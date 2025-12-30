¡Ö¤ª¤¤¤ª¤¤¤ª¤¤¡Ä¡×À¼¤¬Ï³¤ì¤ë¤Û¤É´±Ç½Åª¡£ÃÝÆâÎÃ¿¿¡ßÄ®ÅÄ·¼ÂÀ¡Ø10DANCE¡Ù¤Ë¡¢ÃËÀ¥é¥¤¥¿¡¼¤âÌåÀä¡£´¶ÁÛ¤ò¡ÖÃ¯¤«¤Ë¸À¤ï¤º¤Ë¤¤¤é¤ì¤Ê¤¤¡×¥ï¥±¤Ï
¡¡Netflix¤Ç12·î18Æü¤«¤éÇÛ¿®³«»Ï¤µ¤ì¤¿±Ç²è¡Ø10DANCE¡Ù¡£°æ¾åº´Æ£»á¤Ë¤è¤ëÆ±Ì¾Ì¡²è¤ò¸¶ºî¤È¤·¡¢¥é¥Æ¥ó¥À¥ó¥¹ÆüËÜ¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¤ÎÎëÌÚ¿®Ìé¡ÊÃÝÆâÎÃ¿¿¡Ë¤È¡¢¥¹¥¿¥ó¥À¡¼¥É¥À¥ó¥¹ÆüËÜ¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¤ÇÀ¤³¦2°Ì¤Î¿ùÌÚ¿®Ìé¡ÊÄ®ÅÄ·¼ÂÀ¡Ë¤¬¼ç¿Í¸ø¤ÎËÜºî¡£¿¿µÕ¤È¤â¸À¤¨¤ë2¿Í¤¬¡¢¹â¤á¹ç¤¤¡¢¤Ö¤Ä¤«¤ê¹ç¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢¥é¥Æ¥ó¡¦¥¹¥¿¥ó¥À¡¼¥É10¼ïÌÜ¤¬ÂÐ¾Ý¤Î¥À¥ó¥¹¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¡Ö10¥À¥ó¥¹¡×¤ÎÄºÅÀ¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤¯»Ñ¤òÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÇÛ¿®Ä¾¸å¤ÎÈ¿¶Á¤Ï¤¹¤µ¤Þ¤¸¤¤¡£X¤Ë¤Ï¡Ö#10DANCE¡×¤È¤¤¤¦¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°¤ò¤Ä¤±¤¿´¶ÁÛ¤¬¡¢ÆüËÜ¸ì¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯Â¿ÍÍ¤Ê³°¹ñ¸ì¤Ç¿ôÂ¿¤¯Åê¹Æ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¹ñÆâ³°¤òÌä¤ï¤º¡¢Ç®¶¸¤Î±²¤ò´¬¤µ¯¤³¤·¤Æ¤¤¤ëËÜºî¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò¸ì¤ê¤¿¤¤¡£
¢¡2¿Í¤Î´é¤¬¶á¤¹¤®¤Æ¡¢´Ñ¤ëÂ¦¤¬¾È¤ì¤Á¤ã¤¦
¡¡¤ä¤Ï¤ê¡¢¥¥ã¥¹¥È¿Ø¤Ë¤è¤ë¥À¥ó¥¹¥·¡¼¥ó¤ÎÇ®±é¤Ë¿¨¤ì¤Ê¤¤¤ï¤±¤Ë¤Ï¤¤¤«¤Ê¤¤¡£ÃÝÆâ¡¢Ä®ÅÄ¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢ÎëÌÚ¤Î¥À¥ó¥¹¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¡¦ÅÄÅè¥¢¥Ìò¤ÎÅÚµï»Ö±ûÍü¡¢¿ùÌÚ¤Î¥À¥ó¥¹¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¡¦Ìð¾åË¼»ÒÌò¤ÎÀÐ°æ°ÉÆà¤Î¥À¥ó¥¹¥·¡¼¥ó¤ÎËÜµ¤ÅÙ¤Ï¤¹¤´¤¤¡£¡ÈËÜÊª´¶¡É¤ò³Ð¤¨¤µ¤»¤ë¤À¤±¤ÎÀâÆÀÎÏ¤¬¤¢¤ê¡¢ºîÉÊ¤Î³Ê¤ò¾å¤²¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ì¤Ï¥¥ã¥¹¥È¿Ø¤ÎºîÉÊ¡¦¸¶ºî¤ËÂÐ¤¹¤ë¿¿Ùõ¤Ê»ÑÀª¤¬¤¢¤Ã¤¿¤«¤é¤À¤í¤¦¡£
¡¡Ãæ¤Ç¤â¡¢ÎëÌÚ¤È¿ùÌÚ¤¬¥À¥ó¥¹¤ò¶µ¤¨¹ç¤¦¥·¡¼¥ó¤Î¶ÛÄ¥´¶¤¬¤¿¤Þ¤é¤Ê¤¤¡£2¿Í¤ÎÇØ¾æ¤¬¤Û¤ÜÆ±¤¸¤¿¤á¡¢´é¤ò¹ç¤ï¤»¤ë¤È¥Ý¥Ã¥¡¼¥²¡¼¥à¤Î½ªÈ×Àï¤«¤È»×¤¦¤Û¤É¤Ëµ÷Î¥¤¬¶á¤¤¡£¸«¤Ä¤á¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë2¿Í¤ò¸«¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤Ç¡¢¤Ê¤¼¤«¤³¤Á¤é¤¬¾È¤ì¤Æ²èÌÌ¤«¤éÌÜ¤òÎ¥¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤âÄÁ¤·¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¢¡°®¤ê¹ç¤Ã¤¿¼ê¤Î¥Õ¥£¥Ã¥È´¶¤¬´±Ç½Åª
¡¡¸ÝÆ°¤òÁá¤á¤ë2¿Í¤Î¥·¡¼¥ó¤Ï¤È¤Æ¤âÂ¿¤¤¡£ÎëÌÚ¤¬¹ø¤ÎÆ°¤«¤·Êý¤ò»ØÆ³¤¹¤ëºÝ¤Î¹ø¤ÎÆ°¤¤Ï¡¢¤È¤Ë¤«¤¯¥¨¥í¤¤¡£¿ùÌÚ¤ÏÎëÌÚ¤Î¹ø¤Ë¼ê¤òÅö¤Æ¡¢ÎëÌÚ¤ÎÇ®ÎÌ¡¢¤â¤È¤¤¥¨¥í¥Æ¥£¥·¥º¥à¤ò´¶¤¸¼è¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£¤½¤ÎºÝ¤Î¿ùÌÚ¤ÎÉ½¾ð¤Ë¤Ï¡¢½é¤á¤Æ¡ÈÀ¡É¤Ë¿¨¤ì¤ë»×½Õ´ü¤Î¾¯Ç¯¤Î¤è¤¦¤ÊÁÇËÑ¤µ¤È¡¢Ì¤ÂÎ¸³¤È¤ÎÁø¶ø¤Ë¤è¤ë¶Ã¤¤¬³À´Ö¸«¤¨¡¢¤½¤Î½é¡¹¤·¤µ¤Ë²Ä°¦¤é¤·¤µ¤ò³Ð¤¨¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¿ùÌÚ¤¬¥ï¥ë¥Ä¤ò¶µ¤¨¤ë¥¿¡¼¥ó¤Ç¤Ï¡¢½÷ÀÌò¤Îµ¤»ý¤Á¤òÌµ»ë¤·¤¿¥ê¡¼¥É¤¬ÌÜÎ©¤ÄÎëÌÚ¤Ë¡¢½÷ÀÌò¤ò¤ä¤ë¤è¤¦Ì¿¤¸¤ë¡£¿ÈÂÎ¤òÈ¿¤é¤»¡¢¤Ä¤ÞÀèÎ©¤Á¤ò¤¹¤ëÎëÌÚ¤ò¸«¤Æ¡¢¡Ö¤¿¤¤¤Ø¤óÈþ¤·¤¯Î©¤Æ¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÏ«¤¤¡¢¡ÖËÍ¤Ê¤·¤¸¤ã¡¢Î©¤Ã¤Æ¤ë¤À¤±¤Ç¤â¤Ä¤é¤¤¤Ç¤·¤ç¡©¡×¤È¸À¤Ã¤ÆÎëÌÚ¤Î¼ê¤òÄÏ¤à¿ùÌÚ¡£¼«Ê¬ËÜ°Ì¤Ê²¶ÍÍ¥à¡¼¥Ö¤¬ÌÜÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤¿ÎëÌÚ¤¬¡¢¤¹¤¬¤ë¤«¤Î¤è¤¦¤Ë¿ùÌÚ¤Î¼ê¤òµá¤á¤ëÉÁ¼Ì¤Ï¤¿¤Þ¤é¤Ê¤¤¡£
