¥¦¥ë¥Õ¥¢¥í¥ó¡¢¶â¥á¥À¥ë¤Þ¤Ç¤Î²á¹ó¤ÊÆ»¤Î¤ê È¾Ç¯´Ö¤ÎÉÔÌ²¤Ë¾ðÊóÀï¤â ÄºÅÀ¤Ø¤ÈÆ³¤¤¤¿¡È¼å¤µ¤òÎÏ¤ËÊÑ¤¨¤ë¡ÉÅ°ÄìÅª¤Ê½àÈ÷¤È¥á¥ó¥¿¥ê¥Æ¥£
¡¡2026Ç¯¡¢¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥ÊÅßµ¨¸ÞÎØ¤äWBC¡¢¥µ¥Ã¥«¡¼WÇÕ¤È¹ñºÝ¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥¤¥Ù¥ó¥È¤¬ÌÜÇò²¡¤·¤È¤Ê¤ë ¡£À¤³¦¤òÁê¼ê¤Ë¾¡¤ÁÈ´¤¯¤¿¤á¤Ë²¿¤¬É¬Í×¤«¡£¡ÖABEMA Prime¡×¤Ë½Ð±é¤·¤¿½ÀÆ»ÃË»Ò100¥¥íµé¶â¥á¥À¥ê¥¹¥È¤Î¥¦¥ë¥Õ¥¢¥í¥ó»á¤Ï¡¢¾¡Éé¤ÎÀ¤³¦¤Ë¤ª¤±¤ëÅ°Äì¤·¤¿¥ê¥¢¥ê¥º¥à¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ÀµÚ ¡£ÆÈ¼«¤Î¾¡ÉéÅ¯³Ø¡¢¤µ¤é¤ËÅìµþ¸ÞÎØ¤Ç¶â¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¤¹¤ë¤Þ¤Ç¤ÎÆ»¤Î¤ê¤Ç¡¢Âç¤¤Ê¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤òÊú¤¨¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¡¢¤½¤ì¤ò¤É¤¦¾è¤ê±Û¤¨¤¿¤«¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡Ú±ÇÁü¡Û¥×¥í¥ì¥¹¥é¡¼¤È¤·¤Æ¥ÉÇ÷ÎÏ¤ÎÆ°¤¤ò¸«¤»¤ë¥¦¥ë¥Õ¥¢¥í¥ó
¢£È¿Â§¤¹¤éÀïÎ¬¤Ë ¾¡¤Ä¤³¤È¤¬Âè°ì¤Î¥×¥í¤ÎÎ®µ·
¡¡¥¦¥ë¥Õ»á¤Ï¡¢¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤Ë¤ª¤±¤ë¡Ö¤º¤ë¸¤µ¡×¤ò¡ÖÀïÎ¬¤Î°ìÉô¡×¤È¤·¤Æ¹ÎÄê¤¹¤ë ¡£½ÀÆ»¤Ë¤Ï¡Ö»ØÆ³¡×¤È¤¤¤¦È¿Â§¤¬¤¢¤ë¤¬¡¢Èà¤Ï¾¡Íø¤ò³Î¼Â¤Ë¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¤³¤ì¤ò°Õ¿ÞÅª¤Ë³èÍÑ¤·¤Æ¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£¡Ö»î¹ç¡¢¥é¥¹¥È30ÉÃ¤Ç¡¢¤³¤Á¤é¤¬¡Øµ»¤¢¤ê¡Ù¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¥ê¡¼¥É¤·¤Æ¤ë¾ìÌÌ¤Ç¡¢Áê¼ê¤Îµ»¤ÇÅê¤²¤é¤ì¤½¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿»þ¡¢¤ï¤¶¤È¡ØÂ»ý¤Á¡Ù¤Î»ØÆ³¤â¤é¤¦¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡£¤½¤³¤ÇÅê¤²¤é¤ì¤¿¤éÉé¤±¤Ê¤Î¤Ç¡×¡£
