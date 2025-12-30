¡ÖËÍ¤Ã¤Æº£Æü¤Ç°úÂà¤Ç¤¹¤«¡©¡×Í½Áª²ñ¤ÇÎÞ¤Ë¤¯¤ì¤¿Ë¡À¯Âç³Ø¡¦ÂçÅç»ËÌé¤Î¸¶ÅÀ¡ÖÈ¢º¬±ØÅÁ2¶è¤ò¸«¤ÆÅ¾Éô¤·¤Þ¤·¤¿¡×
10·î18Æü¡¢Î©Àî¡¦¾¼ÏÂµÇ°¸ø±à¡£¤è¤¯À²¤ì¤¿¸ø±à¤Ë»÷¤Ä¤«¤ï¤·¤¯¤Ê¤¤¶ÛÄ¥´¶¤¬Ä¥¤êµÍ¤á¤ë¡£Âè102²óÈ¢º¬±ØÅÁÍ½Áª²ñ¡£¥ª¥ì¥ó¥¸¤ÎÅÁÅý¹»¡¦Ë¡À¯Âç³Ø¤Ï¡¢17.4kmÄÌ²á»þÅÀ¤Ç9°Ì¡¢10Ì¾¤Î¥Õ¥£¥Ë¥Ã¥·¥å¤â5ÈÖÌÜ¡£¤·¤«¤·--
¡Ö10°Ì¡¢Î©¶µÂç³Ø--¡×
10°Ì¤Þ¤Ç¤ËË¡À¯Âç³Ø¤¬¸Æ¤Ð¤ì¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£10¤È¤Îº¹¡¢¤ï¤º¤«17ÉÃ¤Î11°Ì¡£¥ª¥ì¥ó¥¸¤Îë§¤¬ÅÓÀÚ¤ì¤¿½Ö´Ö¡¢Áª¼ê¤¿¤Á¤ÏÉ½¾ð¤ò¼º¤¯¤·¤¿¡£
Êó¹ð²ñ½ªÎ»¸å¡¢ÎÞ¤ËÊë¤ì¤¿¥¨ー¥¹¡¦ÂçÅç»ËÌé¡Ê4Ç¯¡Ë¤ÏÉ®¼Ô¤Ë¤³¤¦¿Ò¤Í¤Æ¤¤¿¡£
¡ÖËÍ¤Ã¤Æº£Æü¤Ç°úÂà¤Ç¤¹¤«¡©¡×
¤³¤Î¥Áー¥à¤Ç¡¢¤³¤Î¥á¥ó¥Ðー¤Ç¡¢¤Þ¤À¤Þ¤ÀÁö¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤«¤Ã¤¿--¡£ÏÃ¤¹¤½¤Ð¤«¤é¤Þ¤¿ÎÞ¤¬¤¢¤Õ¤ì¤¿¡£
Í½Áª²ñ¤ÎÇÔÀï¤«¤é¡¢¤¹¤°¤Ëµ¤»ý¤Á¤òÀÚ¤êÂØ¤¨¤é¤ì¤¿¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡¢ÂçÅç¤Ë¤ÏÁ°¤ò¸þ¤«¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤¤ÍýÍ³¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤Ï¡¢´ØÅì³ØÀ¸Ï¢¹ç¥Áー¥à¤Î°ì°÷¤È¤·¤ÆÈ¢º¬Ï©¤òÁö¤ë¤³¤È¡£Í½Áª²ñ¤Î·ë²Ì¤Ï¥Áー¥àÆâ2°Ì¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢1°Ì¤ÎÌîÅÄ¾½ÅÍ¡Ê3Ç¯¡Ë¤¬²áµî2ÅÙ¤Î½ÐÁö·Ð¸³¤¬¤¢¤ë¤¿¤á¤ËÁö¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¡£12·î10Æü¤Î¥¨¥ó¥È¥êー¤Þ¤Ç¥¢¥¯¥·¥Ç¥ó¥È¤¬¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢°ìÅÙ¤â½ÐÁö·Ð¸³¤Î¤Ê¤¤ÂçÅç¤ò¥Áー¥à¤ÎÂåÉ½¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤òÄÚÅÄÃÒÉ×´ÆÆÄ¤«¤é¹ð¤²¤é¤ì¤¿¡£
¹â¹»»þÂå¤Ï5000m13Ê¬50ÉÃ04¤ÇÅö»þ¤ÎÀéÍÕ¸©¹â¹»µÏ¿¤ò¹¹¿·¡£ÌÄ¤êÊªÆþ¤ê¤ÇË¡À¯Âç³Ø¤ËÆþ³Ø¤·¤Æ¤¤¿¡£3Ç¯À¸¤Ë¤Ê¤ë¤È¤½¤ÎºÍÇ½¤¬³«²Ö¤·¡¢½©¤Ë5000m13Ê¬35ÉÃ33¡¢10000£í¤Ï28Ê¬10ÉÃ01¤ò¥Þー¥¯¡£¤È¤â¤ËË¡À¯ÂçµÏ¿¤òÅÉ¤êÂØ¤¨¤¿¡£
¡ÖµÏ¿¤ò¹¹¿·¤Ç¤¤¿¤Î¤Ï¤¤¤¤°ÕÌ£¤Ç¤Î¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤â¤Ê¤Ã¤¿¤·¡¢¥×¥ì¥Ã¥·¥ãー¤Ë¤â¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤¢¤ÎÁö¤ê¤ò´ð½à¤Ë¹Í¤¨¤ÆÈæ¤Ù¤ë¤È¡¢¤½¤ì¤Ë¾¡¤ëÁö¤ê¤¬¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤Î1Ç¯´Ö¤Ï¶ì¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×
