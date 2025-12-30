ÉÙÍµÁØ¤¬¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¥¸¥§¥Ã¥È¤Ç¹Ô¤¯Ž¢Ç¯±Û¤·¥«¥¦¥ó¥È¥À¥¦¥óŽ£¤¬¤¹¤´¤¤¡Ä¿¼Ìë¤ËÅìµþ¢ª¥Ï¥ï¥¤¤Þ¤ÇÈô¤ÖÍýÍ³
¢£»þ´Ö¤Ï´ÉÍý¤«¤é¥Ï¥Ã¥¯¤ÎÂÐ¾Ý¤Ø
»ä¤¿¤Á¤ÏÉáÃÊ¡¢»þ´Ö¤ÏÉÔ²ÄµÕ¤Ç¡¢Á´¿ÍÎà¤ËÊ¿Åù¤«¤ÄÀäÂÐÅª¤Ê¤â¤Î¤È¤·¤ÆÂª¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£1Æü¤Ï24»þ´Ö¤Ç¤¢¤ê¡¢1Ç¯¤Ï365Æü¡£¤³¤ÎÊªÍýÅª¤ÊÀ©Ìó¤ÎÃæ¤Ç¡¢¤¤¤«¤Ë¸úÎ¨¤è¤¯¥¿¥¹¥¯¤ò¤³¤Ê¤¹¤«¤È¤¤¤¦¡Ö»þ´Ö´ÉÍý½Ñ¡×¤Ëµâ¡¹¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¸½Âå¿Í¤Î¾ï¤Ç¤¢¤ë¡£
¤·¤«¤·¡¢À¤³¦¤ÎÉÙÍµÁØ¤äÃÎÅª¹¥´ñ¿´¤Ë°î¤ì¤¿¥¨¥°¥¼¥¯¥Æ¥£¥Ö¤¿¤Á¤Î»ëÅÀ¤Ï¡¢·èÄêÅª¤Ë°Û¤Ê¤ë¡£Èà¤é¤Ë¤È¤Ã¤Æ»þ´Ö¤Ï¡Ö´ÉÍý¤¹¤ë¤â¤Î¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¼«¤é¤Î°ÜÆ°¤È°Õ»Ö¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡Ö¥Ï¥Ã¥¯¡Ê¹¶Î¬¡Ë¤¹¤ë¤â¤Î¡×¤Ê¤Î¤À¡£
ÆÃ¤ËÇ¯ËöÇ¯»Ï¤È¤¤¤¦¡¢1Ç¯¤ÇºÇ¤â¡Ö»þ´Ö¡×¤È¤¤¤¦³µÇ°¤¬¶¯¤¯°Õ¼±¤µ¤ì¤ë½Ö´Ö¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¤³¤Î»þº¹¤È¤¤¤¦¥Ð¥°¤òÍøÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¡¢ÃÎÅª¤ÊÂç¿Í¤Ë¤È¤Ã¤Æ¶Ë¾å¤Î¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤Ë¤Ê¤êÆÀ¤ë¡£Âç¶â¤ò¤«¤±¤Æ¡Ö¿·Ç¯¤òÆóÅÙ½Ë¤¦¡×¤È¤¤¤¦Í·¤Ó¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¡£¤³¤Î¶Á¤¤Ë¤Ï¡¢²¿¤«¼«Á³¤ÎÀÝÍý¤òÈÈ¤¹¤è¤¦¤ÊÇØÆÁ´¶¤È¡¢»þ´Ö¤ò¼«¤é¤Î¼ê¤Ç»ÙÇÛ¤·¤¿¤è¤¦¤ÊÁ´Ç½´¶¤¬Æ±µï¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
Ã±¤Ê¤ëìÔÂô¤Ê¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¤³¤ì¤ÏÊªÍý³Ø¤ÈÃÏÍý³Ø¡¢¤½¤·¤Æ¶¯¿Ù¤Ê¹ÔÆ°ÎÏ¤¬À¸¤ß½Ð¤¹¡Ö¥¿¥¤¥à¥È¥é¥Ù¥ë¡×¤Î¼Â¾Ú¤Ê¤Î¤À¡£
¢£¡ÖÍò¡×¤¬Ä©¤ó¤ÀÅÁÀâ¤Î¥Ï¥Ã¥¯
¤³¤Î¥³¥ó¥»¥×¥È¤ò¸ì¤ë¾å¤Ç·ç¤«¤»¤Ê¤¤¡¢ÅÁÀâÅª¤Ê¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤¬¤¢¤ë¡£2000Ç¯¤Î¥ß¥ì¥Ë¥¢¥à¡¦¥¤¥ä¡¼¡£À¤³¦Ãæ¤¬¿·¤·¤¤ÀéÇ¯µª¤ÎËë³«¤±¤ËÊ¨¤¯Ãæ¡¢¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤ÎÆÃÊÌÈÖÁÈ¡Ø¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥¦¥ó¥È¥À¥¦¥ó¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¹¥Ú¥·¥ã¥ëLOVE LOVE 2000¡Ù¡Ê¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤Ç¡¢¹ñÌ±Åª¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡ÖÍò¡×¤¬Ä©¤ó¤À¤Î¤Ï¡¢¤Þ¤µ¤Ë¡Ö»þ´Ö¤Î¥Ï¥Ã¥¯¡×¤½¤Î¤â¤Î¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡£