¡¡¤³¤¦¤·¤¿»ÑÀª¤Ë¡ÖÈÜ¶±¤À¡×¤È¤¤¤¦À¼¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤«¡£¥¦¥ë¥Õ»á¤Ï¡Ö¥ë¡¼¥ë¤òºÇÂç¸Â¤Ë»È¤Ã¤Æ¾¡¤Ä¤Î¤¬¥¹¥Ý¡¼¥Ä¡×¤ÈÃÇ¸À¤¹¤ë¡£½ÀÆ»¤Ë¤Ï¡ÖÆ»¤òµá¤á¤ë¡×¤È¤¤¤¦ÉðÆ»ÅªÂ¦ÌÌ¤â¤¢¤ë¤¬¡¢¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¼ïÌÜ¤Ç¤¢¤ë°Ê¾å¡¢¶¥µ»¤È¤·¤Æ¤ÎÂ¦ÌÌ¤¬¶¯¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ÈÊ¬ÀÏ¤¹¤ë¡£
¡¡¡Ö¥È¥Ã¥×¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤ä¤ë¤È¤³¤í¤«¤é¤·¤Æ¡¢¤â¤¦ÉðÆ»Åª¤ÊÂ¦ÌÌ¤«¤é¤Á¤ç¤Ã¤È³°¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£°ìÈÖ¤òÌÜ»Ø¤¹¤È¤¤¤¦¤Î¤â¡¢ÉðÆ»¤Ï¤â¤È¤â¤È¤½¤¦¤¤¤¦¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¶¥µ»¤Ç¤¢¤ë»þÅÀ¤Ç¡¢¤â¤¦ÉðÆ»ÅªÂ¦ÌÌ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È¤³¤í¤ÇÁè¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¡£
¡¡Âè°ìÀþ¤ÇÀï¤¦°Ê¾å¡¢¾¡¤Ä¤³¤È¤¬Âè°ì¤Ç¤¢¤ê¡¢¡Ö¥Õ¥§¥¢¥×¥ì¡¼¤Ç¤ä¤é¤Ê¤±¤ì¤Ð¾¡¤Æ¤¿¤Î¤Ë¡¢¤½¤ì¤ò¤ä¤é¤º¤ËÉé¤±¤ë¤Î¤¬°ìÈÖ¥À¥µ¤¤¡×¤È¤¤¤¦¤Î¤¬Èà¤Î»ýÏÀ¤À¡£
¢£¥¦¥½¤Î¾ðÊó¤âÎ®¤¹ Å°Äì¤·¤¿¡Ö¾ðÊóÀï¡×¤ÎÎ¢Â¦
¡¡¥¦¥ë¥Õ»á¤¬¶¯Ä´¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢¿´¡¦µ»¡¦ÂÎ¤Ë²Ã¤¨¤¿¡Ö¾ðÊóÀï¡×¤Î½ÅÍ×À¤À¡£ÂÐÀïÁê¼ê¤òËÝÏ®¤¹¤ë¤¿¤á¡¢¼«¤éµ¶¤Î¾ðÊó¤òÎ®¤¹¤³¤È¤¹¤é¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£¡Ö¥¦¥½¤Î¾ðÊó¤âÎ®¤»¤ë¡£ËÍ¤Ï¥±¥¬¤ò¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤³¤í¤ò¡Ø¥±¥¬¤·¤Æ¤¤¤ë¡Ù¤ÈÏÃ¤·¤¿¤ê¤·¤Æ¡¢¤Á¤ç¤Ã¤ÈÁê¼ê¤òÌýÃÇ¤µ¤»¤ë¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤ò¤·¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤¹¡£
¡¡¶ñÂÎÅª¤Ë¤Ï¡¢Í§¿Í¤È¤Î²ñÏÃ¤ÎÃæ¤Ç¡Ö¤¢¤¤¤Ä¡¢¥¢¥¥ì¥¹ç§ÄË¤á¤Æ¤ë¤é¤·¤¤¤è¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥¦¥ï¥µ¤ò¤¢¤¨¤ÆÎ®¤·¡¢¤½¤ì¤¬²ó¤ê²ó¤Ã¤ÆÂÐÀïÁê¼ê¤ËÆÏ¤¯¤³¤È¤òÁÀ¤Ã¤¿¤ê¡¢ÆÃÄê¤ÎÁê¼ê¤ò¡Ö¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¶ì¼ê¡×¤È¸ø¸À¤·¤¿¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Áê¼ê¤Î¼ª¤ËÆþ¤ë¾ðÊó¤ò¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤·¤Æ¤¤¤¿ ¡£
