¡¡£Â£Ô£Ó¤Î£Ö¡Ê¥Ö¥¤¡Ë¤¬£²£¹Æü¡¢¼«¿È¤¬¥â¥Ç¥ë¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤ëÆüËÜ¤Î¥¢¥¦¥È¥É¥¢¥Ö¥é¥ó¥É¡¦¥¹¥Î¡¼¥Ô¡¼¥¯¤Î¸ø¼°£Ó£Î£Ó¤ËÅÐ¾ì¤·¡¢À¤³¦¤Î¥Õ¥¡¥ó¤ØÇ¯ËöÇ¯»Ï¤Î¤¢¤¤¤µ¤Ä¤òÅÁ¤¨¤¿¡£
¡¡±ÇÁü¤ÎÃæ¤Î£Ö¤Ï¡¢£²£µ£Æ£×¡Ê£²£µÇ¯½©Åß¡Ë¥·¡¼¥º¥ó¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤Î¥¢¥¦¥¿¡¼¤òÃåÍÑ¤·¡ÖÅß¤Î¥¢¥¤¥³¥ó¡×¤é¤·¤¤¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤òÈäÏª¡£¡Ö¥Ï¥Ã¥Ô¡¼¥Û¥ê¥Ç¡¼¡¢¥Ï¥Ã¥Ô¡¼¥Ë¥å¡¼¥¤¥ä¡¼¡ª¡¡¥¹¥Î¡¼¥Ô¡¼¥¯¤È¤È¤â¤Ë¡¢¹¬¤»¤Ç²¹¤«¤ÊÇ¯Ëö¤ò¤ª²á¤´¤·¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤ÈÌÀ¤ë¤¤¾Ð´é¤Ç¥Ö¥¤¥µ¥¤¥ó¤òÁ÷¤ê¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Î¿´¤ò¤È¤¤á¤«¤»¤¿¡£