Èà¤é¤Ï¤Þ¤º¡¢ÆüÉÕÊÑ¹¹Àþ¤Ë¶Ë¤á¤Æ¶á¤¤¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¤ÇºÇ½é¤Î¿·Ç¯¤ò·Þ¤¨¤¿¡£¤³¤³¤Ç¤Ï¡¢ÆîÈ¾µå¤Î²Æ¤ÎÉ÷¤ò¼õ¤±¤Ê¤¬¤éÌó5km¤Î¥Ë¥å¡¼¥¤¥ä¡¼¥Õ¥¡¥ó¥é¥ó¤ò´°Áö¡£¤·¤«¤·¡¢¤½¤³¤ÇÍ¾±¤¤Ë¿»¤ë²Ë¤Ï¤Ê¤¤¡£Èà¤é¤Ï¤¹¤°¤µ¤Þ¶õ¹Á¤Ø¤È¸þ¤«¤¤¡¢ÆüÉÕÊÑ¹¹Àþ¤òÅì¤Ø¤È±Û¤¨¤ë¥Õ¥é¥¤¥È¤ËÈô¤Ó¾è¤Ã¤¿¡£ÌÜÅªÃÏ¤Ï¥Ï¥ï¥¤¤Ç¤¢¤ë¡£
¤³¤³¤Ç¡¢¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¡ÊÅìÉôÉ¸½à»þ¡Ë¤È¥Ï¥ï¥¤¤Î»þº¹¤ËÃíÌÜ¤·¤¿¤¤¡£²Æ»þ´Ö¤Î¾ì¹ç¡¢¤½¤Îº¹¤ÏÌó21»þ´Ö¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¤Ç1·î1Æü¤Î¸áÁ°0»þ¤ò·Þ¤¨¤¿¤È¤¡¢¥Ï¥ï¥¤¤Ï¤Þ¤À12·î31Æü¤Î¿¼Ìë3»þ¤´¤í¤Ë²á¤®¤Ê¤¤¡£¤³¤Î°µÅÝÅª¤Ê»þ´Öº¹¤òÍøÍÑ¤¹¤ì¤Ð¡¢¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¤Ç¿·Ç¯¤ò½Ë¤Ã¤¿¸å¤Ë¿ô»þ´Ö¤Î¥Õ¥é¥¤¥È¤ò¤³¤Ê¤·¤Æ¤â¡¢¥Ï¥ï¥¤¤ËÅþÃå¤·¤¿¤È¤¤Ë¤Ï¤Þ¤À¡ÖÂç³¢Æü¡×¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦·×»»¤Ë¤Ê¤ë¡£
Èà¤é¤Ï¥Ï¥ï¥¤¤ËÅþÃå¤·¤¿¸å¡¢ºÆ¤ÓÂç³¢Æü¤ÎÇ®µ¤¤ÎÃæ¤Ë¿È¤òÃÖ¤¡¢ÆóÅÙÌÜ¤Î¥«¥¦¥ó¥È¥À¥¦¥ó¤ò·Þ¤¨¤¿¡£¤½¤·¤ÆÆóÅÙÌÜ¤Î¥Ë¥å¡¼¥¤¥ä¡¼¥Õ¥¡¥ó¥é¥ó¤Î¥¹¥¿¡¼¥È¥é¥¤¥ó¤ËÎ©¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£ÁêÍÕ²íµª¤Ï¸å¤Ë¤³¤Î·Ð¸³¤ò¡Ö¤½¤ó¤Ê·Ð¸³¤Ï¤â¤¦2ÅÙ¤È¤Ç¤¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤Ê¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡Ê¥ª¥ê¥³¥ó¥Ë¥å¡¼¥¹¡¢2022Ç¯10·î3Æü¡Ë¡£
¢£ÊÆ¹ñÁ´ÅÚ¤òÉñÂæ¤Ë¤·¤¿ÂÎ¸³¤Î¾ÃÈñ
¤³¤ì¤Ï¡¢Ã±¤Ê¤ëÂ¿Ë»¤Ê¥¢¥¤¥É¥ë¤Î°ÜÆ°µÏ¿¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£ÆüÉÕÊÑ¹¹Àþ¤È¤¤¤¦³µÇ°¾å¤Î¶³¦¤òÊªÍýÅª¤ËÄ¶¤¨¤ë¤³¤È¤Ç¡¢1Æü¤È¤¤¤¦ÄêµÁ¤ò¼«¤é¤ÎÂ¤Ç³ÈÄ¥¤·¤¿¡Ö¥¿¥¤¥à¥È¥é¥Ù¥ë¡×¤ÎÀ®¸ùÎã¤Ç¤¢¤ë¡£»þº¹¤òÍøÍÑ¤·¤¿°ÜÆ°¤Ï¡¢Ã±¤Ê¤ëìÔÂô¤ÊÎ¹¹Ô¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢»þ´Ö¤È¤¤¤¦³µÇ°¤½¤Î¤â¤Î¤ò¼«¤é¤Î¼ê¤ÇÁàºî¤¹¤ë¡¢ÃÎÅª¤ÇÆÈÁÏÅª¤ÊÂÎ¸³¤Ê¤Î¤À¡£
ÁêÍÕ¤Î¤è¤¦¤ÊÂçµ¬ÌÏ¤Ê¹ñºÝ°ÜÆ°¤Ë¤Ï¹â¤¤¥Ï¡¼¥É¥ë¤ò´¶¤¸¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¤·¤«¤·¡¢¼Â¤Ï¤â¤Ã¤È¿È¶á¤Ê¾ì½ê¤Ç¤âÆ±ÍÍ¤ÎÂÎ¸³¤Ï²ÄÇ½¤À¡£¹Âç¤Ê¹ñÅÚ¤ÈÊ£¿ô¤Î¥¿¥¤¥à¥¾¡¼¥ó¤ò»ý¤Ä¹ñ²È¡¢¥¢¥á¥ê¥«¹ç½°¹ñ¤¬¤½¤Î¹¥Îã¤Ç¤¢¤ë¡£
¥¢¥á¥ê¥«ËÜÅÚ¤Ë¤Ï¡¢ÅìÉôÉ¸½à»þ¡ÊEST¡Ë¤«¤éÂÀÊ¿ÍÎÉ¸½à»þ¡ÊPST¡Ë¤Þ¤Ç4¤Ä¤Î¥¿¥¤¥à¥¾¡¼¥ó¤¬Â¸ºß¤¹¤ë¡£¥¢¥é¥¹¥«¤ä¥Ï¥ï¥¤¤Þ¤Ç´Þ¤á¤ì¤Ð¡¢¤½¤Î¿ô¤Ï6¤Ä¤Ë¤Þ¤Ç¹¤¬¤ë¡£Îã¤¨¤Ð¡¢¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¤Î¥¿¥¤¥à¥º¥¹¥¯¥¨¥¢¤ÇÅÁÅý¤Î¥Ü¡¼¥ë¥É¥í¥Ã¥×¤ò¸«ÆÏ¤±¤¿¸å¡¢Â¨ºÂ¤Ë¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¥¸¥§¥Ã¥È¤Ë¾è¤ê¹þ¤ß¡¢À¾¤Ø¤È¿ÊÏ©¤ò¤È¤ì¤Ð¤É¤¦¤Ê¤ë¤«¡£
