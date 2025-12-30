¤É¤Ã¤Á¤¬¤ªÆÀ¡©¡ÖÊ¿²°vs2³¬·ú¤Æ¡×½»Âð¤Î¥×¥í¤ÏÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡È°Õ³°¤Ê¥á¥ê¥Ã¥È¡¦¥Ç¥á¥ê¥Ã¥È¡É
¡¡Ê¿²°¤È2³¬·ú¤Æ¡¢¤É¤Á¤é¤ò·ú¤Æ¤¿¤Û¤¦¤¬¤ªÆÀ¤Ê¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©¡¡¸å²ù¤·¤Ê¤¤¤¿¤á¤Ë¤â¡¢YouTube¤Ç¥×¥í¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î»ëÅÀ¤Ç½»Âð¤Î¾ðÊó¤òÈ¯¿®¤¹¤ëÊ¿¾¾·úÃÛ¤ÎÊ¿¾¾ÌÀÅ¸¤µ¤ó¤Ë¡¢Ê¿²°¤È2³¬·ú¤Æ¤Î¥á¥ê¥Ã¥È¤È¥Ç¥á¥ê¥Ã¥È¤ò¤½¤ì¤¾¤ì²òÀâ¤·¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¢¡Ê¿²°¤Ï»ñ»º²ÁÃÍ¤¬Íî¤Á¤Ë¤¯¤¤!?
¡¡¤Þ¤º¤ÏÊ¿²°¤Î¥á¥ê¥Ã¥È¤«¤é¡£
¡Ö´Ö¼è¤ê¤Ë¤â¤è¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢Ê¿²°¤Ï¥·¥ó¥×¥ë¤ÊÀ¸³èÆ°Àþ¤òºî¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£Ï·¸å¤â°Â¿´¤·¤ÆÊë¤é¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¤·¡¢³¬ÃÊÉôÊ¬¤ò¤Û¤«¤Î¥¹¥Ú¡¼¥¹¤Ë³èÍÑ¤Ç¤¤ë¤Î¤â¤¤¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£2³¬·ú¤Æ¤è¤ê¤âÃÏ¿Ì¤Ë¶¯¤¯¤Æ²õ¤ì¤Ë¤¯¤¤¤Î¤âÊ¿²°¤ÎÂç¤¤Ê¶¯¤ß¤Ç¤¹¡£»ä¤Ï·§ËÜÃÏ¿Ì¤äÇ½ÅÐÈ¾ÅçÃÏ¿Ì¤ÎÈïºÒÃÏ¤ò»ë»¡¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Ê¿²°¤ÇÄÙ¤ì¤Æ¤¤¤ë²È¤Ï¾¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×
¡¡¤µ¤é¤ËÊ¿²°¤Ë¤Ï¡¢»ñ»º²ÁÃÍ¤¬Íî¤Á¤Ë¤¯¤¤¤È¤¤¤¦¤¦¤ì¤·¤¤¥á¥ê¥Ã¥È¤â¡£
¡Ö¸Í·ú¤Æ¤Î¾ì¹ç¡¢Ê¿²°¤ÇÄí¤Î¹¤¤Êª·ï¤È¤¤¤¦¤Î¤Ïº¬¶¯¤¤¿Íµ¤¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢Æ±¤¸ÃÏ°è¤ÇÊ¿²°¤È2³¬·ú¤Æ¤Î¸«³Ø²ñ¤ò³«ºÅ¤¹¤ë¤È¡¢Ê¿²°¤Î¤Û¤¦¤Ë2ÇÜ¤Û¤É¿Í¤¬½¸¤Þ¤ë¤³¤È¤âÄÁ¤·¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¥Ë¡¼¥º¤¬¹â¤¤¤Î¤Ç¡¢¾ÍèÅª¤Ë¹â¤¯Çä¤ì¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤·¡¢¥á¥ó¥Æ¥Ê¥ó¥¹¥³¥¹¥È¤âÍ¥¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢½»¤ßÂ³¤±¤ë¤Ë¤·¤Æ¤â°Ý»ýÈñ¤¬Èæ³ÓÅª¤«¤«¤é¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¢¡2³¬·ú¤Æ¤Ï¥³¥¹¥È¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤¬¹â¤¤
¡¡¤Ç¤Ï¡¢2³¬·ú¤Æ¤Ë¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¥á¥ê¥Ã¥È¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
