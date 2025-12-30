¡Ö¹ëÅ¡¡×¡Ö¤ªÄí¹¤¤¡×ÂôÂ¼¾Þ±¦ÏÓ¤È¤Î·ëº§¤«¤é9Ç¯...à¥Ô¥ó¥¯¥¨¥×¥í¥óá»Ñ¤Çà¼«ÂðáÈäÏª¡ÖÁë¤¬Âç¤¤¤¡×¡Ö¥ë¡¼¥à¥Ä¥¢¡¼¤·¤Æ¡×¿Íµ¤¥â¥Ç¥ë²¡ÀÚ¤â¤¨Åê¹Æ¤ËÈ¿¶ÁÂ³¡¹
É×¤Ï4ÅÙ¤ÎºÇÂ¿¾¡Åê¼ê¡ª¼«Âð¤¬¡Ö¹ëÅ¡¡×¤ÈÏÃÂê¡ª
¡¡6ºÐÇ¯²¼¤Î¥×¥íÌîµåÁª¼ê¤È¤Î·ëº§¤«¤é9Ç¯¡½¡£46ºÐ¥â¥Ç¥ë¤¬°ì¸Í·ú¤Æ¼«Âð¤Ç¤Î¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡ÖºòÆü¤«¤é¾¯¤·¤º¤Ä²ÈÂ²¤ß¤ó¤Ê¤ÇÂçÁÝ½ü¤ò¡×¤È¼«Âð¤ÎÄí¤ÇÁÝ½ü¤ò¤¹¤ëÍÍ»Ò¤òÅê¹Æ¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¥â¥Ç¥ë¤Î²¡ÀÚ¤â¤¨(46)¡£¡ÖÄ¹Ç¯»È¤Ã¤¿¥¨¥×¥í¥ó¤Ï¥¢¥¤¥í¥ó¤ò¤«¤±¤Æ¤â¤¯¤¿¤¯¤¿¤Ë¡£¿·Ç¯¤Ë¤Ï¿·¤·¤¤¤â¤Î¤òÍÑ°Õ¤·¤è¤¦¤«¤Ê¡×¤ÈÄ¹Ç¯°¦ÍÑ¤·¤¿¥Ô¥ó¥¯¤Î¥¨¥×¥í¥ó»Ñ¤Ç¼«Âð¤ÎÂç¤¤ÊÁë¤äÂ¦¹Â¤ÎÁÝ½ü¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë»Ñ¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡¡ºÇ¸å¤Ë¡Ö¥Ô¥«¥Ô¥«¤Ë¤Ê¤ë¤Þ¤Ç¤ªÁÝ½ü´èÄ¥¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢Áá¤¯¤âÍèÇ¯ÎÉ¤¤¤³¤È¤¬µ¯¤³¤ëµ¤¤¬¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÄù¤á¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤Ï¡ÖÁë¤¬Âç¤¤¯¤Æ¡¢¤ªÄí¤¬¤¢¤ëÁÇÅ¨¤Ê¤ª²È¡×¡Ö¤ªÄí¹¤¯¤Æ¤¹¤Æ¤¡Á¡×¡Ö¥¨¥×¥í¥ó¤Ë¥µ¥ó¥À¥ë»Ñ¤â²Ä°¦¤¤¤Ã¤Æ¥º¥ë¤¤¡×¡Ö°ú±Û¤·¤·¤¿¹ëÅ¡¤Ç¤¹¤Í¡×¡Ö¥ë¡¼¥à¥Ä¥¢¡¼¤·¤ÆÍß¤·¤¤¤Ç¡×¡Ö¥¨¥×¥í¥ó²Ä°¦¤¤¡×¡Ö¤â¤¨¤Á¤ã¤ó¤ªÁÝ½ü¤·¤Æ¤ë»Ñ¤âÁÇÅ¨¤Ê¥Þ¥Þ¤ÇºÇ¹â¤Ç¤¹ ¶á½ê¤ÎÊý¤¬Á¢¤Þ¤·¤¤¡Ä¾Ð¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£¡¡²¡ÀÚ¤Ï¡¢2016Ç¯¤Ë¥×¥íÌîµåÁª¼ê¤ÎÍ°°æ½¨¾Ï(39)¤È·ëº§¡£18Ç¯¤Ë38ºÐ¤ÇÂè1»Ò¡¢21Ç¯¤Ë41ºÐ¤ÇÂè2»Ò¤ò½Ð»º¡£Í°°æ¤Ï04Ç¯¤Ë¥É¥é¥Õ¥È1°Ì¤ÇÀ¾Éð¥é¥¤¥ª¥ó¥º¤ØÆþÃÄ¡£09Ç¯¤ËÂôÂ¼¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿¡£14Ç¯¤Ë¤ÏÀéÍÕ¥í¥Ã¥Æ¥Þ¥ê¡¼¥ó¥º¤ØFA°ÜÀÒ¡£20Ç¯¤Ë¤Ï¥È¥ì¡¼¥É¤ÇÅìËÌ³ÚÅ·¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥¤¡¼¥°¥ë¥¹¤Ë°ÜÀÒ¤·¡¢4ÅÙÌÜ¤ÎºÇÂ¿¾¡Íø¤ò³ÍÆÀ¡£23Ç¯¤«¤é¤ÏÃæÆü¥É¥é¥´¥ó¥º¤Ë½êÂ°¤·¤Æ¤¤¤ë¡£