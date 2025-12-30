ÀÐÀîÎË¤¬ºÆ¤ÓÅÏÊÆ¤Ø¡¡¶ìÏ«¿Í¤ÎÈá´ê¡¢ÆüËÜÀª2¿Í¤ÎÊ³Æ®¤â¡Ú³¤³°ÃË»Ò10Âç¥Ë¥å¡¼¥¹¡¦ÃæÊÔ¡Û
º£µ¨¤â¿ôÂ¿¤¯¤ÎÏÃÂê¤¬À¸¤Þ¤ì¤¿¥´¥ë¥Õ³¦¡£¤½¤ÎÃæ¤«¤é¡¢ÊÔ½¸Éô¤¬³Æ¥Ä¥¢¡¼¤Î10Âç¥Ë¥å¡¼¥¹¤ò¥Ô¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¤·¤Æ¥·¡¼¥º¥ó¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë¡£º£²ó¤Ï¡Ø³¤³°ÃË»Ò¡¦ÃæÊÔ¡Ù¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÃÝ¤Ü¤¦¤¤ò¿¶¤ê²ó¤¹ÀÐÀîÎË
¢£ÀÐÀîÎË¡¢Íèµ¨¤ÎÊÆ²¼Éô¥Ä¥¢¡¼»²Àï¤ØÀÐÀîÎË¤¬ºÆ¤Ó³¤¤òÅÏ¤ë¡£12·î¤Þ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿Q¥¹¥¯¡¼¥ëºÇ½ªÍ½Áª²ñ¤ò34°Ì¥¿¥¤¤Ç½ª¤¨¡¢PGA¥Ä¥¢¡¼¥«¡¼¥É³ÍÆÀ¤ÏÆ¨¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢ÊÆ²¼Éô¥³¡¼¥ó¡¦¥Õ¥§¥ê¡¼¥Ä¥¢¡¼¤Î½Ð¾ì¸¢¤ò¼ê¤Ë¤·¤¿¡£¡ÖPGA¥Ä¥¢¡¼¤òÌÜ»Ø¤·¤ÆÀÚâøÂöËá¤·¤Æ¤¤¤ëÀ¤³¦¤Ç¡¢¼«Ê¬¤¬¤É¤ì¤À¤±¤ä¤ì¤ë¤Î¤«¡£¾å¤Ë¹Ô¤¤¿¤¤¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤·¤«¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¡£ºÆÄ©Àï¤Ø¤Î³Ð¸ç¤ò¸ý¤Ë¤·¤¿¡£13Ç¯¤«¤é5Ç¯´ÖÊÆ¥Ä¥¢¡¼¤Ë»²Àï¤·¡¢18Ç¯¤Ë¹ñÆâÉüµ¢¡£¤½¤Î·Ð¸³¤ò·Ð¤Æ¡¢¡ÖÃæÅÓÈ¾Ã¼¤Ç¤ÏÄÌÍÑ¤·¤Ê¤¤¡×¤È³Ð¸ç¤ò¿·¤¿¤Ë¤¹¤ë¡£2026Ç¯¡¢ÆüËÜ¤Î¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¹¥¿¡¼¤ÏºÆ¤Ó³¤³°¤«¤é¤ÎµÈÊó¤òÁÀ¤¦¡£
¢£¥Õ¥ê¡¼¥È¥¦¥Ã¥É¤¬Èá´ê½éV¤ÇÇ¯´Ö²¦¼Ô¤Ë¡ÈÌµ´§¤ÎÄë²¦¡É¤¬¤Ä¤¤¤ËÄºÅÀ¤ËÎ©¤Ã¤¿¡£¥È¥ß¡¼¡¦¥Õ¥ê¡¼¥È¥¦¥Ã¥É¡Ê¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥É¡Ë¤¬ÊÆ¥Ä¥¢¡¼ºÇ½ªÀï¡Ö¥Ä¥¢¡¼Áª¼ê¸¢¡×¤Ç½éÍ¥¾¡¤òµó¤²¡¢Ç¯´Ö²¦¼Ô¤Î¾Î¹æ¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¡£²¤½£¥Ä¥¢¡¼7¾¡¡¢17Ç¯¤Î²¤½£Ç¯´Ö²¦¼Ô¤È¤¤¤¦¼ÂÀÓ¤ò»ý¤Á¤Ê¤¬¤é¡¢ÊÆ¥Ä¥¢¡¼¤Ç¤ÏÌ¤¾¡Íø¤À¤Ã¤¿¡£º£Âç²ñÁ°¤Þ¤Ç¤Î¥È¥Ã¥×10Æþ¤êÄÌ»»44²ó¤Ï¡¢Ì¤¾¡ÍøÁª¼ê¤ÎÃæ¤ÇºÇÂ¿¡£ÉÔÌ¾ÍÀ¤ÊµÏ¿¤òÇØÉé¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¤Ä¤¤¤Ë¤½¤Î¼öÇû¤ò²ò¤¤¤¿¡£¡ÖËÜÅö¤ËÁÇÀ²¤é¤·¤¤°ìÆü¤À¤Ã¤¿¡×¡£34ºÐ¤Ï¤³¤Î¾¡Íø¤òÄÌ²áÅÀ¤È°ÌÃÖ¤Å¤±¡¢¡Ö¤³¤ì¤«¤éÂ³¤¯Â¿¤¯¤Î¾¡Íø¤ÎºÇ½é¤Î°ì¤Ä¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È¡¢¤µ¤é¤Ê¤ë¹â¤ß¤ò¸«¿ø¤¨¤¿¡£
¢£Ê¿ÅÄ·ûÀ»¤ÈÃæÅç·¼ÂÀ¤¬PGA¥Ä¥¢¡¼¥«¡¼¥É³ÍÆÀÍèµ¨¤«¤é2¿Í¤Î¼ãÉð¼Ô¤¬ÊÆ¥Ä¥¢¡¼¤ËÄ©¤à¡£25ºÐ¤ÎÊ¿ÅÄ·ûÀ»¤ÈÃæÅç·¼ÂÀ¤¬¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Î³¤³°¥Ä¥¢¡¼¤Ç·ë²Ì¤ò»Ä¤·¡¢PGA¥Ä¥¢¡¼¥«¡¼¥É¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¡£Ê¿ÅÄ¤Ï¥³¡¼¥ó¡¦¥Õ¥§¥ê¡¼¥Ä¥¢¡¼¤Ç¥È¥Ã¥×10Æþ¤ê5ÅÙ¤òµÏ¿¤·¡¢¥Ý¥¤¥ó¥È¥é¥ó¥¥ó¥°15°Ì¤Ç¾º³Ê¡£ÃæÅç¤ÏDP¥ï¡¼¥ë¥É¥Ä¥¢¡¼¤Ç2°Ì¤ò3ÅÙ¥Þ¡¼¥¯¡£Í»ñ³Ê¼Ô¤ò½ü¤¯¥é¥ó¥¥ó¥°¾å°Ì10¿Í¤ËÆþ¤ê¡¢Íèµ¨¤ÎÊÆ¥Ä¥¢¡¼½Ð¾ì¸¢¤ò¤Ä¤«¤ó¤À¡£
