ÃÞ»ç¤¬½é¤Î3²óÀï¿Ê½Ð¡¡ÅìÊ¡²¬¤ÏÁá¼ÂÇË¤ê¹¥È¯¿Ê¡¡º´²ì¹©¤Ï1ÅÀº¹¤ÎÀËÇÔ¡ÚÁ´¹ñ¹â¹»¥é¥°¥Ó¡¼¡Û
¡¡Âè105²óÁ´¹ñ¹â¹»¥é¥°¥Ó¡¼Âç²ñ¤Ï30Æü¡¢ÂçºåÉÜÅìÂçºå»Ô¤Î²Ö±à¥é¥°¥Ó¡¼¾ì¤Ç3²óÀï¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢ºòÇ¯8¶¯¤ÎÅìÊ¡²¬¡ÊÊ¡²¬Âè1¡Ë¤ÏÁá°ðÅÄ¼Â¡ÊÅìµþÂè2¡Ë¤ò38¡½24¤ÇÇË¤ê3²óÀï¿Ê½Ð¤ò·è¤á¤¿¡£ÃÞ»ç¡ÊÊ¡²¬Âè2¡Ë¤ÏÀ»¸÷³Ø±¡¡ÊÊ¡Åç¡Ë¤ò72¡½0¤ÇÇË¤ê¡¢²Ö±à¤Ç¤Î¥Á¡¼¥àºÇÂ¿ÆÀÅÀ¤Ç½é¤Î3²óÀï¿Ê½Ð¤ò·è¤á¤¿¡£
¡¡Á°²ó8¶¯¤ÎÂçÊ¬ÅìÌÀ¤ÏÃæÉôÂç½ÕÆüµÖ¡Ê°¦ÃÎÂè1¡Ë¤È26¡½26¤Ç°ú¤Ê¬¤±¤¿¤¬ÃêÁª¤Ç3²óÀï½Ð¾ì¸¢¤òÆÀ¤¿¡£Ä¹ºêËÌÍÛÂæ¤ÏÎ©Ì¿´Û·Ä¾Í¡ÊÆîËÌ³¤Æ»¡Ë¤ò80¡½7¤ÎÂçº¹¤Ç²¼¤·3Âç²ñ¤Ö¤ê¤Î3²óÀï¿Ê½Ð¤ò·è¤á¤¿¡£¹âÆé¤Ï¾¾»³À»ÎÍ¤ò19¡½7¤ÇÇË¤ê16Âç²ñ¤Ö¤ê¤Ë3²óÀï¤Ø¿Ê½Ð¤·¤¿¡£
¡¡º´²ì¹©¤ÏÁ°²óÂç²ñ¤ÇÇÔ¤ì¤¿Åì³¤ÂçÂçºå¶ÄÀ±¡ÊÂçºåÂè1¡Ë¤Ø¤ÎÀã¿«¤ò´ü¤·¤ÆÎ×¤ó¤À¤¬½ªÈ×¤ËµÕÅ¾¤òµö¤·6¡½7¤ÇÀËÇÔ¤·¤¿¡£
¡¡Âç²ñ3Ï¢ÇÆ¤òÌÜ»Ø¤¹¶Í°þ³Ø±à¡Ê¿ÀÆàÀîÂè1¡Ë¡¢¥·¡¼¥É¤ÎµþÅÔÀ®¾Ï¡¢¸æ½ê¼Â¡ÊÆàÎÉ¡Ë¤Ê¤É¤â½çÅö¤Ë¾¡¤Á¾å¤¬¤Ã¤¿¡£
¡¡3²óÀï¤Ï1·î1Æü¤Ë²Ö±à¥é¥°¥Ó¡¼¾ì¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ë¡£