Ç³ÈñÀÇ½¡¦²Á³Ê¡¦ÁõÈ÷¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤¬¸÷¤ëºÇ°Â¥â¥Ç¥ë
¡¡1993Ç¯¡¢½éÂå¡Ö¥ï¥´¥óR¡×¤Ï¥»¥ß¥Ü¥ó¥Í¥Ã¥È¤Î·Ú¥ï¥´¥ó¥¹¥¿¥¤¥ë¤È¤·¤ÆÅÐ¾ì¤·¤Þ¤·¤¿¡£¼è¤ê²ó¤·¤ÎÎÉ¤¤¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Ê¼ÖÂÎ¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢Âç¿Í4¿Í¤¬²÷Å¬¤Ë¾è¼Ö¤Ç¤¤ëÍ¥¤ì¤¿µï½»À¤ò¼Â¸½¤·¤¿¥¯¥ë¥Þ¤Ç¤¹¡£
¡¡¤½¤Î¸å¡¢¥ï¥´¥óR¤Ï2017Ç¯¤Ë¸½¹Ô¥â¥Ç¥ë¤È¤Ê¤ë6ÂåÌÜ¤Ø¥Õ¥ë¥â¥Ç¥ë¥Á¥§¥ó¥¸¤ò¼Â»Ü¡£Ä¾¶á¤Î2025Ç¯12·î15Æü¤Ë¤Ï°ìÉô»ÅÍÍÊÑ¹¹¤òÈ¯É½¡¦È¯Çä¤·¡¢¤µ¤é¤Ê¤ë¿Ê²½¤ò¿ë¤²¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú²èÁü¡Û¤á¤Á¤ã¥¤¥¤¤¸¤ã¤ó¡ª ¤³¤ì¤¬¡È°ìÈÖ°Â¤¤¡É¥¹¥º¥¿·¡Ö·Ú¥ï¥´¥ó¡×¤Ç¤¹¡ª¡Ê30Ëç°Ê¾å¡Ë
¡¡¤Ê¤«¤Ç¤â¡¢ºÇ¤â°Â²Á¤Ê¥¨¥ó¥È¥ê¡¼¥â¥Ç¥ë¤Ï¡¢·Ú¼«Æ°¼Ö¤Ëµá¤á¤é¤ì¤ë¼ÂÍÑÀ¤È·ÐºÑÀ¤òÅ°ÄìÅª¤ËÄÉµá¤·¤¿¥°¥ì¡¼¥É¤Ç¤¹¡£²Ì¤¿¤·¤Æ¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤ÊÆÃÄ§¤òÈ÷¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¡¡2025Ç¯12·î15Æü¤ËÈ¯É½¤µ¤ì¤¿°ìÉô»ÅÍÍÊÑ¹¹¤Ç¤Ï¡¢°ÂÁ´ÁõÈ÷¤Î¿Ê²½¤¬Âç¤¤Ê¥Ý¥¤¥ó¥È¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡º£²ó¤Î²þÎÉ¤ÎÃæ¿´¤È¤Ê¤ë¤Î¤¬¡¢¾×ÆÍÈï³²·Ú¸º¥Ö¥ì¡¼¥¡Ö¥Ç¥å¥¢¥ë¥»¥ó¥µ¡¼¥Ö¥ì¡¼¥¥µ¥Ý¡¼¥ÈII¡×¤òÁ´¥°¥ì¡¼¥É¤ÇÉ¸½àºÎÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¡£½¾Íè¥·¥¹¥Æ¥à¤«¤é¸¡ÃÎÈÏ°Ï¤¬³ÈÂç¤µ¤ì¡¢µ»½ÑÅª¤Ë¤âÂç¤¤Ê¿Ê²½¤ò¿ë¤²¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¥Ç¥å¥¢¥ë¥»¥ó¥µ¡¼¥Ö¥ì¡¼¥¥µ¥Ý¡¼¥ÈII¤Ï¡¢¹âÀÇ½¤ÊÃ±´ã¥«¥á¥é¤È¥ß¥êÇÈ¥ì¡¼¥À¡¼¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¿Êý¼°¤Ø¤È¿Ê²½¤·¡¢¸òº¹ÅÀÆâ¤Ç¤Î±¦º¸ÀÞ»þ¤Ë¤ª¤±¤ëÂÐ¸þ¼Ö¤â¸¡ÃÎÂÐ¾Ý¤ËÄÉ²Ã¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡±¦º¸ÀÞ»þ¤Ëµ¯¤³¤ê¤ä¤¹¤¤¾×ÆÍ»ö¸Î¤Î²óÈò¤äÈï³²·Ú¸º¤ò»Ù±ç¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¼ÂºÝ¤Î±¿Å¾´Ä¶¤Ë¤ª¤±¤ë°ÂÁ´À¤ò¹â¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¥·¥¹¥Æ¥à¤¬ºîÆ°¤¹¤ë¼«¼ÖÂ®ÅÙ°è¤â³ÈÄ¥¤µ¤ì¡¢Êâ¹Ô¼Ô¤ä¼«Å¾¼Ö¤ËÂÐ¤·¤ÆÌó5¡Á80km¡¿h¤È¤¤¤