ÍýÏÀ¾å¤Ï¡¢¥·¥«¥´¡ÊÃæÉô¡Ë¡¢¥Ç¥ó¥Ð¡¼¡Ê»³³ÙÉô¡Ë¡¢¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¡ÊÂÀÊ¿ÍÎ¡Ë¤È¡¢1»þ´Ö¤´¤È¤ËË¬¤ì¤ë¿·Ç¯¤ò½ç¼¡¡ÖÄÉ¤¤¤«¤±¤Æ¡×¤¤¤¯¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤À¡£¤³¤ì¤ÏÃ±¤Ë½ËÇÕ¤Î²ó¿ô¤ò²Ô¤°¤À¤±¤Î¹Ô°Ù¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¥Þ¡¼¥±¥Æ¥£¥ó¥°¤Î»ëÅÀ¤Ç¸«¤ì¤Ð¡¢1¤Ä¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤È¤¤¤¦¾¦ÉÊ¤ò¡¢°Û¤Ê¤ëÅÔ»Ô¤ÎÊ¸²½¤ä¥³¥ó¥Æ¥¯¥¹¥È¤ÇÊ£¿ô²ó¾ÃÈñ¤¹¤ë¡ÖÂÎ¸³¤ÎÂ¿½Å¾ÃÈñ¡×¤Ç¤¢¤ë¡£
¥Þ¥ó¥Ï¥Ã¥¿¥ó¤ÎÀöÎý¤µ¤ì¤¿ËàÅ·Ï°¤òÇØ·Ê¤Ë°û¤à¥·¥ã¥ó¥Ñ¥ó¤È¡¢¥é¥¹¥Ù¥¬¥¹¤Î·öÁû¤È¥Í¥ª¥ó¤Î²¼¤Ç°û¤à¤½¤ì¤È¤Ç¤Ï¡¢Æ±¤¸ÌÃÊÁ¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤â¤½¤Î°ÕÌ£¹ç¤¤¤Ï·àÅª¤Ë°Û¤Ê¤ë¡£ÅÔ»Ô¤ò°ÜÆ°¤¹¤ë¤¿¤Ó¤Ë¡¢Æ±¤¸¡Ö¸áÁ°0»þ¡×¤È¤¤¤¦½Ö´Ö¤¬¡¢¤Þ¤Ã¤¿¤¯ÊÌ¤ÎÉ½¾ð¤ò»ý¤Ã¤ÆÎ©¤Á¸½¤ì¤ë¤Î¤À¡£
¢£¿ôÉ´¥á¡¼¥È¥ë¤Î»¶Êâ¤Ç¥¿¥¤¥à¥È¥é¥Ù¥ë¤·¤¿µ¤Ê¬¤Ë
¤Þ¤¿¡¢¤è¤ê¾ð½ïÅª¤«¤Ä¼ê·Ú¤Ë¡Ö»þ´Ö¤òÄ¶¤¨¤ë¡×ÂÎ¸³¤ò¤·¤¿¤¤¤Ê¤é¡¢¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¤Î¹ñ¶ÃÏÂÓ¤ØÌÜ¤ò¸þ¤±¤ë¤Ù¤¤Ç¤¢¤ë¡£¥¤¥Ù¥ê¥¢È¾Åç¤Ë¤ª¤±¤ë¥¹¥Ú¥¤¥ó¤È¥Ý¥ë¥È¥¬¥ë¤Î´Ø·¸¤Ï¡¢ÃÎÅª¤ÊÎ¹¹Ô¼Ô¤Ë¤È¤Ã¤Æ¿âÞ·¤Î¥¹¥Ý¥Ã¥È¤À¡£
ÎÙ¹ñÆ±»Î¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢¥¹¥Ú¥¤¥ó¤ÏÃæ±û¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ»þ´Ö¡ÊCET¡Ë¡¢¥Ý¥ë¥È¥¬¥ë¤ÏÀ¾¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ»þ´Ö¡ÊWET¡Ë¤òºÎÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤³¤Ë¤Ï1»þ´Ö¤Î»þº¹¤¬Â¸ºß¤¹¤ë¤Î¤À¡£¥¹¥Ú¥¤¥ó¤Î¹ñ¶±è¤¤¤Î³¹¤Ç¥¿¥Ñ¥¹¤ò¤Ä¤Þ¤ß¤Ê¤¬¤é¡ÖFeliz Año Nuevo¡ÊÌÀ¤±¤Þ¤·¤Æ¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¡Ë¡×¤È´¥ÇÕ¤·¡¢¤½¤Î¤¹¤°¸å¡¢Àî¤òÅÏ¤ë¶¶¤òÊâ¤¤¤Æ¥Ý¥ë¥È¥¬¥ë¤ÎÎÙÄ®¤Ø°ÜÆ°¤¹¤ë¡£
½êÍ×»þ´Ö¤Ï¤ï¤º¤«¿ô½½Ê¬¡£¤·¤«¤·¡¢¶¶¤òÅÏ¤ê¤¤Ã¤¿Àè¤Ç¤Ï¡¢»þ·×¤Î¿Ë¤¬1»þ´Ö´¬¤Ìá¤ë¡£¤½¤³¤Ï¤Þ¤ÀÂç³¢Æü¤Î23»þÂæ¤À¡£¥Ý¥ë¥È¥¬¥ë¤Î¥Ý¡¼¥È¥ï¥¤¥ó¤òÊÒ¼ê¤Ë¡¢ºÆ¤Ó¡ÖFeliz Ano Novo¡×¤È½ËÇÕ¤ò¤¢¤²¤ë¡£¿ôÉ´¥á¡¼¥È¥ë¤ÎÅÌÊâ°ÜÆ°¤¬¡¢¿ÍÀ¸¤ËÆóÅÙ¤Î¿·Ç¯¤ò¤â¤¿¤é¤¹¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
Æ±ÍÍ¤Î¥¹¥Ý¥Ã¥È¤ÏËÌ²¤¤Ë¤â¤¢¤ë¡£¥Õ¥£¥ó¥é¥ó¥ÉÂ¦¤Î¥È¥ë¥Ë¥ª¤È¥¹¥¦¥§¡¼¥Ç¥óÂ¦¤Î¥Ï¥Ñ¥é¥ó¥À¤Ï¡¢Àî¤ò¶´¤ó¤ÇÎÙÀÜ¤¹¤ëÁÐ»ÒÅÔ»Ô¤Î¤è¤¦¤Ê´Ø·¸¤Ë¤¢¤ë¤¬¡¢¤³¤³¤Ë¤â1»þ´Ö¤Î»þº¹¤¬²£¤¿¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£Åà¤Æ¤Ä¤¯´¨¤µ¤ÎÃæ¡¢±¿¤¬ÎÉ¤±¤ì¤Ð¥ª¡¼¥í¥é¤¬Ìë¶õ¤òÉñ¤¦¶ËËÌ¤ÎÃÏ¤Ç¡¢2¤Ä¤Î¹ñ¡¢2¤Ä¤Î»þ´Ö¤ò¤Þ¤¿¤°¡£¤½¤³¤Ë¤ÏÅÔ²ñ¤Î·öÁû¤È¤ÏÌµ±ï¤Î¡¢¿ÀÈëÅª¤ÇÀÅëí¤Ê¡Ö»þ¤Î»ÙÇÛ¡×¤¬´¶¤¸¤é¤ì¤ë¤Ï¤º¤À¡£
