¥Õ¥ï¤Á¤ã¤ó¡¢ÎÞ¤Î¥×¥í¥ì¥¹ºÆ¥Ç¥Ó¥å¡¼¡¡¡È»Õ¾¢¡ÉÁê¼ê¤ËÁ±Àï¡Ö°ìÀ¸¤ÎÊõÊª¤Ë¡×
¡¡¥Õ¥ï¤Á¤ã¤ó¤¬29Æü¡¢Î¾¹ñ¹ñµ»´Û¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡ØSTARDOM DREAM QUEENDOM 2025¡Ù¤Ç¥×¥í¥ì¥¹ºÆ¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£¡È²¸¿Í¡É¤Ç¤â¤¢¤ëÍÕ·î¤ÈÂÐÀï¤·¡¢ÀË¤·¤¯¤âÇÔÀï¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢Âç¤¤Ê´¿À¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£
¡ÚÆ°²è¡Û¥Õ¥ï¤Á¤ã¤ó¤¬ÎÞ¤Î¥×¥í¥ì¥¹ºÆ¥Ç¥Ó¥å¡¼¡¡¡È»Õ¾¢¡É¤È²ñ¸«
¡¡ÂÐÀï¸å¡¢ÍÕ·î¤È¤È¤â¤Ë²ñ¸«¤ËÎ×¤ó¤À¥Õ¥ï¤Á¤ã¤ó¤Ï¡ÖËÜÅö¤ËÄË¤¯¤Æ¶ì¤·¤¯¤Æ²á¹ó¤Ç¤·¤¿¡£Ä¶ÄË¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡ª»Õ¾¢¡¢¤¹¤´¤«¤Ã¤¿¡£µ´¤È¤ÏÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤¿¤±¤É¡¢ËÜÅö¤Îµ´»Õ¾¢¡Ä¶ì¤·¤¤¤±¤É¡¢¤º¤Ã¤È¥¹¥í¡¼¥â¡¼¥·¥ç¥ó¤Ë¸«¤¨¤ë¤¯¤é¤¤³Ú¤·¤¤»î¹ç¤Ç¡¢¤³¤³¤«¤é»Ï¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤ó¤À¤Ê¡£»à¤Ì¤Þ¤Ç¤Ë°ìÀ¸¤ÎÊõÊª¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÂ©¤òÀÚ¤é¤·¤Ê¤¬¤é¹ðÇò¡£
¡¡ÍÕ·î¤â¡ÖºÆ¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ÎÁê¼ê¤ËÁª¤ó¤Ç¤¯¤ì¤Æ¡¢¤¿¤¯¤µ¤óÎý½¬¤â¤·¤¿¤·¡¢¥Õ¥ï¤Á¤ã¤ó¤Ê¤ê¤ËÇº¤ó¤À¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤¿¤È»×¤¦¤±¤É¡¢¥×¥í¥ì¥¹¥é¡¼¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤é¡¢¤â¤Ã¤È¤â¤Ã¤È¤¯¤¸¤±¤ë¤³¤È¤â¡¢¤½¤ÎÊ¬¡¢³Ú¤·¤¤¤³¤È¤â¤¢¤ë¤È»×¤¦¡£¥×¥í¥ì¥¹¥é¡¼¡¦¥Õ¥ï¤Á¤ã¤ó¤Ï¡¢Ì´¤¬¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤¢¤ë¤È»×¤¦¡£¼«Ê¬¤Î¼ê¤Ç¤·¤Ã¤«¤ê¡¢¤½¤ÎÌ´¤ò¤Ä¤«¤ß¤Ë¤¤¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È¤ä¤µ¤·¤¯¥¨¡¼¥ë¤òÁ÷¤Ã¤¿¡£
¡¡ºÇ¸å¤Ï2¿Í¤Ç¥¬¥Ã¥Á¥ê°®¼ê¤ÈÊúÍÊ¤ò¤«¤ï¤·¤Æ¡¢´¶Æ°¤Î¤¦¤Á¤ËÄù¤á¤¯¤¯¤Ã¤¿¡£
¡ÚÆ°²è¡Û¥Õ¥ï¤Á¤ã¤ó¤¬ÎÞ¤Î¥×¥í¥ì¥¹ºÆ¥Ç¥Ó¥å¡¼¡¡¡È»Õ¾¢¡É¤È²ñ¸«
¡¡ÂÐÀï¸å¡¢ÍÕ·î¤È¤È¤â¤Ë²ñ¸«¤ËÎ×¤ó¤À¥Õ¥ï¤Á¤ã¤ó¤Ï¡ÖËÜÅö¤ËÄË¤¯¤Æ¶ì¤·¤¯¤Æ²á¹ó¤Ç¤·¤¿¡£Ä¶ÄË¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡ª»Õ¾¢¡¢¤¹¤´¤«¤Ã¤¿¡£µ´¤È¤ÏÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤¿¤±¤É¡¢ËÜÅö¤Îµ´»Õ¾¢¡Ä¶ì¤·¤¤¤±¤É¡¢¤º¤Ã¤È¥¹¥í¡¼¥â¡¼¥·¥ç¥ó¤Ë¸«¤¨¤ë¤¯¤é¤¤³Ú¤·¤¤»î¹ç¤Ç¡¢¤³¤³¤«¤é»Ï¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤ó¤À¤Ê¡£»à¤Ì¤Þ¤Ç¤Ë°ìÀ¸¤ÎÊõÊª¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÂ©¤òÀÚ¤é¤·¤Ê¤¬¤é¹ðÇò¡£
¡¡ºÇ¸å¤Ï2¿Í¤Ç¥¬¥Ã¥Á¥ê°®¼ê¤ÈÊúÍÊ¤ò¤«¤ï¤·¤Æ¡¢´¶Æ°¤Î¤¦¤Á¤ËÄù¤á¤¯¤¯¤Ã¤¿¡£