¦Éý¹¤¤Â®ÅÙ°è¤Çµ¡Ç½¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡²Ã¤¨¤Æ¡¢¼ÖÀþ°ïÃ¦ÍÞÀ©µ¡Ç½¤ä4.2¥¤¥ó¥Á¤Î¥Þ¥ë¥Á¥¤¥ó¥Õ¥©¥á¡¼¥·¥ç¥ó¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¤¬¡¢Á´¥°¥ì¡¼¥É¤ËÉ¸½àÁõÈ÷¤µ¤ì¡¢±¿Å¾»Ù±çµ¡Ç½¤¬½¼¼Â¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤Î°ìÉô»ÅÍÍÊÑ¹¹¤Ë¤è¤ê¡¢¥Ù¡¼¥·¥Ã¥¯¥â¥Ç¥ë¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤âºÇÀèÃ¼¤ÎÍ½ËÉ°ÂÁ´µ»½Ñ¤Î²¸·Ã¤ò¼õ¤±¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤È¤Ê¤ê¡¢¥¹¥º¥¤Î°ÂÁ´À¤ËÂÐ¤¹¤ë¹â¤¤°Õ¼±¤¬¤¦¤«¤¬¤¨¤Þ¤¹¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢¥Ü¥Ç¥£¥«¥é¡¼¤Î¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤âºþ¿·¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¿·¿§¤È¤·¤Æ¡Ö¥Ù¥ë¥Ù¥Ã¥È¥À¡¼¥¯¥ì¥Ã¥É¥Ñ¡¼¥ë¡×¤È¡Ö¥ë¡¼¥»¥ó¥È¥Ù¡¼¥¸¥å¥Ñ¡¼¥ë¥á¥¿¥ê¥Ã¥¯¡×¤¬ÄÉ²Ã¤µ¤ì¡¢Á´8¿§Å¸³«¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤¯¤ï¤¨¤Æ³°´Ñ¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ò½¾Íè¤Î¡Ö¥«¥¹¥¿¥àZ¡×¤È¶¦ÄÌ²½¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¾å¼Á´¶¤ò±é½Ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤½¤ó¤Ê¿Ê²½¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¥ï¥´¥óR¤Î¤Ê¤«¤ÇºÇ¤â°Â²Á¤Ê¥¨¥ó¥È¥ê¡¼¥â¥Ç¥ë¤È¤·¤Æ¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¡¢¡ÖZL¡Ê2WD¡Ë¡×¥°¥ì¡¼¥É¤Ç¤¹¡£
¡¡¥Ü¥Ç¥£¥µ¥¤¥º¤Ï¡¢Á´Ä¹3395mm¡ßÁ´Éý1475mm¡ßÁ´¹â1650mm¡¢¥Û¥¤¡¼¥ë¥Ù¡¼¥¹¤Ï2460mm¤ÈÂ¾¤Î¥°¥ì¡¼¥É¤ÈÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¡¡¥¨¥¯¥¹¥Æ¥ê¥¢¤Ç¤Ï¡¢¥Õ¥í¥ó¥È¥°¥ê¥ë¤Ë¥¬¥ó¥á¥¿¥ê¥Ã¥¯ÅÉÁõ¤òºÎÍÑ¤·¡¢¥Õ¥í¥ó¥È¥Ð¥ó¥Ñ¡¼¤Ï¾åµé¥°¥ì¡¼¥É¤ÈÆ±ÍÍ¤Ë¥¨¥¢¥í·Á¾õ¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡°ìÊý¤Ç¡¢¥µ¥¤¥É¤ª¤è¤Ó¥ê¥¢¤Ï¥¨¥¢¥í·Á¾õ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£¤Þ¤¿¡¢¥ê¥¢¥Ð¥ó¥Ñ¡¼¥¬¡¼¥Ë¥Ã¥·¥å¤ä¥µ¥¤¥É¥¢¥ó¥À¡¼¥¹¥Ý¥¤¥é¡¼¡¢¥ë¡¼¥Õ¥¨¥ó¥É¥¹¥Ý¥¤¥é¡¼¡¢LED¥Õ¥©¥°¥é¥ó¥×¡¢¥µ¥¤¥É¥¿¡¼¥ó¥é¥ó¥×ÉÕ¤¥É¥¢¥ß¥é¡¼¤Ê¤É¤ÏÁõÈ÷¤µ¤ì¤º¡¢Â¸µ¤Ë¤Ï14¥¤¥ó¥Á¤Î¥Õ¥ë¥Û¥¤¡¼¥ë¥¥ã¥Ã¥×¤òÁõÃå¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¥·¥ó¥×¥ë¤Ê»ÅÍÍ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬ÆÃÄ§¤Ç¤¹¡£
