Æü·ÐÊ¿¶Ñ°ìÇ¯¤Î½ªÃÍ ½é¤Î5Ëü±ßÂæ
¡¡Åìµþ³ô¼°»Ô¾ì¡¢Æü·ÐÊ¿¶Ñ³ô²Á¤Î°ìÇ¯¤Î½ªÃÍ¤¬¡¢»Ë¾å½é¤á¤Æ5Ëü±ß¤òÄ¶¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú±ÇÁü¡ÛÆü·ÐÊ¿¶Ñ°ìÇ¯¤Î½ªÃÍ µîÇ¯¤«¤é1Ëü±ß°Ê¾å¾å¾º
¡¡¤¤ç¤¦¤ÎÆü·ÐÊ¿¶Ñ¤Ï¤¤Î¤¦¤è¤ê187±ßÃÍ²¼¤¬¤ê¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢5Ëü339±ß¤Ç¼è°ú¤¤ò½ª¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡Ç¯Ëö¤Î½ªÃÍ¤¬5Ëü±ßÂæ¤È¤Ê¤ë¤Î¤Ï½é¤á¤Æ¤Ç¡¢µîÇ¯¤Î½ªÃÍ3Ëü9894±ß¤«¤é1Ëü±ß°Ê¾å¡¢¾å¾º¤·¡¢2Ç¯Ï¢Â³¤ÇºÇ¹âÃÍ¤ò¹¹¿·¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤È¤·¤Î³ô²Á¤Ï¥È¥é¥ó¥×´ØÀÇ¤ËËÝÏ®¤µ¤ì¤ÆÍð¹â²¼¤¹¤ë»þ´ü¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢AI=¿Í¹©ÃÎÇ½¤äÈ¾Æ³ÂÎ´ØÏ¢¤Ø¤Î´üÂÔ¤âÇØ·Ê¤Ë¡¢Âç¤¤¯¾å¾º¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡»Ô¾ì¤Ç¤Ï¡¢¡ÖÀ¯ÉÜ¼çÆ³¤ÎÅê»ñ¤¬¸å²¡¤·¤·¤ÆÍèÇ¯¤ÎÆü·ÐÊ¿¶Ñ³ô²Á¤Ï6Ëü±ß¤òÄ¶¤¨¤ë¡×¤È¤¤¤¦¸«Î©¤Æ¤¬¤¢¤ë°ìÊý¤Ç¡¢¡ÖAIÁê¾ì¤ÎµÞÊÑ¤ä¹â»ÔÀ¯¸¢¤ËÂÐ¤¹¤ë´üÂÔ¤ÎÊÑ²½¤Ë¤Ï½½Ê¬¤ÊÃí°Õ¤¬É¬Í×¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤âÊ¹¤«¤ì¤Þ¤¹¡£¡ÊANN¥Ë¥å¡¼¥¹¡Ë