¡¡¥Õ¥ê¡¼¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤ÎËÜÅÄÊþ»Ò¡Ê42¡Ë¤¬30Æü¤Ë¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£ÆüËÜ²½¾ÑÉÊ¸¡Äê1µé¤Ë¹ç³Ê¤·¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡ËÜÅÄ¥¢¥Ê¤Ï¡Öº£Ç¯¤Ï¿·¤·¤¤³Ø¤Ó¤ËÄ©Àï¤·¤¿Ç¯¤Ç¤·¤¿¡£¤½¤ó¤ÊÄù¤á¤¯¤¯¤ê¤ËÆüËÜ²½¾ÑÉÊ¸¡Äê1µé¤Ë¹ç³Ê¤Ç¤¡¢°ÂÅÈ¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤È¹ç³Ê¾Ú½ñ¤ò¼ê¤Ë¾Ð´é¤òÉâ¤«¤Ù¤¿¼Ì¿¿¤òÅº¤¨Êó¹ð¡£
¡¡¡Ö°é»ù²È»ö¤ò¤·¤Ê¤¬¤é¤ÎÊÙ¶¯¤Ï»×¤¤ÄÌ¤ê¤Ë¤¤¤«¤Ê¤¤¤³¤È¤¬Â¿¤¯¡¢¾Ç¤ê¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤ÎÊ¬Ã£À®´¶¤âÇÜÁý¡£»Ò¶¡¤È¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤ò¶´¤ó¤ÇÊÙ¶¯¤·¤¿¤³¤È¤âÎÉ¤»×¤¤½Ð¡£¤·¤Ð¤é¤¯¤Ï¼õ¸³ÊÙ¶¯¤·¤¿¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¾Ð¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡¡Ö²½¾ÑÉÊ¸¡Äê¤Ç³Ø¤ó¤À¤³¤È¤òÀ¸¤«¤¹¤Ù¤¯¡¢¤Þ¤¿ÍèÇ¯¤â¹¹¤Ê¤ë¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤ËÎ×¤ó¤Ç¤¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¤È°ÕÍß¤ò¸«¤»¤¿¡£