¡ÖÊ¿²°¤ÈÈæ¤Ù¤Æ¡¢2³¬·ú¤Æ¤Ï¿·ÃÛ»þ¤Î¥³¥¹¥È¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤¬¤¤¤¤¡£ÄÚ¿ô¤ä³°ÊÉ¤Î¥µ¥¤¥º¡¢²°º¬¤Î·Á¤¬Æ±¤¸Ê¿²°¤È2³¬·ú¤Æ¤ò·ú¤Æ¤è¤¦¤È¤·¤¿¾ì¹ç¡¢2³¬·ú¤Æ¤Î¤Û¤¦¤¬°Â¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤Ê¤¼¤«¤È¤¤¤¦¤È¡¢2³¬·ú¤Æ¤Ï²°º¬ÌÌÀÑ¤ä´ðÁÃÌÌÀÑ¤¬¾®¤µ¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤·¡¢³°ÊÉÌÌÀÑ¤â¾¯¤Ê¤¯¤Ç¤¤ë¤«¤é¡£Ê¿²°¤È2³¬·ú¤Æ¤ò°ìÈÌÅª¤Ê30~35ÄÚ¤Î½»Âð¤ÇÈæ³Ó¤¹¤ë¤È¡¢200Ëü~300Ëü±ßÄøÅÙ¤Îº¹¤¬½Ð¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤Ç¤¹¡£2³¬·ú¤Æ¤ÏÉßÃÏÌÌÀÑ¤¬¾¯¤Ê¤¯¤Æ½»¤à¤Î¤Ç¡¢ÅÚÃÏ¤òÍ¸ú³èÍÑ¤Ç¤¤ë¤Î¤âÍøÅÀ¤Ç¤¹¤Í¡×
¡¡2³¬¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤Ç¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥á¥ê¥Ã¥È¤â¹Í¤¨¤é¤ì¤ë¤È¸À¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö2³¬ÉôÊ¬¤ÏËÉÈÈÀ¤¬¹â¤¯¤Æ¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤Ê¶õ´Ö¤ò³ÎÊÝ¤·¤ä¤·¤Ç¤¹¤·¡¢Ä¯Ë¾¤äºÎ¸÷¤ÎÌÌ¤Ç¤âÊ¿²°¤è¤êÍÍø¤Ç¤¹¡£²°º¬¤¬¹â¤¯¤Ê¤ì¤Ð¡¢¼þ°Ï¤Î·úÊª¤Î±Æ¤Î±Æ¶Á¤ò¼õ¤±¤Ë¤¯¤¯¤Ê¤ë¤Î¤Ç¡¢ÂÀÍÛ¸÷È¯ÅÅ¤â¹Ô¤¤¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡×
¢¡Ê¿²°¤È2³¬·ú¤Æ¤Î¥Ç¥á¥ê¥Ã¥È¤Ï¡©
¡¡¤½¤ì¤¾¤ì¥á¥ê¥Ã¥È¤¬¤¢¤ë°ìÊý¤Ç¡¢¥Ç¥á¥ê¥Ã¥È¤âÂ¸ºß¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÖÊ¿²°¤ÏÅÚÃÏ¤ä·úÀß¥³¥¹¥È¤¬¹â¤¯¤Ê¤ê¤¬¤Á¤Ç¤¹¡£¥×¥é¥¤¥Ð¥·¡¼¤ÈËÉÈÈÀ¤¬²¼¤¬¤ë·¹¸þ¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¤·¡¢³°ÊÉÌÌÀÑ¤¬Â¿¤¯¤Ê¤ëÊ¬¡¢¸÷Ç®Èñ¤¬¹â¤¯¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤â¹Í¤¨¤é¤ì¤ë¡£ÂÀÍÛ¸÷È¯ÅÅ¤Ç¥«¥Ð¡¼¤·¤è¤¦¤Ë¤â¡¢¼þ°Ï¤Ë¹â¤¤·úÊª¤¬¤¢¤ë¤ÈÂÀÍÛ¸÷È¯ÅÅ¤Î¸úÎ¨¤¬Íî¤Á¤Æ¤·¤Þ¤¦¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤Þ¤¿¡¢ºÒ³²ÌÌ¤Î¥ê¥¹¥¯¤Ç¤¤¤¦¤È¡¢¿å³²¤Ë¼å¤¤¤Î¤âÊ¿²°¤Î¥Ç¥á¥ê¥Ã¥È¤È¸À¤¨¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡×
