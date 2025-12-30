¤ß¤ó¤Ê¤ÏÇ¯ËöÇ¯»Ï¤Ë²¿¤ò¿©¤Ù¤Æ¤¤¤ë¡©¥¯¥Ã¥¯¥Ñ¥Ã¥É¤Î¸¡º÷¥Ç¡¼¥¿¤ÇÄ´¤Ù¤Æ¤ß¤¿¡£¡¡¤ª»¨¼Ñ¤Î¿Íµ¤¤ÎÌ£¤Ï10Ç¯´ÖÊÑ¤ï¤é¤º
2025Ç¯¤âº£Æü¤Ç½ª¤ï¤ê¡£¸µÆü¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÎÁÍý¤Î½àÈ÷¤ò¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÊý¤âÂ¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£Á´¹ñ¤Î³Æ²ÈÄí¤Ç¤Ï¡¢Ç¯ËöÇ¯»Ï¤Ë¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¥á¥Ë¥å¡¼¤Ç¿©Âî¤ò°Ï¤ó¤Ç¤¤¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¥¯¥Ã¥¯¥Ñ¥Ã¥É¤Î¿©¤Î¸¡º÷¥Ç¡¼¥¿¥µ¡¼¥Ó¥¹¡Ö¤¿¤Ù¤ß¤ë¡×¤ÇÇ¯ËöÇ¯»Ï¤Î¿©¤Ë´Ø¤¹¤ë¸¡º÷¥Ç¡¼¥¿¤ò¸«¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢10Ç¯´Ö¡¢¤ª»¨¼Ñ¤ÎÌ£ÉÕ¤±¤ÇÉÔÆ°¤Î¿Íµ¤¤òÊÝ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤ÏÇò¤À¤·¤ÈÇò¤ß¤½¤È¤¤¤¦Ç¼ÆÀ¤Î·ë²Ì¤Ç¤·¤¿¡£¿©¤Ë¤â¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÎ®¹Ô¤ä°Ü¤êÊÑ¤ï¤ê¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤ª»¨¼Ñ¤ÎÌ£¤ÏÄêÈÖÃæ¤ÎÄêÈÖ¤¬°¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£
1Ç¯Á°¤ÎÇ¯ËöÇ¯»Ï¡¢¤ß¤ó¤Ê¤¬ºî¤Ã¤Æ¿©¤Ù¤¿¤Î¤Ï¡ÖÅ·¤×¤é¡×¡ª
2024Ç¯¤ÎÇ¯Ëö¤«¤é2025Ç¯¤ÎÇ¯»Ï¤Ë¤«¤±¤Æ¡¢ºÇ¤âµ¨ÀáÀ¤¬¹â¤¯¸¡º÷¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï1°Ì¤¬¡Ö³¤Ï·¤Î¤¦¤Þ¼Ñ¡×¡£ºÇ¤â¸¡º÷¿ô¤¬Áý¤¨¤¿¤Î¤¬12·î30Æü¤Ç¡¢Ç¯»Ï¤Ë¿©¤Ù¤ë¤¿¤á¤ËÇ¯Ëö¤«¤é¤ß¤Ê¤µ¤ó¤¬Ä´¤Ù¤Æºî¤ê»Ï¤á¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤¹¡£³¤Ï·¤Î¤¦¤Þ¼Ñ¤È¤Ï¡¢ÍÆ¬¤Î³¤Ï·¤ò²¼½èÍý¤·¡¢¤À¤·½Á¤Ç¼Ñ¤Æºî¤ëÎÁÍý¤Î¤³¤È¡£³¤Ï·¤Ë¤Ï¡Ö¹ø¤¬¶Ê¤¬¤ë¤Þ¤ÇÄ¹À¸¤¤Ç¤¤ë¡×¤È¤¤¤Ã¤¿°ÕÌ£¤¬¤¢¤ê¡¢¤ª¤»¤ÁÎÁÍý¤Ë¤Ï·ç¤«¤»¤Ê¤¤Â¸ºß¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
