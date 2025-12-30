ÉÝ¤«¤Ã¤¿ÊÑÂ§º¸ÏÓ¡ÖºÇ°¤Ç¤¹¤è¤Í¡×¡¡¼ó°ÌÂÇ¼Ô¡õºÇÂ¿°ÂÂÇ¤Î¡ÈÅ·ºÍ¡É¤ò¶ì¤·¤á¤¿3Åê¼ê
°úÂà¤·¤¿ÀîÃ¼¿µ¸ã»á¤¬¸Þ½½ÍòÎ¼ÂÀ»á¤ÎYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ë½Ð±é
¡¡ÆüÊÆ¤Ç23Ç¯¤Î¸½ÌòÀ¸³è¤òÁ÷¤Ã¤¿¸Þ½½ÍòÎ¼ÂÀ»á¤¬¡¢¼«¿È¤ÎYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ö¥¤¥¬¤Á¤ã¤ó¤Í¤ë¡×¤ò¹¹¿·¡£º£µ¨¸Â¤ê¤Ç¥ä¥¯¥ë¥È°ì¶Ú19Ç¯´Ö¤Î¸½ÌòÀ¸³è¤Ë½ª»ßÉä¤òÂÇ¤Ã¤¿¸åÇÚ¤ÎÀîÃ¼¿µ¸ã»á¤ÈÂÐÃÌ¤·¤¿¡£2015Ç¯¤Ë¼ó°ÌÂÇ¼Ô¡õºÇÂ¿°ÂÂÇ¤Î2´§¤Ëµ±¤¡ÈÅ·ºÍ¡É¤È¾Î¤µ¤ì¤¿ÀîÃ¼»á¤¬¡¢¶ì¼ê¤È¤·¤Æ¤¤¤¿Åê¼ê¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡ÂÇ¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿Åê¼ê¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊ¹¤«¤ì¤¿ÀîÃ¼»á¤Ï¡ÖÀäÂÐ¤Ë¥¸¥ç¥ó¥½¥ó¤ÏÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÂ¨Åú¡£¡Ö¤¿¤Ö¤óÆâÌî°ÂÂÇ¤È¤«¤Ï¼è¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤±¤É¡¢ÉáÄÌ¤Ë¤ÏÀäÂÐÂÇ¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£ÆâÌî°ÂÂÇ¡¢¥Ü¥Æ¥Ü¥Æ¤Î¥´¥í¤¬È´¤±¤Æ¤¤¤¯¤è¤¦¤Ê¥Ò¥Ã¥È¤Ç¡¢¤Þ¤È¤â¤Ë¿Ä¤ÇÂª¤¨¤¿¥Ò¥Ã¥È¤Ï1ËÜ¤â¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£³°¤Î¥«¥Ã¥È¤ÈÆâ¤Î¥·¥å¡¼¥È¤È¡¢¤½¤ì¤À¤±¤Ç¤ä¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È´é¤ò¤·¤«¤á¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤ËÉÝ¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤¿Åê¼ê¤Ï¡Ö²£ÉÍ¤Î¥¨¥¹¥³¥Ð¡¼¤È¤«¡£ºÇ°¤Ç¤¹¤è¤Í¡£º¸¡ÊÂÇ¼Ô¡Ë¤«¤é¤·¤¿¤é¡×¡£º¸¤ÎÊÑÂ§¥Õ¥©¡¼¥à¤À¤±¤Ë¡¢¤À¤¤¤Ö¶ì¤·¤á¤é¤ì¤¿¤è¤¦¤À¡£¤Þ¤¿¡Ö¤¢¤È¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä¤Î»³¸ý¤µ¤ó¤â¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¶ì¼ê¤Ç¤·¤¿¡£¤¤¤Ä¤âÍÞ¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¥¤¥á¡¼¥¸¤¬¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¤Í¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡°ìÊý¤Ç¤è¤¯ÂÇ¤Ã¤¿Åê¼ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¡Ö¤Ê¤ó¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤±¤É¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤¬¹ç¤¦¤È¤¤¤¦¤«¥Ò¥Ã¥È¤Ë¤Ê¤ë¡£ÂÎ´¶Åª¤Ë¤Ï4³ä°Ê¾å¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¥Þ¥¨¥±¥ó¤â·ù¤À¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡×¡£ÂÇÎ¨.434¡Ê53ÂÇ¿ô23°ÂÂÇ¡Ë¤È¹¥ÁêÀ¤ò¸Ø¤Ã¤¿¤À¤±¤Ë¡¢¾Ð´é¤ÇÆüÊÆÄÌ»»165¾¡¤ò¸Ø¤ëÁ°ÅÄ·òÂÀÅê¼ê¤ÎÌ¾Á°¤òµó¤²¤¿¡£¡ÊFull-CountÊÔ½¸Éô¡Ë