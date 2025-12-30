ÎäÅà¸Ë¤ÎÃæ¿È¤°¤Ã¤Á¤ã¤°¤Á¤ãÌäÂê¡¢¥Ë¥È¥ê¤Î¡ÖÎäÅà¸Ë¥È¥ì¡¼¡×¤Ç°ìÈ¯²ò·è¡ª ³«¤±¤ë¤¿¤Ó¤Ëµ¤»ý¤Á¤¤¤¤
¡¡¤É¤ì¤À¤±åºÎï¤Ë¼ýÇ¼¤·¤Æ¤â¡¢Êª¤Î½Ð¤·Æþ¤ì¤ò½Å¤Í¤ë¤´¤È¤Ë¤É¤ó¤É¤ó¤°¤Á¤ã¤°¤Á¤ã¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦ÎäÅà¸Ë¡£Î©¤Æ¤ÆÊÂ¤Ù¤¿ÎäÅà¿©ÉÊ¤Ê¤É¤¬¼¡Âè¤ËÅÝ¤ì¡¢¤½¤ÎÅÝ¤ì¤¿¤È¤³¤í¤Ë¾å¤«¤é¤µ¤é¤Ë½Å¤Í¤ÆÊª¤òµÍ¤á¹þ¤à¾õÂÖ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ï¡¢²æ¤¬²È¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ï¤º¡£
¡¡¤½¤ó¤Ê»¶¤é¤«¤êÊüÂê¤ÎÎäÅà¸Ë¤ò¤É¤¦¤Ë¤«¤·¤¿¤¤¡¢¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤ËÏ¯Êó¡ª ÎäÅà¸ËÆâ¤¬°ì½Ö¤Ë¤·¤ÆÀ°¤¦ºÇ¶¯¥¢¥¤¥Æ¥à¤ò¡¢¥Ë¥È¥ê¤Ç¸«¤Ä¤±¤Þ¤·¤¿¡£
¢¡Êª¤ò¤Ò¤¿¤¹¤é»¨¤ËµÍ¤á¹þ¤ó¤ÀÎäÅà¸Ë
¡¡¤µ¤Ã¤½¤¯¤Ç¤¹¤¬¡¢²æ¤¬²È¤ÎÎäÅà¸ËÆâ¤Ï¾ï¤Ë¤Ê¤À¤ì¾õÂÖ¡£µ¤¤¬¸þ¤¤¤¿»þ¤ËÎäÅàÌîºÚ¤äÆù¤ÎÆþ¤Ã¤¿¥¸¥Ã¥Ñ¡¼¥Ð¥Ã¥°¡¢ÂÞ¤â¤Î¤ÎÎäÅà¿©ÉÊ¤Ê¤É¤òÎ©¤ÆÄ¾¤¹¤â¤Î¤Î¡¢·ë¶É¼ýÇ¼¤·¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤¬¸º¤Ã¤Æ·ä´Ö¤¬¤Ç¤¤ë¤È¤¢¤Ã¤È¤¤¤¦´Ö¤ËºÆ¤ÓÅÝ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢¤½¤¦¤Ê¤ë¤È¤â¤¦Ä¾¤¹¤Î¤âÌÌÅÝ¡£¿·¤¿¤ËÇã¤Ã¤Æ¤¤¿¤â¤Î¤ò¤½¤Î¤Ê¤À¤ì¤Î¾å¤ØÍð»¨¤ËµÍ¤á¹þ¤à¤È¤¤¤¦°½Û´Ä¤Ë´Ù¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¤½¤Î¤¿¤á²¼Éß¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤âÂ¿¤¯¡¢²¿¤¬¤É¤³¤Ë¤¢¤ë¤Î¤«ÇÄ°®¤Ç¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤Í¤êÍÍ¡£»È¤¤¤«¤±¤ÎÎäÅà¥Ö¥í¥Ã¥³¥ê¡¼¤ÎÂÞ¤¬2¤Ä¤â½Ð¤Æ¤¤¿¤ê¡¢¤¤¤Ä¤«¤é¤¢¤ë¤Î¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤ÎäÅà¤¦¤É¤ó¤¬È¯·¡¤µ¤ì¤¿¤ê¤È¡¢¤Þ¤ë¤ÇÈë¶¤ÎÃÏ¤È²½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¡ÈëÌ©¤Ï¡È¿½Ì¡É¡£¸ËÆâ¤ò¼«ºß¤Ë¥¢¥ì¥ó¥¸¤Ç¤¤ë¥Ë¥È¥ê¤Î¥È¥ì¡¼
¡¡¤½¤ó¤Ê²æ¤¬²È¤ÎÎäÅà¸Ë¤Ë¼è¤êÆþ¤ì¤¿¤Î¤¬¡¢¥Ë¥È¥ê¤Î¡Ö¿½Ì¤Ç¤¤ëÌîºÚ¡¦ÎäÅà¸Ë¥È¥ì¡¼¡×¡£ÌóÉý12¡ß±ü¹Ô20¡ß¹â¤µ13.5cm¤Î¥¹¥ê¥à¥¿¥¤¥×¡¿799±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¤È¡¢ÌóÉý24¡ß±ü¹Ô20¡ß¹â¤µ13.5cm¤Î¥ï¥¤¥É¥¿¥¤¥×¡¿999±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¤Î2¼ïÎà¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¥È¥ì¡¼¤Ï¼ýÇ¼ÎÌ¤ä¸ËÆâ¤Î¥¹¥Ú¡¼¥¹¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¿½Ì¤Ç¤¤ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¡£ÄÌ¾ïÌó20cm¤Î±ü¹Ô¤¤ò¡¢ºÇÂç¤Ç32.7cm¤Þ¤Ç¿¤Ð¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¸½Êª¤ò¸«¤ë¤Þ¤Ç¤Ï¤â¤¦¾¯¤·Çö¤¤ÁÇºà¤Ê¤Î¤«¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢PETÁÇºà¤Î¥È¥ì¡¼¤Ï»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤è¤ê¤·¤Ã¤«¤ê¤È¤·¤¿ºî¤ê¤Ç¤·¤¿¡£ÂÑÇ®²¹ÅÙ¤Ï60¡î¡¢ÂÑÎä²¹ÅÙ¤Ï¡Ý30¡î¡£ÅÅ»Ò¥ì¥ó¥¸¤ä¿©Àöµ¡¤Î»ÈÍÑ¤Ï¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£