¢£¥³¥ó¥³¥ë¥É¤¬¼¨¤·¤¿¶õ¤ÎÆÃ¸¢
¶õ¤Î¾å¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â¡¢ÆÃÊÌ¤Ê¥«¥¦¥ó¥È¥À¥¦¥ó¤Ï·«¤ê¹¤²¤é¤ì¤Æ¤¤¿¡£ÆüËÜ¤Ç¤â¡Ö½éÆü¤Î½Ð¥Õ¥é¥¤¥È¡×¤Ïº¬¶¯¤¤¿Íµ¤¤ò¸Ø¤ë¤¬¡¢À¤³¦¤Ë¤Ï¤µ¤é¤ËÆ§¤ß¹þ¤ó¤À¡¢¹Ò¶õ¹©³ØÅª¤Ê¥¢¥×¥í¡¼¥Á¤Ë¤è¤ë»þ´Ö¥Ï¥Ã¥¯¤¬Â¸ºß¤·¤¿¡£
¤«¤Ä¤ÆÄ¶²»Â®Î¹µÒµ¡¥³¥ó¥³¥ë¥É¤¬±¿¹Ò¤·¤Æ¤¤¤¿»þÂå¡¢¥Þ¥Ã¥Ï2.0¤ÇÈô¹Ô¤¹¤ë¤³¤Îµ¡ÂÎ¤Ï¡¢ÃÏµå¤Î¼«Å¾¥¹¥Ô¡¼¥É¤òÄÉ¤¤±Û¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¡£¥í¥ó¥É¥ó¤òÍ¼Êý¤Ë½ÐÈ¯¤·¡¢ÂçÀ¾ÍÎ¤ò²£ÃÇ¤·¤Æ¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¤ËÅþÃå¤¹¤ë¤È¡¢ÅþÃå»þ¹ï¤¬½ÐÈ¯»þ¹ï¤è¤ê¤â¡ÖÁ°¡×¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦¸½¾Ý¤¬Æü¾ïÅª¤Ëµ¯¤¤Æ¤¤¤¿¤Î¤À¡£
¤³¤ì¤òÇ¯Ëö¤Î¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¤ËÁÈ¤ß¹þ¤á¤Ð¤É¤¦¤Ê¤ë¤«¡£¥í¥ó¥É¥ó¤Ç¿·Ç¯¤ò·Þ¤¨¤¿¸å¡¢¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼¤ÎÍ¾±¤¤âÎä¤á¤Ì¤Þ¤Þ¥³¥ó¥³¥ë¥É¤Ë¾è¤ê¹þ¤á¤Ð¡¢¿ô»þ´Ö¸å¤Ë¤Ï¡ÖÂç³¢Æü¤Î¸á¸å¡×¤Î¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¤Ë¹ß¤êÎ©¤Ä¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£ºÆ¤ÓÂç³¢Æü¤Î·öÁû¤Ë¿È¤òÅê¤¸¡¢ºÇ¹âµé¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¥Ï¥¦¥¹¤Ç2ÅÙÌÜ¤Î¥«¥¦¥ó¥È¥À¥¦¥ó¤òÂÔ¤Ä¡£¤³¤ì¤³¤½¤¬¡¢¤«¤Ä¤Æ¤Î¥¸¥§¥Ã¥È¥»¥Ã¥¿¡¼¤¿¤Á¤¬µý¼õ¤·¤Æ¤¤¤¿µæ¶Ë¤ÎÆÃ¸¢¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡£
¸½ºß¡¢Ä¶²»Â®Î¹µÒµ¡¤ÏÂàÌò¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤¬¡¢ÄÌ¾ï¤Î¥¸¥§¥Ã¥Èµ¡¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤âÆüÉÕÊÑ¹¹Àþ¤òÍøÍÑ¤·¤¿¥×¥é¥ó¥Ë¥ó¥°¤Ï°ÍÁ³¤È¤·¤ÆÍ¸ú¤À¡£Îã¤¨¤Ð1·î1Æü¤ËÅìµþ¤òÎ¥Î¦¤·¡¢ÆüÉÕÊÑ¹¹Àþ¤òÅì¤Ø±Û¤¨¤Æ¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¤ä¥Ï¥ï¥¤¤Ø¸þ¤«¤¨¤Ð¡¢¸½ÃÏ»þ´Ö¤Î¡ÖÂç³¢Æü¡×¤ËµÕÌá¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£
¢£¡Ö¥À¥Ö¥ë¡¦¥«¥¦¥ó¥È¥À¥¦¥ó¡×¤¬Î¹¹Ô¾¦ÉÊ¤Ë¤Ê¤ë¡©
¤·¤«¤·¡¢¸½Âå¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¤³¤ÎÀïÎ¬¤ÎÁ°¤Ë°ì¤Ä¤ÎÊÉ¤¬Î©¤Á¤Ï¤À¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¶áÇ¯¤Î¥Ñ¥ó¥Ç¥ß¥Ã¥¯¤äÃÏÀ¯³ØÅª¥ê¥¹¥¯¤Ë¤è¤ë¥ë¡¼¥ÈÀ©¸Â¡¢¥³¥¹¥È¹âÆ¤Ë¤è¤ë¥Õ¥é¥¤¥È·×²è¤ÎÊ£»¨²½¤Ç¡¢¹Ò¶õÊØ¤Î¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¤¬´°Á´¤Ë¤Ï²óÉü¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¸½¼Â¤À¡£¤«¤Ä¤Æ¤Î¤è¤¦¤Ë¼«Í³¼«ºß¤ËÊØ¤òÁª¤Ó¡¢¥Ñ¥º¥ë¤Î¤è¤¦¤Ë¾è¤ê·Ñ¤°¤³¤È¤¬º¤Æñ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ÆÃ¤Ë¿¼ÌëÊØ¤ä¹ñ¶¤ò¤Þ¤¿¤°Ã»µ÷Î¥ÊØ¤ÎÀ°Íý¤¬¿Ê¤ó¤Ç¤ª¤ê¡¢åÌÌ©¤ÊÎ¹Äø´ÉÍýÇ½ÎÏ¤¬»î¤µ¤ì¤ë»þÂå¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¤½¤ì¤Ç¤â¡¢¥³¥í¥Ê²Ò¤Î¼ýÂ«¤ËÈ¼¤¤¡¢³Æ¹Ò¶õ²ñ¼Ò¤Ï¡Ö°ÜÆ°¤½¤Î¤â¤Î¤Î²ÁÃÍ¡×¤òºÆÄêµÁ¤·»Ï¤á¤Æ¤¤¤ë¡£º£¸å¤Ï¡Ö¥À¥Ö¥ë¡¦¥«¥¦¥ó¥È¥À¥¦¥ó¡×¤ò¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸²½¤·¤¿¥Á¥ã¡¼¥¿¡¼ÊØ¤ä¡¢µ¡Æâ¤ÇÆü¤Î½Ð¤ò²¿ÅÙ¤âÄÉ¤¤¤«¤±¤ëÆÃÊÌ¹ÒÏ©¤Ê¤É¡¢¹âÉÕ²Ã²ÁÃÍ¤ÊÂÎ¸³·¿¾¦ÉÊ¤Î³«È¯¤ËÃíÎÏ¤¹¤ë²ÄÇ½À¤Ï¶Ë¤á¤Æ¹â¤¤¡£ºÂÀÊ¤Î¹¤µ¤È¤¤¤¦¡Ö¶õ´Ö¤ÎìÔÂô¡×¤«¤é¡¢»þ´Ö¤Î¼Á¤òÁàºî¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¡Ö»þ´Ö¤ÎìÔÂô¡×¤Ø¤È¡¢¥é¥°¥¸¥å¥¢¥ê¡¼¤Î¼´Â¤¬°Ü¤ê¤Ä¤Ä¤¢¤ë¤Î¤À¡£
¢£¤Ê¤¼¿Í¤Ï¡Ö2²ó¡×½Ë¤¤¤¿¤¤¤Î¤«
¤³¤³¤Ç²þ¤á¤ÆÌä¤¤Ä¾¤·¤¿¤¤¡£¤Ê¤¼»ä¤¿¤Á¤Ï¡¢Â¿³Û¤ÎÈñÍÑ¤ÈÏ«ÎÏ¤ò¤«¤±¤Æ¤Þ¤Ç¡Ö¿·Ç¯¤òÆóÅÙ¡×½Ë¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¦¤Î¤«¡£Ã±¤Ê¤ëÊª¹¥¤¡¢¤¢¤ë¤¤¤ÏÀ®¶âÅª¤Ê¸²¼¨Íß¤Ë¤è¤ë¤â¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£
¥Þ¡¼¥±¥Æ¥£¥ó¥°¤Î¿¼ÁØ¿´Íý¤ÇÆÉ¤ß²ò¤±¤Ð¡¢¤½¤³¤Ë¤Ï¡Ö´õ¾¯À¡ÊScarcity¡Ë¡×¤È¡Ö¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ëÍßµá¡ÊDesire for Control¡Ë¡×¤Î¶¯Îõ¤Ê½¼Â¤¬¤¢¤ë¡£
»þ´Ö¤ÏÁ´¿ÍÎà¤ËÊ¿Åù¤ËÍ¿¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡¢Í£°ì¤ÎÌ±¼çÅª¤Ê¥ê¥½¡¼¥¹¤Ç¤¢¤ë¡£1ÉÃ¤ÎÄ¹¤µ¤ÏÃ¯¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤âÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¡£¤½¤ÎÀäÂÐÅª¤Ê¥ë¡¼¥ë¤ËÂÐ¤·¡¢°ÜÆ°¤ä¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸¡¼¤ò¶î»È¤·¤Æ²ðÆþ¤¹¤ë¡£Â¾¼Ô¤¬1²ó¤·¤«µý¼õ¤Ç¤¤Ê¤¤¡Ö¿·Ç¯¤Î½Ö´Ö¡×¤ò¡¢¼«Ê¬¤À¤±¤¬2²ó¡¢¤¢¤ë¤¤¤Ï¤½¤ì°Ê¾å¾ÃÈñ¤¹¤ë¡£¤³¤ÎÁêÂÐÅª¤ÊÍ¥°ÌÀ¤Ï¡¢¼«¤é¤Î¿ÍÀ¸¤ÎÌ©ÅÙ¤ò¾å¤²¡¢Â¾¼Ô¤È¤Îº¹ÊÌ²½¤ò¿Þ¤ê¤¿¤¤¤È¤¤¤¦ÀøºßÅª¤Ê¥¨¥ê¡¼¥È°Õ¼±¤ò·ã¤·¤¯»É·ã¤¹¤ë¡£
¤Þ¤¿¡¢¼Ò²ñ¿´Íý³ØÅª¤ÊÂ¦ÌÌ¤«¤é¸«¤ì¤Ð¡¢¤³¤ì¤Ï¡Ö»þ´Ö¼ç¸¢¤Î²óÉü¡×¤È¤¤¤¦µ·¼°¤Ç¤â¤¢¤ë¡£¸½Âå¼Ò²ñ¤òÀ¸¤¤ë»ä¤¿¤Á¤Ï¡¢¾ï¤ËÊ¬¹ï¤ß¤Î¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¡¢Ç¼´ü¡¢¤½¤·¤Æ¥¹¥Þ¥Û¤«¤éÎ®¤ì¤ë¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à¤ÎÄÌÃÎ¤Ë»ÙÇÛ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£»þ´Ö¤Ï¾ï¤Ë¡Ö¾ÃÈñ¤µ¤ì¤ë¤â¤Î¡×¤Ç¤¢¤ê¡¢»ä¤¿¤Á¤Ï¤½¤ÎÎ®¤ì¤ËÄÉ¤ï¤ì¤ëµÒÂÎ¤Ç¤·¤«¤Ê¤¤¡£
