡Ö°ì²óÎý½¬¤·¤Æ¤ß¤¿¤é¡×¤È¡£¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢¸À¤ª¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬»×¤¤½Ð¤»¤Ê¤¤¡£¤Þ¤µ¤ß¤µ¤ó¤Ë¡¢¡Öº£¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¤½¤ó¤Ê¤³¤È¸À¤Ã¤Æ¤ë¡×¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¥«¥Á¥ó¤È¤¤¿¡£
¡Ö²¶¤À¤Ã¤Æ¤Ê¡£¡Ä¡Ä¤¢¡¼¡¢²¶¤ä¤á¤¿¡×
¡Ö¤ä¤á¤¿¤Ã¤Æ¤É¤¦¤¹¤ë¤Î¡©¡×
¡Ö¤¤ç¤¦¤Ï¤ª¤Þ¤¨1¿Í¤Ç¤ä¤ì¡×
¡¡¤¤¤Ã¤¿¤ó¤ÏÅÜ¤ê¤ò¼ý¤á¤Æ½Ð±é¤·¤¿¤Þ¤µ¤ë¤µ¤ó¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¥ê¥Ù¥ó¥¸¤Ë½Ð¤¿¡£
¡ÖËÜÈÖÃæ¤Ë¡¢³Ú²°¤Ç¤Î¥±¥ó¥«¤Î¤³¤È¥Ð¥é¤·¤Æ¤ä¤Ã¤¿¡£¤½¤·¤¿¤é¥Þ¥Ä¥³¤µ¤ó¡¢Âç¾Ð¤¤¤·¤Æ¤¤¤¿¤è¡£¡È¤ä¤á¤é¤ì¤¿¤éÂçÊÑ¤À¤«¤é¤µ¡É¤È¤«¸À¤Ã¤Æ¡×
¡¡Æ±¾ð¤òÍ¶¤¦¤½¤Ö¤ê¤ÇµÕ½±¤¹¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¡£NHK¡Ø¤¢¤µ¥¤¥Á¡Ù¤Ë½Ð±é¤¹¤ëÄ«¤Î¤³¤È¤À¡£½Ð¤«¤±¤ëÁ°¤Ë¥±¥ó¥«¤ò¤¹¤ë¤È¡¢¤Þ¤µ¤ë¤µ¤ó¤Ï·ì°µ¤òÂ¬¤ê¡¢¤³¤ì¸«¤è¤¬¤·¤Ë¤Þ¤µ¤ß¤µ¤ó¤Ë¿ôÃÍ¤ò¸«¤»¤¿¡£
¡Ö¡È¤Û¤é¡¢¤³¤ó¤Ê¤Ë·ì°µ¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡É¤È¡¢¤â¤¦¹Ô¤±¤Ê¤¤¤È¸À¤ï¤ó¤Ð¤«¤ê¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£ÉáÃÊ¤Ï¤½¤¦¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Î¤Ë¡¢»þ¤ËµÞ¤ËÇ¯´ó¤ê¤Ö¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¸À¤¤½Ð¤¹¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Í¡£¤½¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¤·¤ç¤Ã¤Á¤å¤¦¡×
º£¤â¡Ö¥¢¥·¥¹¥¿¥ó¥È¤¬ËÜÌ¿¡×
¡¡¤½¤ó¤Ê2¿Í¤À¤¬¡¢¥Ù¡¼¥¹¤Ë¤Ï¡Ö¥ê¥¹¥Ú¥¯¥È¡×¤¬¤¢¤ë¡£
¡¡¤Þ¤µ¤ë¤µ¤ó¤¬¡¢¤Þ¤µ¤ß¤µ¤ó¤«¤é³Ø¤ó¤À¤³¤È¤Ç¡¢¤Þ¤ºµó¤²¤¿¤Î¤¬¡¢¡ÖÅÙ¶»¡×¤Ç¤¢¤ë¡£
¡Ö²¶¤ÏÀÐ¶¶¤òÃ¡¤¤¤ÆÅÏ¤ë¥¿¥¤¥×¤Ê¤ó¤À¡£¤Ç¤â¤Þ¤µ¤ß¤Á¤ã¤ó¤Ï¡¢»×¤Ã¤¿¤é°ìµ¤¤Ë¤ä¤ë¤«¤é¤Í¡£¿Í¤Ë¤Ï°ìÀ¸¤Î´Ö¤Ë¥Á¥ã¥ó¥¹¤Ï3²ó½ä¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤È¤¤¤ï¤ì¤ë¤±¤É¡¢ÂçÀÚ¤Ê¤Î¤ÏÍè¤¿¤È¤¤Ë¥Ñ¥Ã¤È¤Ä¤«¤à¤³¤È¤À¤Í¡×
¡¡ÎÁÍý¤âÆü¡¹¡¢¤Þ¤µ¤ß¤µ¤ó¤«¤é³Ø¤ó¤Ç¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£Ì£¤ÇÂÐÎ©¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤¢¤ë¤¬¡¢¤¤¤¤¤È¤³¤í¤Ï¤É¤ó¤É¤óÅð¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£¡Ö²¶¤¿¤Á¤Î¼ã¤¤¤³¤í¤Ï¡¢¡È»Å»ö¤ÏÅð¤á¡É¤È¸À¤ï¤ì¤¿¤â¤ó¤À¤è¡£Å´¹Ý²ñ¼Ò¤ËÆþ¤Ã¤¿¤È¤¡¢¼ã¤¤¼Ò°÷¤Ë¤¢¤ì¤ä¤³¤ì¤ä°Î¤½¤¦¤Ë¤µ¤ì¤Ê¤¬¤é¤â¶µ¤¨¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¤½¤Î¤Û¤¦¤¬¿È¤Ë¤Ä¤¯¤·¡¢·ë¶ÉÆÀ¤À¤«¤é¤Í¡£Áê¼ê¤¬½÷À¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤âÆ±¤¸¡×
