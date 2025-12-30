¡ÔÁ°ÅÄÈþÇÈÎ¤¤«¤é»Ï¤Þ¤Ã¤¿¡Ö¿åÃå¥¥ã¥ó¥®¥ã¥ë¡×¤ÎÎò»Ë¡Õ²ÆÌÜ²í»Ò¡¢»³¸ýÃÒ»Ò¡¢ÀÐÅÄ¤æ¤ê»Ò¡¢ÈÓÅçÄ¾»Ò¡¢ºÚ¡¹½ï¤é¤ÎâÁ¤·¤¤¾Ð´é¤È¡ÈÅÐÎµÌç¡É¤ÎÌò³ä¤¬½ª¤ï¤ë¤Þ¤Ç
¡¡¤«¤Ä¤Æ¿åÃå¤Î¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¥¬¡¼¥ë¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢½÷À¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÅÐÎµÌç¤À¤Ã¤¿¡£²½¾ÑÉÊ¶È³¦¤Ç¤Ï¡¢´À¤ä¿å¤ËÉé¤±¤Ê¤¤²Æ¤Î¥Õ¥¡¥ó¥Ç¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¥¬¡¼¥ë¤¬¿åÃå»Ñ¤ÇÀëÅÁ¤·¤¿¡£1975Ç¯¤Î²Æì¹ñºÝ³¤ÍÎÇîÍ÷²ñ¤ò·Ð¤Æ¡¢1977Ç¯¤ËJAL¤¬»Ï¤á¡¢ÍâÇ¯¤ËANA¤¬»²Àï¤·¤¿¡Ö²Æì¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¡×¤Ç¤â¥¥ã¥ó¥®¥ã¥ë¤¬¥Ý¥¹¥¿¡¼¤Ê¤É¤Ç³èÌö¤·¡¢´Ñ¸÷µÒ¿ô¤òÂç¤¤¯¿¤Ð¤·¤¿¡£¥Ó¡¼¥ë¶È³¦¤Ï¿åÃå»Ñ¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¥¬¡¼¥ë¤òºÎÍÑ¡¢¿åÃåÁÇºà¥á¡¼¥«¡¼¤âÈÎÂ¥¤Î¤¿¤á¤ËËèÇ¯¥¥ã¥ó¥®¥ã¥ë¤òµ¯ÍÑ¤·¤¿¡£¤½¤Î¸å¡¢2024Ç¯¡¢Åì¥ì¤È¥æ¥Ë¥Á¥«¤¬½ªÎ»¤òÈ¯É½¤·¥¥ã¥ó¥®¥ã¥ëÊ¸²½¤¬Ëë¤òÊÄ¤¸¤ë¤Þ¤Ç¤ÎÎò»Ë¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë¨¡¨¡¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û°æ¾åÀ²Èþ¡¢Àß³Ú¤ê¤µ»Ò¡Ä¤Û¤«¡¢»þÂå¤òºÌ¤Ã¤¿¡È¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¥¬¡¼¥ë¡É¤¿¤Á
²¤ÊÆ¤Ø¤ÎÆ´¤ì¤òÂÎ¸½¤·¤¿Á°ÅÄÈþÇÈÎ¤¤Î¾×·â
¡¡¿åÃå»Ñ¤Î¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¥¬¡¼¥ë¡Ê¥¥ã¥ó¥®¥ã¥ë¡Ë¤Ï¡¢»þÂå¤ò±Ç¤¹¶À¤À¤Ã¤¿¡£¤¹¤Ù¤Æ¤Ï1966Ç¯¡¢»ñÀ¸Æ²¤¬Á°ÅÄÈþÇÈÎ¤¤òµ¯ÍÑ¤·¤¿¤³¤È¤«¤é»Ï¤Þ¤ë¡£¼Ò²ñ³Ø¼Ô¤ÎÂÀÅÄ¾Ê°ì»á¤¬²òÀâ¤¹¤ë¡£
¡Ö¡ØÂÀÍÛ¤Ë°¦¤µ¤ì¤è¤¦¡Ù¤Î¥¥ã¥Ã¥Á¥³¥Ô¡¼¤Ë¹ç¤ï¤»¤ÆÆü¾Æ¤±¤·¤¿È©¤òÏª½Ð¤·¤¿¥Ý¥¹¥¿¡¼¤ÏÅðÆñ¤¬Â³½Ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥¢¥á¥ê¥«¿Í¤ÎÉã¡¢ÆüËÜ¿Í¤ÎÊì¤ò»ý¤ÄÁ°ÅÄ¤µ¤ó¤ÎÈ´¤¤ó½Ð¤¿¥×¥í¥Ý¡¼¥·¥ç¥ó¤Ï¡¢Åö»þ¤ÎÂç½°¤Î¡Ø²¤ÊÆ¤Ø¤ÎÆ´¤ì¡Ù¤òÂÎ¸½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡1970Ç¯Âå¤ËCM¤ÇÇúÈ¯Åª¤Ê¿Íµ¤¤òÆÀ¤¿¥¢¥°¥Í¥¹¡¦¥é¥à¤Ï¡¢Ê£¿ô¤Î´ë¶È¤Î¥¥ã¥ó¥®¥ã¥ë¤òÌ³¤á¤¿¡£