¡¡°ìÊý¡¢2³¬·ú¤Æ¤Ë¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¥Ç¥á¥ê¥Ã¥È¤¬¹Í¤¨¤é¤ì¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¡Ö³¬ÃÊ¤ò¾º¤ê¹ß¤ê¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢Ï·¸å¤¬ÂçÊÑ¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¾ÍèÅª¤Ë2³¬¤ò»È¤ï¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤ÈÌµÂÌ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢¾ì¹ç¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï¥Ð¥ê¥¢¥Õ¥ê¡¼ÂÐºö¤âÉ¬Í×¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤¢¤È¡¢ºÒ³²»þ¡¢·úÊª¤¬ÅÝ²õ¤¹¤ë³ÎÎ¨¤ÏÊ¿²°¤è¤ê¤â2³¬·ú¤Æ¤Î¤Û¤¦¤¬¹â¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¹½Â¤·×»»¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¹Ô¤Ã¤¿¤¦¤¨¤Ç¡¢¡ØÂÑ¿ÌÅùµé3¡Ù¤ò¼èÆÀ¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢ÂÑ¿ÌÀÇ½¤ËÍ¥¤ì¤¿²È¤ò·ú¤Æ¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×
¢¡¾Íè¤Î¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¤ò¸«¿ø¤¨¤ÆÁª¤Ö
¡¡¥á¥ê¥Ã¥È¡¦¥Ç¥á¥ê¥Ã¥È¤¬¤¢¤ë¤È¡¢¤É¤Á¤é¤ò·ú¤Æ¤ë¤È¤¤¤¤¤«ÌÂ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£Ê¿²°¤È2³¬·ú¤Æ¤Ï¤É¤¦¤¤¤Ã¤¿¿Í¤Ë¤ª¤¹¤¹¤á¤Ê¤Î¤«¤â¶µ¤¨¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö½½Ê¬¤ÊÅÚÃÏÌÌÀÑ¤òÍ¸ú³èÍÑ¤·¤¿¤¤Êý¤äÏ·¸å¤â½»¤ßÂ³¤±¤è¤¦¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ëÊý¡¢¥á¥ó¥Æ¥Ê¥ó¥¹¥³¥¹¥È¤òÍÞ¤¨¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ëÊý¤Ï¡¢Ê¿²°¤¬¸þ¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£°ìÊý¤Ç2³¬·ú¤Ï¡¢ÅÔ²ñ¤Ë½»¤ó¤Ç¤¤¤Æ¹ØÆþ¤Ç¤¤ëÅÚÃÏ¤¬¤»¤Þ¤¤Êý¡¢ÅÚÃÏ¤È·úÃÛ¥³¥¹¥È¤òÍÞ¤¨¤¿¤¤Êý¡¢³¬ÃÊ¤Î¾º¤ê¹ß¤ê¤¬¶ì¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¼ã¤¤Êý¤¬¸þ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤È¸À¤¨¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡×
¡¡ÈñÍÑ¤ÇÈæ³Ó¤¹¤ëºÝ¤Ï¡¢Ä¹´üÅª¤Ê»ëÅÀ¤Ç¹Í¤¨¤ë¤Î¤¬½ÅÍ×¤È»ØÅ¦¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÖÅÚÃÏ¤ä·úÀßÈñ¤À¤±¤ÇÈæ³Ó¤·¤¬¤Á¤Ç¤¹¤¬¡¢ËÜÍè¤Ï¸÷Ç®Èñ¤ä¥á¥ó¥Æ¥Ê¥ó¥¹ÈñÍÑ¡¢¸ÇÄê»ñ»ºÀÇ¤Ê¤É¤â¹ÍÎ¸¤·¤Æ¡¢Ê¿²°¤È2³¬·ú¤Æ¤Î¤É¤Á¤é¤ò·ú¤Æ¤ë¤«¹Í¤¨¤¿¤Û¤¦¤¬°Â¿´¤Ç¤¹¡£¤½¤³¤Þ¤Ç¹Í¤¨¤ë¤Î¤Ï¤¿¤¤¤Ø¤ó¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¸å²ù¤·¤Ê¤¤²È¤Å¤¯¤ê¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¤¿¤á¤â¡¢Ä¹´üÅª¤Ê¹¤¤»ëÅÀ¤ÇÈ½ÃÇ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡×
¢¡Ê¿²°¤Ï»ñ»º²ÁÃÍ¤¬Íî¤Á¤Ë¤¯¤¤!?