¡¡°ìÊý¤Î¤Þ¤µ¤ß¤µ¤ó¤¬¡¢¤Þ¤µ¤ë¤µ¤ó¤«¤é¶µ¤ï¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¤¤¤Á¤Ð¤óÂç¤¤¤¤Î¤Ï¡Ö¿Í¤È¤·¤ã¤Ù¤ë¤È¤¡¢ÊÉ¤ò¤Ä¤¯¤é¤Ê¤¤¡×¤³¤È¡£
¡ÖÎ¢É½¤¬¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤À¤«¤é¡¢¤ß¤ó¤Ê¡È¤Þ¤µ¤ë¤µ¤ó¡É¡È¤ªÉã¤µ¤ó¡É¤È¡¢¿Í¤¬´ó¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡×
¡¡¤½¤·¤ÆËÁÆ¬¤Ç¤â½ñ¤¤¤¿¡Öµ¤ÎÏ¡×¤È¡Öµ²±ÎÏ¡×¡£¤Þ¤µ¤ß¤µ¤ó¤Ï¡¢¤³¤¦¤·¤¿Ç½ÎÏ¤òÊÝ¤ÄÈë·í¤Ï¡Ö»Å»ö¡×¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖÎã¤¨¤Ð¡¢ËÌ³¤Æ»Î¹¹Ô¤Ç¤·¤Ð¤é¤¯»Å»ö¤òÎ¥¤ì¤ÆÅìµþ¤Ëµ¢¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤È¡¢È¿±þ¤¬Æß¤¯¤Æ¡¢¤Ê¤ó¤«Ç¯¤È¤Ã¤¿¤Ê¤È»×¤¦¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¤Ç¤â»Å»ö¤ò¤¹¤ë¤È¸µ¤ËÌá¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤«¤é¡¢¤¢¤¨¤ÆÇã¤¤Êª¤Ê¤É¤ò¤ª´ê¤¤¤¹¤ë¡£»ä¤Ï¤ªÉã¤µ¤ó¤Î¡È¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ë¥È¥ì¡¼¥Ê¡¼¡É¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×
¡¡ÃÎ¤ì¤ÐÃÎ¤ë¤Û¤É¡¢2¿Í¤ÏºÇ¶¯¤Î²ÇçÏ¥³¥ó¥Ó¤Ë»×¤¨¤Æ¤¯¤ë¡£¤Þ¤µ¤ë¤µ¤ó¤Ï¡¢¤Þ¤µ¤ß¤µ¤ó¤Î¥¢¥·¥¹¥¿¥ó¥È¤ò¤ä¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¼«¿È¤âÎÁÍý¸¦µæ²È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£°ìÊý¤Î¤Þ¤µ¤ß¤µ¤ó¤â¡¢¤Þ¤µ¤ë¤µ¤ó¤È°ì½ï¤Ë¥á¥Ç¥£¥¢¤Ë½Ð¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤Û¤«¤ÎÎÁÍý¸¦µæ²È¤Ë¤Ï¤Ê¤¤¤â¤Î¤òÆÀ¤¿¡£¤Þ¤µ¤ß¤µ¤ó¤¬¸À¤¦¡£
¡Ö¼«Ê¬¤ÎÇä¤ê¤ä¶¯¤ß¤¬¤Ê¤ó¤Ê¤Î¤«¤âÄê¤Þ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢1¿Í¤Ç»Å»ö¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤é¡¢Áá¤¯¤«¤é»¨»ï¤ä¥Æ¥ì¥Ó¤Ç¼è¤ê¾å¤²¤é¤ì¤ëµ¡²ñ¤â¾¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢Ì¾Á°¤¹¤é³Ð¤¨¤Æ¤â¤é¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£°ì½ï¤ËÆ¯¤¤¤Æ¤Ê¤±¤ì¤Ðº£¤Î»ä¤Ï¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡¤µ¤Æ¡¢¤Þ¤µ¤ë¤µ¤ó¤Ï¾Íè¤ò¤É¤¦¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡£