¡¡¤½¤Î¸å¤â¡¢2¿Í¤ÇÍÙ¤ëºÝ¤Ë¼ê¤ò°®¤ê¹ç¤¦¥·¡¼¥ó¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ë¤¬¡¢¤½¤ì¤¬¤Þ¤ë¤ÇÅá¤È¾ä¤Î¤è¤¦¤Ç¡¢¤â¤È¤â¤È2¿Í¤Î¼ê¤¬¥Ë¥³¥¤¥Á¤À¤Ã¤¿¤Èºø³Ð¤¹¤ë¤Û¤É¡¢°®¤ê¹ç¤¦¤È¤¤Î¥Õ¥£¥Ã¥È´¶¤¬ÎÉ¤¤¡£¤Ê¤Ë¤è¤ê¡¢¿å¤ÈÌý¤Î2¿Í¤À¤«¤é¤³¤½¡¢º®¤¶¤ê¹ç¤¦¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤¬¡¢Íí¤ß¹ç¤¦¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤ë¡£2¿Í¤Î¶¯¤¤¸ÄÀ¤¬¼«¸Ê¼çÄ¥¤ò»ß¤á¤º¡¢¤Í¤Ã¤È¤ê¤ÈÎÙ¤ê¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤ëÍÍ»Ò¤Ï¡¢²¿¤È¤â´±Ç½Åª¤À¤Ã¤¿¡£
¢¡1¿Í¤Ç´Ñ¤ë¤Ë¤ÏÇ»Ì©¤¹¤®¤¿¥·¡¼¥ó
¡¡¤¤¤¤Ê¤ê¤Ç¤Ï¤¢¤ë¤¬¡¢É®¼Ô¤Ï±þ±ç¾å±Ç¤È¤¤¤¦¥·¥¹¥Æ¥à¤Ë¤Ï²ûµ¿Åª¤À¡£¥Û¥é¡¼±Ç²è¤Ê¤É¤ÏÊÌ¤È¤·¤Æ¡¢´ðËÜÅª¤Ë¤Ï±Ç²è´Û¤Ç¤ÏÀÅ¤«¤Ë´Õ¾Þ¤·¤¿¤¤¡£¡ÖÀÅ¤«¤Ë´Ñ¤ë¤«¤é¤³¤½¶ÛÄ¥´¶¤¬À¸¤Þ¤ì¡¢¤½¤Î¶ÛÄ¥´¶¤¬Ë×Æþ´¶¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¡×¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤À¡£
¡¡¤¿¤À¡¢ÎëÌÚ¤È¿ùÌÚ¤ÎÍí¤ß¹ç¤¦¥·¡¼¥ó¤¬±Ç¤·½Ð¤µ¤ì¤ë¤¿¤Ó¤Ë¡¢¡Ö¤ª¤¤¤ª¤¤¤ª¤¤¡×¡Ö¤¢¡¼¤¢¡¼¤¢¡¼¡×¤ÈÓ¹¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£¿§µ¤¤¿¤Ã¤×¤ê¤Ê¥·¡¼¥ó¤ò¡¢1¿Í¤Ç²È¤ÇÀ¼¤òµÍ¤Þ¤é¤»¤Ê¤¬¤é´Ñ¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Ã¯¤«¤È°ì½ï¤Ë¤³¤Î¡ÈÇ»Ì©¤µ¡É¤ò¥·¥§¥¢¤·¤Æ¡¢Ìå¤¨¤Ê¤¬¤é±Ç²è´Û¤Ç´Õ¾Þ¤·¤¿¤¤¡£¤½¤ì¤â1¿Í¡¢2¿Í¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÂçÀª¤Î¿Í¤¿¤Á¤È¤È¤â¤Ë¡¢¤¢¤Þ¤ê¤ÎÍÅ±ð¤µ¤Ë¤¿¤áÂ©¤ò¤Ä¤¤¿¤¤¡£¤½¤·¤Æ¡¢ÎÙ¤Î¿Í¤¿¤Á¤È¡Öº£¤Î¡¢¤±¤·¤«¤é¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡©¡×¤ÈÊò¤ì¤¿¤¤¡£¤½¤ó¤Êµ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡1¿Í¤Ç¶ô¤é¤¦¤Ë¤ÏÇ»Ì©¤¹¤®¤Æ¡¢¥Á¥§¥¤¥µ¡¼¤ò°û¤à¤«¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢Ã¯¤«¤È¶¦Í¤·¤ÆÈ¯»¶¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¶»¾Æ¤±¤ä°¿ì¤¤¤ò¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¤½¤¦¤ÊÆâÍÆ¤À¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢¡Ö±þ±ç¾å±Ç¤Ç´Ñ¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦È¯ÁÛ¤¬Éâ¤«¤ó¤À¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