¡¡¤Þ¤º¤ÏÊ¿²°¤Î¥á¥ê¥Ã¥È¤«¤é¡£
¡Ö´Ö¼è¤ê¤Ë¤â¤è¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢Ê¿²°¤Ï¥·¥ó¥×¥ë¤ÊÀ¸³èÆ°Àþ¤òºî¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£Ï·¸å¤â°Â¿´¤·¤ÆÊë¤é¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¤·¡¢³¬ÃÊÉôÊ¬¤ò¤Û¤«¤Î¥¹¥Ú¡¼¥¹¤Ë³èÍÑ¤Ç¤¤ë¤Î¤â¤¤¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£2³¬·ú¤Æ¤è¤ê¤âÃÏ¿Ì¤Ë¶¯¤¯¤Æ²õ¤ì¤Ë¤¯¤¤¤Î¤âÊ¿²°¤ÎÂç¤¤Ê¶¯¤ß¤Ç¤¹¡£»ä¤Ï·§ËÜÃÏ¿Ì¤äÇ½ÅÐÈ¾ÅçÃÏ¿Ì¤ÎÈïºÒÃÏ¤ò»ë»¡¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Ê¿²°¤ÇÄÙ¤ì¤Æ¤¤¤ë²È¤Ï¾¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×
¡Ö¸Í·ú¤Æ¤Î¾ì¹ç¡¢Ê¿²°¤ÇÄí¤Î¹¤¤Êª·ï¤È¤¤¤¦¤Î¤Ïº¬¶¯¤¤¿Íµ¤¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢Æ±¤¸ÃÏ°è¤ÇÊ¿²°¤È2³¬·ú¤Æ¤Î¸«³Ø²ñ¤ò³«ºÅ¤¹¤ë¤È¡¢Ê¿²°¤Î¤Û¤¦¤Ë2ÇÜ¤Û¤É¿Í¤¬½¸¤Þ¤ë¤³¤È¤âÄÁ¤·¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¥Ë¡¼¥º¤¬¹â¤¤¤Î¤Ç¡¢¾ÍèÅª¤Ë¹â¤¯Çä¤ì¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤·¡¢¥á¥ó¥Æ¥Ê¥ó¥¹¥³¥¹¥È¤âÍ¥¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢½»¤ßÂ³¤±¤ë¤Ë¤·¤Æ¤â°Ý»ýÈñ¤¬Èæ³ÓÅª¤«¤«¤é¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¢¡2³¬·ú¤Æ¤Ï¥³¥¹¥È¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤¬¹â¤¤
¡¡¤Ç¤Ï¡¢2³¬·ú¤Æ¤Ë¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¥á¥ê¥Ã¥È¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
¡ÖÊ¿²°¤ÈÈæ¤Ù¤Æ¡¢2³¬·ú¤Æ¤Ï¿·ÃÛ»þ¤Î¥³¥¹¥È¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤¬¤¤¤¤¡£ÄÚ¿ô¤ä³°ÊÉ¤Î¥µ¥¤¥º¡¢²°º¬¤Î·Á¤¬Æ±¤¸Ê¿²°¤È2³¬·ú¤Æ¤ò·ú¤Æ¤è¤¦¤È¤·¤¿¾ì¹ç¡¢2³¬·ú¤Æ¤Î¤Û¤¦¤¬°Â¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤Ê¤¼¤«¤È¤¤¤¦¤È¡¢2³¬·ú¤Æ¤Ï²°º¬ÌÌÀÑ¤ä´ðÁÃÌÌÀÑ¤¬¾®¤µ¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤·¡¢³°ÊÉÌÌÀÑ¤â¾¯¤Ê¤¯¤Ç¤¤ë¤«¤é¡£Ê¿²°¤È2³¬·ú¤Æ¤ò°ìÈÌÅª¤Ê30~35ÄÚ¤Î½»Âð¤ÇÈæ³Ó¤¹¤ë¤È¡¢200Ëü~300Ëü±ßÄøÅÙ¤Îº¹¤¬½Ð¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤Ç¤¹¡£2³¬·ú¤Æ¤ÏÉßÃÏÌÌÀÑ¤¬¾¯¤Ê¤¯¤Æ½»¤à¤Î¤Ç¡¢ÅÚÃÏ¤òÍ¸ú³èÍÑ¤Ç¤¤ë¤Î¤âÍøÅÀ¤Ç¤¹¤Í¡×