¡Ö¿ÈÂÎ¤ÎÆ°¤¯¸Â¤ê¤Ï¡¢¥¢¥·¥¹¥¿¥ó¥È¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Ä¤â¤ê¤À¤è¡£¤Þ¤µ¤ß¤Á¤ã¤ó¤¬¡È¤Ï¡¼¤Ã¡É¤È¸À¤¨¤Ð¡È¤Û¡¼¤Ã¡É¤ÈÊÖ¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¿Í¤¬¤¤¤Ä¤â¤½¤Ð¤Ë¤¤¤ë¤Î¤Ï¤ä¤ê¤ä¤¹¤¤¤È»×¤¦¤è¡×
¡¡Åö½é¤Ï¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤ÇÇã¤¤Êª¤ò¤¹¤ë¤ÈÃù¤Þ¤ë¥Ý¥¤¥ó¥È¤¬¤Þ¤µ¤ë¤µ¤ó¤Î¡È¼ýÆþ¡É¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¤Û¤É¤Ê¤¯¤Þ¤µ¤ß¤µ¤ó¤Î²ñ¼Ò¤«¤éµëÎÁ¤ò¤â¤é¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤ì¤Ë¤·¤Æ¤â¡¢¤³¤ì¤À¤±ÎÁÍý¸¦µæ²È¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â¡¢¡Ö¼«Ê¬¤Î»Å»ö¤ÎËÜÌ¿¤Ï¥¢¥·¥¹¥¿¥ó¥È¤À¡×¤ÈÅú¤¨¤ë¤È¤³¤í¤¬ÌÌÇò¤¤¡£
¡Ö2ÈÖÌÜ¤ÏÎÁÍý¸¦µæ²È¡¢¼«Ê¬¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Î¥µ¡¼¥Ó¥¹¤À¤Ê¡£¥æ¡¼¥Á¥å¡¼¥Ð¡¼¡¢¤½¤ì¤Ï3ÈÖÌÜ¤Ç¤¤¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¡Ê¾Ð¡Ë¡×
¡¡¤Þ¤µ¤ß¤µ¤ó¤â¡¢¤Þ¤µ¤ë¤µ¤ó¤Ë¤Ï¿ÈÂÎ¤¬Â³¤¯¸Â¤ê¤º¤Ã¤È²£¤ÇÆ¯¤¤¤Æ¤Û¤·¤¤¤È¸À¤¦¡£
¡Ö¾éÃÌ¤Ç¤è¤¯¸À¤¦¤Î¤Ï¡¢Î©¤Æ¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¼Ö°Ø»Ò¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤éÎ®¤·¤Î²¼¤ò¥ê¥Õ¥©¡¼¥à¤·¤Æ¡¢¼Ö°Ø»Ò¤¬Æþ¤ë»ÅÍÍ¤Ë¤¹¤ë¤«¤é¤Ã¤Æ¡£Àö¤¤Êª¤Ç¤¤Þ¤¹¤«¤é¡£¤½¤¦¤·¤Æ¼«Ê¬¤Î¤ä¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Û¤¦¤¬À¸¤¤Æ¤¤¤ë¼Â´¶¤òÆÀ¤é¤ì¤ë¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¡×
¡¡¤Þ¤µ¤ë¤µ¤ó¤Ï¸µµ¤¤½¤¦¤Ë¸«¤¨¤ë¤¬¡¢Æ±µï¤ò»Ï¤á¤Æ°Ê¹ß3²ó¤Û¤É¡¢¶¹¿´¾É¤ÎÈ¯ºî¤ÇµßµÞÈÂÁ÷¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£»ËÅµ¤µ¤ó¤Ï¡Ö1¿Í¤ÇÅÄ¼ËÊë¤é¤·¤·¤Æ¤¤¤¿¤é¡¢¤â¤¦¤³¤ÎÀ¤¤Ë¤Ï¤¤¤Ê¤¤¤è¡×¤È¸À¤¦¤¬¡¢ËÜ¿Í¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢Áª¤ó¤ÀÆ»¤¬Àµ²ò¤À¤Ã¤¿¤Î¤«¡¢¤Þ¤À¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤È¸À¤¦¡£
¡Öµû¤òÄà¤Ã¤¿¤ê¤·¤ÆÍ·¤ó¤Ç¤¿¤Û¤¦¤¬³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤Î¤«¤Ê¤Ã¤Æ¤Í¡£º£¤Ï¾¯¤·¤ÏÍÌ¾¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢ÎÁÍý¸¦µæ²È¤ËÌÓ¤ÎÀ¸¤¨¤¿¤è¤¦¤Ê»Å»ö¤â¤·¤Æ¡¢¾¯¤·¤Ï¶â¤âÆþ¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¤É¤Ã¤Á¤¬¤è¤«¤Ã¤¿¤Î¤«¤Ê¤¢¡£»à¤Ì¤Þ¤Ç¤ï¤«¤ó¤Ê¤¤¤ó¤À¤í¤¦¤±¤É¡¢¤ï¤«¤ó¤Ê¤¯¤Æ¤¤¤¤¤Î¤«¤Ê¡×
¡¡¤½¤¦¸À¤Ã¤Æ°¦¸¤¥ô¥¡¥È¥ó¤Ë¤¤¤¿¤º¤é¤Ã¤Ý¤¯ÌÜÇÛ¤»¤ò¤·¤¿¡£
¡ã¼èºà¡¦Ê¸¡¿À¾½êÀµÆ»¡ä