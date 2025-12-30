¶âÀµ²¸»á ¡Ö³ËÅëºÜ¡×Êü¼ÍË¤¹©¾ì¤ò»ë»¡¡¡¥í¥·¥¢Í¢½Ð¤â»ëÌî¤«
ËÌÄ«Á¯¤Î¶âÀµ²¸Áí½ñµ¤¬28Æü¡¢600¥ß¥êÄ¶Âç·¿Êü¼ÍË¤¡ÊKN-25¡Ë¤ÎÀ¸»º¹©¾ì¤ò»ë»¡¤·¡¢À¸»ºÇ½ÎÏ¤Î³ÈÄ¥¤ò»Ø¼¨¤·¤¿¡£Ä«Á¯Ãæ±ûÄÌ¿®¤¬30ÆüÉÕ¤ÇÅÁ¤¨¤¿¡£KN-25¤ÏÀï½Ñ³Ë¤ÎÅëºÜ¤¬²ÄÇ½¤À¤ÈËÌÄ«Á¯¤¬¼çÄ¥¤¹¤ëÊ¼´ï¤Ç¡¢·³»öÅª°Ò³Å¤Ë²Ã¤¨¡¢¥í¥·¥¢¤Ø¤ÎÍ¢½Ð³ÈÂç¤ò¤Ë¤é¤ó¤ÀÆ°¤¤È¤Î¸«Êý¤â½Ð¤Æ¤¤¤ë¡£
Æ±ÄÌ¿®¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¶âÀµ²¸»á¤Ï¡Ö¤ï¤¬·³¤Î¼çÍ×ÉôÂâ¤ËÁõÈ÷¤µ¤ì¤ëÊü¼ÍË¤¼ÖÎ¾¤ÎÀ¸»º¼ÂÂÖ¤òÇÄ°®¤·¤¿¡×¤È¤·¡¢¡Ö¤³¤ÎÊü¼ÍË¤Ê¼´ïÂÎ·Ï¤Ï¡¢¤ï¤¬Ë¤Ê¼ÉðÎÏ¤Î¹½À®¤òº¬ËÜÅª¤Ëºþ¿·¤¹¤ë¼çÎÏÂÇ·â¼êÃÊ¤Ë¤Ê¤ë¡×¤È¶¯Ä´¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡ÖÂçÎÌ½¸Ãæ±¿ÍÑ¤µ¤ì¤ë¤³¤ÎÊ¼´ïÂÎ·Ï¤Ï¡¢¹âÀºÅÙ¤«¤Ä¶²¤ë¤Ù¤ÇË²õÎÏ¤òÈ÷¤¨¤Æ¤¤¤ë¡×¤È½Ò¤Ù¡¢¡ÖÀ¤³¦Åª¤Ë¤âÎà¤ò¸«¤Ê¤¤·³»öÅª¸ú²ÌÀ¤ò»ý¤ÄºîÀïÀï½ÑÊ¼´ï¤ò¡¢¤ï¤¬ÎÏ¤Èµ»½Ñ¤Ç¼ûÍ×ÄÌ¤ê¤ËÎÌ»º¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ï¸Ø¤ë¤Ù¤À®²Ì¤À¡×¤ÈËþÂ´¶¤ò¼¨¤·¤¿¡£
¶âÀµ²¸»á¤¬¡ÖÀïÎ¬Åª¹¶·â¼êÃÊ¡×¤ÈÉ½¸½¤·¤¿¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢³ËÃÆÆ¬ÅëºÜÇ½ÎÏ¤ò¼¨º¶¤·¤¿¤â¤Î¤È¤Î¸«Êý¤¬¶¯¤¤¡£¸ø³«¤µ¤ì¤¿¼Ì¿¿¤«¤é¡¢»ë»¡Àè¤Ï600¥ß¥êÄ¶Âç·¿Êü¼ÍË¤¤ÎÀ¸»ºµòÅÀ¤È¤ß¤é¤ì¡¢ËÌÄ«Á¯¤Ï¤³¤ì¤Þ¤ÇÀï½Ñ³ËÃÆÆ¬¡Ö²Ð»³¡Ê¥Õ¥¡¥µ¥ó¡Ë31¡×¤òÆ±Ê¼´ï¤ËÅëºÜ²ÄÇ½¤À¤È¼çÄ¥¤·¤Æ¤¤¿¡£KN-25¤Ï¼ÍÄøÌó400¥¥í¤ÎÃ»µ÷Î¥ÃÆÆ»¥ß¥µ¥¤¥ë¡ÊSRBM¡Ë¤Ç¡¢Í»ö¤Ë¤Ï´Ú¹ñ¤Î¼çÍ×¶õ¹Á¤ä¶õ·³´ðÃÏ¤Ê¤É¤ò¹¶·âÂÐ¾Ý¤Ë¤¹¤ëÊ¼´ï¤È¤µ¤ì¤ë¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢ËÌÄ«Á¯¤¬¤³¤ÎÊ¼´ï¤ò¥¦¥¯¥é¥¤¥ÊÀïÁè¤ÎÀï¾ì¤Ë¶¡Í¿¤·¤Æ¤¤¿¤³¤È¤«¤é¡¢º£²ó¤ÎÀ¸»º³ÈÂç»Ø¼¨¤Ë¤Ï¥í¥·¥¢¸þ¤±Í¢½Ð¤òÇ°Æ¬¤ËÃÖ¤¤¤¿ÁÀ¤¤¤â¤¢¤ë¤È¤ß¤é¤ì¤ë¡£´Ú¹ñ¤ÎÀìÌç²È¤«¤é¤Ï¡Ö¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤Ç¼ÂÀï»ÈÍÑ¤µ¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¼«¿®¤È·Ð¸³¤òÇØ·Ê¤Ë¡¢ÂçÎÌÀ¸»º¤ò»Ø¼¨¤·¤¿²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤¡×¤È»ØÅ¦¤Ë²Ã¤¨¡¢¡Ö³«È¯¡¦²þÎÉÃÊ³¬¤ò±Û¤¨¤ÆÎÌ»ºÂÎÀ©¤ò¸ø³«¤·¤¿°Ê¾å¡¢¼«¹ñ¤ÎÀïÎÏÁý¶¯¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¥í¥·¥¢¤Ø¤ÎÍ¢½ÐÌÜÅª¤âÇÓ½ü¤Ç¤¤Ê¤¤¡×¤È¤ÎÊ¬ÀÏ¤¬½Ð¤Æ¤¤¤ë¡£