¡¡2³¬¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤Ç¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥á¥ê¥Ã¥È¤â¹Í¤¨¤é¤ì¤ë¤È¸À¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö2³¬ÉôÊ¬¤ÏËÉÈÈÀ¤¬¹â¤¯¤Æ¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤Ê¶õ´Ö¤ò³ÎÊÝ¤·¤ä¤·¤Ç¤¹¤·¡¢Ä¯Ë¾¤äºÎ¸÷¤ÎÌÌ¤Ç¤âÊ¿²°¤è¤êÍÍø¤Ç¤¹¡£²°º¬¤¬¹â¤¯¤Ê¤ì¤Ð¡¢¼þ°Ï¤Î·úÊª¤Î±Æ¤Î±Æ¶Á¤ò¼õ¤±¤Ë¤¯¤¯¤Ê¤ë¤Î¤Ç¡¢ÂÀÍÛ¸÷È¯ÅÅ¤â¹Ô¤¤¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡×
¢¡Ê¿²°¤È2³¬·ú¤Æ¤Î¥Ç¥á¥ê¥Ã¥È¤Ï¡©
¡¡¤½¤ì¤¾¤ì¥á¥ê¥Ã¥È¤¬¤¢¤ë°ìÊý¤Ç¡¢¥Ç¥á¥ê¥Ã¥È¤âÂ¸ºß¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÖÊ¿²°¤ÏÅÚÃÏ¤ä·úÀß¥³¥¹¥È¤¬¹â¤¯¤Ê¤ê¤¬¤Á¤Ç¤¹¡£¥×¥é¥¤¥Ð¥·¡¼¤ÈËÉÈÈÀ¤¬²¼¤¬¤ë·¹¸þ¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¤·¡¢³°ÊÉÌÌÀÑ¤¬Â¿¤¯¤Ê¤ëÊ¬¡¢¸÷Ç®Èñ¤¬¹â¤¯¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤â¹Í¤¨¤é¤ì¤ë¡£ÂÀÍÛ¸÷È¯ÅÅ¤Ç¥«¥Ð¡¼¤·¤è¤¦¤Ë¤â¡¢¼þ°Ï¤Ë¹â¤¤·úÊª¤¬¤¢¤ë¤ÈÂÀÍÛ¸÷È¯ÅÅ¤Î¸úÎ¨¤¬Íî¤Á¤Æ¤·¤Þ¤¦¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤Þ¤¿¡¢ºÒ³²ÌÌ¤Î¥ê¥¹¥¯¤Ç¤¤¤¦¤È¡¢¿å³²¤Ë¼å¤¤¤Î¤âÊ¿²°¤Î¥Ç¥á¥ê¥Ã¥È¤È¸À¤¨¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡×
¡¡°ìÊý¡¢2³¬·ú¤Æ¤Ë¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¥Ç¥á¥ê¥Ã¥È¤¬¹Í¤¨¤é¤ì¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¡Ö³¬ÃÊ¤ò¾º¤ê¹ß¤ê¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢Ï·¸å¤¬ÂçÊÑ¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¾ÍèÅª¤Ë2³¬¤ò»È¤ï¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤ÈÌµÂÌ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢¾ì¹ç¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï¥Ð¥ê¥¢¥Õ¥ê¡¼ÂÐºö