¡¡¡Ö¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¶ì¼ê¤À¤Ã¤Æ¿§¡¹¤Ê¤È¤³¤í¤Ç¸À¤Ã¤Æ¡¢ºÇ½ªÅª¤Ë¤½¤ÎÁê¼êÁª¼ê¤Î¼ª¤Ë¡Ø¥¦¥ë¥Õ¤¬¶ì¼ê°Õ¼±¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡Ù¤ÈÆþ¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¾ðÊó¤ò½Ð¤·¤Æ¤ª¤¤Ê¤¬¤é¡¢¤Ç¤âÎ¢¤Ç¤Ï¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ãÂÐºö¤·¤¿¡£¤â¤¦ÂÐÀï¤·¤¿¤éÀäÂÐ¾¡¤Æ¤ë¤À¤±¤ÎÂÐºö¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤ÇÂç¾æÉ×¤À¤Ã¤¿¡×¡£
¢£È¾Ç¯´Ö¿²ÉÕ¤±¤Ê¤¤¶ì¤·¤ß ÉÔ°Â¤ò¾Ã¤·µî¤ë¤¿¤á¤Î¡Ö½àÈ÷¡×
¡¡¤³¤¦¤·¤¿¡Ö¤·¤¿¤¿¤«¤µ¡×¤ò»ý¤Ä¥¦¥ë¥Õ»á¤À¤¬¡¢Åìµþ¸ÞÎØËÜÈÖ¤Þ¤Ç¤ÎÆ»¤Î¤ê¤ÏÊ¿Ã³¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¼«¹ñ³«ºÅ¤Î¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤ÏÀ¨¤Þ¤¸¤¯¡¢¡ÖÈ¾Ç¯¤°¤é¤¤¡¢¤â¤¦Ìë¿²ÉÕ¤±¤Ê¤¯¤Æ¡£¤º¤Ã¤È¹Í¤¨¤Æ°Õ¼±¤·¤Æ¤¤¤¿¡×¤ÈÀº¿ÀÅª¤ËÄÉ¤¤µÍ¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢¤½¤ÎÉÔ°Â¤³¤½¤¬Îý½¬¤Ë¶î¤êÎ©¤Æ¤¿¡£¡Ö¼«¿®¤¬¤¢¤Ã¤¿¤«¤éÎý½¬¤ò´èÄ¥¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤Æ¡¢ÉÔ°Â¤ÎÊý¤¬¶¯¤¤¡×¤È¸ì¤ë¥¦¥ë¥Õ»á¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢Îý½¬¤ÏÉÔ°Â¤ò¾Ã¤·µî¤ë¤¿¤á¤Îºî¶È¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¡ÖÆ»¤Î¤ê¤òÌÀ³Î¤Ë¤·¤Æ¡¢¤³¤ÎÎý½¬¤À¤Ã¤¿¤é¤³¤Îµ»½Ñ¿È¤Ë¤Ä¤¯¤È¤«¡¢¤³¤ÎÁê¼ê¤À¤Ã¤¿¤é¤³¤¦¤¤¤¦»î¹ç¤ò¤¹¤ì¤Ð¾¡¤Æ¤ë¤È¤«¡¢Á´ÉôÁÈ¤ßÎ©¤Æ¤ÆÉÔ°Â¤ò¾Ã¤·¤¿¾õÂÖ¤Ç»î¹ç¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¡×¤ÈÅ°ÄìÅª¤Ë½àÈ÷¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö¤³¤¦¤ä¤ì¤Ð¾¡¤Æ¤¿¤Î¤Ë¡¢¤ä¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¼«Ê¬¤Ëµ¤¤Å¤¤¤¿»þ¤ÎÊý¤¬¡¢¿´¤¬¤Í¤¸¶Ê¤¬¤ë¡×¡£¤½¤Î¸ÀÍÕÄÌ¤ê¡¢¤¢¤é¤æ¤ë¼êÃÊ¤È¾ðÊó¤ò»È¤¤ÀÚ¤ê¡¢¤Û¤ó¤Î¾¯¤·¤Î¸å²ù¤â¤Ê¤¤½àÈ÷¤òÀ°¤¨¤ë¤³¤È¡£¤½¤ì¤³¤½¤¬¡¢¥¦¥ë¥Õ»á¤¬¶â¥á¥À¥ë¤ò¼ê¤Ë¤¹¤ë¤¿¤á¤ËÃ©¤êÃå¤¤¤¿¾¡¼Ô¤Î¥á¥ó¥¿¥ê¥Æ¥£¤À¤Ã¤¿¡£
¡Ê¡ØABEMA Prime¡Ù¤è¤ê¡Ë