·ë²Ì¤¬½Ð¤Ê¤¤¤È¤¤Ï¼þ°Ï¤Î¿´Ìµ¤¤À¼¤¬ÆÍ¤»É¤µ¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤Ç¤â¥Áー¥à¤Î¥¨ー¥¹¤È¤·¤Æ¡¢Áö¤êÂ³¤±¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¡È¥¨ー¥¹¡É¤Î´ÇÈÄ¤Î½Å°µ¤Ë²¡¤·¤Ä¤Ö¤µ¤ì¤½¤¦¤Ë¤Ê¤ëÂçÅç¤ò»Ù¤¨¤¿¤â¤Î¤Ï¡¢¥Áー¥à¥á¥¤¥È¤Î¸ÀÍÕ¤À¡£
¡ÖÂ¾Âç¤Î¥¨ー¥¹¤ÈÈæ¤Ù¤é¤ì¤¿¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢¡Ø»ËÌé¤Ï»ËÌé¤Ê¤ó¤À¤«¤é¡¢Â¾¿Í¤ÈÈæ¤Ù¤ëÉ¬Í×¤Ê¤¤¤è¡Ù¤È¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡£¤½¤Î¸ÀÍÕ¤¬»Ù¤¨¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤·¡¢¼«Ê¬¤¬¼«Ê¬¤Ë¥×¥ì¥Ã¥·¥ãー¤ò¤«¤±¤¹¤®¤Æ¤¤¤¿¤Î¤«¤Ê¤Èµ¤ÉÕ¤¤Þ¤·¤¿¡×
Ãç´Ö¤Ø¤ÎÁÛ¤¤¤¬¶¯¤¤¤«¤é¤³¤½¡¢È¢º¬¤À¤±¤Ï¾ù¤ì¤Ê¤¤¡£ÅÁÅý¤¢¤ë¡Ö£È¡×¤Î¥æ¥Ë¥Õ¥©ー¥à¤ÏÈ¢º¬Ï©¤Çµ±¤«¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤¤¡£
¡ÖÃæ³Ø2Ç¯¤Î¤È¤¤ËÎ¾¿Æ¤ËÈ¢º¬¤Î2¶è¤ËÏ¢¤ì¤Æ¹Ô¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¡¢¤½¤ì¤¬¤¤Ã¤«¤±¤Ç¥µ¥Ã¥«ーÉô¤«¤éÎ¦¾åÉô¤ËÅ¾Éô¤·¤Þ¤·¤¿¡£Åö»þÌÜ¤Ë¾Æ¤ÉÕ¤¤¤¿¤Î¤¬Áêß·¹¸¤µ¤ó¡¢°ËÆ£Ã£É§¤µ¤ó¡¢ºäÅìÍªÂÁ¤µ¤ó¡£ºäÅì¤µ¤ó¤Ï¸å¤í¤ÎÊý¤òÁö¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¿ÈÄ¹¤¬¹â¤«¤Ã¤¿¤Î¤ÇÌÜÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤½¤³¤ÇË¡À¯¤òÃÎ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤¹¤´¤¯¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¤Ê¤Ã¤ÆÆ´¤ì¤ÎÁª¼ê¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤·¡¢¼«Ê¬¤âÃæ³ØÀ¸¤ä¾®³ØÀ¸¡¢»Ò¶¡¤¿¤Á¤ÎÆ´¤ì¤ÎÂÐ¾Ý¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤è¤¦¤ÊÁö¤ê¤¬¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×
Íè¥·ー¥º¥ó¤«¤é¤Ï¼Â¶ÈÃÄ¤Ø¿Ê¤ß¡¢¥È¥é¥Ã¥¯¤ÇÀ¤³¦¤òÌÜ»Ø¤¹ÂçÅç¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢È¢º¬±ØÅÁ¤ÏÎ¦¾å¤Î¸¶ÂÎ¸³¤À¡£¤¢¤Î¤È¤µ±¤¤¤Æ¸«¤¨¤¿ÉñÂæ¤Ë¡¢º£¡¢¤è¤¦¤ä¤¯Î©¤È¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
Ë¡À¯¤Îë§¤ò¤Ä¤Ê¤°¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤½¤Î²ù¤·¤µ¤¬¾Ã¤¨¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¡£¤½¤ì¤Ç¤âÂçÅç¤ÏÁö¤ë¡£Ãç´Ö¤ËÂ÷¤µ¤ì¤¿ÁÛ¤¤¤È¡¢È¢º¬¤ËÆ´¤ì¤¿¸¶ÅÀ¤ò¶»¤Ë¡¢¸«¤¨¤Ê¤¤ë§¤ò¼¡¤Ø¤È¤Ä¤Ê¤°¤¿¤á¤Ë¡£