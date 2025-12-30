¡Ö¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤Í¡Ä¡×¡¡¥¢¥Ó¥¹¥Ñ¤ÎàÀ¸¤ß¤Î¿Æá¤«¤é¹ð¤²¤é¤ì¤¿´¶¼Õ¡¡¾ÃÌÇ¤Î´íµ¡¤ò¾è¤ê±Û¤¨¡Ä¡ÚÃ´Åöµ¼Ô¤¬¿¶¤êÊÖ¤ë¥¢¥Ó¥¹¥ÑÊ¡²¬¤Î30Ç¯¡Û
¡¡ÁÏÀß30¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤¿¥¢¥Ó¥¹¥ÑÊ¡²¬¤òÀ¾ÆüËÜ¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤ÏÃ´Åöµ¼Ô¤ò¤Ä¤±¤Æ¤º¤Ã¤ÈÄÉ¤¤¤«¤±¤Æ¤¤¿¡£ÎòÂå¤ÎÃ´Åöµ¼Ô¤¬»×¤¤½Ð¤ò¤Ä¤Å¤ë¡£
¡¡¡ÖËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤Í¡Ä¡×
¡¡º£Ç¯10·î3Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¥¯¥é¥Ö¤Î30¼þÇ¯OBÀïÁ°Ìëº×¤Ç¡¢»ä¤ÏÈó¾ï¤ËÃúÇ«¤Ê¤ªÎé¤Î¸ÀÍÕ¤ò¼õ¤±¼è¤Ã¤¿¡£Á°¿È¤Î¡ÖÆ£»Þ¥Ö¥ë¥Ã¥¯¥¹¡×¥ª¡¼¥Ê¡¼¤Ç¡¢ÀÅ²¬¡¦Æ£»Þ»Ô¤òµòÅÀ¤È¤¹¤ë¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¡¼Áí¹ç¥µ¡¼¥Ó¥¹²ñ¼Ò¡ÖÃæ±ûËÉÈÈ¡×¤ÎÉÙß·ÀÅÍº²ñÄ¹¡Ê85¡Ë¤À¤Ã¤¿¡£¥¢¥Ó¥¹¥Ñ¤Ë·È¤ï¤Ã¤¿Á´¤Æ¿Í¤Ë´¶¼Õ¤ÎÇ°¤òÊú¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤í¤¦¡£
¡¡1995Ç¯¤ËÀÅ²¬¸©Æ£»Þ»Ô¤«¤é¡ÖÂçÀÚ¤Ê²Ö²Ç¡×¤È¤·¤ÆÊ¡²¬¤Ë¾·Ã×¤µ¤ì¤¿¤Ï¤º¤Î¥¯¥é¥Ö¤Ï¾ÃÌÇ¤Î´íµ¡¤Ë¤¢¤Ã¤¿¡£»ä¤Ïº£Ç¯8·î¤Ë¥¢¥Ó¥¹¥ÑÃ´Åö¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢Á°²óÃ´Åö¤·¤¿¤Î¤¬2013Ç¯¡£¤È¤Ë¤«¤¯¡¢»î¹ç¤äÎý½¬¤ò¼èºà¤·¤¿µ²±¤¬¤Û¤È¤ó¤É¤Ê¤¤¡£Åö»þ¤â8·î¤ËÁ°Ç¤¼Ô¤«¤é°ú¤·Ñ¤°·Á¤ÇÃ´Åö¤È¤Ê¤ê¡¢¤·¤Ð¤é¤¯¤·¤¿10·î¤Ë·Ð±Ä´íµ¡¤¬È½ÌÀ¤·¤¿¤«¤é¤À¡£±¿±Ä»ñ¶â¤¬Ìó5000Ëü±ßÉÔÂ¤·¡¢Áª¼ê¤ä¿¦°÷¤Ø¤ÎµëÍ¿ÃÙÇÛ¤¬µ¯¤¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡²áµîµ»ö¥Ç¡¼¥¿¥Ù¡¼¥¹¤Ç¡Ö¥¢¥Ó¥¹¥Ñ¡×¤È¸¡º÷¤¹¤ë¡£¤ä¤Ï¤ê¡¢¥Ô¥Ã¥Á¾å¤Î½ÐÍè»ö¤ò½ñ¤¤¤¿µ»ö¤Ï¾¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤Ê¤¼·Ð±Ä´íµ¡¤ò¾·¤¤¤¿¤«¤Î²òÀâ¡¢¥¹¥Ý¥ó¥µ¡¼´ë¶È¤Ë¤è¤ë±þ±ç¾¦ÉÊÈ¯Çä¤ä¡¢¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤Ë¤è¤ë¥Á¥é¥·ÇÛ¤ê