²¾ÌÌ¹â¹»À¸¤ÎËå¤ÇÏÃÂê¡¦¤¹¤Ê¤º¤ê¤«¤ê¤ó¡¢¥ß¥Ë¥¹¥«¤Ç¥¹¥é¥êÈþµÓµ±¤¯¡ÖÉ÷¤¬¶¯¤¯¤Æ¥¹¥«¡¼¥È²¡¤µ¤¨¤ë¤Î¤ËÉ¬»à¤Ç¤·¤¿¡×
¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/12/30¡Û¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥µ¡¼¤Î¤¹¤Ê¤º¤ê¤«¤ê¤ó¤¬12·î29Æü¡¢¼«¿È¤ÎInstagram¤ò¹¹¿·¡£¥ß¥Ë¥¹¥«¡¼¥È»Ñ¤Î²°³°¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¡¢ÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û²¾ÌÌ¹â¹»À¸¤ÎËå¤Ç¥Ð¥º¤Ã¤¿20ºÐ¡Ö¥¹¥«¡¼¥È²¡¤µ¤¨¤ë¤Î¤ËÉ¬»à¡×ÈþµÓºÝÎ©¤Ä¥ß¥Ë¥¹¥«»Ñ
¤¹¤Ê¤º¤ê¤Ï¡ÖÉ÷¤¬¶¯¤¯¤Æ¥¹¥«¡¼¥È²¡¤µ¤¨¤ë¤Î¤ËÉ¬»à¤Ç¤·¤¿¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢²°³°¤Ç¤Î¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¡£¥È¥Ã¥×¥¹¤È¥¹¥é¥ê¤È¿¤Ó¤ëÈþ¤·¤¤µÓ¤¬ºÝÎ©¤Ä¥ß¥Ë¥¹¥«¡¼¥È¤Ë¥·¥ç¡¼¥È¥Ö¡¼¥Ä¤ò¹ç¤ï¤»¤¿¥³¡¼¥Ç¥£¥Í¡¼¥È¤Ç¡¢É÷¤Ë¤¢¤ª¤é¤ì¤Ê¤¬¤é¤â¡¢ÏÓ¤òÁÈ¤ó¤Ç¥¹¥«¡¼¥È¤ò²¡¤µ¤¨¤ë»Ñ¤ò¸ø³«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¤Ï¡Ö¥¹¥¿¥¤¥ëÈ´·²¡×¡ÖÊ·°Ïµ¤¤¬¹¥¤¡×¡Ö¼«Á³ÂÎ¤Ç²Ä°¦¤¤¡×¡Ö¶¯É÷¤Ç¤â³¨¤Ë¤Ê¤ë¡×¤Ê¤É¤ÎÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¢¡¤¹¤Ê¤º¤ê¤«¤ê¤ó¡¢¶¯É÷¤ÎÃæ¤Ç¤Î¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«
¢¡¤¹¤Ê¤º¤ê¤«¤ê¤ó¤ÎÅê¹Æ¤ËÈ¿¶Á
