º£Ç¯¤Î½ªÃÍ¤Ï5Ëü339±ß¡¡Åì¾Ú¤ÎÂçÇ¼²ñ¤Ë¤Ï¹â»ÔÁíÍý¤â½ÐÀÊ¡¡Ç¯´Ö¤ÎÃÍ¾å¤¬¤êÉý¤Ï²áµîºÇÂç¤â¡ÄÍèÇ¯¤Ï¡Ö»ýÂ³ÎÏ¡×²ÝÂê¤«¡Úµ¼Ô²òÀâ¡Û
Åìµþ¾Ú·ô¼è°ú½ê¤Ç¤ÏÀè¤Û¤É¡¢º£Ç¯ºÇ¸å¤Î¼è°ú¤¬½ª¤ï¤ê¤Þ¤·¤¿¡£³ô²Á¤ÏµîÇ¯¤è¤ê1Ëü±ß°Ê¾åÃÍ¾å¤¬¤ê¤·¡¢Ç¯´Ö¤ÎÃÍ¾å¤¬¤êÉý¤Ï²áµîºÇÂç¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Ãæ·Ñ¤Ç¤¹¡£
Àè¤Û¤É¹Ô¤ï¤ì¤¿ÂçÇ¼²ñ¤Ë¤Ï¡¢¹â»ÔÁíÍý¤â¸½Ìò¤ÎÁíÍý¤È¤·¤Æ3Ç¯¤Ö¤ê¤Ë½ÐÀÊ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¹â»ÔÁíÍý
¡ÖÆüËÜ¤Î¤¿¤á¤ËºÇ¸å¤Þ¤ÇÄü¤á¤º¡¢Áö¤Ã¤Æ¡¢Áö¤Ã¤Æ¡¢Áö¤Ã¤Æ¡¢Áö¤Ã¤Æ¡¢Áö¤êÈ´¤¤¤Æ¾¡Íø¤ò¾¡¤Á¼è¤ê¤Þ¤¹¡×
·ë¶É¡¢º£Ç¯¤ÏµîÇ¯½ª¤ï¤ê¤è¤ê1Ëü±ß°Ê¾å¹â¤¤5Ëü339±ß¤Ç¼è°ú¤ò½ª¤¨¡¢Ç¯´Ö¤Î¾å¤²Éý¤Ï²áµîºÇÂç¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Î¨¤Ë¤¹¤ë¤È¤ª¤è¤½26%¤Î¾å¾º¤Ç¤¹¡£
ÊÆÃæËÇ°×Ëà»¤¤Ø¤Î·üÇ°¤«¤é¡¢4·î¤Ë¤Ï3Ëü±ß¶á¤¯¤Þ¤ÇÃÍ²¼¤¬¤ê¤¹¤ë¾ìÌÌ¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤ÎAI¥Ö¡¼¥à¤Ê¤É¤òÇØ·Ê¤Ë³ô²Á¤Ï¾å¾º¡£
¤½¤Î¸å¡¢¹â»ÔÀ¯¸¢¤Î·ÐºÑÀ¯ºö¤Ø¤Î´üÂÔ´¶¤â²Ã¤ï¤Ã¤Æ¡¢10·î¤Ë¤Ï¤Ä¤¤¤Ë»Ë¾å½é¤Î5Ëü±ß¤òÆÍÇË¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¾Ú·ô¶È³¦¤Î³Ê¸À¤Ç¤Ï¡¢ÍèÇ¯¤Ï³ô²Á¤¬²¼Íî¤·¤ä¤¹¤¤¤³¤È¤ò°ÕÌ£¤¹¤ë¡Ö¸á¡Ê¤¦¤Þ¡Ë¿¬²¼¤¬¤ê¡×¡£
¤¢¤ë»Ô¾ì´Ø·¸¼Ô¤â¡¢¡Öº£Ç¯¤Ï¡Ø´üÂÔ´¶¡Ù¤Ç¾å¾º¤·¤¿Ê¬¡¢ÍèÇ¯¤Ï¤½¤Î¡Ø·ë²Ì¡Ù¤¬¥Þ¡¼¥±¥Ã¥È¤òº¸±¦¤¹¤ë¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢ÍèÇ¯¤Ïº£Ç¯¤Î¾å¾º¤Î¡Ö»ýÂ³ÎÏ¡×¤¬»î¤µ¤ì¤ë°ìÇ¯¤È¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£