ÍèÇ¯1·î¥Ç¥Ó¥å¡¼¤Î¡ÖSHY¡×¡¡MV»£±Æ¤Ç¹â½ê¶²ÉÝ¾É¹îÉþ!?ÏÆÎ¶¿¿¡¢²Î»ìÄÌ¤ê¡ÖÀ¸¤Þ¤ìÊÑ¤ï¤ë»þ¤À¤¾¡¢¤È¡×
¡¡ÃËÀ¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡ÖSHY¡×¤¬CD¥Ç¥Ó¥å¡¼¶Ê¡Ö¤´¤á¤ó¤ÊSHY¡×¤Î¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¥Ó¥Ç¥ª¡ÊMV¡Ë¤ò¥°¥ë¡¼¥×¤Î¸ø¼°YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ç¸ø³«¤·¤¿¡£
¡¡9¿Í¤ÏÍèÇ¯1·î28Æü¤ËCD¥Ç¥Ó¥å¡¼¤¹¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¡£Æ±¶Ê¤Ï¥°¥ë¡¼¥×½é¤ÎMV¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡ËÜÊª¤Î¹»¼Ë¤ÎÃæ¤ÇÀ©ÉþÉ÷¤Î°áÁõ¤òÃå¤¿¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬²Î¤¤ÍÙ¤ë»Ñ¤Ë
¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¡ÖSHY¡ÊºÇ¡Ë¹â¡ª¡×¡¢¡Ö¤³¤ì¤«¤é¤â°¦¤µ¤»¤Æ¤¯¤ÀSHY¡×¤È´î¤Ó¤ÎÀ¼¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î¿·°æÌºÀ¶¤Ï¡Ö¿§¡¹¤Ê¾ì½ê¤Ç»£±Æ¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¡¢»£±Æ¤·¤¿¾ì½êÁ´¤Æ¤¬ÁÇÅ¨¤Ê¾ì½ê¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤È¤Æ¤â»×¤¤½Ð¿¼¤¤¤Ç¤¹¡×¤È´¶³´¡£°ÂÉô½ØÂÀ¤Ï¡Ö²°¾å¤Ç¤Î»£±Æ¤â¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢É÷·Ê¤¬¤È¤Ã¤Æ¤âÎÉ¤¯¤ÆÍÙ¤Ã¤Æ¤¤¤ëÃæ¤Ç¤ß¤ó¤Ê¤âËÍ¤â³Ú¤·¤á¤¿¤Î¤Ç¡¢ËÍ¤¿¤Á¤ÎÉ½¾ð¤Ë¤âÃíÌÜ¤·¤Æ¸«¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ç¤¹¡ª¡ª¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡²Ï¹çÉ·²í¤Ï¡Ö¿ÍÀ¸¤Ç½é¡¢³Ø¹»¤Î²°¾å¤ËÎ©¤Æ¤¿¤Î¤Ç¤¹¤´¤¯µ¤»ý¤Á¤¬ÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡ª¡×¤È´î¤Ó¤òÇúÈ¯¡£Àî¸¶²íÅÍ¤Ï¡Ö¸«¤É¤³¤í¤Ï¡¢¤Ê¤ó¤È¸À¤Ã¤Æ¤âÀÄ½Õ´¶¤¬¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¶¯¤¤¤È¤³¤í¤Ç¤¹¡ªËÍ¤¿¤Á³ØÀ¸¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¶õµ¤´¶¤¬¤È¤Ã¤Æ¤â¥¨¥â¤¤´¶¤¸¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó¸«¤Æ¡ª¡×¤ÈPR¤·¤¿¡£
¡¡À¸¿åÎÇÌé¤Ï¡ÖMV¤Ç¥í¥±¤Î»£±Æ¤Ï½é¤á¤Æ¤Ç¡¢¶ÛÄ¥¤·¤Æ¤¤¤ëÉôÊ¬¤â¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤¤¤í¤¤¤í¤ÊÆ°²è¤ò¸«¤ÆÊÙ¶¯¤·¤Æ¤«¤é»£±Æ¤ËÎ×¤ß¤Þ¤·¤¿¡ª³Ø¹»¤ÎÃæÄí¤ä²°¾å¤Ê¤É¤Ï¹Ô¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤È¤Æ¤â¿·Á¯¤Êµ¤Ê¬¤Ç¤·¤¿¡ª¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡ÀçÇÈ¼·À±¤Ï¡ÖSHY¤È¤·¤Æ¤Î½é¤ÎMV»£±Æ¤Ç9¿Í¤È¤·¤Æ»£±Æ¤¹¤ë¤³¤È¤¬³Ú¤·¤¯¡¢³Ø¹»¤ÇÀ©Éþ»Ñ¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤Ê¤ó¤À¤«ÀÄ¤¤½Õ¤Ê»£±Æ¤Ç¤·¤¿¡ª¡×¤È²óÁÛ¡£¾¾¸¶Íµ±¤Ï¡ÖÉáÃÊ¸«¤é¤ì¤Ê¤¤¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÎÀ©Éþ»Ñ¡¢¤½¤·¤ÆËÜÊª¤Î³Ø¹»¤Ç»£¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î³Ø¹»¤Ç¤ÎÍÍ»Ò¤¬¾¯¤·ÁÛÁü¤Ç¤¤ë¤È¤³¤í¡×¤ò¸«¤É¤³¤í¤È¤·¤ÆÀâÌÀ¤·¤¿¡£Ê÷Âç³®¤Ï¡ÖËÜÅö¤ËÎÉ¤¤MV¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤ß¤Ê¤µ¤ó¸«¤¯¤À¤µ¤¤¡ª¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¡£ÏÆÎ¶¿¿¤Ï¡Ö¸«¤É¤³¤í¤Ï¥é¥Ã¥×¥Ñ¡¼¥È¤Çµû´ã¥ì¥ó¥º¤ò»È¤Ã¤¿¥·¡¼¥ó¤Ç¤¹¡£»£±Æ¾ì½ê¤¬³Ø¹»¤Ç°ìÈÖ¹â¤¤¤È¤³¤í¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¼Â¤ÏËÍ¡¢¹â½ê¶²ÉÝ¾É¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡Ä¡£¤Á¤ç¤¦¤É¥é¥Ã¥×¥Ñ¡¼¥È¤Ç¤Ï¡ØÂÔ¤Ã¤¿¤Ê¤·¤À¡¡À¸¤Þ¤ìÊÑ¤ï¤Ã¤¿¼«Ê¬¤è¡¡¹Ô¤Ã¤Æ¤é¤Ã¤·¤ã¤¤¡ª¡Ù¤È¤¤¤¦²Î»ì¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢Â¤Ï¥¬¥¯¥¬¥¯¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢º£¤³¤½²Î»ì¤Î¤è¤¦¤ËÀ¸¤Þ¤ìÊÑ¤ï¤ë»þ¤À¤¾¡¢¤È¼«Ê¬¤Ë¸À¤¤Ê¹¤«¤»¤Æ»£±Æ¤ËÄ©¤ß¤Þ¤·¤¿¡£¿Ì¤¨¤Ê¤¬¤é¤âµ¤»ý¤Á¤ÏÁ°¿Ê¤·¤Æ¤¤¤ë¥·¡¼¥ó¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤¼¤Ò¤½¤Î¥®¥ã¥Ã¥×¤â´Þ¤á¤ÆÃíÌÜ¤·¤Æ¸«¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ç¤¹¡ª¡×¤È»£±Æ¤Ç¤Î¶ìÏ«¤òÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡SHY¤Ï¡¢¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡ÖTHE¡¡SUPER¡¡FRUIT¡×¤Ê¤É¤¬½êÂ°¤¹¤ë¡Ö¤Ä¤Ð¤µ¥ì¥³¡¼¥º¡×¤ÎÃË»ÒÉôÌç¡Ö¤Ä¤Ð¤µÃË»Ò¥×¥í¥À¥¯¥·¥ç¥ó¡×¤Ë½êÂ°¡£7¿ÍÁÈ¤Î¡ÖPOCKET¡¡PANiC¡×¤ÈÃËÀ¥Ç¥å¥ª¡ÖÊ÷ÏÆ¡×¤È¤·¤Æ¥é¥¤¥Ö¤Ê¤É¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Î³èÆ°¤ÈÊÂ¹Ô¤·¤Æ¡¢9¿ÍÁÈ¥°¥ë¡¼¥×¤È¤·¤Æ¤â³èÆ°¤¹¤ë¤³¤È¤òº£Ç¯9·î¤ËÈ¯É½¡£ÍèÇ¯1·î¤ËCD¥Ç¥Ó¥å¡¼¤¹¤ë¡£
¡¡SHY¤Ï¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤Ô¤ê¥·¥ã¥¤¤À¤±¤É¡¢°ìÀ¸·üÌ¿¡¢ÁÛ¤¤¤òÆÏ¤±¤Þ¤¹¡×¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë³èÆ°¤òÅ¸³«¡£1·î17Æü¤Ë¤ÏÅìµþ¡¦¿·½ÉReNY¤Ç½é¤Î¥ï¥ó¥Þ¥ó¥é¥¤¥Ö¤ò¹Ô¤¦¤³¤È¤â·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£