¡¡¤Ê¤ª¥Ü¥Ç¥£¥«¥é¡¼¤Ç¤Ï¥¨¥ó¥È¥ê¡¼¥â¥Ç¥ë¤Ç¤â¡¢º£²óÄÉ²Ã¤µ¤ì¤¿¿·¿§¤¬ÁªÂò¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¡¢¥¹¥Æ¥¢¥ê¥ó¥°¥Û¥¤¡¼¥ë¤Ï¥¦¥ì¥¿¥óÀ½¤òºÎÍÑ¤·¡¢¥¤¥ó¥Ñ¥Í¥«¥é¡¼¥Ñ¥Í¥ë¤Ë¤Ï¥Ü¥ë¥É¡¼¤òÇÛ¿§¡£
¡¡¥Õ¥í¥ó¥È¥É¥¢¥¢¡¼¥à¥ì¥¹¥È¤ä¥¤¥ó¥µ¥¤¥É¥É¥¢¥Ï¥ó¥É¥ë¤Ï¥Ö¥é¥Ã¥¯¤ÇÅý°ì¤µ¤ì¡¢¥á¥Ã¥²Ã¾þ¤Ï»Ü¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¥·¡¼¥È¥ê¥Õ¥¿¡¼¡¢¥Á¥ë¥È¥¹¥Æ¥¢¥ê¥ó¥°¡¢¥¹¥Æ¥¢¥ê¥ó¥°¥Ò¡¼¥¿¡¼¤Ê¤É¤È¤¤¤Ã¤¿²÷Å¬¡¦Ä´À°µ¡Ç½¤ÏÁõÈ÷¤µ¤ì¤º¡¢¥¢¥À¥×¥Æ¥£¥Ö¥¯¥ë¡¼¥º¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤ä¥¢¥¤¥É¥ê¥ó¥°¥¹¥È¥Ã¥×¤âÈóÁõÃå¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÖÁö¤ë¡¦¶Ê¤¬¤ë¡¦»ß¤Þ¤ë¡×¤È¤¤¤¦´ðËÜÀÇ½¤È¡¢¡Ö¾è°÷¤Î°ÂÁ´³ÎÊÝ¡×¤È¤¤¤¦ËÜ¼ÁÅª¤Ê²ÁÃÍ¤òÅ°ÄìÅª¤ËËá¤¾å¤²¤¿¥â¥Ç¥ë¤È¸À¤¨¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡¡ÅëºÜ¤µ¤ì¤ë¥Ñ¥ï¡¼¥È¥ì¥¤¥ó¤Ï¡¢ÇÓµ¤ÎÌ660cc¤ÎR06D·¿¥¨¥ó¥¸¥ó¤Ç¡¢ºÇ¹â½ÐÎÏ49PS¡¢ºÇÂç¥È¥ë¥¯58Nm¤òÈ¯´ø¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¥È¥é¥ó¥¹¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ï¡¢ÌµÃÊÊÑÂ®µ¡¡ÊCVT¡Ë¤È5Â®¥Þ¥Ë¥å¥¢¥ë¡Ê5MT¡Ë¤Î2¼ïÎà¤¬ÀßÄê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡WLTC¥â¡¼¥ÉÇ³Èñ¤Ï¡¢CVT¼Ö¤¬24.2km¡¿L¡Ê2030Ç¯ÅÙÇ³Èñ´ð½à80¡óÃ£À®¡Ë¡¢5MT¼Ö¤¬25.1km¡¿L¡ÊÆ±85¡óÃ£À®¡Ë¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¤Ê¤«¤Ç¤â5MT¼Ö¤Ï¡¢¥ï¥´¥óR¤ÎÁ´¥°¥ì¡¼¥É¤ÎÃæ¤ÇºÇ¤âÍ¥¤ì¤¿Ç³ÈñÀÇ½¤ò¸Ø¤ë¥â¥Ç¥ë¤Î1¤Ä¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤³¤ì¤é¤ÎÆÃÄ§¤ò¤â¤Ä¡Ö¥ï¥´¥óR ZL¡Ê2WD¡Ë¡×¤ÎÈÎÇä²Á³Ê¡Ê¾ÃÈñÀÇ¹þ¤ß¡Ë¤Ï¡¢CVT¼Ö¡¦5MT¼Ö¤È¤â¤Ë145Ëü7500±ß¤Ç¡¢ºÇ¾åµé¥â¥Ç¥ë¡ÖHYBRID ZX¡Ê4WD¡Ë¡×¡Ê185Ëü6800±ß¡Ë¤ÈÈæ¤Ù¤ë¤È¡¢Ìó40Ëü±ß¤Îº¹¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£