ÁêÅ´¥í¡¼¥¼¥ó¡¢¹õÆ¦¤ò¼«¼ç²ó¼ý¡¡°ìÉô¤Ë¥«¥ÓÈ¯À¸
¡¡ÁêÅ´¥í¡¼¥¼¥ó¤Ï£³£°Æü¡¢¥¹¡¼¥Ñ¡¼¡Ö¤½¤¦¤Æ¤Ä¥í¡¼¥¼¥ó¡×¤ÇÈÎÇä¤·¤¿»°²Å¿©ÉÊ¡ÊÅìµþÅÔ¡Ë¤Î¡ÖÃ°ÇÈ¹õÆ¦¡Ê£±£°£°¥°¥é¥à¡Ë¡×¤Î°ìÉô¾¦ÉÊ¤Ë¥«¥Ó¤¬È¯À¸¤·¤¿¤È¤·¤Æ¡¢¼«¼ç²ó¼ý¤ò»Ï¤á¤¿¡££²£¹Æü¤Ë»°¥Ä¶Å¹¤Î¼Ò°÷¤¬ÉÊ½Ð¤·Ãæ¤ËÈ¯¸«¤·¤¿¤Û¤«¡¢Ìô»ÕÂæÅ¹¤Ç¤â¹ØÆþ¤·¤¿ÍøÍÑ¼Ô¤«¤é¡Ö¥«¥Ó¤¬¤¢¤ë¡×¤È¤Î»ØÅ¦¤¬¤¢¤ê¡¢È½ÌÀ¤·¤¿¡££³£°Æü»þÅÀ¤Ç¡¢·ò¹¯Èï³²¤Ï³ÎÇ§¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¡£
¡¡²ó¼ýÂÐ¾Ý¤Ï¡¢£±£¶£´£¹¸Ä¤Ç£²£´Æü¤«¤é£²£¹Æü¤ËÈÎÇä¤·¤¿¾¦ÉÊ¡£¹ØÆþ¼Ô¤Ø¤ÏÅ¹ÊÞ¤ÇÊÖ¶âÂÐ±þ¤ò¹Ô¤¦¡£Ìä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢»°²Å¿©ÉÊ¥Õ¥ê¡¼¥À¥¤¥ä¥ë¡Ê£°£±£²£°¡Ë£¸£¹£µ£µ£¸£°¡£