¤ÎÏÃÂê¡Ä¡£¥·¡¼¥º¥ó½ªÈ×¤Ë¤Ï¡ÖÍèµ¨¤Ï3µ¨¤Ö¤ê¤ËÇØÃæ¥¹¥Ý¥ó¥µ¡¼¤¬·èÄê¡×¤Ê¤ó¤Æµ»ö¤â½ñ¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤ó¤Ê¤Ë¥¹¥Ý¥ó¥µ¡¼¤¬ÉÕ¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤«¡Ä¡£º£»×¤¦¤È¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¿®¤¸¤é¤ì¤Ê¤¤¡£
¡¡¤¿¤À¡¢¤³¤Î²áÄø¤ò¼èºà¤·¤Ê¤¬¤é¡¢Â¿¤¯¤Î¥¢¥Ó¥¹¥Ñ¤ò°¦¤¹¤ëÊý¡¹¤È½Ð²ñ¤Ã¤¿¡£¡Ö¼«Ê¬¤¿¤Á¤Ë¤Ç¤¤ë¤³¤È¤ò¥¯¥é¥Ö¤È°ì½ï¤Ë¤ä¤ê¤¿¤¤¡×¤È¤ÎÇ®¤¤»×¤¤¤â¼ª¤Ë¤·¤¿¡£¥¢¥Ó¥¹¥Ñ°ì¶Ú¤Î¾ë¸å¼÷¤â¡ÖÊ¬´ôÅÀ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤«¤Ê¡£¼«Ê¬¤Ç¸À¤¦¤Î¤â¤ª¤«¤·¤¤¤±¤É¡¢¤³¤Î¥¯¥é¥Ö¤ò¶¯¤¯¤·¤Æ¤¤¤¯¤Î¤ÏÃ¯¤Ê¤ó¤À¡¢¤È¹Í¤¨¤¿»þ¤Ë¼«Ê¬¤·¤«¤¤¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤¿¡×¤È»ÄÎ±¤ò·èÃÇ¤·Â³¤±¤¿ÇØ·Ê¤Î°ì¤Ä¤È¤·¤Æ¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£µ¼Ô¤ÎÎ©¾ì¤Ç¤Ç¤¤ë¤³¤È¤Ï¤¿¤«¤¬ÃÎ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢Åö»þ¤Ï»ä¤â¡Ö¤³¤Î¥¯¥é¥Ö¤ò¤Ê¤ó¤È¤«¤·¤¿¤¤¡×¤ÈÆÍ¤Æ°¤«¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡·ãÆ°¤ÎÃæ¡¢ÊÀ¼Ò¥ª¥Õ¥£¥¹¤òË¬¤ì¤¿Åö»þ¤Î¼ÒÄ¹¤«¤é¡Ö²¿¤È¤«ÌÀ¤ë¤¤ÏÃ¤ò¼è¤ê¾å¤²¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤ÈÄó¶¡¤µ¤ì¤¿ÏÃÂê¤¬¡Ö¥æ¡¼¥¹¤Ë2020Ç¯Åìµþ¸ÞÎØ¤òÌÜ»Ø¤»¤ë¤¹¤´¤¤Áª¼ê¤¬¤¤¤ë¡×¤À¤Ã¤¿¡£Æâ¿´¡ÖÍ£°ì¤Î´õË¾¤¬»ý¤Æ¤ëÏÃÂê¤¬¥æ¡¼¥¹¤È¤Ï¡Ä¡×¤ÈÎä¤ä¤ä¤«¤Êµ¤»ý¤Á¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¼èºà¤·¤¿Áª¼ê¤Î°ì¿Í¤¬¸å¤ËÆüËÜÂåÉ½¤Î¼çÎÏ¤Ë¤Þ¤Ç¤Ê¤Ã¤¿ÉÚ°Â·òÍÎ¡Ê¥¢¥ä¥Ã¥¯¥¹¡Ë¤À¡£³§¤µ¤ó¤´Â¸¤¸¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢¥¢¥Ó¥¹¥Ñ¤«¤éÄ¾ÀÜ³¤³°°ÜÀÒ¤·¡¢Åìµþ¸ÞÎØ¡¢¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¡ÊWÇÕ¡Ë¤Ë½Ð¾ì¡¢À¤³¦¥È¥Ã¥×¥¯¥é¥Ö¤Î¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥É1Éô¡¦¥¢¡¼¥»¥Ê¥ë¤Ë¤â½êÂ°¤·¤¿¡£¥æ¡¼¥¹Áª¼ê¤Î³¤³°Î±³Ø¤ò»Ù±ç¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢º£¤â¥¯¥é¥Ö¤ËÂç¤¤¯¹×¸¥¡£¶ì¤·¤ó¤À»þ´ü¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤¿¤Ä¤Ü¤ß¤Ï¡¢ÂçÎØ¤Î²Ö¤òºé¤«¤»¡¢¥¯¥é¥Ö¤Î»Ù¤¨¤Ë¤â¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¶ì¤·¤¤»þ´ü¤¬°µÅÝÅª¤ËÄ¹¤¤Ãæ¡¢Ãí¤¬¤ì¤¿Â¿¤¯¤Î°¦¾ð¤¬·Á¤È¤Ê¤Ã¤¿°ì¤Ä¤¬¡¢¥¯¥é¥Ö½é¤ÎJ1¥¿¥¤¥È¥ë¤È¤Ê¤Ã¤¿2023Ç¯¤ÎYBC¥ë¥ô¥¡¥ó¡¦¥«¥Ã¥×Í¥¾¡¤À¤í¤¦¡£ÉÙß·¤µ¤ó¤â·è¾¡³«¾ì¤Î¹ñÎ©¶¥µ»¾ì¤Ç±É´§¤ò¸«ÆÏ¤±¤¿¡£¡ÖÆ£»Þ¥Ö¥ë¥Ã¥¯¥¹¡×»þÂå¤Î¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤â¶î¤±¤Ä¤±¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¤¡Ö¡ÊÎò»Ë¤Ï¡ËËÜÅö¤Ë°ì´î°ìÍ«¤Ç¿´ÇÛ¤·¤¿¤±¤É¡¢¥«¥Ã¥×Àï¼è¤Ã¤¿»þ¤ÏºÇ¹â¤À¤Ã¤¿¡£¤ß¤ó¤Ê»ä¤ÎÃÎ¤ê¹ç¤¤¤â¡¢Æ£»Þ»Ô¤Î»ÔÄ¹¤â¡Ø¤ä¤ê¤Þ¤·¤¿¤Í¡Ù¤È¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¡×¤È´¶ÌµÎÌ¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡ºòÇ¯ÅÙ¤ÎÇä¾å¹â¤ÏJ1¤Ç¥ï¡¼¥¹¥È2°Ì¤ÎÌó30²¯±ß¡£º£µ¨¤ÎÊ¿¶Ñ´ÑµÒÆ°°÷¿ô¤Ï10031¿Í¤Ç¡¢9Ç¯¤Ö¤ê¤Ë1Ëü¿Í¤òÄ¶¤¨¤¿¤â¤Î¤Î¡¢J1¤ÇºÇ²¼°Ì¤À¡£ºÄÌ³Ä¶²á¤â¤¢¤ê¡¢¥¯¥é¥Ö·Ð±Ä¤Ïº£¤Ç¤â·è¤·¤Æ³Ú¤È¤Ï¸À¤¨¤Ê¤¤¡£¤À¤¬¡¢Á°²ó¤ÎÃ´Åö»þ¤«¤éÊÑ²½¤â´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£´ç¤ÎÁãµåµ»¾ì¤Ç¸«¤«¤±¤ë¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤â¡¢¿ô¤¬Áý¤¨¤¿¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢½÷À¤ä»Ò¤É¤â¤Ê¤É¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÊý¤¬¼«Ê¬¤Ê¤ê¤ÎÊýË¡¤Ç¥¢¥Ó¥¹¥Ñ¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡¤½¤ó¤ÊÃæ¤Ç¡¢À¾¥¹¥Ý¤â¡¢¥¢¥Ó¥¹¥Ñ¤ò³Ú¤·¤à¤¿¤á¤Î°ì¤Ä¤Î¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤È¤·¤Æ¿Æ¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¤ì¤Ð¡Ä¤È»×¤¤¤Ê¤¬¤é¼èºà¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¥Ô¥Ã¥Á³°¤Ð¤«¤ê¤ËÌÜ¤ò¸þ¤±¤ë¼èºà¤Ï¤â¤¦´ªÊÛ¤ò¡Ä¡£¡Ê2013¡¢25Ç¯Ã´Åö¡¦°ËÆ£À¥Î¤²Ã¡Ë