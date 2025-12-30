Æü¥Æ¥ì¡¦¿ùÌî¿¿¼Â¥¢¥Ê¡¢Âè1»Ò¤Î½Ð»º¤òÊó¹ð¡Ö¾®¤µ¤¯¤È¤âÎÏ¶¯¤¤Ì¿¤òÁ°¤Ë¡¢°¦¤ª¤·¤¤µ¤»ý¤Á¡×
¡¡ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¤Î¿ùÌî¿¿¼Â¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¡Ê35¡Ë¤¬30Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£Âè1»Ò½Ð»º¤òÊó¹ð¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û²Ä°¦¤¹¤®¤ë⋯¾®¤µ¤ÊÂ¤Î¼Ì¿¿¤òÅº¤¨¤Æ½Ð»º¤òÊó¹ð¤·¤¿¿ùÌî¿¿¼Â
¡¡Åê¹Æ¤Ç¡ÖÅß¤ÎÂ²»¤¬Ê¹¤³¤¨¤ëÈÕ½©¤Ë¡¢Âè°ì»Ò¤ò½Ð»º¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÊó¹ð¡£ÀÖ¤Á¤ã¤ó¤ÎÎ¾Â¤Î¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¡£Â³¤±¤Æ¡Ö¤³¤³¤Þ¤Ç²¹¤«¤¤¥¨¡¼¥ë¤òÄº¤¡¢¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È´¶¼Õ¡£¡Ö¾®¤µ¤¯¤È¤âÎÏ¶¯¤¤Ì¿¤òÁ°¤Ë¡¢°¦¤ª¤·¤¤µ¤»ý¤Á¤Ç²á¤´¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¡¡º£Ç¯¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö2025Ç¯¤â¡¢¿·¤¿¤ÊÄ©Àï¤Îµ¡²ñ¤Ë·Ã¤Þ¤ì¡¢Âô»³¤ÎÊý¤Ë½õ¤±¤ÆÄº¤¤¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò¼Â´¶¤¹¤ë1Ç¯¤Ç¤·¤¿¡£¤ªÀ¤ÏÃ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿Êý¡¹¡¢¥Æ¥ì¥Ó¤ò¸«¤Æ²¼¤µ¤Ã¤¿Êý¡¢¥é¥¸¥ª¤ÇÀ¼¤òÊ¹¤¤¤Æ²¼¤µ¤Ã¤¿Êý¡¢¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢¡Ö¼é¤ë¤Ù¤¤â¤Î¤¬½ÐÍè¡¢µ¤»ý¤Á¤ò¿·¤¿¤Ë¡¢2026Ç¯¤â¶î¤±¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ö¤É¤¦¤¾¤ß¤Ê¤µ¤Þ¡¢¤è¤¤¤ªÇ¯¤ò¤ª·Þ¤¨¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤ÈÄù¤á¤¯¤¯¤Ã¤¿¡£
¡¡¿ùÌî¥¢¥Ê¤Ï¡¢1990Ç¯1·îÀ¸¤Þ¤ì¡¢ÅìµþÅÔ½Ð¿È¡£À»¿´½÷»ÒÂç³Ø Ê¸³ØÉô Îò»Ë¼Ò²ñ³Ø²Ê¹ñºÝ¸òÎ®Àì¹¶Â´¶È¸å¤Î2012Ç¯4·î¡¢ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¤ËÆþ¼Ò¡£¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼ÈÖÁÈ¡ØÀ¤³¦¤Þ¤ë¸«¤¨¡ª¥Æ¥ì¥ÓÆÃÁÜÉô¡Ù¡¢¾ðÊóÈÖÁÈ¡Ø¥·¥å¡¼¥¤¥Á¡Ù¡¢ÊóÆ»ÈÖÁÈ¡ØNEWS ZERO¡Ù¡¢¡Ønews every¡¥¥µ¥¿¥Ç¡¼¡Ù¤Ê¤É¤ò·Ð¤Æ¡¢¡ØNNN ¥¹¥È¥ì¥¤¥È¥Ë¥å¡¼¥¹¡Ù¡Ø3Ê¬¥¯¥Ã¥¥ó¥°¡Ù¤òÃ´Åö¡£º£·î¤«¤é¡ØNNN ¥¹¥È¥ì¥¤¥È¥Ë¥å¡¼¥¹¡Ù¤Ë¤Ï½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£23Ç¯3·î¤Ë¥¤¥ó¥¹¥¿¤òÄÌ¤¸¤Æ·ëº§¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£25Ç¯9·î¤Ë¤Ï¡¢¡Ø¥¥æ¡¼¥Ô¡¼3Ê¬¥¯¥Ã¥¥ó¥°¡ÙÆâ¤ÇÇ¥¿±¤òÊó¹ð¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û²Ä°¦¤¹¤®¤ë⋯¾®¤µ¤ÊÂ¤Î¼Ì¿¿¤òÅº¤¨¤Æ½Ð»º¤òÊó¹ð¤·¤¿¿ùÌî¿¿¼Â
¡¡Åê¹Æ¤Ç¡ÖÅß¤ÎÂ²»¤¬Ê¹¤³¤¨¤ëÈÕ½©¤Ë¡¢Âè°ì»Ò¤ò½Ð»º¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÊó¹ð¡£ÀÖ¤Á¤ã¤ó¤ÎÎ¾Â¤Î¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¡£Â³¤±¤Æ¡Ö¤³¤³¤Þ¤Ç²¹¤«¤¤¥¨¡¼¥ë¤òÄº¤¡¢¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È´¶¼Õ¡£¡Ö¾®¤µ¤¯¤È¤âÎÏ¶¯¤¤Ì¿¤òÁ°¤Ë¡¢°¦¤ª¤·¤¤µ¤»ý¤Á¤Ç²á¤´¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¡¡º£Ç¯¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö2025Ç¯¤â¡¢¿·¤¿¤ÊÄ©Àï¤Îµ¡²ñ¤Ë·Ã¤Þ¤ì¡¢Âô»³¤ÎÊý¤Ë½õ¤±¤ÆÄº¤¤¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò¼Â´¶¤¹¤ë1Ç¯¤Ç¤·¤¿¡£¤ªÀ¤ÏÃ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿Êý¡¹¡¢¥Æ¥ì¥Ó¤ò¸«¤Æ²¼¤µ¤Ã¤¿Êý¡¢¥é¥¸¥ª¤ÇÀ¼¤òÊ¹¤¤¤Æ²¼¤µ¤Ã¤¿Êý¡¢¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢¡Ö¼é¤ë¤Ù¤¤â¤Î¤¬½ÐÍè¡¢µ¤»ý¤Á¤ò¿·¤¿¤Ë¡¢2026Ç¯¤â¶î¤±¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ö¤É¤¦¤¾¤ß¤Ê¤µ¤Þ¡¢¤è¤¤¤ªÇ¯¤ò¤ª·Þ¤¨¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤ÈÄù¤á¤¯¤¯¤Ã¤¿¡£