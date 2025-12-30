66ºÐ½÷Í¥¡¢¤«¤Ä¤Æ²ÈÄÂ£³Ëü±ßÉ÷Ï¤¤Ê¤·¥¢¥Ñ¡¼¥ÈÊë¤é¤·¡ÖÂæ½ê¤Î¥·¥ó¥¯¤ÇÂÎ¤òÀö¤¦¤ï¤±¤Ç¤¹¤è¡×
½÷Í¥¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¼ÆÅÄÍý·Ã¡Ê66¡Ë¤¬29Æü¡¢¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ö¥¤¥Ã¥È¡ª¡×¤ÎÇ¯ËöÆÃÈÖ¡ÖÄ¶¤·¤é¤Ù¤Æ¤ß¤¿¤é¡×¡Ê¸á¸å6»þ10Ê¬¡Ë¤Ë½Ð±é¡£·àÃÄ¤òÎ©¤Á¾å¤²¤¿Åö½é¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤¿¡£
º£Ç¯¤Ç·ÝÎò45Ç¯ÌÜ¡£25ºÐ¤Çµ×ËÜ²íÈþ¤é¤È·àÃÄWAHAHAËÜÊÞ¤òÎ©¤Á¾å¤²¤Æ¡¢ÀßÎ©Åö½é¤Î»×¤¤½Ð¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£Åö»þ½»¤ó¤Ç¤¤¤¿¾ì½ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¼ÆÅÄ¤Ï¡Ö¤â¤Á¤í¤ó¡¢É÷Ï¤¤Ê¤·¤ÏÅö¤¿¤êÁ°¤Ç¡Ê²ÈÄÂ¡Ë3Ëü±ß¤Î¥¢¥Ñ¡¼¥È¤À¤Ã¤¿¡£¤ªÉ÷Ï¤Æþ¤ê¤¿¤¤¤È»×¤¦¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡¢Âæ½ê¤Î¥·¥ó¥¯¤ÇÂÎ¤òÀö¤¦¤ï¤±¤Ç¤¹¤è¡£¼ê¤òÀö¤Ã¤Æ¡¢ÂÀö¤Ã¤Æ¡Ê¥·¥ó¥¯¤Ë¡Ë¾å¤¬¤ê¹þ¤ó¤Ç¡¢É÷Ï¤Âå¤ï¤ê¤ËÂÎ¤òÀö¤Ã¤¿¤ê¤·¤Þ¤·¤¿¤Í¡×¤ÈÂæ½ê¤ÇÉ÷Ï¤¤òºÑ¤Þ¤»¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
Åö»þ¤ÏÉñÂæ¤Ë¾å¤¬¤Ã¤Æ½Ð±éÎÁ¤Ï1Æü200±ß¤Û¤É¡£Å¾µ¡¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï1985Ç¯¤Ë¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼ÈÖÁÈ¡Ö¾éÃÌ²èÊó¡×¤Ë½Ð±é¤·¤¿¤³¤È¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£¤¹¤ë¤È·à¾ì¤Î¤¢¤ë¥Ó¥ë¤«¤é²¼¤ò¤ß¤ë¤È¹ÔÎó¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¤¿¡£µ×ËÜ¤¬¡Ö¥Ð¡¼¥²¥ó¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡×¤È¹ÔÎó¤ÎÀµÂÎ¤ò³Î¤«¤á¤ËºÇ¸åÈø¤Î¿Í¤Ë¿Ò¤Í¤ë¤È¡ÖWAHAHAËÜÊÞ¤Î¸ø±é¤ò¸«¤ë¤¿¤á¤ËÊÂ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡×¤È¹ð¤²¤é¤ì¤¿¡£°Ê¹ß¡¢¿Íµ¤·àÃÄ¤ËÀ®Ä¹¤·¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤È¼ÆÅÄ¤Ï¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£