¹©Æ£ÀÅ¹á¡¡¡Ö¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤Ï¤Ê¤«¤Ê¤«¿ÈÂÎ¤¬»×¤¦¤è¤¦¤ËÆ°¤±¤º¡ÄÇ¯Ëö¤ÎÍÑ°Õ¤Ï¤Á¤ã¤Ã¤Á¤ã¤È¡×°¦¸¤¤È¤ÎS¤ÇÈäÏª
¡¡²Î¼ê¤Î¹©Æ£ÀÅ¹á¡Ê55¡Ë¤¬30Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¤·¤¿¡£
¡¡¡Öº£Æü¤ÏÃÈ¤«¤¤Æü¤Ç¤·¤¿¤Í¡×¤È¥Á¥§¥Ã¥¯¤Î¥³¡¼¥È»Ñ¤Î°¦¸¤¤È¤Î¥Ä¡¼¥·¥ç¥Ã¥È¤Ê¤É¤ò¥¢¥Ã¥×¡£¡Ö¤ª¥Ó¡¼¤¬¡¢¥É¥¢¤«¤éÈ´¤±½Ð¤·¤Æ¤Ä¤¤¤Æ¤¤¿¡ª¡×¤Èµ¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤Ï¤Ê¤«¤Ê¤«¿ÈÂÎ¤¬»×¤¦¤è¤¦¤ËÆ°¤±¤ºÆß¤«¤Ã¤¿¤±¤ì¤É¡¢Ç¯Ëö¤ÎÍÑ°Õ¤Ï¤Á¤ã¤Ã¤Á¤ã¤È¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡ª¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¡¡¡Ö¤½¤·¤Æ¡¢²èÌÌ¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Î¥ë¥ó¤Á¤ã¤ó¤Î¥×¥ê¥Æ¥£¡¼¥Ó¡¼¥à¤ò¤É¤¦¤¾¡×¤È¤â¡£¡Ö¥Ð¥Ã¥° @fendi¡¡¥¢¥¦¥¿¡¼¡¡@taeashida¡¡Thank you very much¡×¤ÈÅº¤¨¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡ÖÀÅ¹á¤Á¤ã¤ó¤¬¤«¤ï¤¤¤¤¡×¡Ö¤ª¤»¤Á¡¢°ì½ï¤Ë¿©¤Ù¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¡ÖÌþ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡×¡Ö¤ªÀá¤ÎÍÑ°ÕÁÇÁá¤¤ËèÇ¯»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¤¿¤¯¤µ¤óÀ¨¤¤¡×¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ã¤«¤ï¤¤¤¤¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£