¤·¤«¤·¡¢¼«¤é¤Î°Õ»Ö¤Ç»þº¹¤òÍøÍÑ¤·¡¢»þ´Ö¤ò´¬¤Ìá¤·¤¿¤ê¡¢¤¢¤¨¤Æ»þ´Ö¤Î¿Ê¤ßÊý¤¬°Û¤Ê¤ë¾ì½ê¤Ø¿È¤òÃÖ¤¤¤¿¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¡¢¼çÂÎÅª¤«¤ÄÇ½Æ°Åª¤Ë»þ´Ö¤ò¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤¹¤ë¡Ö¼çÂÎ¡×¤Ø¤ÈÎ©¤ÁÊÖ¤ë¹Ô°Ù¤Ç¤¢¤ë¡£ÆüÉÕÊÑ¹¹Àþ¤ò±Û¤¨¤Æ¡Ö¼º¤ï¤ì¤¿1Æü¡×¤ò¼è¤êÌá¤¹Î¹¤Ï¡¢¥·¥¹¥Æ¥à¤Ë¤è¤Ã¤Æ´ÉÍý¤µ¤ì¤¿Îñ¤«¤é²òÊü¤µ¤ì¡¢¼«Ê¬¼«¿È¤Î»þ´Ö¼´¤ò¼è¤êÌá¤¹¥×¥í¥»¥¹¤Ê¤Î¤À¡£
ÉÙÍµÁØ¤¬¸ÂÄêÉÊ¤ä²ñ°÷À©¥¯¥é¥Ö¤ò¹¥¤à¤Î¤Ï¡¢¤½¤ì¤¬¼ê¤ËÆþ¤ê¤Ë¤¯¤¤¤«¤é¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¤½¤ì¤é¤òÄÌ¤¸¤Æ¡Ö¼«Ê¬¤Î¥ë¡¼¥ë¤ÇÀ¤³¦¤ÈÀÜ¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤¤¤¦¼Â´¶¤òµá¤á¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¡£»þ´Ö¤È¤¤¤¦³µÇ°¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â¡¢Èà¤é¤ÏÆ±ÍÍ¤Ë¡Ö¸ÂÄêÅª¤ÊÂÎ¸³¡×¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¼«¤é¤ÎÂ¸ºß¤ò³ÎÇ§¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¢£±§Ãè¥ì¥Ù¥ë¤Ë¤Ê¤ë¤È¡Ö16²ó¡×¿·Ç¯¤ò·Þ¤¨¤é¤ì¤ë
¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸¡¼¤Î¿Ê²½¤Ï¡¢»þ´Ö¤Î¥Ï¥Ã¥¯¤ò¤µ¤é¤Ë¶ËÃ¼¤ÊÎÎ°è¤Ø¤È²¡¤·¾å¤²¤Æ¤¤¤ë¡£ÃÏ¾å400km¾å¶õ¡£ÉÃÂ®Ìó7.7km¤ÇÃÏµå¤ò¼þ²ó¤¹¤ë¹ñºÝ±§Ãè¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¡ÊISS¡Ë¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢»ä¤¿¤Á¤¬¿®¤¸¤Æ¤¤¤ë¡Ö1Æü¡×¤Î³µÇ°¤Ï´°Á´¤ËÊø²õ¤¹¤ë¡£
ISS¤ÏÃÏµå¤òÌó90Ê¬¤Ç1¼þ¤¹¤ë¡£¤Ä¤Þ¤êÃÏ¾å¤Î¥¿¥¤¥à¥¾¡¼¥ó¤Èµ°Æ»¤¬¹ç¤¨¤Ð¡¢ÍýÏÀ¾å¤Ï24»þ´Ö¤Î´Ö¤ËÆü¤Î½Ð¤ÈÆü¤ÎÆþ¤ê¤ò16²ó¤º¤ÄÌÜ·â¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£¤â¤·±§ÃèÈô¹Ô»Î¤¬¡¢³Æ¥¿¥¤¥à¥¾¡¼¥ó¤Î¡Ö¸áÁ°0»þ¡×¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ½ËÇÕ¤ò¤¢¤²¤ë¤Ê¤é¤Ð¡¢Èà¤é¤Ï1²ó¤ÎÇ¯±Û¤·¤Î´Ö¤Ë¡¢ºÇÂç16²ó¤â¤Î¥«¥¦¥ó¥È¥À¥¦¥ó¤ò¹Ô¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£
¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÏÁª¤Ð¤ì¤·¥¨¥ê¡¼¥ÈÈô¹Ô»Î¤À¤±¤ÎÆÃ¸¢¤À¤Ã¤¿¤³¤ÎÂÎ¸³¤¬¡¢º£¡¢Ì±´Ö±§ÃèÎ¹¹Ô¤Î¿ÊÅ¸¤Ë¤è¤ê¡Ö¾¦ÉÊ¡×¤È¤·¤Æ»Ô¾ì¤Ë½Ð²ó¤ê»Ï¤á¤Æ¤¤¤ë¡£¥¹¥Ú¡¼¥¹X¤ä¥Ö¥ë¡¼¥ª¥ê¥¸¥ó¤È¤¤¤Ã¤¿Ì±´Ö´ë¶È¤Î»²Æþ¤Ï¡¢±§Ãè¤ò¡Ö²Ê³Ø¤Î¼Â¸³¾ì¡×¤«¤é¡Öµæ¶Ë¤ÎÂÎ¸³¾ÃÈñÃÏ¡×¤Ø¤ÈÊÑËÆ¤µ¤»¤¿¡£
Á°ß·Í§ºî»á¤ÎISSÂÚºß¤¬¼¨¤·¤¿ÄÌ¤ê¡¢±§Ãè¤Ï¤â¤Ï¤ä¼ê¤ÎÆÏ¤«¤Ê¤¤Ì´¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¶á¤¤¾Íè¡¢ÉÙÍµÁØ¸þ¤±¤Î¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¤È¤·¤Æ¡Ö¥ª¡¼¥Ó¥¿¥ë¡¦¥Ë¥å¡¼¥¤¥ä¡¼¡¦¥¯¥ë¡¼¥º¡×¤¬ÈÎÇä¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ï»þ´Ö¤ÎÌäÂê¤À¡£ÃÏµå¤ò¸«²¼¤í¤·¤Ê¤¬¤é¡¢16²óË¬¤ì¤ë¿·Ç¯¤ò¥·¥ã¥ó¥Ñ¥ó¤È¶¦¤Ë½Ë¤¦¡£¤³¤ì°Ê¾å¤Î¥é¥°¥¸¥å¥¢¥ê¡¼ÂÎ¸³¤¬ÃÏ¾å¤ËÂ¸ºß¤¹¤ë¤À¤í¤¦¤«¡£²Á³Ê¤Ï¿ô½½²¯±ßµ¬ÌÏ¤Ë¤Ê¤ë¤À¤í¤¦¤¬¡¢¤½¤ÎÍ¥±Û´¶¤È°µÅÝÅª¤ÊÌ©ÅÙ¤ÎÁ°¤Ç¤Ï¡¢¤½¤ì¤ò°Â¤¤¤È´¶¤¸¤ëÁØ¤¬³Î¼Â¤ËÂ¸ºß¤¹¤ë¡£