¼¡¤¤¤Ç¸¡º÷¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤¬¡Ö¤ª¤»¤ÁÀ¹¤êÉÕ¤±¡×¤È¡ÖÇ¯±Û¤·¤½¤Ð¡×¡£¥¯¥Ã¥¯¥Ñ¥Ã¥É¤Ë¤Ï½ÅÈ¢¤ËÀ¹¤êÉÕ¤±¤ë¥¹¥¿¥ó¥À¡¼¥É¤Ê¼êË¡°Ê³°¤Ë¤â¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÀ¹¤êÉÕ¤±Êý¤¬Åê¹Æ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Çã¤Ã¤Æ¤¤¿¤ª¤»¤ÁÎÁÍý¤Ç¤â¡¢À¹¤êÉÕ¤±¤ò¹©É×¤¹¤ì¤Ð²Ú¤ä¤«¤ÊÊ·°Ïµ¤¤òÌ£¤ï¤¨¤Þ¤¹¤è¤Í¡£
Ç¯±Û¤·¤½¤Ð¤â¡¢³û¤ò»È¤Ã¤¿³ûÆîÈÚ¤äÇ¯±Û¤·¤½¤ÐÍÑ¤Ëºî¤Ã¤¿½Ð½Á¤òÍâÆü¤Ï¤ª»¨¼Ñ¤ËÅ¾ÍÑ¤¹¤ë¥ì¥·¥Ô¤Ê¤É¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥¢¥¤¥Ç¥£¥¢¤¬·ÇºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤ª¤¤¤·¤¤¤ª¶¾Çþ¤ÇÇ¯±Û¤·¤ò¤·¤¿¤¤¤È»×¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ëÊý¤Î½õ¤±¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
Á°Ç¯Æ±´üÈæ¤Ç¥È¥Ã¥×¤À¤Ã¤¿¤Î¤¬¡Ö¥Æ¥ó¥×¥é°á¡×¡£Ç¯ËöÇ¯»Ï¤Î¤´¤Á¤½¤¦¤È¤·¤Æ¡¢¤Þ¤¿¤ÏÇ¯±Û¤·¤½¤Ð¤Î¶ñºà¤È¤·¤Æ¡¢Å·¤×¤é¤ò¿©¤Ù¤¿¤¤Êý¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¡£Å·¤×¤é¤Î°á¤Ï¼ºÇÔ¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¤¬¤Á¤Ç¤¹¤¬¡¢ÇöÎÏÊ´¤ÈÊÒ·ªÊ´¤òº®¤¼¤Æ»È¤¦¡¢¿Ý¤ä¥Þ¥è¥Í¡¼¥º¤òÆþ¤ì¤ë¤Ê¤É¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥³¥Ä¤¬¶¦Í¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤´²ÈÄí¤ÎÎäÂ¢¸Ë¤Î¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤Ë¹ç¤ï¤»¤ÆÁª¤Ö¤Î¤â¤è¤µ¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¤Û¤«¤Ë¤âÁ°Ç¯¤ÈÈæ¤Ù¤Æ¸¡º÷¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤â¤Î¤ÎÃæ¤Ë¤Ï¡Ö¤·¤ã¤Ö¤·¤ã¤Ö¤Î½Ð½Á¡×¤ä¡Ö¤¹¤¤ä¤¤Î¤¿¤ì¡×¤È¤¤¤Ã¤¿Æé¥á¥Ë¥å¡¼¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Ç¯ËöÇ¯»Ï¤ËÂç¿Í¿ô¤Ç½¸¤Þ¤ë»þ¤Ë¤Ï¡¢Æé¤ÏÅ´ÈÄ¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
¤ª»¨¼Ñ¤ÎÌ£¡¢¥È¥Ã¥×3¤Ï¡ÖÇò¤À¤·¡×¡ÖÇò¤ß¤½¡×¡Ö¤·¤ç¤¦¤æ¡×