¡Ö¥¢¥°¥Í¥¹¡¦¥é¥à¤µ¤ó¤Ï¡¢¥°¥é¥Ó¥¢¥¢¥¤¥É¥ëÊ¸²½¤òÀÚ¤êÂó¤¤¤¿¥Ñ¥¤¥ª¥Ë¥¢¤Ç¤·¤¿¡£°ìÊý¤Ç¡¢²ÆÌÜ²í»Ò¤µ¤ó¤Î¤è¤¦¤Ë½÷Í¥¤È¤·¤Æ²Ö³«¤¤¤¿Îã¤â½Ð¤Æ¤¯¤ë¡£¥¥ã¥ó¥®¥ã¥ë¤Ï½÷Í¥¤Ø¤ÎÅÐÎµÌç¤È¥°¥é¥É¥ë¤Î2¤Ä¤ÎÏ©Àþ¤ËÊ¬¤«¤ì¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¡ÊÆ±Á°¡Ë
²«¶â´ü¤Î1980Ç¯Âå¤Ë¥¹¥¿¡¼¤ÎÅÐÎµÌç¤Ø
¡¡ºÇ¤â²Ú¤ä¤¤¤À¤Î¤Ï¹¥·Êµ¤¤À¤Ã¤¿1980Ç¯Âå¡£1982Ç¯¤ËJAL²Æì¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤ÇµÓ¸÷¤òÍá¤Ó¤¿ÀÆÆ£·Ä»Ò¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢³ØÀ¸»þÂå¤ËÁª½Ð¤µ¤ì¤¿»³¸ýÃÒ»Ò¤äÂçÄÍÇ«¡¹¡¢ÀÐÅÄ¤æ¤ê»Ò¤È¤¤¤Ã¤¿ÌÌ¡¹¤¬¥¹¥¿¡¼¥À¥à¤ò¶î¤±¾å¤Ã¤¿¡£
¡¡1987Ç¯¤Ë¤Ï¥¢¥µ¥Ò¥Ó¡¼¥ë¤È¥µ¥Ã¥Ý¥í¥Ó¡¼¥ë¤¬¥¤¥á¡¼¥¸¥¬¡¼¥ë¤òÁÏÀß¤·¡¢1990Ç¯Âå¤Ï¥Ó¡¼¥ë¤Î¥¥ã¥ó¥®¥ã¥ë¤¬Î´À¹¤ò¶Ë¤á¤ë¡£ÈÓÅçÄ¾»Ò¤äÎëÌÚµþ¹á¤é¤¬¥Ó¡¼¥ëÊÒ¼ê¤ËÈù¾Ð¤à¥Ý¥¹¥¿¡¼¤¬µï¼ò²°¤òÆø¤ï¤»¤¿¡£¥¯¥é¥ê¥ª¥ó¥¬¡¼¥ë¤Î¤«¤È¤¦¤ì¤¤¤³¤â°ìÀ¤¤òÉ÷óÓ¤·¤¿¡£
ºÇ¸å¤ÎÀ®¸ùÎã¤ÏºÚ¡¹½ï¡ª¡©
¡¡¤½¤ÎÎ®¤ì¤Ï¡¢1990Ç¯Âå¸åÈ¾¤Ë°ìÊÑ¤¹¤ë¡£
¡Ö½÷À¤Î¼Ò²ñ¿Ê½Ð¤¬¿Ê¤ß¡¢¿åÃå»Ñ¤Î½÷À¤òÁ°ÌÌ¤Ë½Ð¤¹¼êË¡¤¬»þÂå¤È¥º¥ì»Ï¤á¤Þ¤·¤¿¡£¥Ð¥Ö¥ëÊø²õ¸å¤Î¹¹ðÀëÅÁÈñºï¸º¤â¥¥ã¥ó¥®¥ã¥ë¤ËÂç¤¤Ê±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤Þ¤·¤¿¡×¡ÊÆ±Á°¡Ë
¡¡2010Ç¯Âå°Ê¹ß¡¢¥ë¥Ã¥¥º¥àÈãÈ½¤¬µ¯¤³¤ê¡¢¿åÃå¿³ºº¤ÎÇÑ»ß¤ä¡Ö¥¢¥ó¥Ð¥µ¥À¡¼¡×¤Ê¤É¤Ø¤ÎÌ¾¾ÎÊÑ¹¹¤¬²ÃÂ®¡£2024Ç¯¡¢Åì¥ì¤È¥æ¥Ë¥Á¥«¤¬½ªÎ»¤òÈ¯É½¤·¡¢¥¥ã¥ó¥®¥ã¥ëÊ¸²½¤ÏËë¤òÊÄ¤¸¤¿¡£
¡Ö2010Ç¯¤Î»°°¦¿åÃå¥¤¥á¡¼¥¸¥¬¡¼¥ë¡¦ºÚ¡¹½ï¤µ¤ó¤¬ºÇ¸å¤ÎÀ®¸ùÎã¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡×¡ÊÆ±Á°¡Ë
¡¡¥¥ã¥ó¥®¥ã¥ë¤ÎÌò³ä¤Ï½ª¤ï¤Ã¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¤·¤«¤·¡¢ÆüËÜ¤ò¸µµ¤¤Å¤±¤¿¡¢âÁ¤·¤¤¾Ð´é¤Ï¶»¤Ë»Ä¤êÂ³¤±¤ë¡£