¢¡¼è¤ê½Ð¤·¤ä¤¹¤¤¡õ¸«¤ä¤¹¤¤ÎäÅà¸Ë¤ò¼Â¸½¡ª
¡¡°ìÃ¶Á´¤Æ¤ÎÎäÅà¿©ÉÊ¤ò¼è¤ê½Ð¤·¤Æ¤«¤é¥È¥ì¡¼¤òÀßÃÖ¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£É®¼Ô¤¬½àÈ÷¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¥ï¥¤¥É¡ß1¡¢¥¹¥ê¥à¡ß2¤ÎÂ¾¤Ë¡¢¿½Ì¥¿¥¤¥×¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡ÖÌîºÚ¡¦ÎäÅà¸Ë¥È¥ì¡¼ M¡×¤ò1¤Ä¡£²æ¤¬²È¤ÎÎäÅà¸Ë¤Î¥µ¥¤¥º¤Ë¹ç¤¦¤è¤¦¤Ë¥È¥ì¡¼¤Î±ü¹Ô¤¤òÄ´À°¤·¡¢¥Ñ¥º¥ë¤Î¤è¤¦¤ËÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ë¤È¸«»ö¤Ë¥¸¥ã¥¹¥È¥Õ¥£¥Ã¥È¡£¤³¤ì¤Ïµ¤»ý¤Á¤¬¤¤¤¤¡ª
¡¡°ìÃ¶½Ð¤·¤¿ÎäÅà¿©ÉÊ¤¿¤Á¤òºÆ¤Ó¸ËÆâ¤Ø¡£¥È¥ì¡¼ÀßÃÖÁ°¤È¤ÏÈæ¤ÙÊª¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤Û¤É¸«¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¡¢¤¤ì¤¤¤ËÀ°¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¥¹¥ê¥à¥¿¥¤¥×¤ÏÎäÅà¤¦¤É¤ó¤òÎ©¤Æ¤Æ¼ýÇ¼¤¹¤ë¤Î¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Ê¥µ¥¤¥º¡£¥¹¥È¥Ã¥¯¤¬¤¤¤¯¤Ä¤¢¤ë¤Î¤«¤â¥Ñ¥Ã¤È¸«¤Æ¤ï¤«¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¥ï¥¤¥É¥¿¥¤¥×¤Î¥È¥ì¡¼¤ÏÎäÅà¥Ñ¥¹¥¿¤äñ»Ò¤Ê¤É¤ÎÂÞ¥¢¥¤¥Æ¥à¤ò¼ý¤á¤ë¤Î¤ËºÇÅ¬¡£²¿¤¬¤É¤³¤Ë¤¢¤ë¤Î¤«¤¬¤¤Á¤ó¤ÈÇÄ°®¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¡¢¤³¤ì¤Ê¤é²¼Éß¤¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆËä¤â¤ì¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤ÎÂ¸ºß¤Ë¤À¤¤¤Ö¤¢¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤éµ¤ÉÕ¤¯¡¢¤È¤¤¤¦¤³¤È¤â¤Ê¤¯¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¡¡¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÏÂç¤¤Ê1¤Ä¤ÎÈ¢¤À¤Ã¤¿ÎäÅà¸Ë¤Ç¤¹¤¬¡¢Ê£¿ô¤Î¥È¥ì¡¼¤òÀßÃÖ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç»ÅÀÚ¤ê¤¬¤Ç¤¡¢¿©ÉÊ¤¬ÅÝ¤ì¤Å¤é¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£²ÈÂ²¤«¤é¤ÎÉ¾È½¤â¾å¡¹¡ª ¿½Ì¥È¥ì¡¼¤Î¤ª¤«¤²¤Ç¸ËÆâ¤Î¤¤ì¤¤¤ò°Ý»ý¤Ç¤¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¡ã¼Ì¿¿¡¦Ê¸¡¿ÎëÌÚÈþÆà»Ò¡ä
¡ÚÎëÌÚÈþÆà»Ò¡Û
»¨»ï¤ÎÆÉ¼Ô¥â¥Ç¥ë¤«¤é2»ù¤Î¥Þ¥Þ¤Ë¡£¸½ºß¤Ï¥é¥¤¥¿¡¼¤È¤·¤Æ¡¢¥³¥¹¥á¡¦ÈþÍÆ¡¢²È»ö¥³¥Ä¤Ê¤É¤Îµ»ö¤ò¼¹É®¡£