¡Ö¤ª»¨¼Ñ¡×¤È°ì½ï¤Ë¸¡º÷¤µ¤ì¤¿ºàÎÁ¤Ç¸¡º÷ÉÑÅÙ¤¬¹â¤«¤Ã¤¿¥È¥Ã¥×3¤¬¡ÖÇò¤À¤·¡×¡ÖÇò¤ß¤½¡×¡Ö¤·¤ç¤¦¤æ¡×¤Î3¤Ä¤ÎÄ´Ì£ÎÁ¤Ç¤¹¡£¤·¤«¤â¡¢Çò¤À¤·¤¬1°Ì¡¢Çò¤ß¤½¤¬2°Ì¤È¤¤¤¦ÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ÏÌó10Ç¯´Ö¤Þ¤Ã¤¿¤¯Æ±¤¸¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£¤³¤Î3¼ïÎà¤ÎÌ£ÉÕ¤±¤¬ÆüËÜ¤Î¥¹¥¿¥ó¥À¡¼¥É¤ÊÌ£ÉÕ¤±¤À¤È¤¤¤¦¤Î¤¬Î¢ÉÕ¤±¤é¤ì¤Þ¤¹¤è¤Í¡£¤Þ¤¿¡¢°ì½ï¤ËÄ´¤Ù¤é¤ì¤Æ¤¤¤ëÌÜÅª¤Î¥È¥Ã¥×¤¬¡Ö´ÊÃ±¡×¤Ê¤Î¤Ç¡¢Çò¤À¤·¤Ç´ÊÃ±¤ËÀ¡¤Þ¤·½Á¤Î¤ª»¨¼Ñ¤òºî¤ê¤¿¤¤¤È¤¤¤¦¥Ë¡¼¥º¤¬¤ß¤¨¤Æ¤¤Þ¤¹¡£
°ì½ï¤Ë¸¡º÷¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Û¤«¤ÎºàÎÁ¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢·Ü¡¢ÇòºÚ¡¢ÆÚ¡¢Âçº¬¡¢¾®¾¾ºÚ¡¢Î¤°ò¤Ê¤É¤¬ÊÂ¤Ó¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢²Ã¹©¿©ÉÊ¤Ç¤Ï¡¢¤Ê¤ë¤È¤È´³¤·¥·¥¤¥¿¥±¤¬¤ªÌß°Ê³°¤Ç¤Ï¥È¥Ã¥×¤Ë¡ª¤Ê¤ë¤È¤òÆþ¤ì¤ë¤´²ÈÄí¤¬Â¿¤¤¤³¤È¤â¸«¤Æ¼è¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¡Ö¶å½£¡×¤ä¡ÖËÌ³¤Æ»¡×¡ÖÊ¡²¬¡×¡Ö°¦ÃÎ¡×¤È¤¤¤Ã¤¿ÃÏÊý¤ä¸©Ì¾¤Î¸¡º÷¤â¤È¤Æ¤âÂ¿¤¤¤Ç¤¹¡£²ÈÂ²¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¡¢½Ð¿ÈÃÏ¤ÎÌ£¤òºÆ¸½¤·¤Æ¤¢¤²¤¿¤¤¤È¤¤¤¦ºî¤ê¼ê¤Î»×¤¤¤¬ÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹¤Í¡£
¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤¿¤«¡©Ç¯ËöÇ¯»Ï¤ËÂ¾¤Î¤´²ÈÄí¤¬¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤ò¿©¤Ù¤Æ¤¤¤ë¤«¡¢°Õ³°¤ÈÃÎ¤ëµ¡²ñ¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£²æ¤¬²È¤ÎÄêÈÖ¤ÎÌ£¤ò¤è¤ê´ÊÃ±¤Ëºî¤Ã¤¿¤ê¡¢Â¾¤ÎÃÏ°è¤ÎÌ£¤ò»î¤·¤Æ¤ß¤¿¤¤»þ¤Ë¡¢¥¯¥Ã¥¯¥Ñ¥Ã¥É¤Ë¤Ï¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥Æ¥£¥Ã¥×¥¹¤¬·ÇºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢µ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤é¤¼¤Ò¤´Í÷¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£