¢£¥Ð¡¼¥Á¥ã¥ë¶õ´Ö¤â¡Ö¿·Ç¯¡×¤ËÇ®¶¸¤·¤Æ¤¤¤ë
Æ±»þ¤Ë¡¢ÊªÍýÅª¤Ê°ÜÆ°¤òÈ¼¤ï¤Ê¤¤¡ÖÀº¿À¤Î°ÜÆ°¡×¤Ë¤è¤ë¥Ï¥Ã¥¯¤âÌµ»ë¤Ç¤¤Ê¤¤Ä¬Î®¤À¡£¥á¥¿¥Ð¡¼¥¹¡Ê²¾ÁÛ¶õ´Ö¡Ë¤Î¿Ê²½¤Ç¤¢¤ë¡£
¥Õ¥©¡¼¥È¥Ê¥¤¥È¤äRoblox¤Ê¤É¤Î¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à¤Ç¤Ï¡¢¤¹¤Ç¤ËÂçµ¬ÌÏ¤Ê¥Ð¡¼¥Á¥ã¥ë¡¦¥«¥¦¥ó¥È¥À¥¦¥ó¤¬ÄêÃå¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤³¤Ç¤ÎÆÃÄ§¤Ï¡¢¥µ¡¼¥Ð¡¼ÀßÄê¤Ë¤è¤Ã¤Æ»þ´Ö¤ÎÊÉ¤ò¼«ºß¤Ë¼è¤êÊ§¤¨¤ëÅÀ¤À¡£¥¢¥Ð¥¿¡¼¤ò²ð¤·¤¿¥æ¡¼¥¶¡¼¤Ï¡¢Åìµþ¤Î¥¹¥¯¥é¥ó¥Ö¥ë¸òº¹ÅÀ¤òÌÏ¤·¤¿¥ï¡¼¥ë¥É¤Ç¿·Ç¯¤ò½Ë¤Ã¤¿¿ôÉÃ¸å¡¢¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¤Î¥¿¥¤¥à¥º¥¹¥¯¥¨¥¢¤Ø½Ö»þ¤Ë¥Æ¥ì¥Ý¡¼¥È¤Ç¤¤ë¡£ÊªÍýÅª¤Ê°ÜÆ°¥³¥¹¥È¤Ï¥¼¥í¤À¡£
¤³¤ì¤ò¡Ö¥ê¥¢¥ë¤ÎÎô²½ÈÇ¡×¤ÈÂª¤¨¤ë¤Î¤Ï¡¢µì»þÂå¤Î²ÁÃÍ´Ñ¤Ç¤¢¤ë¡£¥Ç¥¸¥¿¥ë¥Í¥¤¥Æ¥£¥Ö¤ÊÀ¤Âå¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢²¾ÁÛ¶õ´Ö¤Ç¤ÎÂÎ¸³¤Ï¥ê¥¢¥ë¤ÈÆ±Åù¡¢¤¢¤ë¤¤¤Ï¤½¤ì°Ê¾å¤Î½Å¤ß¤ò»ý¤Ä¡£´ë¶È¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¡¢³Æ¹ñ¤Î¥¿¥¤¥à¥¾¡¼¥ó¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¥Ç¥¸¥¿¥ë¥¢¥¤¥Æ¥à¤ò¡Ö»þ¸ÂÈÎÇä¡×¤¹¤ë¡¢¤¢¤ë¤¤¤ÏÆÃÄê¤Î½Ö´Ö¤Ë¤·¤«¥¢¥¯¥»¥¹¤Ç¤¤Ê¤¤VIP¶õ´Ö¤òÁÏ½Ð¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢»þ´Ö¤ÎÀ©Ìó¤òµÕ¼ê¤Ë¼è¤Ã¤¿¥Þ¡¼¥±¥Æ¥£¥ó¥°¼êË¡¤Î¼Â¸³¾ì¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£°ÜÆ°¤ÎÂ®ÅÙ¤¬¿ÍÀ¸¤ÎÌ©ÅÙ¤òÁÏ¤ë
ÏÃ¤ò¥ê¥¢¥ë¤ÎÀ¤³¦¤ËÌá¤½¤¦¡£»ä¤¬À¤³¦³ÆÃÏ¤ÎÇ¯ËöÇ¯»Ï¤ò´Ñ»¡¤·¤Æ´¶¤¸¤ë¤Î¤Ï¡¢¿Í¡¹¤¬µá¤á¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ÏÃ±¤Ê¤ë¡Ö¤ªº×¤êÁû¤®¡×¤ÎÈ¿Éü¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤À¡£Èà¤é¤Ï¡¢¼Ò²ñ¤ä¥·¥¹¥Æ¥à¤Ë¤è¤Ã¤Æµ¬Äê¤µ¤ì¤¿¡ÖÎñ¡×¤ä¡Ö»þ´Ö³ä¡×¤È¤¤¤¦Ý£¤«¤é¡¢°ì»þÅª¤Ë¤Ç¤âÆ¨¤ì¡¢¼«¤é¤Î¼ê¤Ç»þ´Ö¤ò¥Ç¥¶¥¤¥ó¤·¤¿¤¤¤È´ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
ÊªÍý³Ø¼Ô¤Î¥¢¥¤¥ó¥·¥å¥¿¥¤¥ó¤ÏÁêÂÐÀÍýÏÀ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢Â®ÅÙ¤¬¾å¤¬¤ì¤Ð»þ´Ö¤Î¿Ê¤ßÊý¤ÏÃÙ¤¯¤Ê¤ë¤ÈÀâ¤¤¤¿¡£Î¹¹Ô¤È¤¤¤¦Ê¸Ì®¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢°ÜÆ°¡ÊÂ®ÅÙ¡Ë¤Ï¿ÍÀ¸¤ÎÌ©ÅÙ¤ò·àÅª¤ËÊÑ¤¨¤ëÊÑ¿ô¤Ç¤¢¤ë¡£
Æ±¤¸¾ì½ê¤ÇÌ¡Á³¤È²á¤´¤¹1»þ´Ö¤È¡¢¹ñ¶¤ò±Û¤¨¡¢Ê¸²½¤ò¤Þ¤¿¤®¡¢°Õ¿ÞÅª¤Ë»þº¹¤ò¥Ï¥Ã¥¯¤·¤Æ²á¤´¤¹1»þ´Ö¡£¤½¤Î¼ç´ÑÅª¤ÊÄ¹¤µ¤Èµ²±¤Î¿¼¤µ¤Ï¡¢Èæ³Ó¤¹¤ë¤Þ¤Ç¤â¤Ê¤¤¡£