¤âÉ¬Í×¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤¢¤È¡¢ºÒ³²»þ¡¢·úÊª¤¬ÅÝ²õ¤¹¤ë³ÎÎ¨¤ÏÊ¿²°¤è¤ê¤â2³¬·ú¤Æ¤Î¤Û¤¦¤¬¹â¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¹½Â¤·×»»¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¹Ô¤Ã¤¿¤¦¤¨¤Ç¡¢¡ØÂÑ¿ÌÅùµé3¡Ù¤ò¼èÆÀ¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢ÂÑ¿ÌÀÇ½¤ËÍ¥¤ì¤¿²È¤ò·ú¤Æ¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×
¢¡¾Íè¤Î¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¤ò¸«¿ø¤¨¤ÆÁª¤Ö
¡¡¥á¥ê¥Ã¥È¡¦¥Ç¥á¥ê¥Ã¥È¤¬¤¢¤ë¤È¡¢¤É¤Á¤é¤ò·ú¤Æ¤ë¤È¤¤¤¤¤«ÌÂ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£Ê¿²°¤È2³¬·ú¤Æ¤Ï¤É¤¦¤¤¤Ã¤¿¿Í¤Ë¤ª¤¹¤¹¤á¤Ê¤Î¤«¤â¶µ¤¨¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö½½Ê¬¤ÊÅÚÃÏÌÌÀÑ¤òÍ¸ú³èÍÑ¤·¤¿¤¤Êý¤äÏ·¸å¤â½»¤ßÂ³¤±¤è¤¦¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ëÊý¡¢¥á¥ó¥Æ¥Ê¥ó¥¹¥³¥¹¥È¤òÍÞ¤¨¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ëÊý¤Ï¡¢Ê¿²°¤¬¸þ¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£°ìÊý¤Ç2³¬·ú¤Ï¡¢ÅÔ²ñ¤Ë½»¤ó¤Ç¤¤¤Æ¹ØÆþ¤Ç¤¤ëÅÚÃÏ¤¬¤»¤Þ¤¤Êý¡¢ÅÚÃÏ¤È·úÃÛ¥³¥¹¥È¤òÍÞ¤¨¤¿¤¤Êý¡¢³¬ÃÊ¤Î¾º¤ê¹ß¤ê¤¬¶ì¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¼ã¤¤Êý¤¬¸þ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤È¸À¤¨¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡×
¡¡ÈñÍÑ¤ÇÈæ³Ó¤¹¤ëºÝ¤Ï¡¢Ä¹´üÅª¤Ê»ëÅÀ¤Ç¹Í¤¨¤ë¤Î¤¬½ÅÍ×¤È»ØÅ¦¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÖÅÚÃÏ¤ä·úÀßÈñ¤À¤±¤ÇÈæ³Ó¤·¤¬¤Á¤Ç¤¹¤¬¡¢ËÜÍè¤Ï¸÷Ç®Èñ¤ä¥á¥ó¥Æ¥Ê¥ó¥¹ÈñÍÑ¡¢¸ÇÄê»ñ»ºÀÇ¤Ê¤É¤â¹ÍÎ¸¤·¤Æ¡¢Ê¿²°¤È2³¬·ú¤Æ¤Î¤É¤Á¤é¤ò·ú¤Æ¤ë¤«¹Í¤¨¤¿¤Û¤¦¤¬°Â¿´¤Ç¤¹¡£¤½¤³¤Þ¤Ç¹Í¤¨¤ë¤Î¤Ï¤¿¤¤¤Ø¤ó¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¸å²ù¤·¤Ê¤¤²È¤Å¤¯¤ê¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¤¿¤á¤â¡¢Ä¹´üÅª¤Ê¹¤¤»ëÅÀ¤ÇÈ½ÃÇ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡×