ºå¿À¡¡¿·²ÃÆþ¡Ö¥Ï¥Þ¤Á¤ã¤ó¡×¤ÏÄ¹ÂÇÎÏ¤Ç³°ÌîÄê°ÌÃÖÃ¥¤¦¡Ö²ñÏÃ¤¬¤Ç¤¤ë¤«¡×¥·¥ã¥¤¤Ê°ìÌÌ¤â
¡¡º£¥ª¥Õ¤Ë¿·²ÃÆþ¤·¤¿Áª¼ê¤ò²þ¤á¤Æ¾Ò²ð¤¹¤ë¡£¸½Ìò¥É¥é¥Õ¥È¤Ç¥ä¥¯¥ë¥È¤«¤é°ÜÀÒ¤·¤¿ÉÍÅÄÂÀµ®³°Ìî¼ê¡Ê£²£µ¡Ë¤Ï¡ÖÎáÏÂ¤Î¥Ö¥ó¥Ö¥ó´Ý¡×¤Î°ÛÌ¾¤â»ý¤Ä¹ë²÷¤Ê¥¹¥¤¥ó¥°¤È¥Ñ¥ó¥ÁÎÏ¤¬Ì¥ÎÏ¡£ßõÎõ¡Ê¤·¤ì¤Ä¡Ë¤Ê³°ÌîÁè¤¤¤Ë³ä¤Ã¤ÆÆþ¤ê¡¢¥¥ã¥ê¥¢¥Ï¥¤¤Î£²·åËÜÎÝÂÇ¤òÌÜÉ¸¤Ë·Ç¤²¤ë¡£
¡¡ÉÍÅÄ¤Ï±¦¤Î¥í¥Þ¥óË¤¤È¤·¤Æ³ÐÀÃ¤ò´ü¤¹¡£¡Ö´Ö°ã¤¤¤Ê¤¯¥Ð¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°¤Ç¡¢¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤Æ»î¹ç¤Ë½Ð¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡×¡£Ä¹ÂÇÎÏ¤¬Ì¥ÎÏ¤À¡£ÌÀË¹â¤«¤é£²£°£±£¸Ç¯ÅÙ¥É¥é¥Õ¥È£´°Ì¤Ç¥ä¥¯¥ë¥È¤ËÆþÃÄ¤·¡¢¥×¥í£·Ç¯´Ö¤ÇÄÌ»»£±£¸ËÜÎÝÂÇ¤ò¥Þ¡¼¥¯¡££²£²Ç¯£³·î£²£µÆü¤Î³«ËëÀï¡Êµþ¥»¥é¡Ë¤Ç¤ÏÂåÂÇ¤ÇÆ£Ï²¤«¤éº¸ÍãÀÊ¤Ø¹ë²÷¤Ê¥½¥í¤òÊü¤Ã¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ë¡£ÆþÃÄ²ñ¸«¤Ç¤Ï¡Ö¤Þ¤À£²·å¡ÊËÜÎÝÂÇ¤ò¡ËÂÇ¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¡£¤Þ¤º£²·å¤òÂÇ¤Á¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¥¥ã¥ê¥¢¥Ï¥¤¤ò°Õµ¤¹þ¤ó¤À¡£
¡¡º£µ¨¤Î¥Á¡¼¥à¤Î³°Ìî¤ÏÃæ·ø¡¦¶áËÜ¡¢±¦Íã¡¦¿¹²¼¤Ï¸ÇÄê¡£º¸Íã¤ò¹â»û¡¢ÃæÀî¡¢Á°Àî¡¢¾®Ìî»û¡¢ËÅÄ¡¢ÅçÅÄ¡¢°æÄÚ¤é¤ÇÁè¤Ã¤Æ¤¤¤ë¾õ¶·¤À¡£¤µ¤é¤Ë¤½¤³¤Ë¥É¥é¥Õ¥È£±°Ì¡¦Î©ÀÐ¤é¿·¿ÍÁª¼ê¤â²Ã¤ï¤ë¡£³°ÌîÁè¤¤¤Ï·ã¤·¤¤¤¬¡¢¡Ö¼«Ê¬¤¬ÂÇ¤Ä¤ó¤À¤È¤¤¤¦¥¤¥á¡¼¥¸¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë°Ê¾å¤Ï¥ì¥®¥å¥é¡¼¤ò¼è¤ê¤¿¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢¤º¤Ã¤È½Ð¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡×¤ÈÂÇÎÏ¤Ç¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¡¢Äê°ÌÃÖ¤òÁÀ¤¦¡£
¡¡£²£°£°£°Ç¯À¸¤Þ¤ì¤Î£²£µºÐ¤Ç¿¹²¼¡¢¾®È¨¡¢°Ë¸¶¤é¤ÈÆ±¤¤Ç¯¡£Ìîµå¤Ë´Ø¤·¤Æ¤ÏÎÏ¶¯¤¯ÌÜÉ¸¤ò·Ç¤²¤¿ÉÍÅÄ¤À¤¬¡¢¡Ö¿Í¸«ÃÎ¤ê¤Ê¤Î¤Ç¡¢¿Í¤È²ñÏÃ¤¬¤Ç¤¤ë¤«¡Ä¤½¤ÎÉÔ°Â¤¬°ìÈÖ¤Ç¤¹¡×¤È¥·¥ã¥¤¤ÊÀ³Ê¤À¡£ÆþÃÄ²ñ¸«¤Ç¤Ï¸Æ¤Ð¤ì¤¿¤¤°¦¾Î¤Ë¤â¡Ö¥Ï¥Þ¤Á¤ã¤ó¤À¤Ã¤¿¤ê¡Ä¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡×¤È¹µ¤¨¤á¤Ë¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡£±·î¤Ï¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡¢¥ä¥¯¥ë¥È¤Ê¤É¤Ç³èÌö¤·¤¿ÆâÀîÀ»°ì»á¡Ê£´£³¡Ë¤ËÄï»ÒÆþ¤ê¤·¤Æ¥ì¥Ù¥ë¥¢¥Ã¥×¤ò¿Þ¤ë¡£¥·¥ã¥¤¤ÊÀ³Ê¤Ç¤â¥×¥ì¡¼¤Ç¤Ï¹ë²÷¤Ë¡¢¡Ö¸×¤Î¥Ï¥Þ¤Á¤ã¤ó¡×¤¬¿·Å·ÃÏ¤Ç¤ÎÈôÌö¤ò¿ë¤²¤ë¡£