¿·Ç¯¤òÆóÅÙ½Ë¤¦¤³¤È¡£¤½¤ì¤Ï¡¢Ã±¤Ë¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼¤òÆó²ó¹Ô¤¦¤³¤È¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¤½¤ì¤Ï¡¢»ä¤¿¤Á¤¬ÉáÃÊÌµ°Õ¼±¤Ë½¾¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡Ö»þ´Ö¡×¤È¤¤¤¦¥ë¡¼¥ë¤ÎÏÈÁÈ¤ß¤ò¡¢¼«¤é¤Î¹ÔÆ°ÎÏ¤ÈÃÎÀ¤Ç·Ú¤ä¤«¤ËÈô¤Ó±Û¤¨¤ë¡¢ËÁ¸±Åª¤ÊÄ©Àï¤Ê¤Î¤À¡£
2026Ç¯¤È¤¤¤¦¿·¤¿¤ÊÇ¯¤¬¶á¤Å¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£¤¢¤Ê¤¿¤ÏÎãÇ¯ÄÌ¤ê¡¢·è¤Þ¤Ã¤¿¾ì½ê¤Ç»þÊó¤òÊ¹¤¯¤À¤í¤¦¤«¡£¤½¤ì¤È¤â¡¢À¤³¦ÃÏ¿Þ¤ò¹¤²¡¢¼«¤é¤Î¼ê¤Ç»þ´Ö¤ò¥Ï¥Ã¥¯¤·¤Ë½Ð¤«¤±¤ë¤À¤í¤¦¤«¡£¤½¤ÎÁªÂò¤³¤½¤¬¡¢¤¢¤Ê¤¿¤Î¿ÍÀ¸¤È¤¤¤¦¡Ö»þ´Ö¡×¤Î¼Á¤ò·èÄê¤Å¤±¤ë¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
----------
À¾ÅÄ Íý°ìÏº¡Ê¤Ë¤·¤À¡¦¤ê¤¤¤Á¤í¤¦¡Ë
²ÁÃÍ¶¦ÁÏ¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¡¢¥Ç¥£¡¼¥×¥ë¡¼¥È ÂåÉ½¼èÄùÌò
ÉÙÍµÁØ¸þ¤±¥Ö¥é¥ó¥ÉÂÎ¸³¤Î¡ÖÊª¸ì¡×¤òËÂ¤°¥Ê¥é¥Æ¥£¥Ö¡¦¥Þ¡¼¥±¥Æ¥£¥ó¥°¤ò¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¡£¤Þ¤¿¡¢¾ðÊóÅÁÃ£¤òÄ¶¤¨¤¿¹ÔÆ°¤ò»ÅÁÈ²½¤·¡¢¸Ä¤ÎÁ´À¹»þÂå¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¥é¥°¥¸¥å¥¢¥ê¡¼»Ô¾ì¤Ç¤Î»ýÂ³ÅªÀ®Ä¹¤ò¼Â¸½¤¹¤ëÃÎ¤Î¡Ö²ÁÃÍ¶¦ÁÏ¡×ÀïÎ¬¤ò¹½ÃÛ¤¹¤ë¡£¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥Ö¥é¥ó¥É¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤òÂÎ¸½¤¹¤ëÀïÎ¬Åª¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à¤Î¾¦ÉÊ²½¤ò¼ê¤¬¤±¡¢¥ß¥·¥å¥é¥ó¡¦¥¬¥¹¥È¥í¥Î¥ß¡¼¤«¤éÄ¶¹âµé¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¤Þ¤Ç¡¢Ê¸²½Åª²ÁÃÍ¤ò·ÐºÑ²ÁÃÍ¤ËÅ¾´¹¤¹¤ë¥Þ¡¼¥±¥Æ¥£¥ó¥°¡¢¥Ö¥é¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¤òÀìÌç¤È¤¹¤ë¡£¡Öto create a Real LIFE ÉÒÏÓ¥Þ¡¼¥±¥¿¡¼¤¬¼¨º¶¤¹¤ë¤³¤ì¤«¤é¤Î¿¿¤ÎÀ¸¤Êý¤È¤Ï¡×¡ÖLife is a Journey¡×¡Ö¿©¤ÈÊ¸²½¤Î¸òº¹ÅÀ¡¡¥¬¥¹¥È¥í¥Î¥ß¡¼¤Ø¤ÎË°¤¯¤Ê¤¾ðÇ®¡×¤Ê¤É¤Î¥á¥Ç¥£¥¢·ÇºÜ¡¦Ï¢ºÜ¤òÄÌ¤¸¤Æ¿¿¤Î¥é¥°¥¸¥å¥¢¥ê¡¼¤È¤Ï¡Ö½êÍ¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡ÖÂÎ¸³¡×¤Ç¤¢¤ê¡¢¤½¤ÎÂÎ¸³¤Ë½É¤ëÊª¸ì¤³¤½¤¬¥Ö¥é¥ó¥É²ÁÃÍ¤Î¸»Àô¤Ç¤¢¤ë¡½¡½¤È¤¤¤¦¿®Ç°¤Î¤â¤È¡¢ÉÙÍµÁØ¥Þ¡¼¥±¥Æ¥£¥ó¥°¤Î¿·¶ÃÏ¤ò³«Âó¤·Â³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£¼çÍ×Ãø½ñ¤Ë¡ØÍ½Â¬´¶À¥Þ¡¼¥±¥Æ¥£¥ó¥°¡Ù¡Ê¸¸Åß¼Ë¡Ë¡¢¡Ø¥¢¥Õ¥¿¡¼¥³¥í¥Ê»þÂå¤Î¥È¥é¥Ù¥ë¥È¥é¥ó¥¹¥Õ¥©¡¼¥á¡¼¥·¥ç¥ó¡Ù¡Ê¥´¥Þ¥Ö¥Ã¥¯¥¹¡Ë¡¢¡ØGRAND MICHELIN ¥ß¥·¥å¥é¥óÄ´ºº°÷¤Î¤³¤È¤Ð¡ÎÆÃÊÌÊÔ½¸ÈÇ¡Ï¡Ù¡Ê¥¢¥ó¥É¥¨¥È¡Ë¤¬¤¢¤ë¡£¸Ä¿Í¥µ¥¤¥È
----------
¡Ê²ÁÃÍ¶¦ÁÏ¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¡¢¥Ç¥£¡¼¥×¥ë¡¼¥È ÂåÉ½¼èÄùÌò À¾ÅÄ Íý°ìÏº¡Ë